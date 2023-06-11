CEM SANCAR

Pirim anneannem istisna bir hareket yapardı. Karşısındaki onu anlamadığı zaman, baş parmağını diliyle ıslatır, duvara mühür gibi basardı. "Bak buraya mim koyuyorum. Gör bak böyle olacak!"
TDK "Mim koymayı" şöyle açıklıyor: "Bir şey unutulmaması için işaret koymak. Önemli bularak üstünde durmak, dikkate almak, önemli şeyler arasında saymak."
Mim harfine bakarsak hem sağdan hem de soldan bitişebilen bir harftir. Kur'an alfabesinde Mim harfi düşünen bir insana benzer, sanki bir sırrı tefekkür eder.
Allah'ın Âlim isminin, ilim sıfatının son harfi Mimdir. Kur'an'da kullanılan ve şifreli harfler denilen on dört harften biri de Mim harfidir.
Mim harfinin ebced değeri kırktır. Hz. Muhammed'in isminin ilk harfi Mim'dir. O kırk yaşında peygamber oldu. Alimlerin bildirdiğine göre, Elif-Lam-Mim'deki Mim harfi, ona işarettir.
Buradan "Kırklar Meclisi" hadisesine geçebiliriz. Olay şöyle anlatılır: Dışardan biri peygamberi görmek için kırk kişinin olduğu meclise girer, "peygamber hanginiz?" diye sorar. Yani Allah'ın resulü orada bir "mim sesi" kadar munis ve tevazu doludur.
Mim üstüne konuşmuş:
"Ben, elif lâm mim bir harftir demiyorum; bilakis Elif bir harftir, Lâm bir harftir, Mim de bir harftir."
Hurufi mukataa, kesişen bağımsız ve ayrı harfler, Allah ve Resulü arasında hususi şifrelerdir. Âlimler, "Onlar Kur'an'ın sırrıdır," derler...
Bu mevzu çok tartışılmıştır. Burada keselim...
***Mim hakkında kısa bir giriş yaptıktan sonra gelelim Türkiye Yüzyılına koyduğumuz işaretlere, mimlere!
***Siyasi alana fazla girmeye niyetim yok. Büyük fotoğrafa bakıyorum. Seçim, şirretlikleri yenen bir demokratik şölenle bitti. Artık aslolana dönmeli. Mesela niye Kültür ve Turizm bakanlığı? Kültür konusunda yazıklanıp durmak yerine bir kültür bakanlığını hak etmiyor mu bu büyük ülke? Ya medyanın hali? Çatışmayı sürdüren kakkoroz kabalık! Aynı tornadan çıkmış gibi hep aynı bültenler. Pabucu dama atılan habercilik. Seviye kelimesinin üstüne çizik atanlar, ya onlar?
***Elif lâm mim...