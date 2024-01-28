CEM SANCAR

"Batı Batı" dediğin nedir allasen?

Al kenara oranın bir avuç insaflı filozofunu, koca bir kanlı çukur, kaos ve katliam. Gitmişler Amerika kıtasında kim var kim yok kesmişler. Kestiklerinin kafa derilerini yüzüp para almışlar. Sonra da bunu Kızılderililere yüklemişler. İşte öyle karaktersiz bir canavardır bu "Soluk benizliler."

Aralarında rahipler de vardır, din adamları da. Onlar da aynı soyun sopudur. Onay vermişlerdir cinayetlere. Bir avuç kalmış sâde Hristiyan'a göre sapıktır alayı. Hz. Musa, dağa çekilir çekilmez altın buzağı yapıp tapanlardır bunlar...

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Beyaz Adam dediğin odur işte. İslam medeniyeti gerileyince Afrika'ya dalmışlar, insancıkları hayvan gibi gemi ambarlarında zincirleyip pamuk tarlalarında öldürmüşlerdir. Avustralya'yı önce hapishane adası yapmışlar, sonra ne kadar yerli varsa kızartmışlardır. Yamyamın hasıdırlar, cenin pişirirler.

Dönmüşler kıta Avrupa'sında Hitler diye, Franko, Mussolini diye birilerinin peşine takılmışlar, milyonlarca insanı heba etmişler, kobay yapmışlar, insanlığın gördüğü en büyük suçu işlemişler...

Semavi dinlerle en küçük ilişkileri yoktur onların. Tecavüz ve pedofili. Küçük kızların alınıp satıldığı bir elitizm, özgürlük diye çocuklara yönelen tasallut. Batının aklını kaybetmemiş insanları bunu görür. Filistin diye meydanları dolduranlar o ayılmış vicdanlardır elbette. Ki onlar bizim yakınımızdırlar...

Yoksa egemen Amerikan tarzı denen ipsiz sapsız şeyin ahlâkı, yani etik dedikleri şey orman kanunları ve çakal şehvetleridir sadece.

Amerikan hödüklüğüdür bunun adı. Bir "düşman öteki" yaratıp bütün halkı beyinsizleştirirler. Taşra çocuklarını önce Vietnam'da beter ederler, sonra Irak'ta Afganistan'da. Oralarda "İlkel" dediklerine saldırır, ülkeleri taş devrine döndürür, sonra memleketlerine birer ruh hastası olarak (Allah'ın sopası vardır) dönerler. Açın bakın ABD kaynaklı dizilere-filmlere, idrak edemedikleri amaçlar için katliamlar yapmış adam ve kadınların hâli pürmelâllerine...

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Siyonist soykırımda, Gazze'de bebek ölülerinin üstünde dans eden kuyruksuz primatlar da birer Batı yapımıdır. Çünkü onlar Zencileri, Kızılderilileri ve şimdi de Müslümanları karşılarına almadıkları zaman sistemleri dağılır. Amerikalılar içinde bulundukları karanlığı görmemek için dijital şoklarla eğitilirler. İslamofobik algoritmalarla. Nifak, tefrit ve ifrat...

Bu sistemi ayakta tutmak için düz kafalara ihtiyaç vardır, sarıklıya ateş açan, sakallıdan tiksinen, kadın-erkek ilişkisini performansa indirenlere...

Endülüs kültüründen nasiplenen (ne kadarı kaldıysa) Avrupai kırıntıları da sarmışlar, orayı da kendilerine benzetmişlerdir. Artık ne İspanyol tarzından bahsedebiliriz ne de İtalyan. Her yer Hamburger, her yer Star Kafedir. Fransızlar biraz ayak sürümüşlerdir ama bu bir ahtapottur. Kenarda duranı sevmez. Amerikanlaşmayanı "barbar" ilan ediverirler aceleyle...

Amerikan hayat tarzı bir hastalıktır fikrimce. Ve yıllarca bize en üst medeniyet olarak yutturulmuş, şehirlerimiz, Hollywood ve dahi ezansız Yeşilçam alışkanlıklarıyla (Pavyon kültürüyle) işgal edilmiştir.

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Güney Kore böyle bitirildi. Çin, devlet kapitalizminde. Hint, camileri yıkarak kendini yıkıyor. USA markalı bir hipnoz, bitkisel bir hayat sürmekte oralarda. Konfüçyüs demansta, öz felsefeler tarumar. Aynı şeyi bize yapmak istiyorlar, istediler, isterler...

Ama yapamazlar! Biz öyle uydurma Uzakdoğu-Yakındoğu-Ortadoğu falan tanımayız. Ortadoğu nedir? Osmanlı coğrafyasıdır burası. Gazze ve Kudüs anahtarımızdır, bunu da net söyleyelim artık.

Biz 600 yıllık Osmanlı Barışının temsilcileriyiz. Gittikçe buna yakışan hareketler içindeyiz, gitgide dünkü kardeşlerimizle yakınlaşıyoruz. Mezhep şu bu değil, kalbî kardeşlik hukukudur bize gerekli olan.

İnsan-ı Kâmil medeniyetinin merkezi burasıdır. Ve o gür ses buradan yükselecektir...