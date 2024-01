Tasallut Adası

Yahudi iş adamı Epstein'in sapkınlık adasını izliyoruz. Amerikan başkanlarının, artistlerin, yönetmenlerin, jet-zenginlerin pedofil videolarını çekip MOSSAD'a verdiği söyleniyor. Küçük kız çocuklarını kandırıp-kaçırıp cinsel köle yapmışlar. Vicdansızlığın bini bir para. 99 depreminde bizim çocukları da kaçırdıkları konuşuluyor. Bütün Amerikan seçkinleri orada. Hawking de Noam Chomsky de…





İsrail başbakanları, Bill Gates, Linkedin, Google kurucuları. Simpsonlar. Liste uzun.…

Şeytani işler, sistemi yönetenlerin katıldığı gözden ırak adalarda satanist ayinler...

***

Büyük yönetmen Stanley Kubrick, bize bu perde arkası yönetici elitlerin hakiki yüzünü ta ne zaman resmetmişti aslında! Hatırlamalıyız. Kubrick bir dâhiydi ve büyük ihtimal zirvelerde olan biteni biliyordu. Bu anlamda Eyes Wide Shut, "Gözleri Tamamen Kapalı" büyük film. Kubrick bu filmiyle son sözünü söyledi hem sinemasına hem de ömrüne son noktayı koydu.







Gözleri Tamamen Kapalı, 1999 yapımı bir film. Kubrick, filmin çekimlerini 3 Mart 1999'da tamamladıktan 4 gün sonra kalp krizinden vefat ediyor. (İlginç)







Obsesif kompulsif bozukluğuna da sahip olan Kubrick'in filmleri detaylarla doludur. Bu sebeple filmlerinin çekimi normal çekim süresinin çok üzerinde, 4 yıl filan sürmüş…

***

Psikanalist Arthur Schnitzler'in romanından uyarlanan filmde Doktor Bill (Tom Cruise), eşinin Alice (Nicole Kidman) o güne dek gizlediği cinsel arzularını öğrenince, hayatında şüphe, korku ve sırlarla dolu yeni bir sayfa açılır. Bir arkadaşı vasıtası ile katıldığı VİP parti, uzun bir gecede kâbus dolu saatlere dönüşür...







Bu sadece seçilmişlerin girebildiği bir partidir. İçerde pagan maskeler takmış, siyah pelerinler, redingotlar giymiş soylular ve yine maskeli çırılçıplak genç kızlar ve genç oğlanlar vardır. Ortalık yerde cima etmektedirler. Tam bir Sadome Gamore (Lut?) sahnesidir bu. Dünyanın başına musallat olanların kim olduğu ve ahlâklarının ne olduğu bize gösterilir…







Partideki karakterlerden biri adını; Church of Satan (Satan Kilisesi)'nin kurucusu Anton Szandor LeVey'den almıştır. Kadınlardan birinin ismi Nuala Windsor'dur. Windsor, İngiliz kraliyet ailesinin soyadıdır.







İki elit ailenin ismi peş peşe zikredilir. İngiliz Kraliyet Ailesi ve Rockefeller ailesi. Sahnenin geçtiği köşkün ismiyse Mentmore Towers'tır. Rothschild'lere aittir…







Kubrick, bir Hint-Ortodoks ilahisini miksler ve ayin sahnesinde bu ilahiyi bize tersten dinletir. Bildiğiniz gibi satanist ayinlerde ritüeller tersten yapılır. Tanrı'ya ters gitmek, O'nunla alay etmek için.

***

Eşcinsel ilişkiler de mevcuttur ayin sahnelerinde. Mason semboller baş rolde yer alır. Aşırı uyuşturucudan eski bir güzellik kraliçesi ölür, o da konukların tasallutuna sunulmuş ve kurban edilmiştir. (Marilyn Monroe?)





Kubrick neden bu sahneleri Rothschild'in kendi mülkünde çeker? Neden Tom Cruise'u oynatır? Orayı da düşünmek lazım. Tom Cruise bildiğiniz gibi "scientology" tarikatından. Çekimler sırasında Nicole Kidman ile evliydi. Ayrıca eşi doğum yaptığında onun plasentasını yemiş.

Gökkuşağı simgeleri filmde negatif anlamda bol bol kullanılır. (LGBT?)

***

Kubrick, son mirasında bize nasıl bir dünyada, nasıl bir tezgâhta yaşadığımızı ifşa eder. Ayın arka yüzünü gösterir, muktedir sistemin üstündeki şatafatlı örtüyü kaldırır.

Ahlâki olmayan şeyleri normal karşılamaya başlıyorsak, orada ağır bir insani problem var demektir. Bunu anlatır film bize…





İşin en enteresan tarafı filmde 20 saniyede "Amanda Curran" ismi tam beş kez tekrar edilir. Özellikle "Curran" hecelenir, seyircinin görmesi sağlanır. Bu kelimenin okunuşu "Kurran"dır!

"Amanda" ise Latince, sevilmeye değer demektir. Filmde "Amanda Curran öldü mü?" "Sevgili Kur'an öldü mü?" diye sorulur…





Curran'ın yattığı oda, hastanenin C koridorunun 114 numaralı odasındadır. Yani C Room 114. Yani CRM 114. Bu, Stanley Kubrick'in birçok filmde kullandığı bir nevi imza, bir alâmetifarikadır. Kuran'da 114 sure vardır ve bu CRM 114, iki buçuk saatlik filmin sadece "Curran" sahnelerinde görünür.

Kubrick'in Kur'an'ı okumuş olması ve bize satanik ve de Siyonist seçkinler dünyasını maskesiz göstermek istemesi bence pek muhtemel…

***

Epstein Adası ve orada cereyan eden acımasızlığa, ayinlerde kullanılmak üzere yetiştirilen çocuklara ve kullanılıp atılan kadıncıklara kalbimizle bakmalıyız. Bir suçüstü bu. En tepenin, tiranların gerçeği bu! İnsana bakışları böyle.

Siyonistlerin Gazze'de yaptıkları katliam, bu şeytani karanlıklar, anlamalıyız ki Küresel Seçkinlerin normali…





Bu daima aklımızda bulunsun.

Gözümüz de tamamıyla açık, ona da hamdolsun…

Meraklısına:

Cemre Demirel'in film analizinden faydalandım. Kendisine müteşekkirim.