CEM SANCAR

Ne eksantrik zamanlardayız. Bazıları gerçekten beynini aldırmış. Bir başıboş köpek sorunu var ama esas olarak bir "Neandertaller" sorunu daha çok var. Bir geri tekâmül, "kuyruksuz primata geri dönme" sendromu...

Öyle ki kendine sosyalist diyen (hem de kadın) bir milletvekili, imamı öldürmekten, evin önünde oynayan çocukların üstüne kızgın yağ dökmekten bahsediyor, evlatları vahşi sürü tarafından parçalanmış ana babaya ortalık yerde hakaret edilip ağlatılıyor.

Ne vicdan ama!

Bu hanım sosyalist, düşünebiliyor musunuz? Yerli olan küçük bir azınlık dışında bu ana akım Türk Solu gerçekten hastalıklıdır. Bunların "sosyalle" falan hiçbir alâkaları, ilgileri yoktur. Ama cazgırlıkta mastır yapmışlardır. Disleksidir bu arkadaşlar.

Öğrenme eksikliği ve dogmatizm...

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Öyle ham bir çökelektir ki bu, başları her sıkıştığında "Cumhuriyetimiz, Atatürk'ümüz" diye sayıklamaya başlarlar. Çünkü ne demokratik bir cumhuriyet hakkında ne de post modern kolektif devlet hakkında söyleyecek şeyleri yoktur. Zâtıalilerine tarih üstüne biraz zorlayıcı sorular sorsanız, "Laiktir laik kalacak" şeklinde rakı bardağını havaya kaldırırlar. Yani süfli bir paranoya... Bu denli yabancılaşmış, zombileşmişlerdir. Dünyanın ayağa kalktığı Gazze'deki insanlık katliamı, şu bu umurlarında değildir bunların. Ceplerinde mama tröstlerinin markası dolanırlar sokaklarda. Dolanır sokakta, insan düşmanı bir "köpek-manya!"Bunları yakından tanırız biz. Avcıdırlar, dağlarda ceylan tavşan filan avlarlar. Tüccardan köpek satın alır, sonra sokağa atarlar. Kedileri de öyle. Böyle maymun iştahlı böyle şıpsevdi...Yunanistan'dan Türk düşmanı şarkıcı çağırırlar, eleman Atatürk resmi var diye sahneye çıkmaz, kalkıp İzmir marşı söylerler. Ardından "Atatüüürk!" diye bağırırlar.Bağır tabii, bağır gitsin. Bağır gitsin, umurunda mı yani, senin şehrinde bu çağda yağmurda yolda açık kablolardan vatandaşların yanıyor, Beşiktaş'ta ruhsat verdiğin mezbahada tam 29 can...Bir elinde cımbız bir elinde cadılı ayna. Söyle bana, en insancıl sol Kemalist kimdir bu dünyada?

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Normalleşme, ortak bir dille söyleşme, meseleleri birlikte halletme lafını eder dururuz. Dilimizde tüy biter, bunların kini şirretliği bitmez. Demokrasi yok mirim, diye konuşurlar, demokrasi başka birini 20 yıldır seçince depresyon hapları zirve.Tamam da bu sakillik, bu çirkef, bu azap niye? MASAK mutedil açıklıyor:"460 milyar lirayı bulan sektöre bağışlar sokak hayvanlarına değil şirketlere akıyor. En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-24 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira. Büyük bölümü 'mama' yerine şahsi hesaplara. Kaybolan para 67 milyon liradan fazla!"

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Bu çağın insanı ve Müslümanız. Çağla konuşur, çağa yaklaşır, öyle yazarız. Şöyle düşünürüz, Müslümanlar kendilerine, Kemalistler kendilerine baksın diye. Çünkü asıl iş kendini eleştirmektir. Biz böyle öğrenmişizdir kâinat kitabından. Kendini bil kendini tanı, zâtını nefs muhasebesinden geçir, sonra konuş denmiştir bize. Onu yaparız, nerede hata yaptık diye bakarız. Bakarız da şu karşıdaki köpürmüş kitle hep aynı tas aynı hamamdır, hem de zillice...Peki nedir bunlar, neden hiç değişmezler? Aklı selim öğütlendikçe niçin daha da sertleşirler?

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Olay basittir benim nâçar zannımca. İslamofobi tanrıdır bu fanatiklerin gözünde. Taparlar gizili açık. Mum yakarlar plastik bebeklerin önünde. Toynaklı putları vardır, Âdem öncesi çağlarda yaşarlar...Vakti zamanında bu deformasyonun ittihatçı versiyonu, sokak köpeklerini Fransızlara (Oh mon Dieu) parfüm için satmak istemiş, satamayınca Hayırsız Ada'ya toplayıp birbirini yedirtmiştir. Ta o zamandan beri ilericidir bunlar, aydınlanmacıdırlar...Sonra Hayırsız Ada'daki hayvan leşlerini daha ucuza (Fransız Devrimine diyorum) satmışlardır da ondandır belki, o kadar parfümden sonra bile... bu kötü koku...

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Tam bunları yazarken içimden tok bir ses fısıldadı zâtıma:Öfkeni yen, îtidâl ve merhamet yazsın alnında, evet ama bu "insan sevmezleri" de unutma!..