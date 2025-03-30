CEM SANCAR

Adam meşru müdafaadan tutuklu değil...
Adam hırsızlıkla, gaspla, yağmacılıkla, rüşvetle suçlanıyor. Ondan dolayı tutuklu. Niye tutuklu yargılanıyor? İfade edilen suç ağır ve yüz kızartıcı da ondan.
Tamam masumiyet karinesi amenna, ama kendi parti arkadaşlarının itiraflarıyla şikayetleriyle suçlandığı şey: Milletin makamını kullanarak organize hırsızlık.
Bir kere bunda anlaşalım. Bir de şunda anlaşalım: Sokakta Vandalizm yapan o güruha "Bizim Gençler" deyip bütün Türkiye gençliğini kapsayan tanımlamalar kullanmayalım...
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Şehirde polise taş, balta, fişek atarak her türlü hırtapozluğu yapanlar, kutsal mekânların duvarlarına pisuar muamelesi çekenler, halkın büyük çoğunluğunca seçilerek başkan yapılan bir liderin hânesine (başka yerde edilse cinayet sebebi) cinsiyetçi küfürleri pervasızca edenler...
Ne oldum delisi lümpen burjuva, cıvık bir orta üst sınıf gençliğidir...
Bunlar, Kemalist, endişeli modern dediğimiz, 15 Temmuz'da tankları alkışlayan, darbeleri durduran çıplak ayaklıları küçümseyen, Siyonizm'e tek laf etmeyen, Filistin'deki katliamlara sırtını dönen, kiliselere teşne camilere düşman dogmatik bir sınıfın çocuklarıdır. Bunların ana babaları 19. Asırda kalmış jakoben, baskıcı, astım kestimci, anti demokratik zihniyetlerdir.
Müslüman düşmanı, Kürt düşmanı, Arap düşmanı bir balo faşizmi desek belki incitici gelir de... Farzımuhal bunlar, kendini Kızılderili katliamcısı Beyaz Adam zanneden devşirilmiş, sabit fikirli ve maalesef dağılmış benliklerdir desek, sanırım cuk oturur...
Bu sınıf; TV dizisi Yalan Dünya'da falan kendini ifşa ettiği gibi, Müslümanların kapıcı, temizlikçi, işçi, bahçıvan olmasını sırıtarak kabul eder de iktidara gelip ülkeyi 23 yıl yönetmesine zinhar tahammül edemez. Hele dünyaya dobra bir üslup getirip takdir edilmesine kat'a...
İşte o maskeli terelelliler bu sınıfın çocuklarıdırlar.
Şımarık bir nevrotik, aşırı alkolden öfke krizi, telefon ekranından pörtlemiş hurda filozof, demokrasi nedir bilmeyen ama demokrasi diye bağıran, ifade özgürlüğünü kendine benzemeyenlerin susturulması olarak anlayan, Tomaların önünde okur gibi yaptığı kitapların tek bir cümlesinden habersiz, Boğaziçi'nde arpası bol gelmiş, ODTÜ'de akademik Ku Klux Klan...
Her şekilde düşünme yetisine uzak dokunaklı bir topluluktur bunlar.
Ondandır bu şuursuz ayarsızlar "Bizim Gençlik" diye tanımlanamazlar. Türkiye Gençliğini temsil etmiyorlar çünkü...
***Bakmayın siz dinli-dinsiz Gladyo yazarlarının feryâdına, bakmayın Kuzey Kore liberali şaşkınların figânına...
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***Geç vakit bir akşam metro merdivenlerinde şirinlik muskası iki minik kız gördüm. Ellerindeki sarı kartona "ampulü patlat aşko" yazmışlar, poz verip fotoğraf çekiyorlardı. "Ay" dedi biri, "bunu mu koysam insta'ya, yoksa şunu mu?" Kartonun arkasında da "gel de bizi al, alamazsın ki" yazıyordu...