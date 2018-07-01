Her sorunun yanıtı teknolojide

Seçimlerde sürpriz olacak mı, dolu yağacak mı, genetik olarak hangi hastalıklara yatkınız soruları otomatik akıllı tahminler yapan bilişim teknolojileriyle yanıt buluyor

Doğru tahminler yapmamızı sağlayacak bilişim teknolojisine ne kadar çok ihtiyacımız varmış düşünün. Son yaşadığımız dolu olayını aklınızdan geçirin; dolu yağacak mı, ne kadar sürecek, yağacaksa dolu taneleri ne büyüklükte olacak, İstanbul'un neresine yağacak? Birçok soru. Bilişsel bilişim teknolojisi bu sorulara yanıtlar bulmanızı sağlıyor. Saniyede milyarlarca verinin toplandığı günümüzde Watson gibi bilgisayarlar her türlü otomatik tahmin teknolojisini kullanıyor. IBM'in, dünyanın en hassas ve güvenilir hava durumu verilerine sahip Wheather şirketini 2016 yılında alması boşuna değildi. Lojistikten hava yolu şirketlerine, enerjiden sigorta şirketlerine hava durumu tahmini pek çok endüstriyi doğrudan etkiliyor. Böyle olunca hava durumu veri paketlerini satan IBM, altın yumurtlayan bir tavuğa sahip oldu. Üstelik bu kritik bilgi sürekli değer kazanıyor. Wheather gibi şirketler bilim insanları, veri analistleri, sensörler, uydu görüntüleriyle büyük veri ve analizi için yapılan yatırımların karşılığını alıyor. IBM bulut teknolojisi ve bilişsel bilişim teknolojisi yatırımlarını kullanan en büyük şirketi satın almış oldu. Yani veri yatırımı yapmaya çekinmeyen bir girişim, veri paketlerini satarak yaptığı masrafın katbekat fazlasını kazanacak. Doğru yanıtları bulmak size hayati bilgiler sağlar. Bu bilgiye erişmek için çileli bir doğru veri toplama dönemine katlanmalısınız. Üstelik sonuçlar sadece şehirdeki insanların evlerini ve arabalarını korumalarına yaramaz. Sigorta şirketlerine, çiftçinin serasını korumasına ve insansız hava araçlarının ne zaman sağlıklı bilgi toplayacağı bilgisine ulaşmasını da sağlıyor. Hava tahmini bilgisi, hava yolu şirketlerinin doğru rota ve yakıt harcama tahminini doğru yapmasına da imkan tanıyor.



SPEKÜLATÖR PUSLU HAVAYI SEVER

Seçimler öncesinde artan soğan ve patates fiyatları en çok spekülatörlere yani fırsatçılara yarıyor. Çünkü bilginin olmadığı yerde fırsatçılara gün doğar. Ürünün ne kadar olduğunun bilgisi yoksa sorun büyümeye devam eder. Peki patates ve soğanın fiyatı yazılımla, bilişsel bilişim teknolojileriyle nasıl ucuzlar ve çiftçi nasıl daha çok kazanır? Öncelikle ne kadar ürün olduğunu doğru tahmin etmek zorundasınız. Çiftçi beyanını, uydu görüntüleriyle doğrulatmak doğru rekolte tahmini yapmanızı sağlayacak. Sonra bölgelere göre özel depolama alanları inşa edilmeli. Ardından da bu alanların kullanım koşullarını düzenleyerek üretici ile tüketici arasındaki yol dijital eko sistemle ölçülebilir olmalı. Üretici borsalarının, elektronik ortamda şeffaf yapısı doğal fiyat oluşumuna katkı sağlayacaktır.



?YEMEKSEPETİ VERİLERİYLE OBEZİTENİN ARTIŞI İZLENEBİLİR

Büyükşehir hastaneleri, klinikler diyaliz cihazlarını önümüzdeki beş yılda hastalıkların gelişimini öngörmek için kullanabilir. Ya da Yemeksepeti verileriyle yiyecek ve içecek tüketilen illerde şeker hastalığı ve obezitenin artacağı tahmin edilebilir. Böylece Sağlık Bakanlığı planlamalarının daha doğru yapılması sağlanır. Türk telekom sağlık teknolojisi alanında girişimlere yatırım yaparken bu konuda dikey hizmet alanları yaratıyor. Türk Telekom'un, sağlık alanında Türkiye'de ilk defa kullandığı dar bant nesnelerin internet (NB-IoT/ Narrowband IoT) teknolojisi ile akıllı sağlık cihazları uygulamaların önünü açıyor. Nesnelerin interneti teknolojisi, sağlık hizmetlerinde hasta takibini daha güvenli hale getirirken zaman, enerji ve maliyet konularında da avantajlar sağlayacak. Türk Telekom'un Borda Teknoloji, Ankara Güven Hastanesi ve Nokia çözüm ortaklığıyla geliştirdiği deneme projesi kapsamında üretilen akıllı organ taşıma çantaları, nakledilen organın ısı, nem seviyeleri ve kapak hareketi bilgilerini sürekli ölçümleyerek çevrimiçi olarak raporluyor. Kritik durumlarda ilgililere hem program üzerinden hem de SMS ve e-posta ile alarm mesajı da gönderiyor.



KALBİN RİTMİ ANLIK ÖLÇÜLÜYOR

Düşünün kalbinizin nasıl çalıştığını bile bilişsel bilişim teknolojisi yetenekleriyle anlık olarak ölçmek mümkün. Doğrudan kalp verileriyle çalışan HeartBit sensörleri verileri IBM Bulut ve Watson teknolojisiyle analiz ederek herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol ediyor. Akıllı EKG cihazı, kalbinizin ürettiği elektrik sinyallerini ölçerek, aritmi, atriyal fibrilasyon ve diğer potansiyel anormallik bulgularını tespit edebiliyor. Üstelik bunu, kullandığınız akıllı saat ve telefonla birlikte yapabiliyorsunuz.



ÇOCUKLARA ÖZEL AKILLI SAAT GELİYOR

Kayıp vakalarından sonra aileler çocukları gözünden ayırmak istemiyor. Ailelerin bu konuda yardımına konum, sağlık bilgisi ve görüntülü görüşme olanağı sunan yeni akıllı saat platformları koşuyor. Akıllı saatlerin en önemli bileşenlerinden biri, işletim sisteminin içinde koştuğu işlemci platformu. Akıllı saatin tüm yeteneklerinin, uyumlu çalışması, düşük enerjiyle uzun pil ömrüne sahip olması isteniyor. Snapdragon Wear 2500, hem aktif hem de bekleme modundaki kullanımlarda yüzde 14 daha uzun batarya ömrü sunacak şekilde tasarlandı. Bu artan batarya ömrü giyilebilir güç yönetimi entegreli devre (PMIC), RF ön uç (RFFE), konum motoru, Bluetooth yayın mimarisi, işlemci ve modem yazılım optimizasyonu gibi özelliklerle destekleniyor. Yeni giyilebilir PMIC, en düşük uyku akımını (RBSC) yüzde 14'e kadar azaltacak, yüzde 38 küçülecek ve güç yönetimini, şarj cihazını, şarj göstergesi ile dokunma hissi veren sürücü özelliklerini barındıran bir paket şeklinde tasarlandı. Yeni galyum arsenit temelli RF güç artırıcıyla da önceki modellerine göre maksimum güçte yüzde 20 daha az enerji tüketiyor.



YERİNİ ÖĞRENİN

Snapdragon Wear 2500 platformunun temelinde Qualcomm Technologies'in ispatlanmış, küresel sertifikaya sahip beşinci nesil 4G LTE çok modlu modemi bulunuyor. Küresel navigasyon uydu sistemi ve sensör tümleştirme yaklaşımındaki son gelişmeleri kullanan platform, doğru konum takibini desteklerken çocuklarının konumunu daha doğru görmek isteyen aileler için güvenilir coğrafi mevki koruma duvarı kullanım durumlarını uyguluyor. Ek olarak Snapdragon Wear 2500 donanım platformuna Android'in çocuk saatleri için optimize edilmiş bir versiyonu eşlik ediyor. Android O'yu temel alan ve 512MB hafıza kullanım alanına sığan bu versiyon, ihtiyaç duyulmayan özellikleri sonlandırarak güç tüketimini azaltacak şekilde tasarlandı. Aynı zamanda giyilebilir kullanım durumları için modem ile doğru boyutta olan bu versiyon, düşük güç tüketimiyle yüksek derecede doğru algılama için sensör merkezini entegre ediyor ve çocuk saatlerine farklı özellikleri dahil ediyor.



ÇOCUKLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Yüksek performanslı, dört çekirdekli A7 işlemci ve Adreno sınıfı grafik motorunu temel alan Snapdragon Wear 2500 platformu, çocuklara zengin mesajlaşma ve entegre öğrenme deneyimleri için de tasarlandı. Platform, ailelerin çocuklarıyla bir video araması üzerinden iletişime geçebilmesi ve çocukların zengin, eğitici, video temelli içeriklerle eğlenebilmesi için bir beş mega piksel kamerayı da destekliyor. Qualcomm Voice Activation bulunan ve popüler yapay zeka temelli ses asistanlarını destekleyen platform, doğal bir şekilde sohbet etmeyi ve webdeki zengin, eğitici içeriklere erişimi de mümkün kılıyor. Aynı zamanda çocukların yanlarına cüzdanını almadan okullarındaki günlük harcamalarını yapabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanan NXP'nin yeni nesil son derece güvenli NFC çözümünü de barındırıyor.



HASTA OLMASINLAR

Güç tüketimi ultra düşük sensör merkezine sahip platform, doğru bir akıllı algılama deneyimi sunması için tasarlanan önceden optimize edilmiş sensör algoritmalarıyla birlikte geliyor. Bu sensörlerin kullanılması, çocukların aktif ve zinde kalmalarına yardımcı olurken aileler de çocuklarının sağlıklarını takip edebiliyor. Ek olarak platform, işaret temelli oyun ve eğlence uygulamalarını destekleyerek çocukların çocuk saatiyle deneyimlerinden zevk almaya devam etmesini de sağlıyor.