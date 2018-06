Siber zorbalar gençleri tehdit ediyor

Uzmanlar, sosyal medyadaki siber zorbalara karşı hem aileleri hem çocukları uyarıyor ve bu tehditlere karşı bir dizi tedbir alınması gerektiğini vurguluyor. Tehditlerin en yaygın olduğu platform ise Instagram

Çocuğunuzun akıllı telefon, tablet ve sosyal medya kullanımlarını kontrol edemiyorsanız, sizi hiç de iyi şeyler beklemiyor. 13 yaşından küçük çocuklara kullanması yasak olduğu halde maalesef çocuklar yaşlarını büyüterek sosyal medyayı kullanıyor. Üstelik pek çoğunun karşılaşabileceği kötü olaylar konusunda hiçbir fikri yok. Bunu gören aileler nasıl önlem alması gerektiğini de bilemiyor.



EN ÇOK INSTAGRAM'DA

Bitdefender Antivirüs'ün Gençler ve Çevrimiçi Tehditler Raporu, gençlerin sosyal medyada maruz kaldığı siber zorbalığın boyutunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, her 10 Amerikalı gençten üçü siber zorbalık ile baş etmeye çalışıyor. Gençler en çok Instagram'da siber zorbalık ile karşı karşıya kalıyor. Araştırma, siber zorbalığın en yaygın olduğu platformun yüzde 40 ile Instagram olduğunu gözler önüne seriyor. En çok hedef alınan kesimin 14 ile 16 yaş arası gençler olduğu ortaya çıkarken katılımcıların yarısı zorbalıkla karşılaşan arkadaşlarının da olduğunu belirtiyor. Siber zorbalığın Instagram'dan sonra en çok görüldüğü platformlar yüzde 31 ile Facebook ve Snapchat, yüzde 27 ile Kik ve yüzde 21 ile Youtube olarak öne çıkıyor. Kik'te en çok 14 ile 16 yaş arasındaki gençler, Facebook, Whatsapp ve Pinterest'te ise en çok 12 ile 14 yaş arası çocuklar siber zorbalığa maruz kalıyor.



SİBER TEHLİKEYE KARŞI YEDİ ALTIN TAVSİYE

Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, siber zorbalığa karşı çocukları, gençleri ve ebeveynleri uyararak tavsiyelerde bulunuyor. Akkoyunlu'nun bu konudaki yedi tavsiyesi şöyle:

1. Tanımadığınız kişilerden gelebilecek istenmeyen yorumları ve mesajları önlemek için profillerinizi gizli hale getirin.

2. Instagram'da şöhret olmaya çalışan da şöhret olan da bir şekilde bedel ödüyor. Beğeni ya da yorum almak için #like4like, #followme, #tbt, #followforfollow #instagood, #instadaily #picoftheday veya #tagforlikes gibi zorbaların dikkatini daha çok çekebilecek hashtaglerle fotoğraf paylaşmak riski artırıyor.

3. Sizi veya başkasını hedef alan bir siber zorba ile karşılaştığınızda bu kişiyi engelleyin ve şikayet ederek bildirmeniz tavsiye ediliyor.

4. Siber zorbalardan gelen herhangi bir çevrimiçi veya çevrimdışı mesajlarına asla yanıt vermeyin.

5. Zorbalığa ortak olmamak için size gönderilen ve zorbalık içeren herhangi bir mesajı başkalarına kesinlikle iletmeyin. Bu sizi suç ortağı haline getirebilir.

6. Siber zorbaların sistemlerinize izinsiz erişmesini sağlayacak casus yazılımlara karşı ödüllü mutlaka bir antivirüs yazılımı kullanın.

7. Önlemlere karşın böyle bir sorun yaşanırsa, çocuklarınızı sevginizle destekleyerek moral verin ve birlikte daha çok zaman geçirin. Onlara elinizden geldiğince özgüven aşılayarak internette karşılaşabilecekleri bu tür vakalardan etkilenme ihtimallerini en aza indirin.



UYANMAK DA ARTIK WİFİ'YLA

20 Haziran, Dünya WiFi Günü'ydü. 20 yıl önce böyle bir şey önerilse herkes gülerdi.Hayatımızın parçası haline gelen internet, evde her cihazı ele geçiriyor. Aklınızda kalması için söyleyelim; araştırma şirketi Gartner'a göre 2020 yılında internete bağlı cihaz sayısı 20 milyara ulaşacak. Çünkü ucuzlayan, ölçüleri nano boyutlara düşen antenler, sensörler ile işlemciler her cihazın kolayca internete bağlanmasını sağlıyor. Üstelik sadece iki yılda artış oranı inanılmaz. Yani dünya nüfusunun üç katı büyüklüğünde bir ağa bağlı cihazla karşı karşıyayız. Türkiye'de internete bağlı cihaz sayısı sürekli artıyor. Benim evimde de WiFi ağına bağlı 14 farklı cihaz var. En son teslim olduğum cihaz, kahve makinesi. WiFi gününü Siemens'in EQ.9 connect kahve makinesiyle yaptığım Cafe Con Leche'le kutladım.



YAYIN İNTERNETTEN GELDİ

Sonrasında evde ağa bağlı diğer cihazlara kafa yordum. Örneğin dünya kupasını izlerken yağmurlu bir havada uydu bağlantısı gitti. Yağışlı havada bu pek çok kişinin başına gelir. Televizyon internete bağlı olduğu için uygulamalardan televizyonu bağlayıp maçı izlemeye devam ettim. Yani krizi internete bağlı televizyondan çözdüm. Uydudan kesilen yayına, internetten ulaştım. Tek sorun üst kattaki komşu. İnterneti sizden hızlıysa gol sevinci, heyecanınızı yok edebiliyor. Geçtiğimiz hafta kullanıcıların WiFi gününü kutlayan Türk Telekom'un Tivibu kutusu veya uygulaması yayına ulaşmak için farklı araçların kullanılmasını sağladı.



KAHVE HER ZAMAN UYANDIRIR

Uykudayken ya da rüyalarımızda kişisel verilerimiz şimdilik toplanmıyor. Ama yine de o kadar emin olmayalım. Şimdilik uykumuzu kaçıracak, WiFi üzerinden çalışan bir kahve makinesi var. Kahve makinesini uyandırma servisi olarak kullanabilir misiniz? Ben WiFi üzerinden kullandığım kahve makinesi ile teknoloji sektörünün kahve ile ilgili derin ilişkisi üzerine kafa yormaya başladım. WiFi üzerinden bağlandığım Siemens'in EQ.9 connect kahve makinesi ile dünya kahvelerini denemeye başladım. Yeni bir kahve seçerken App Store veya Google Play Store'dan uygulama indirir gibi tercih yapıyorum. Aslında bu yeni nesil yaşam tarzının başlangıcı. Kahveseverleri cezbedecek coffeeWorld özelliği ise aralarında Avustralyalı Flat White, İspanyol Cafe Cortado, Viyana Melange gibi uluslararası lezzetlerin bulunduğu 17 farklı kahve tarifini kullanıcılar ile buluşturarak, dünya çapında lezzetleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Home Connect uygulaması, kahve çekirdeği çeşitlerinden, kavurma ve hasat metotlarına kadar birçok bilgiyi barındırmasıyla da kullanıcılarını bir kahve uzmanına dönüştürüyor. Dört yıl önce kahve ile ilişkim sadece şekerli Türk kahvesinden ibaretti. Üç yıl önce kahve değirmeni hediyesi için arayışa girdiğimde kahvenin zengin hikayesine uyandım. Sonra teknoloji şirketlerinin kalbinin attığı San Francisco ve Seattle'daki kahve ile ilişkisini başka türlü yorumlamaya başladım. Özellikle Starbucks'ın doğduğu Seattle, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerine ev sahipliği yapar. Silikon Vadisi'nin kahve ile ilişkisi daha farklıdır.



?SPOTİFY VEYA APP STORE GİBİ KAHVE DENEYİMİ

Siemens'in yeni EQ.9 connect TI909701HC modeli kahve makinesini kullanmama gelirsek... iPhone ya da App Store Android bir telefon kullanıyorsanız Home Connet uygulamasını, Google Play Store'dan yükleyip evdeki Wi-Fi ağına bağlayın. Kişisel ayarlarınızı yaptıktan sonra evdekilerin kahve zevkine göre özel profil oluşturun. Spotify kullanmaktan hiç farkı yok, diyebilirsiniz. Kahvenizin sertlik derecesi ile favori ölçülerinizi de oluşturabiliyorsunuz. Bu tam otomatik espresso ve kahve makinesi ile bambaşka bir deneyim yaşıyorsunuz. Menüde yer alan kahvelerin dışında akıllı telefon menüsünden, dünya kahve seçimleri de yapabiliyorsunuz. İtalya, Avusturya, Amerika, İspanya, Avustralya dahil pek çok ülkenin tarzına uygun kahve hazırlayabiliyorsunuz. Kahveyi yapma ise şöyle gelişiyor: Akıllı telefondaki Home Connect uygulamasıyla kahveyi başlatma emrini veriyorsunuz. Home Connect'i destekleyen pek çok cihaz böyle yönetiliyor. Ancak öncesinde cihazdan onay alırken size uyarılar gösteriyor ve uzaktan başlatma emrini açtıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Çift kahve çekirdeği haznesiyle farklı aromalardaki kahve çekirdeklerini iki ayrı kahve çekirdeği haznesine koyarak, iki ayrı kahve öğütücüsünde öğütüyorsunuz. Sonrasında her damak tadına uygun espresso, americano, cappuccino, latte macchiato ya da cafe latte hazırlanabiliyor. Ayrıca Siemens EQ.9 connect coffeePlaylist özelliği ile bir kez girdiğiniz Home Connect uygulamasıyla misafirleriniz için isme özel listelenen tercihler hazırlanıyor. Size de alet çalışır el öğünür demek kalıyor. Nitekim kahve makinesini deneyimlerken fotoğrafları Instagram paylaşımlarımda kendimi övmeyi ihmal etmedim. Siz de mütevazı davranmayın.



?INSTAGRAM ŞİMDİ VİDEO İLE OYALAYACAK

Kısa zamanda bir milyarlık topluluğa ulaşan Instagram, yeni mobil video uygulaması IGTV'yi tüm dünyada kullanıma sunuyor. Instagram'ın içindeki IGTV uygulamasıyla insanlar, süresi bir saate kadar çıkabilen dikey videolar izleyebilecek. İnsanların daha anlamlı bağlantılar kurabilmesini hedefleyen IGTV, özellikleriyle diğer mobil video deneyimlerinden ayrışıyor. IGTV, insanların telefon kullanım alışkanlıkları doğrultusunda tam ekran ve dikey videolar için tasarlandı. Uygulamaya girildiğinde oynatmaya başladığından arama yapmayı gerektirmiyor. IGTV Instagram ağı üzerinde kurulduğundan, kanallar da Instagram'daki içerik üreticiler. Böylece insanlar halihazırda takip ettikleri hesapların videolarını izleyebilir ve yenilerini keşfedebilir.