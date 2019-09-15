iPhone 11 Pro ile kendi hikayenizin yönetmeni olun

Artık akıllı telefonlarla basit hikayeler değil, profesyonel kalitede video çekmek mümkün. Filmic Pro uygulaması yüklenen iPhone 11 Pro ile ön ve arkadaki üç kameradan ikisiyle aynı anda çekim yapılabiliyor. Üstelik dört ekranı da aynı anda görüp seçim yapabiliyorsunuz

Akıllı telefonların profesyonel makinelerin yerini alacağını konuşup durduk. Ancak şimdi profesyonel hedefler için kullanmak sıradan bir durum halini almaya başladı. Daha önce Sony'nin kullandığı profesyonel 4K çekim kalitesini şimdi diğer telefon markaları da kullanmaya başladı. Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone Pro ve iPhone 11 Pro Max telefonlarda kullanılan üçlü kamera sistemi kullanıcıya çekim yaparken kolayca seçme şansı sunuyor. Geniş açı, daha geniş açı veya yakınlaştırılmış görüntüyle 4K videolar çekmek mümkün. Üstelik bu kez geniş açı ön kamerada bile unutulmamış. Yeni kamera donanımına bir de uygulama geliştiricilerin yetenekleri eklenince ortaya farklı sonuç çıkıyor.

UYGULAMA YETENEKLERİ ARTTI

Yeni iPhone 11 Pro tanıtımı sırasında sahneye çıkan Filmic Pro uygulamasının geliştiricileri herkesi şaşırtan yetenekleri gösterdi. Apple, Filmic Pro kamera uygulamasının yeni bir versiyonunu ayrıntılı olarak anlattı. Şirket, uygulamayı iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max üçlü lens kamera sisteminin gelişmiş özelliklerini vurgulamak için kullandı. Uygulama, kullanıcıların birden fazla kamerayla aynı anda çekim yapmalarına olanak tanıyarak iki kameradan da çekim yapmayı sağlıyor. Üstelik telefonun sahip olduğu dört kameradan (üç kamera arkada bir kamera önde) görüntüleri anında takip ederek istediğiniz ikisinden çekime devam ediyorsunuz. Bu profesyonel çekim yapan biri için müthiş bir ayrıcalık.

ÜÇ KAMERA ÇALIŞIYOR

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, bugüne kadar bir akıllı telefondaki en yüksek video kalitesi ile video çekiminde yeni bir standart belirliyor. Üçlü kamera sistemindeki her kamera, genişletilmiş dinamik aralık ve sinematik video stabilizasyonu ile 4K videolar kaydedebiliyor. Daha geniş görüş alanı ve büyük odak düzlemiyle Ultra Geniş kamera, aksiyon videoları çekmek için iyi bir seçenek. Kullanıcılar bu üç kamera arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyor. İşitsel Zoom özelliği de sesi video kareleriyle eşleştirerek daha dinamik bir ses elde edilmesini sağlıyor. iOS 13 ile herkes, döndürme, kırpma, pozlamayı artırma ve videolara anında filtre ekleme imkanını veren güçlü video düzenleme araçlarına erişebiliyor. Tek bakışta görüp uygulaması kolay olan bu ayarlar sayesinde, acemi kullanıcılar bile profesyonel kalitede video projeleri oluşturabiliyor.

LOŞ IŞIKTA ÇEKİM

Yeni üçlü kamera sistemi; Ultra Geniş, Geniş ve uzakları yakınlaştıran



Çentikler aynı ama ekran farklı

2019'da telefon üreticileri çentikleri küçültmeye veya yok etmeye çalıştı. Çentik sorununu kafasına takmadan yoluna devam eden Apple, ekran boyutlarında değişiklik yapmadı. Özel tasarım bir OLED ekran olan yeni Super Retina XDR, 1200 nit değerine kadar parlaklıkla kullanıcılara filmler ve diğer yüksek çözünürlüklü videolarda etkileyici bir HDR deneyimi sunuyor. Super Retina XDR ekran, sistem genelinde renk yönetimi olanağı ile geniş renk desteği ve True Tone teknolojisi sayesinde daha doğal bir izleme deneyimi yaşatıyor. Profesyonel kullanıcılara daha canlı bir HDR video ve fotoğraf deneyimi sağlayan Super Retina XDR ekran, güç tüketimi konusunda da daha verimli. Bu özellik, tek bir dokunuşla Kamera uygulamasında selfie çekmek, Takvim uygulamasında bir randevuyu kontrol etmek veya Mail uygulamasındaki mail'lere göz at atmak gibi günlük işler için Ana Ekran'dan kestirmeler sunuyor.





5G YOK WİFİ 6 VAR

Apple iPhone 11 Pro serisinde 5G desteğinin olmayacağını biliyorduk. Apple 5G için 2020 tarihini açıklamıştı. Ancak WiFi 6 uyumlu olması artık daha az pil tüketimi ve daha iyi bağlantı anlamını taşıyor. Türk Telekom yakın zamanda WiFi 6 denemelerine başladığını açıklamıştı. Sonuçta akıllı telefon kullanıcıları için WiFi 6 desteği daha çok önem taşıyor. Bu yüzden telefonda kullanmayacağınız 5G anten yerine WiFi 6 özelliğinin olması daha önemli. WiFi 6'nın avantajlarını daha önce paylaşmıştık.



Yapay öğrenme ekrana yansıyor

Yeni nesil Akıllı HDR özelliği, kadrajdaki süjeleri tanımlamak, daha ayrıntılı ve doğal görünmeleri için akıllı bir şekilde yeniden aydınlatmak için gelişmiş yapay öğrenmeden yararlanıyor. Yeni True Tone flaş, yüzde 30'un üzerinde daha fazla parlaklık sağlıyor. Yeniden tasarlanan kamera arayüzü, kullanıcıların kadraj dışındaki bölgeyi de görüp yakalayabilmesi için üçlü kamera sistemi ve tam ekran tasarımı ile birlikte çalışarak çok daha etkileyici bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar ilk kez, QuickTake özelliği sayesinde Fotoğraf modundan çıkmadan kolayca video kaydedebiliyor



Telefonlara Hollywood dokunuşu

Telefonların profesyonel amaçla kullanılma fikri sadece Apple'ın değil. Sonuçta Sony Xperia 1, kullandığı uygulamayla daha önce bunu kullanıcılara deneyimleme şansı sunmuştu. Cinema Pro uygulaması da yalnızca Xperia 1'de cihaza yüklü olarak sunuluyor. Avatar ve Titanic gibi gişe rekorları kıran Hollywood yönetmeni James Cameron gibi film endüstrisinin önemli isimleri yakın gelecekte Sony'nin Cinealta kameralarına güvenecek. Temel olarak, uygulama profesyoneller için tasarlanmış bir kamera uygulaması. Cinema Pro'da deklanşör, ISO, beyaz dengesi ve hatta ses seviyeleri gibi tüm ilgili ayarları bir bakışta görebiliyorsunuz. Uygulamayı kullanırken, film çekilirken veya çekildikten sonra özel efektler yapıp çektiğiniz filmleri bir ödüllü yönetmen edasıyla hazırlamanız mümkün.

