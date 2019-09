Mutfakta artık teknoloji var

Sağlıklı beslenmek için sağlıklı gıda tüketimine dikkat ediyoruz. Peki teknolojik gelişmeler bu hassasiyetimize uyum gösteriyor mu? Cevabımız evet. Yoğurt ve kefir yapma hünerli buzdolaplarından besin değerini düşürmeyen blender’lara kadar mutfaktaki ürünler akıllanıyor

Her yıl eylül ayının ilk haftası Berlin'de düzenlenen IFA Fuarı, dünyanın en büyük tüketici elektroniği etkinlikleri arasında gösterilir. Bir sonraki yıl vitrinlere hangi ürünler çıkacak bu fuarda belirlenir. Fuarda her yılın yeni teknoloji akımlarını görme imkanı da bulunur. Mesela çorba makinesi, akıllı telefonlar, sesli komutla çalışan televizyonlar, akıllı diş fırçaları veya akıllı kilitler IFA Fuarı'nda karşımıza çıkan ürünlerdi. Bu yıl yaşam tarzına uyumlu teknolojiler fuarda öne çıkıyordu. Düşünün evde yoğurt mayalamaktan, uyurken horlamayı kesecek teknolojilere kadar her şey IFA Fuarı'nda karşımıza çıkıyor. Yine akıllı ev teknolojisi veya sağlıklı beslenmeye kadar yaşam tarzıyla uyumlu ürünlerle de fuarda karşılaşmak mümkün oldu.

GECE HAZIRLA SABAH İÇ

Farkındasınızdır, mutfakta kullandığımız ürünler artık sağlıklı beslenme akımını destekler şekilde tasarlanıyor. Mesela yiyecekleri blenderdan geçirirken oksidasyon oluşursa yiyeceğin besin değeri düşebiliyor. Vakum blenderlar bu gıda kaybını önlemek için tasarlanmış. Blender, sürahinin içindeki havayı çıkartarak oksidasyonu önlüyor. Böylece meyve ve sebzelerin besin değeri uzun süre korunuyor. Ayrıca bu blender, doğal renginde meyve ve sebze suları hazırlanırken C vitamini değerlerini de standart blenderlara göre daha iyi koruyor. Yani bir gece önce hazırladığınız içeceği sabah besin değerinde bir azalma olmadan tüketebilirsiniz. Power Blender ise ultra güçlü 1600 Watt motoru ve birçok blenderın neredeyse iki katı güçte işleyen 31 bin RPM devir seviyesiyle, dip sos, sorbet, kek-kurabiye hamuru, kokteyl, mama, kuruyemiş ezmesi gibi çok farklı kıvamdaki tarifleri kolayca hazırlıyor. Ama bir buz kırma özelliği var ki, buzları saniyeler içinde parçalıyor. Akıllı telefonlarla selfie çekme eğilimi arttıkça insanlar kendilerindeki kusurlara dikkat kesiliyor. Instagram gibi uygulamaların güzellik ürünlerine dikkat çektiğini ifade eden Royal Philips Kişisel Sağlık Bölüm Başkanı Roy Jakobs, "Günümüzde sağlık konusunda kişiselleştirilmiş yaklaşımın arttığını görüyoruz. Tüketiciler sağlıklı yaşam konusuna ilgi gösteriyor ve günlük yaşamlarına kolayca uyarlanabilecek çözümler arıyor. Philips olarak, sunduğumuz çözümler ile tüketicilerimizin ihtiyaçlarını anlıyor ve onların ihtiyaçları doğrultusunda akıllı ve son teknolojiler ile çalışıyoruz. Bu yıl IFA'da sunduğumuz yenilikler tüketicilere, verilere dayalı kişiselleştirilmiş bilgiler ve koçluk önerileri sunuyor. Bu şekilde günlük yaşamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan daha sağlıklı seçimler yapmalarını kolaylaştırıyoruz." Uyku takibinin kişiselleştirilmiş servisler konusunda iyi bir örnek olduğuna dikkat çeken Jakops "Yapay zeka teknolojisini tüketicinin cilt özelliklerini anlamak için kullanıyoruz. Profesyonel sağlık çalışanlarına veri sağlıyoruz. Uykuyla ilgili verileri tüketici izniyle hem doktora hem de cihazlar üzerinden tüketiciye ulaştırıyoruz. Böylece sağlıklı uyku için çözüm buluyoruz" diye konuştu.

ÖNERİYE GÖRE ÜRÜN

Philips Kişisel Sağlık Ürünleri Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Milena Elmasoğlu ise "Tüketicilerimiz bizim için her zaman çok özel. Philips olarak tüketicilerimizi, mutlu etmenin yolunun her şeyden önce onları anlamaktan ve onları iyi tanımaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle ürünlerimizi onların geri bildirimleri doğrultusunda, ihtiyaç ve önerilerini dikkate alarak hayata geçirmeye önem veriyoruz. Bu yıl IFA'da sunduğumuz ürünlerimizle de tüketicilerimizin hayatlarını iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.





Yoğurt kavanozu hızla vakumlanıyor

Artık herkes içinde katkı maddesi bulunmayan gıdalara yöneliyor. Bunun için de kefir ve yoğurt mayalayan insanların sayısı giderek artıyor. Ayrıca bu buzdolabında dünyada bir ilk olan kavanoz vakumlama teknolojisi kullanıldı. Evde yapılan yoğurt, turşu, kefir, yazlık domates püresi, salça gibi gıdaların besin değerlerini kaybetmemesi için geliştirilen vakum teknolojisi, kavanoz içerisindeki havayı alarak ömürlerini uzatıyor



Buzluktaki gıdalar çözülüyor

ThawTech teknolojisiyle, kullanıcılar dondurucuda bulunan sıcaklık kontrollü iki özel bölmeye koydukları donmuş gıdaları uzaktan kontrol ile sağlıklı bir şekilde çözdürebiliyor. Çözdürme işlemi bittiğinde çözülen gıdalar uygun buzdolabı ortam koşullarında saklandığından bakteri oluşumu engelleniyor. Böylece buzluğa konan gıdalar besin değerinden kaybetmeden rahatlıkla aktarılabiliyor



Her damağa göre çorba

Artık erkek ya da kadınların mutfakta lezzetli çorba yapması zor değil. Çünkü o işi her damak zevkine göre makineler yapıyor. Beko çorba makinesinin beş program seçeneğiyle istenilen kıvamlarda çorba, sos ve smoothie hazırlayabilirsiniz. Çorbayı pişirdikten sonra 40 dakikaya kadar sıcak tutan makine, hibrit teknolojisi sayesinde hem sıcak içecekler hem de ferahlatıcı smoothie'ler hazırlamaya olanak sağlar.





Horlama derdi bitiyor

Erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ı, kadınların ise dörtte biri horluyor ve genellikle yanında uyuyanlar için sabah olmuyor. Bazı kişiler ise sırt üstü yattığı için horluyor. Bu sorunu çözmek için Philips, uyku sorunlarının yüzde 80'ini ele almak üzere her gün gelişen uyku çözümleri portföyündeki en son yeniliği, Smart Sleep Bandı (Horlama Hafirletme Bandı)'nı sunuyor. Bu yıl ABD'de, önümüzdeki yıl Avrupa ve diğer global pazarlarda piyasaya sürülecek olan Philips'in Smart Sleep Bandı yatış şeklinden kaynaklanan horlama için klinik olarak kanıtlanmış kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Göğsün alt kısmına giyilen yumuşak bir bandın üzerindeki sensör kullanıcının sırt üstü dönüp dönmediğini takip ediyor. Pozisyon değişikliği algılandığında kullanıcının yana dönmesi ve horlamasına neden olacak şekilde yatmaması için adaptif titreşimler yayıyor.



Telefonda sinema keyfi mümkün

Alcatel markasının sahibi Çinli TCL'nin, kendi markasıyla girdiği dört pazardan biri Türkiye olacak. IFA Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte tanıtılan TCL Plex telefon, özellikle ekranıyla dikkat çekiyor. TCL Plex'in sunduğu özel gelişmiş ekran iyileştirmesi ve kamera teknolojisi olan TCL Nxtvision sayesinde ekranınızda gerçek zamanlı ve zenginleştirilmiş renk, netlik ve kontrast özelliklerinin tadını çıkarırken aynı zamanda daha yüksek kaliteli ve keyifli bir kamera deneyimini yaşamanız da mümkün. TCL Plex'in, düşük ışık sensörüne ve süper geniş açılı lense sahip kamerası olduğunu da belirtelim. Akıllı telefonların gözleri yormaması önemseniyor. TCL Plex bu ihtiyacı 'uyarlanabilir ton', 'okuma modu' ve 'göz konforu modu' özellikleri sayesinde karşılıyor. Uyarlanabilir ton, ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Okuma modu özelliği sayesinde tıpkı basılı bir kitaptan okumaya benzer bir deneyim elde ediyorsunuz. Göz konforu modu ise ekrandan yayılan zararlı mavi ışığın yüzde 66'sını azaltarak göz yorgunluğunuzu gideriyor.



Orta sınıf telefona üst düzey yetenekler

Akıllı telefon fiyatları kurdaki dalgalanma yüzünden yükselince, pazarda ekonomik modeller öne çıkıyor. Türk Telekom da bayi kanalına yaptığı yatırımla orta segmentte ürün çeşitliliğini artırıyor. Üst sınıf telefon özelliklerini orta seviyeye taşıyan Nokia 7.2, Quad Pixel teknolojisine ve Zeiss Optik lenslere sahip güçlü bir 48MP üçlü kamera barındırıyor. DSLR seviyesindeki probokeh tarzının sektörde ilk kez bir akıllı telefona entegre edildiği Nokia 7.2, portre modunda eşsiz Zeiss bokeh efektleri sunarak günün her saatinde göz alıcı çekimler gerçekleştirmenizi ve üstün görüntü kalitesi elde etmenizi sağlıyor. Nokia 7.2 ayrıca yapay zekalı az ışıkta görüntü füzyonu teknolojisini son derece hassas 48 MP'lik ana kamerayla birlikte kullanarak gece modunda gelişmiş, az ışıkta görüntüleme sağlıyor. Kendisinden önceki neslin güçlü yönlerini de barındıran Nokia 7.2, iki günlük pil süresi, şaşırtıcı PureDisplay teknolojisi ve sürekli açık HDR'yi, modası hiç geçmeyen İskandinav tasarımla sunarak takipçilerin bu akıllı telefon sınıfından neler beklemesi gerektiğini yeniden tanımlıyor.