Telefonda akıllı kalem dönemi

Galaxy Note 10’un yetenekli kalemi S Pen, el yazısını hızla word dokümanına dönüştürüyor veya video düzenleme yapabiliyor. Kalemi yeniden hayatımıza sokan bu yeni model telefon, 6.8 inç ve 6.3 inç iki ekran boyutuyla kullanıcıların karşısına çıkıyor

Kod adı DaVinci notlarından esinlenerek belirlenen Galaxy Note 10, bayram günlerinin yeni ürünü olarak karşımızda. Yıllar içinde akıllı kalem seven telefon kullanıcılarını hedefleyen, iş ve günlük yaşam telefonu olarak tasarlanan Galaxy Note 10, ilk kez iki ayrı boyutta geliyor. 6.8 inç ve 6.3 inç iki ayrı modeli bulunan Note 10 serisinin akıllı kalemi S Pen, sonsuz ekranı eksiksiz kullanmayı sağlıyor. Telefonlar iş dünyasının ihtiyacı kadar, sinema ve video uygulamaları için de keyifli bir ekran deneyimine sahip. Galaxy Note 10'da dinamik amoled ekran kullanılıyor. HDR10+ sertifikası ve dinamik ton haritalama özelliği sayesinde fotoğraflar ve videolar daha önceki Note cihazlarına göre daha parlak görünüyor ve etkileyici genişlikte bir renk aralığıyla görüntüleniyor. 45 W kablolu şarj özelliği sayesinde 30 dakikalık şarjla uzun saatler çalışabiliyor. Kablosuz güç paylaşımı özelliği Note ailesine de geliyor. Kullanıcılar Galaxy Note 10 ile Galaxy Watch, Galaxy Buds gibi bu özelliği destekleyen seçili diğer cihazları şarj edebiliyor.

EL YAZISI HIZLA DÖNÜŞÜYOR

Türk Telekom mağazalarında da satışa sunulacak olan Galaxy Note 10 için yeniden tasarlanan S Pen'e yeni güçlü özellikler geliyor. Akıllı kalem ile video düzenlenebiliyor veya elle yazılan notlar Word dokümanına dönüştürülebiliyor. Aldığınız notu düzenlerken küçültme, büyütme ve metin rengini değiştirme gibi seçenekler bulunuyor. Yalnızca birkaç dokunuşla toplantı notlarını biçimlendirip paylaşmak veya ilham geldiğinde yazdıklarınızı düzenlenebilir belgelere çevirmek mümkün. Galaxy Note 10, Galaxy Note 9 ile sunulan Bluetooth özellikli S Pen'in becerilerine yenilerini ekliyor. S Pen Air, özellikleri sayesinde cihazın belirli özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Air özellikleri için yayınlanan SDK sayesinde geliştiriciler, kullanıcıların hareketler ile oyun oynamasını veya favori uygulamalarını kullanmasını sağlayacak özel kontroller oluşturabilecek. Galaxy Note 10, Windows'a bağlantı özelliğini doğrudan hızlı panele entegre ediyor. Kullanıcılar tek tıklamayla Windows 10 PC'lerine bağlanabiliyor. Böylece telefonlarına bakmak zorunda kalmadan bildirimleri görebiliyor, ileti alıp gönderebiliyor ve son fotoğraflara bakabiliyor.

TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLECEĞİNE İNANIYORUZ

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, ürünün detayları hakkında bilgi verirken şöyle konuştu: "Biz şirket olarak dünyanın yedi farklı ülkesinde 1.500'ün üzerinde endüstriyel tasarımcı ile çalışarak geleceğin ürünlerini tasarlıyoruz. Günlük 40 milyon dolarlık bir Ar-Ge yatırımı ile de geleceğin teknolojilerini günlük yaşamın içine sokuyoruz. Güncelliğini koruyan AB Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Skorları 2018 Araştırması'na göre dünyanın Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan bir numaralı şirketi olduk. Bu yatırımların pozitif çıktılarını S ve A serilerinde gördük. Note, çok farklı beklentileri karşılayabilen bir ürün, bu nedenle hem dünyada hem Türkiye'de çok sevileceğine inanıyoruz. Dünyada aktif Note kullanıcı sayısı en yüksek ilk beş ülkeden biri olan Türkiye'ye Note'u sunmaktan gurur duyuyoruz."



KURBANLIK ETLERE DERİN DONDURUCU

Kurbanlık etleri saklamanın en iyi yöntemlerinden biri etleri derin dondurucuya koymak. Peki ihtiyaca uygun derin dondurucuyu nasıl seçeceğiz? Buyurun o zaman dondurucu dünyasına gidiyoruz...

Bayramda kesilen kurbanların etleri hijyenik ve doğru koşullarda saklanmazsa, sağlığınızı tehdit edebiliyor. Bu yüzden depolama alanı ve kapasitesi yüksek derin dondurucular kullanmak önem taşıyor. Kullanmak istediğiniz alanda sandık tipi veya buzdolabı gibi raflı modeller tercih edilebiliyor. Üstelik elektrik kesintisine buzdolabı veya derin dondurucunun kapısının açılıp kapanmasına karşı etleri sağlıklı şekilde koruması şart. Elektriğin sürekli kesildiği yerde kullanacaksanız, ne kadar süre soğukluğu koruduğuna dikkat edin. Değişik markaların derin dondurucuları farklı yeteneklere sahip. Siz dondurucu kapasitesi, elektrik tüketimi ve soğukluğu koruma yeteneğine ve son olarak da fiyatına göre kararınızı verin. Değişen dış sıcaklık ve buzdolabı kapısının sıklıkla açılması, buzdolabı içerisindeki sıcaklığın değişmesine neden oluyor. Siemens Ev Aletleri'nin derin dondurucunun sıcaklık değişimlerine anında karşılık vermesini sağlayan 'freshsense' teknolojisi ile derin dondurucunun içindeki ve dışındaki sensorlar sürekli olarak sıcaklık ölçümü yaparak ısı dalgalanmalarını en aza indiriyor. Böylece gıdaların çok daha uzun süre taze kalmasını garantiliyor. Dondurucuya yeni gıda eklendiğinde dondurulmuş gıdaların buzunun çözülmesini engelleyen 'superfreezing' fonksiyonu aynı zamanda yeni gıdaların daha hızlı donmasını sağlıyor. Elektrik kesintisi durumda 22 saate kadar saklama imkanı sağlayan dondurucular, multialarm sistemi sayesinde iç sıcaklık yükseldiği takdirde, kapı açık kaldığında ya da güç kaynağı kesildiğinde kullanıcılarını bilgilendiriyor.



DİKEY, YATAY SAKLAYIN

Arçelik, derin dondurucuları dikey ya da yatay konumda farklı şekilde kullanıma sunuyor. Düşük elektrik tüketimi ve elektrik kesintisine karşı koruyan özel koruma teknolojisi gıdaların sağlıklı şekilde saklanmasını sağlıyor. 2080 Multi Mode EI, dört çekmeceli tasarımı ve 300 litre saklama kapasitesiyle dikkat çekiyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ DERT DEĞİL

Derin dondurucular konusunda uzmanlığı ile tanınan Uğur derin dondurucunun da sandık tipi veya dikey raflı çözümleri bulunuyor. Yine elektrik kesintisine karşı uzun süre soğukluğu koruyan UED 5170 DTK'nın rafları istenilen şekilde ayarlanabiliyor. Beş ayrı raf istenilen şekilde düzenlenebiliyor. Derin dondurucuların yüksek elektrik tüketme efsanesi doğru değil. A++ elektrik tüketimi sınıfına göre 24 saatte bir ampül kadar tüketim yapıyor.

HER GIDANININ AYRI YERİ VAR

Gıdaların saklanırken kokularının birbirine karışmamasını ve tatlarının bozulmamasını istiyorsanız, ayrı raflarda saklamak önemli. Vestel beş ayrı rafıyla gıdaları korumaya alıyor. Yine düşük enerji tüketimi ve elektrik kesilmesine karşı koruma standart olarak geliyor. Vestel CDE L1203 farklı raf konbinasyonuyla ve seçeneğiyle kullanılabiliyor



BU TELEVİZYONLAR YENİ İŞLETİM SİSTEMİYLE GELDİ

Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'la donatılmış iki yeni akıllı televizyon modelini geliştiriciler konferansında tanıttı. ABD'li rakipleri gibi geliştiricileri gözeterek başladığı yeni rekabet alanı oldukça çetin. Huawei işletim sistemi çalışmalarını risk almaktan kaçınarak Honor markasıyla yaparken, şimdilik rekabetin yeni şekillendiği akıllı televizyon tarafında yapmaya karar verdi. Vision TV ve Vision TV Pro adını taşıyan iki akıllı TV modeli, 15 Ağustos'ta ilk olarak Çin'de satışa sunuldu. Başka ülkelerde de satılacak olan TV'ler, aslında akıllı telefonun büyük bir ekran üzerindeki uzantısı olarak tasarlandı. Geniş bir görüş açısı sunan televizyonlar, yüz tanıma özelliğine sahip. Çerçevesiz yapısı sayesinde çok şık görünen modeller, sadece 6.9 mm kalınlığa sahip. Geniş bir görüş açısı sunan televizyonlar, bünyelerinde farklı türlere özel birçok izleme modu taşıyor. HarmonyOS temelli Magic Link teknolojisiyle telefonlarla geniş bağlantı yeteneği sunan akıllı televizyon modelleri, güçlerini yeni geliştirilen Kirin serisinden bağımsız 28 nm Honghu 818 işlemciden ve 2 GB RAM'den alıyor.