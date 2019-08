Bayramlar bile Facebook tadında kutlanıyor

Facebook, Türkiye’de sosyal paylaşım ağı uygulamaları arasında lider. İkincilik için Instagram ve Twitter yarışıyor

"Eski bayramların tadı kalmadı" diyenler bile bayramda neler yaptığını Facebook, Instagram veya Twitter'dan paylaşıyor olacak. Ve bayram, büyük Facebook ağının ve diğer sosyal paylaşım sitelerinin gölgesinde kutlanacak.

Yaşadığı tüm güvenlik ve kişisel veri skandallarına rağmen Facebook dünyadaki en yaygın sosyal ağ uygulaması olmaya devam ediyor. Türkiye dahil 100'den fazla ülkede Facebook kulvarında lider...

Hatta araştırma şirketi Alexa ve Similarweb'in verilerine göre düzenlenen 'Dünya Sosyal Medya Haritası'nın rakamlarına göre Facebook her zamankinden daha da güç kazanmış durumda. Son verilere göre 167 ülkeden 153'ünde lider sosyal ağ Facebook...



INSTAGRAM 58 ÜLKEDE BİRİNCİ

Listede ikinci sırada Instagram bulunuyor. 58 ülkede birinci. 44 ülkede ikinci sosyal ağ olarak dikkat çekiyor. Yakın rakamlarla Twitter ile ikincilik koltuğu için kuvvetli bir rekabet içinde...

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in küresel rekabetteki en güçlü rakipleri yapısal olarak Facebook'a benzer uygulamalar olan Rus topraklarında etkili VK (VKontakte) ve Odnoklassniki ile Çin'de etkili olan QZone...

Rusya'da ve Çin'de etkili olan sosyal paylaşım sitelerinin güç ve etkinlik konusunda benzeri henüz Türkiye'de yok. Yerli uygulamaların sayısının artması için teknoloji girişimlerinin ve içerik üretiminin desteklenmesi şart. Ve tabii ki hukuksal olarak da ekonomik olarak da küresel rakiplerine karşı koyabilecek güçlerinin olması lazım.

Yani sözün kısası Çin ve Rusya dışında ABD'li sosyal paylaşım sitelerine kafa tutabilen yok. Tabii ki bunda Çin ve Rusya'nın ABD'li şirketlere ve sosyal paylaşım sitelerine getirdiği yasak ve sansürler de etkili oldu.

Avrupa Birliği ülkeleriyse bu ABD'li dev şirketleri topraklarında yatırım yapmaya teşvik ederek ya da akılcıl vergi talepleriyle bir çeşit orta yol buldu. Bu tavır Türkiye'ye de örnek olabilir.



ÇİN'İN TİKTOK ATAĞI BAŞLADI

Yaklaşık iki yıldır Çinli TikTok uygulaması Türkiye ve Avrupa ülkelerinde önemli bir popülarite elde etmeye başladı. Tabii ki bu durumda ülkenin veri politikası, reklam kullanım koşulları, veriden elde edilen gelirin vergilendirilmesi ve kişisel verilerin korunması konusunda evrensel değerlere bağlı bir politika uygulaması şart.



EN ÖNEMLİ DEĞER EĞİTİMLİ İNSAN

İnternet devleri, veriler üzerinden zenginleşiyor. Çünkü kullanıcı davranışlarını doğru analiz ederek elindeki verileri markalara sunuyor. Yani sosyal medya platformları hedefe yönelik reklam ve pazarlama olanağı sunuyor. Bu da temsil ettikleri milyarlarca dolarlık endüstrinin her gün daha da hızlı büyümesini sağlıyor.

Konumuz sadece izlediğiniz reklamlar değil... Sosyal paylaşım platformlarında beğendiğiniz ya da paylaştığınız resimler ve videolar üzerinden bile tüketici profiliniz çıkarılabiliyor. Öte yandan yeni mesleklerin de doğmasına sebep olan bu yeni endüstride en önemli değer eğitimli insan oldu. Eğitimli ve girişimci insanlar konusunda tüm endüstri büyük bir savaş içinde. Esas rekabet bu konuda yaşanıyor.



