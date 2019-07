Kedi köpeği olanlara sosyal medya tüyoları

Sosyal ağlarda fotoğraf ve video paylaşırken hangi etiketlerin kullanıldığı çok önemli. Öyle ki #dogsofinstagram ve #catsofinstagram etiketlerinde 250 milyonu aşkın mesaj bulunuyor. Yani, etiketlerden vazgeçemiyoruz

Sosyal medyada çok beğeni toplamanın veya takipçi artırmanın yolu güzel fotoğraflar ve videolar kadar etiketlerden geçiyor. Etiket işini abartarak, iki satır bile yazı yazmadan onlarca etiketle beğeniyi garantiye almak isteyenler var. Mesela şimdilerde insan portrelerinden daha popüler hale gelen kedi ve köpek paylaşımları, milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor. Öyle ki fenomen haline gelen, milyonlarca takipçisi olan hayvanlar bile bulunuyor.

Kedi ve köpek videoları sosyal ağlarda paylaşılarak milyonlarca kez izleniyor. Bu detayı fark eden akıllı telefon ve kamera üreticileri özellikle yapay zeka temelli teknolojilerle talebi karşılamaya çalışıyor.

Canon, Dünya Kamera Günü özelinde fotoğraf düşkünlerinin fotoğrafçılığa dair önceliklerini, ilgisini ve fotoğraf makinesi seçimleri gibi detayları içeren bir araştırmaya imza attı. Canon Türkiye'nin Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilen ankete verilen 51 bin yanıtı analiz edilerek Türkiye'nin fotoğrafçılığa dair tercihlerini ortaya koyan harita oluşturuldu.







PERFORMANS İLK SIRADA GELİYOR

Anket sonuçlarına göre; yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın olan katılımcıların yarısından fazlası kendi fotoğraf makinesine sahip. Fotoğraf makinesi satın alınırken de zannedilenin aksine fiyattan önce ürününün performansına dikkat ediliyor. Anketi yanıtlayanların yüzde 68'i fotoğraf makinesini, performansına bakarak satın almaya karar veriyor. Satın alma ise en çok teknoloji marketlerinden gerçekleştiriliyor.



FOTOĞRAF MAKİNELERİ İLE SELFIE ÇEKMİYORUZ

Ankete katılanların yüzde 40'ı ne kadar sıklıkta fotoğraf çektikleri sorusuna haftada bir yanıtını verirken her iki kişiden biri ise fotoğraf makinesine 2 bin ile 5 bin TL arasında bütçe ayırıyor. Çalışmanın dikkat çeken sonuçlardan diğeri ise dünyadaki birçok millet gibi selfie çekmeyi seven Türkler, sanılanın aksine fotoğraf makinelerini selfie için kullanmıyor, yalnızca fotoğraf çekiyor. EN ÇOK DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞINI SEVİYORUZ

Anketi yanıtlayanlar en çok kış mevsiminde fotoğraf çekmeyi sevdiklerini belirtirken; katılımcıların yüzde 57'si ise doğa karelerini fotoğraflamayı tercih ediyor. Katılımcılardan yüzde 77'si kendini amatör olarak tanımlarken, düzenli olarak fotoğraf çekenlerin ise yakın çekim yapmayı daha çok sevdiği görülüyor.



KEDİ KÖPEK SEVEN KAMERA

Pek çoğumuz gün içinde biraz rahatlamak ve gülümsemek için sosyal medyada sevimli kedi köpek fotoğraf ve videolarına bakarak vakit geçiriyoruz. Özellikle Instagram'da evcil hayvanlarının fotoğraflarını paylaşanların oranı giderek artıyor. Yeni Animal Eye Otomatik Netleme (AF) teknolojisiyle evcil hayvanların mükemmel netlikte portrelerini çekme imkanı sunan Sony de tüylü dostlarından bir Instagram yıldızı yaratmak isteyenler için bir rehber hazırladı.



250 MİLYONLUK ETİKET

Sırf #dogsofinstagram (#instagraminköpekleri) ve #catsofinstagram (#instagraminkedileri) gibi etiketlerin 250 milyondan fazla kullanıldığı günümüzde, evcil hayvan sahipleri için kalabalıktan sıyrılmak ve sevimli dostları ile daha fazla kişiye ulaşmak kolay değil. Sony'nin a6400, a7III ve a7RIII modellerinde yer alan yeni eşsiz Animal Eye Otomatik Netleme (AF) teknolojisi, en net ve etkili hayvan fotoğrafları ile dikkat çekmenizi sağlıyor.

Fenomenlerden altı tavsiye

Evcil hayvanını geleceğin Instagram yıldızı yapmak isteyenler için bir rehber hazırlayan Sony, profesyonel evcil hayvan fotoğrafçısı Gerrard Gethings ve sosyal medyanın etkili isimleri "petfluencer"lar Dolly Pawton (@dolly_pawton) ve Dante Duke (@danteduke_ thecat) ile çalıştı. Stella &

Lucy (Dolly Pawton'ın Anneleri) ise evcil hayvanınızı Instagram'da üne kavuşturmaya çalışırken düşünmeniz gereken kilit unsurların listesini sundu:



EŞSİZ KİŞİLİKLERİNİ KABUL EDİN: Şirin, sırnaşık, şaşkın, maceraperest; hayvanlarımızın her birinin kendi benzersiz karakterleri var. Hepimiz onların ne kadar özel olduğunu biliyoruz; öyleyse, onları diğerlerinden farklı kılan özelliği sergileyip hikayelerini anlatın.



KIYAFETLERINIZ ALAMETİFARIKANIZ OLSUN: Öne çıkan, ayırt edici bir görünüm yaratın. Birbirinden farklı kostümleri kim sevmez ki? Özenli kıyafetler, şık aksesuvarlar, tatil dönemlerine yönelik temalar ya da balkabağı ve Noel Baba şapkaları gibi içerikler... Öte yandan, eğer bu sizin evcil hayvanınızın tarzı değilse, onların özüne sadık olun. Her şey, samimi olmakta bitiyor.



SAHNEYİ HAZIRLAYIN: Instagram görsel bir sosyal platform. Dolayısıyla göze çarpan ve ziyaretçiyi sayfadan çıkmaktan alıkoyan bir fotoğraf yaratmak kilit önemde. Evcil hayvanınızın karakterini kucaklayarak yapacaklarınızı bunun üzerine inşa etmek ve çekici fotoğraflar yaratmak için aksesuvarlar, arka planlar, iyi ışıklandırma ve mükemmel netleme çok önemli.



DİKKATLİ POZ VERİN: Evcil hayvanınızın kişiliğini ve her türlü ayırt edici fiziki özelliğini gözler önüne seren en iyi açıları seçin. Evcil hayvanınız ile daha çok çalıştıkça en güçlü görünümlerini de tanırsınız. Bu özgüvenini ortaya koyan güçlü bir duruş da olabilir oyuncu tarafını ortaya çıkaran bel okşamaları da. Burada sonrasında vereceğiniz ödül yiyecekleri kesinlikle dostunuz olacak!



FOTOĞRAF ALTI YAZILARINI ES GEÇMEYİN: Fotoğraf altı yazıları, evcil hayvanınızın kişiliği ve söylemine hayat vermenize yardımcı olarak, takipçilerine düşüncelerine dair bir içgörü kazandıracaktır. Kişiliklerine göre akıllı, komik ve alaycı tonlar kullanabilirsiniz.



MUTLAKA TUTARLI OLUN: İnsanların açık şekilde tanıyabileceği güçlü bir kimlik yaratmak için, hem fotoğraf hem de metinlerinizde aynı ton ve sesi koruyun. Ayrıca, mesaj yazma sıklığınızda da tutarlılığınızı koruyarak hedef kitlenizin dikkatini üzerinizde tutmak için hayranlarınız için sık sık yeni mesajlar yazın.

HALAMIN EN MUTLU GÜNÜ: YOUTUBE MÜZİK

Yıllar önce aile büyüğümüz halam, internet faturasından şikayet ediyordu. Ben de ona video izlemenin internet faturasını kabarttığından söz edince, "Ben YouTube'dan şarkı dinliyorum, izlemiyorum ki" şeklinde yanıtlıyordu.







Halamın en mutlu günü meğer geçtiğimiz haftaymış. YouTube izlemek için geliştirilmiş olduğundan, bugüne kadar müzikseverlerin çeşitli müzik uygulamalarıyla YouTube arasında gidip gelmeleri gerekiyordu. Ancak şimdi YouTube müzik servisi Türkiye'de sunulmaya başlandı.

YouTube Müzik, müzik dinlemek için müzik dünyasının tümünün kolayca keşfedilmesini hiç olmadığı kadar kişiselleştirilebilmesini sağlayan yeni bir müzik yayın akışı servisi. İster izleyin, ister dinleyin, ister keşfedin. Müziğin sizi harekete geçireceği her şeyi tek bir yerde bulabileceksiniz.

- Hepsi burada: Orijinal albümler, single'lar, remikslerle birlikte canlı performanslar ve cover'lar gibi yalnızca YouTube'da bulabileceğiniz içerikler.

- Binlerce çalma listesi: Ne yaptığınız veya nasıl hissettiğinize göre, binlerce seçenek arasından size en uygun olan çalma listesini seçin.

- Hit videolar: Türkiye'den ve dünyadan hit videolar Hotlist sayfanızda. İzlediğiniz videolara göre oluşan video önerileri ana sayfanızda.

- Size özel öneriler: Ana sayfanız, daha önce dinlediğiniz müzikler veya bulunduğunuz yere göre size yeni önerilerde bulunur.

- Akıllı arama: Adını hatırlayamadığınız şarkıları bile YouTube Müzik'te kolayca bulursunuz.

Şarkı sözleriyle veya şarkıyı tarif ederek arama yapın.

İNTERNETTE HIZ KESMEYE DEĞMEZ!

İnternette şimdiki neslin adını bile bilmediği dial-up telefon hattından internet kullanacak kadar yaşlıysanız, arkanıza bakmamayı öğrenirsiniz. Yani internet bağlantısı için gözü kapalı en iyisini istersiniz. Bu isteğinize bazen belediyeler bazen komşularınız engel olur. Ancak yılın başından itibaren kotalar duman olunca limitsiz internetin tadına herkes varmaya başladı. 1 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye limitsiz internetle buluştu. Türk Telekom da bireysel kullanıcılarına sunduğu limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi. Türk Telekom, 35 Mbps ve üzeri yüksek hızdaki limitsiz paketlerinde ciddi oranlarda indirime giderken, giriş seviyesindeki limitsiz paketlerinin de hızını yükseltti. Buna göre giriş seviyesindeki limitsiz paketin 24 ay taahhütlü fiyatı değişmeden paket hızı 8 Mbps'ye yükseltildi. Yeni kampanyanın en büyük sürprizi ise 35 Mbps ve üzeri yüksek hızlardaki limitsiz paketlerde yapılan indirimler oldu.



YÜKSEK HIZA HAYIR DEMEYİZ

Son 10 yılda internete bağlı cihazların sayısı hızla arttı. Evde akıllı ev aletleri, güvenlik sistemleri, akıllı televizyonlar, kısacası evde internet bağlantısını paylaştığımız cihazlar çoğaldı. Hatta çocuklarınız da daha çok genişbant internet bağlantısına ihtiyaç duyan bilgisayar oyunlarına başlamış olabilir. Oyun konsolları bile önceki yıllara göre daha çok internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla yüksek hızda internet artık bir lüks değil adeta ihtiyaç halinde...