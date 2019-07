Sokakta müzik 40 yaşında

Walkman serisiyle başlayan mobil müzik keyfi, yerini önce dijital müzikçalara, sonra müzik indirme fetişizmine devretti. Şimdi de müzik platformları hayatımızı yeniden şekillendiriyor... Walkman’lerden ipod’lara 40 yıllık müzik dinleme serüvenine gelin bir göz atalım

Beyoğlu sokaklarında Walkman ile müzik dinleyerek gezdiğim günlerin üstünden 30 yıl geçti. Walkman piyasaya çıktıktan 10 yıl sonra ise üniversite öğrencisiyken mobil müzik çalarım oldu. 90'lık kasetler yeni yeni moda olmuştu. Yeni Türkü fırtınasına tutulmuştuk. Sokaklarda avare dolaşıyorum. Tramvay İstiklal Caddesi'ne geri dönmüş. Fitaş'ta Devekuşu Kabare kapalı gişe oynuyor. Öğrencilere ders vererek, bankalarda üniversiteden arkadaşlarla temizlik yaparak kazandığım paralarla önce Sony Walkman alıyorum. Daha sonra Devekuşu Kabere'nin Deliler oyununa bilet alıyorum.



SAHİLDE MÜZİK KEYFİ

İTÜ Maden Fakültesi'nde öğrenciyim. Maçka Kampüsü kapanmış ve eğitime Maslak Kampüsü'nde devam ediyoruz. Maslak'tan şehre inmek için otostop çekiyoruz. Kulağımızda Walkman olunca sahilde yürüyüş yapıyoruz. En güzeli de kemere bağlanan deri kılıfı kullanmak. Eskiden teypleri sahile götürsen mutlu olurduk. Sonra sadece ben çalıp ben dinleyeyim keyfine teslim olduk.



1979 / TPS-L2:

Kişisel müzik dinleme cihazı Walkman'in ilk modeli TPS-L2 piyasaya sürüldü. Şirket içinden ve dışından gelen "Kayıt etme özelliği olmadan bu ürünün satmayacağı" yönündeki eleştirilere karşın büyük bir başarı yakalayarak, tüm dünyada yeni bir yaşam tarzının popüler hale gelmesini sağladı.



HEDEFTE GENÇLER VAR

Sonra markası Sony olmasa da adına Walkman denilen yeni müzik çalarlar ortaya çıktı. Özellikle gençlerin müzikle kişisel bağının güçlenmesinde önemli rol oynayan Walkman, aradan geçen 40 yıl boyunca yüksek kalitede müziği her zaman her yere taşıma konusunda yeni tasarımlar ve teknolojiler geliştirerek bugüne ulaştı. Hatta Sony, #Walkman40 etiketiyle yeni yaşını kutlayan ikonik markayı sosyal medyada pek çok nostaljik paylaşımla gündeme getirmek için bir kampanya düzenledi.



AMAN PETROL CANIM PETROL

Sony kilometre taşlarını açıkladığı başlıklara ben Türkiye'nin müzik listelerine bakıyorum. Doğru ya o zamanlar, Türkiye'de Eurovision yarışmaları çok popülerdi. 1980'lerin başında Ajda Pekkan Petrol şarkısıyla katılmıştık. Yani Walkman'in ilk anlarını anımsayıp da Petrol'ü unutmak olmaz...



1981 / WM-2:

İlk Walkman'lere göre çok daha hafif olan WM- 2'de sıra dışı bir geliştirme süreci izlendi. Mühendisler, önceden tasarım özellikleri belirlenen bu yeni Walkman'i üretmek için çalıştılar. Tasarım ve ses kalitesini öne çıkaran Walkman II büyük popülarite kazandı.



1983 / WM-20: Yaklaşık olarak bir kaset boyutunda olacak şekilde geliştirilen WM-20, Walkman'i çanta ya da cepte kolaylıkla taşınabilecek modern bir ihtiyaç haline getirdi.



TV'DE RENKLİ YILLAR

Türkiye'de 80'li yılların ortasında Dallas dizisinin renkli yayınlandığı dönemlere denk geliyordu. Biz eve Sony televizyon almıştık. Televizyonumuz aynı anda geç gelen Betamax kasetlerle tanıştı.



1984/ D-50:

Dünyanın ilk taşınabilir CD player'ı, yaklaşık üst üste dört CD büyüklüğünde ve 590 gram ağırlığındaydı. Oldukça uygun bir fiyatla satışa sunulan D-50, CD satışlarının hızla yayılmasına katkıda bulundu.



HER MEDYADAN İÇERİK

Aslında içerik her medyadan piyasaya sunulmaya başladı. CD, kaset dijital ortama taşınıyordu. Bunun kolay kopyalamanın habercisi olacağını nereden bilebilirdik...



1992 / MZ-1:

Dünyanın ilk MD Walkman'i mini-disk kaydedicisi MZ-1'de kayıt, çalma, sayısal tuş takımı, atlamayı önleme teknolojisi gibi çok sayıda özellik bulunuyordu. Bu yenilikler pek çok devrimsel yeniliğin habercisiydi. Aslında mp3 sıkıştırma programı da 1992 yılında kendini gösterdi. 1994 yılında ilk MPMan çalar piyasaya çıktı ama çabuk unutuldu. Daha sonra çok popüler hale gelecek mp3 sıkıştırma teknolojisi asıl internet ortamında yayılacaktı.



TELİF KAVGALARI BAŞLADI

Ancak içeriğin devleri kolay pes etmemeye çalışıyordu.



1999 / NW-MS7 Memory Stick Walkman:

NWMS7, Magic Gate telif hakkı koruma teknolojisini destekliyordu. Bunun sebebi Napster'ın cillop gibi şarkıları paylaşması olabilir mi? Evet müzik endüstrisi dijital ortamda ölüm korkusunu yaşamaya başladı. Eğer bu korkuyu yaşamasaydı Apple'ın iTunes üzerinden 1 dolara şarkı indirme teklifini elinin tersiyle iterlerdi.



2001 / MZ-N1PC:

Walkman'e yüksek hızla müzik verilerinin transferi için NetMD standardını destekleyen ilk ürün olan MZ-N1, şarj edilebilir bataryasıyla standart modda 28 saatlik çalma süresine sahipti.



EN BÜYÜK RAKİBİM IPOD

Sony internete mesafeli kayıt yapılan medyalara sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etti.



2003/ MW-MS70D:

256 MB flash belleğe sahip NW-MS70D, 11 CD kapasitesinde müzik depolama imkanıyla network Walkman'de yeni bir tarzın başlatıcısı oldu. Aslında 2000'li yılların başında iPod efsanesinin doruk noktasına ulaştığı yıl oldu. Aynı zamanda akıllı telefonların da müzik çalar yeteneğini artırması oyunu değiştirdi.



2004 / NW-HD1:

20 GB dahili belleğe sahip network Walkman NW-HD1, 30 saatlik kesintisiz müzik çalma kapasitesi, G Sensor ve değerli verilerin şoklardan kaynaklı kaybolmasına karşı bir tampon içeriyordu.



YÜKSEK KALİTELİ SES



2005/ Walkman A serisi:

Bu seri ortaya çıktığında iPod arayı açmıştı. Ancak akıllı telefonun ayak sesleri de duyulmaya başlandı. 2007 yılında iPhone ortaya çıktığında artık müzik çalar dediğimiz şey için artık çok geçti.



2009 / NW-X1060 Walkman X serisi:

Takvimler 2009'a geldiğinde artık internet bağlantısı kaçınılmaz hale gelmişti. Aradan geçen onca yıl sonra kaliteli ses tutkunları için Walkman yeniden tasarlandı. Artık mp3 çalar değil, FLAC yani kayıpsız müzik çalar formatı vardı ve bu işleri değiştirdi. Ancak asıl değişen Türkiye'de 3G şebekeye geçiş yapılırken ABD başta olmak üzere pek çok yerde 4G adımları atılmasıydı. Artık müzik evreninde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.



MÜZİK ARTIK SERVİS

Artık hızlı internet bağlantısı hayatın her alanında olduğu gibi müzik keyfimizi yaşarken de son derece gerekli. 2017 yılında Walkman ailesinin yeni üyesi NW-ZX300, dengeli çıkışla birinci sınıf ses kalitesi sağlarken uzun pil ömrü, ince ve hafif tasarımıyla her yerde kullanım için ideal özellikte. Her yerde en sevilen şarkıları dinlemek için mükemmel bir yol arkadaşı olan ZX300, yüksek kaliteli ses için kurşunsuz lehim topları ile yeni lehimlenen S-Master HX dijital amplifikatörü sayesinde yüksek çözünürlüklü ses sunuyor. ZX300, aynı zamanda daha düşük parazit ve daha net ses için tamamen ayrı, sol ve sağ kanalları ile dengeli standart bağlantı sunuyor. Tamamen müziğe adanmış dokunmatik ara yüze sahip ZX300'de müziğin sesini tek bir tıklama ile değiştirmek mümkün. İnce ve hafif tasarıma sahip cihaz, 30 saatlik pil ömrü ile dahili 64 GB belleğin yanı sıra harici bellek için desteği de içinde bulunduruyor. Kısacası 40 yıllık serüvenin sonunda gelinen nokta gerçekten hayret verici ve görünen de o ki bu gelişim son sürat devam



2018'İN EĞLENCE RAPORU AÇIKLANDI

Artık cihazdan bağımsız müzik dinleme zamanı geldi. Üstelik gönlünüzden ne geçiyorsa dinleyebilirsiniz. Peki, 2018 yılında en çok neler dinlendi... Türk Telekom'un yeni nesil dijital eğlence platformlarında yılın 'en'lerine bakarken neler dinlediğimiz keşfedilebiliyor. Kullanıcılar, Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da 2018 yılında en çok Aleyna Tilki'nin Yalnız Çiçek şarkısını dinledi. Onu Mabel Matiz'in Öyle Kolaysa ve Merve Özbey'in Vuracak şarkıları takip etti. Yıl boyunca en uzun zaman zirvede kalan listesinin birincisi Beni Vur ile Deniz Tekin, ikincisi Sen Olsan Bari ile Aleyna Tilki, üçüncüsü Gömün Beri Çukura ile Eypio oldu. 2018 yılının en çok dinlenen erkek sanatçısı Edis; en çok dinlenen kadın sanatçısı Simge oldu. Albümlerde ise çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1 zirveye çıkarken Edis'in An albümü ile Mabel Matiz'in Maya albümü ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Yılın en çok indirilen şarkısı Mabel Matiz'in Öyle Kolaysa şarkısı olurken, müzikseverler 2018'de en çok 'Yerli Yeni' listesini dinlemeyi tercih etti. Tivibu'da ise yıl boyu en çok izlenen film, yerli ve komedi kategorisindeki Bizim Köyün Şarkısı olurken Türkiye'nin dijital klavyesi Tambu'da milli duyguların paylaşımı ön plandaydı. Tambu kullanıcıları en çok Ay-Yıldız temasını tercih ederken en çok paylaşılan içerik ise Türk Bayrağı oldu.