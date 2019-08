Ön kameralar selfie için saklanıyor

Akıllı telefonların ön kameraları artık gövdenin içine saklanıyor ve selfie çekeceğiniz anda ortaya çıkıyor. İlk olarak Çinli Oppo’da denediğimiz kameralar pek çok markanın modellerinde kendini göstermeye başladı. Kimi piyasaya çıktı kiminin de eli kulağında...

Çerçevesiz, çentiksiz ekran için akıllı telefon kameraları gövdenin içine saklanıyor. Damla gibi çentiğe sahip ön kameralar artık tamamen ortadan kayboluyor. Selfie çekmek için anında ortaya çıkan kameralar hayatı kolaylaştırıyor. Akıllı telefon üreticileri, ön kamerayı anlık olarak hareket edebilen bir çubuğun ucuna yerleştirmeyi başardılar. Pop-up kamera adı verilen bu yeni salgından öncelikli olarak Çinli markalar etkilendi. Çentik olmadan kesintisiz ekran tasarımına sıcak bakan diğer markalar da bu tür kameraları kullanmaya başladılar. İlk kez Çinli Oppo'da deneme şansı bulduğumuz bu tür kameraları daha sonra Samsung, Xiaomi, Asus, One Plus gibi markalar da tasarımlarına dahil ettiler.



Üç farklı yöntem

Ön kamerayı saklama konusunda üç ayrı seçenek öne çıkıyor: Biri, yatay gövdenin içinden hareketlenen çubuğun ucundaki kamera. Diğeri telefonun üst ortasından tepegöz gibi gövdenin üstünden çıkan minik kamera. Son olarak da Samsung'un A80 serisinde olduğu gibi kayarak çıkan döner kamera. Her üçünü de çıkış süreleri, kamera açısı ve yetenekleriyle karşılaştırmak gerekiyor. Ancak bu gizli kameraların ekranların daha güzel görünmesini sağladığı kesin. Fakat bu yeni özellik yeni kusurları da beraberinde getirebilir. Bunun için uzun süreli testlerden geçen bu yeni tasarımlar, tereddütleri de ortadan kaldırmayı hedefliyor. Binlerce kez denenerek ortaya çıkacak sorunlar minimize edilmeye çalışılıyor. Ancak sonuçta kararı tüketici verecek. Bu çentik ve çerçeve katili telefonlar bazı şeylerden ödün vermeyi gerektiriyor. Ancak her şeye rağmen keyifli tam ekran görüntüyü mümkün kılıyorlar. Biz Türkiye'de de satışa sunulan veya yakında sunulacak olan bu gizli ön kameralı telefonların özelliklerine sizler için göz attık. Sizler de yolunuzun üstünde bir Türk Telekom bayiine uğrayıp piyasada olan telefonlara bakıp kararınızı verin. Henüz piyasaya çıkmayanlar için de sabırla beklemekte fayda var.



Samsung A80



Üç kamera dönerek öne geliyor

Samsung A80 modelinde yeni bir şeyler denemeye çalışıyor. Ön ve arka kamera görevini yerine getirebilen yüksek kalitedeki üçlü kamera, döner mekanizması sayesinde fotoğraf deneyimini ön ve arka tarafa taşıyor. Bu yenilikçi kamera sistemi, videolarınızı kaydederek, anılarınızın tek bir videoda izlenebilmesini olanaklı kılıyor. 48 MP ana kamerasıyla Galaxy A80 hem gece hem gündüz net ve parlak fotoğraflar çekme olanağını sunuyor. 123 derece ultra geniş açılı lens ile her anı fotoğraflayabilecek veya canlı video paylaşımında bulunabileceksiniz. Galaxy A80'in üç boyutlu derinlik kamerası, daha derinlikli bir görüntü elde edecek şekilde video çekmenizi sağlıyor. Canlı Odak Video modu gibi özellikler yaşadığınız en güzel anları yansıtan sinema filmi canlılığında video klipler yaratmanızı mümkün kılıyor. Bunun yanı sıra Süper Dengeli Video modu profesyonel düzeydeki aksiyonlu videolarınızda sıçramaları ve titremeleri azaltıyor. Galaxy A80, yeniden tasarlanmış sonsuz ekranı ile en sevdiğiniz multimedya içeriklerini tüm canlılığıyla yaşamanızı sağlıyor. Galaxy A80'in Super AMOLED ekranı 20:9 görüş açısına sahip ve uçtan uca 6.7 inçlik FHD+ çözünürlük sunuyor. Kulaklık ve bluetooth mikrofon kullanırken Dolby Atmos ile görsel-işitsel deneyiminizi bir adım daha ileriye taşıyor.



Oppo Reno



Akıllı çubuk fotoğrafı çekiyor

Reno serisi tasarım, işlevsellik ve teknolojiyi birleştiren benzersiz döner kamerası ile dikkat çekiyor. Bu yenilik, popup yapının içindeki ön kamerayı, kulaklığı ve el fenerlerini gizleyen basit ve güzel bir tam ekran elde etmeyi sağlıyor. Tüm pop-up yükselişini tamamlamak, ön kamerayı 11 derecelik açıyla görüntülemek, zarafet ve çevikliği dinamik yükselme sürecine mükemmel bir şekilde entegre etmek sadece 0.8 saniye sürüyor. Pop-up kamera yükselen yapısı, sıkı bir şekilde kalite test standartlarından geçti. Kamera 200 binden fazla kez başarıyla kullanılabiliyor. Bir kullanıcı kamerayı günde yaklaşık 100 kez açarsa, pop-up yapı beş yıllık kullanım boyunca çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekebiliyor. Renk kullanımı her zaman Oppo'nun güçlü yönlerinden biri oldu. Tek renkli gradyanlardan, genel gövde gradyanlarına ve RX17 serisinin Radiant Mist tasarımına kadar bu evrim Oppo'nun telefon tasarımında gradyan eğiliminin nasıl yönlendiğini açıkça gösteriyor. Reno serisi için iki yeni degrade renk oluşturuldu. Koyu yeşil ışık yansımaları olan okyanus yeşili ile gri ve mavi degradelerin ipuçlarını sunan karbon siyah. reno, şu anda piyasada bulunan akıllı telefonlar arasında farklı bir yerde konumlanıyor. Arkadaki kamera 3D camın altına tamamen gizlenirken, şişkinlik olmadan kusursuz bir görünüm yaratılıyor.



Huawei Y9 Prime 2019



Renkler gözünden kaçmıyor

Çinli Huawei, yeni nesil kameralar için tepegöz gibi mini yuvadan çıkan kamerayı deniyor. Huawei Y9 Prime 2019, yapay zeka destekli fotoğrafçılığa, uzun pil ömrüne ve dikkat çekici bir estetik tasarıma sahip. Ön kamera, kulaklık ve ortam ışığı sensörünün yerlerinin değiştiği telefon, şık tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Huawei Y9 Prime 2019'daki yüksek ekran-gövde oranı, yenilikçi 16MP pop-up kamerayla birlikte geliyor. Normal kullanımda kamera telefonun gövdesinde gizleniyor. Ön kamera aktif edildiğinde ise yüzeyin altından görünen bir denizaltı periskopu gibi, otomatik olarak ekranın üzerinde beliriyor. Bu tasarım, ön kamera yerleşimi sorununu zarif bir şekilde çözerek ekranın işlemdeki görüş açısını genişletiyor. Kameranın ortaya çıkması veya geri çekilmesi sadece bir saniye sürüyor, bu da kamerayı oldukça işlevsel kılıyor. Huawei, ön kameranın uzun yıllar süren yoğun kullanımlardan sonra bile sorunsuz bir şekilde kaymaya devam etmesini sağlamak için sıkı ve kapsamlı testler uyguladı. Testler, açılır lensin 100 bin tekrara dayanabileceğini ve ön tarafın 15 kg'lık bir nesnenin doğrudan kuvvetini taşıyabileceğini onaylıyor. Ayrıca telefon serbest düşme durumunu otomatik olarak algılıyor ve kamerayı otomatik olarak kapatıyor. Huawei Y9 Prime 2019'un ön kamerası yapay zeka ile mavi gökyüzü, yeşillik, iç mekan ayarları ve karlı manzaralar gibi sekiz genel fotoğraf sahnesini otomatik olarak tanımlayabiliyor. Ön kamera ayrıca gelişmiş arka ışık görüntüleme teknolojisine, yapay zeka doğal yüz güzelleştirme algoritmasına ve 3D portre aydınlatma efektlerinin tümüne sahip. Işığı ve güzellik efektlerini profesyonel stüdyo aydınlatmasının inceliklerine göre ayarlarken kullanıcı özelliklerine göre de kalibre edebiliyor. Huawei Y9 Prime 2019 akıllı telefonlar ağustos ayında Türkiye'de satışa sunulacak.



Eğlence değil iş için sanal gerçeklik

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları iş ve günlük hayatın bir parçası olmaya devam ediyor. Kişisel kullanımdan çok ticari kullanım yollarının daha hızlı genişlemesini bekleyenler pek haksız sayılmaz. En iyi örnekler genelde ticari uygulamalarda oluşmaya başladı. HTC Vive'ın ticari kullanıcıların zorlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarladığı profesyonel sınıf, taşınabilir bağımsız sanal gerçeklik (VR) başlığı Vive Focus Plus, herhangi bir bilgisayar ya da akıllı telefona ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor. Kolay kurulum ve kullanım avantajıyla da öne çıkan ürün; showroom, fuar, tıbbi ve teknik eğitim simülasyonları, sanal konferanslar ve daha birçok ticari etkinlik için ideal çözümler sunuyor. Kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bağımsız VR başlığı Vive Focus Plus, yeni fresnel lensleriyle ekran kapısı etkisini azaltarak daha net bir görüş sağlıyor. Yeni lensler, görsellere daha canlı bir görünüm kazandırarak sanal gerçeklik başlığını kullanırken görüntünün tamamen içindeymiş gibi hissettiriyor. Uzun VR kullanımları için artırılan konforlu tasarımı ve gelişmiş optikleriyle Vive Focus Plus, kurumlar için geniş çaplı eğitimlerden ürün geliştirmeye ve proje sunumlarına kadar birçok iş gereksinimi için ideal VR çözümü sunuyor. GENİŞ İÇERİK KOLEKSİYONU Altı eksende hareket özgürlüğü sunan sürükleyici altı serbestlik dereceli (6DoF) iki adet kontrolörü ve çoklu mod özelliğiyle win keyfini çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcuttaki geniş içerik koleksiyonuna da erişebiliyor. Viveport içerikleriyle birlikte Vive Wave Platformunu destekleyen ürün yaklaşık 250 Vive Wave uygulamasına erişim veriyor. Vive Focus'a özel Viveport Infinity Wave üyeliği hali hazırda 70'in üzerinde Premium konu başlığı içeriyor. Vive Focus Plus'ın yeni çoklu mod özelliği; PC VR, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, oyun konsolları, 2D video izleme cihazları, canlı 360 kamera akışı ve Bulut VR hizmetleri ile uyumlu çalışmasını sağlıyor. Gelişmiş grafikler ve en üst düzeyde ergonomik konforla donatılmış bu bağımsız VR sistemi, kolay kurulum ve kullanım avantajıyla da öne çıkıyor.