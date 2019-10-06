THY yerli animasyon filmiyle kanatlanıyor

Türk Hava Yolları’nın yeni uçuş emniyeti videosuna Türk animasyon stüdyosu Lighthouse imza attı. Animasyon filminin ortaya çıkış sürecini, Türkiye’deki animasyon piyasasının son durumunu Lighthouse’un kurucusu ve CEO’su Arman Şernaz ile konuştuk

Japon çizgi filmleriyle büyüyen kuşağa Türkiye'de üretilen animasyon filmlerle karşılaşmak şaşırtıcı gelebilir. Sanırım son yıllarda reklam sektörüyle birlikte yapılanlar pek çok yaratıcı insana cesaret verdi. Bu cesur insanlardan biri de Lighthouse'un kurucusu ve CEO'su Arman Şernaz. Yıllara dayanan deneyim ve emekle bir araya getirdiği ekibin son işi Türk Hava Yolları'nın Uçuş Emniyet filmi oldu. Aslında bu film animasyon filmleri konusunda birçok yerli stüdyoya cesaret verebilir.

YERLİ ANİMASYON STÜDYOLARI

Türkiye'de dizi sektörü ihracat yapan bir sektör haline gelse de animasyon filmi konusunda TRT Çocuk hariç neredeyse tüm kanallar yurt dışından animasyon filmleri ithal ediyor. Dünyada animasyon endüstrisine bakıldığında 2010 yılında 122 milyar dolar olan pazar hacminin, 2017 yılında 300 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Bu açıdan bakınca böylesine iştah açıcı pazarda animasyon filmi konusunda çaba harcamak çok maliyetli ve riskli. Eğer inatçı, kararlı olmazsanız ve yıllarınızı bu işe vermezseniz, ayakta duramayacağınız kesin. İşte Arman Şernaz inatçı olanlardan, yaptığı animasyon filmlerini anlatırken gözleri parlıyor, heyecanı artıyor. 2008 yılında kurulan Lighthouse Visual Effects, çarpıcı, yenilikçi ve üstün hizmet anlayışıyla kısa sürede bölgedeki en prestijli görsel efekt ve prodüksiyon stüdyolarından biri konumunda. Lighthouse konsept tasarımdan, son çıktı teslim aşamasına kadar olan tüm süreçler için 25'ten fazla uluslararası proje deneyimli artisti ve idari kadrosuyla beraber tasarım, geliştirme, uygulama ve üretim olmak üzere 2D - 3D animasyon, karakter tasarımı, görsel efekt(VFX), dijital illüstrasyon gibi alanlarda uluslararası kalitede işlere imza atıyor.

EN BÜYÜK GÜÇ İNSAN KAYNAĞI

Türkiye'de animasyon sektörünün hala ihracat kalemi haline gelmediğini söyleyen Şernaz, sektörde insan kaynağı yetersizliğine dikkat çekerek şunları söylüyor: "Hem sanat bilgisi hem de üstün teknik yeterlilik gerektiren bir mesleğimiz var. Dizi sektöründen farklı olarak bu alanda yetişmiş insan kaynağımız hem az hem de en iyi olanlarımızı uluslararası şirketlere kaptırıyoruz. Yetiştirdiğimiz artistlerin hatırı sayılır bir kısmı, yurt dışındaki kalitede iş çıkarmaya başladıkları zaman yurt dışına yerleşerek orada çalışmayı tercih etmekte. Lighthouse birçok artist için bu anlamda Türkiye'deki son durak diyebiliriz. Bizler bu noktada yeni yetişen gençlerimizle daha fazla dirsek temasında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda 2019 yılı içerisinde iki üniversite ile işbirliği anlaşmaları imzaladık.

DOĞRU BİR YAPIM AKIŞI

THY'nin yeni uçuş emniyet filmi projesinin THY'nin birçok başarılı işine imza atmış olan Innocean Worldwide İstanbul Creative Agency tarafından proje teklifi gelmesi ile başladığını belirten Şernaz, yapım sürecini ise şöyle anlatıyor: "Dünyada, uçuş emniyet filmi gibi önemli prodüksiyonlar; teknolojik altyapı üstünlüğü ve artistik deneyim nedeni ile genellikle yurt dışındaki büyük stüdyolar tarafından yapılıyor. Kreatif yaklaşımımızı ve çözüm yöntemlerimizi içeren bir sunum hazırladık. Teknik yöntem sunarken de kreatif yaklaşım önerirken de mutlaka çok detaylı araştırma yapıp, doğru ve akılda kalıcı, lezzet bırakıcı yaklaşımlara odaklanıyoruz. Kağıt üstünde iyi çalıştığına emin olduğumuz bir projenin yapım aşamasından izleyici ile buluştuğu noktaya kadar da doğru bir yapım akışıyla ilerlediğinden emin olmak istiyoruz."



Animasyon filminin yol haritası

Peki Türk Hava Yolları'nın yeni animasyon filmi için hangi noktalara dikkat edildi, nasıl bir çalışma şekli takip edildi? Arman Şernaz bu noktada net, basit ve doğru bir anlatımın hedeflendiğini ve aynı zamanda didaktik tarafın da es geçilmemeye çalışıldığını söylüyor. "Yaklaşık bir ay kadar projenin kağıt üstünde oluşturulması, rafine edilmesi ve üretim planlarının tamamlanması sürdü. Geri kalan altı ayda ise filmin üretimi gerçekleştirildi" diyen Şernaz, özellikle uçuşlarda uçuş korkusu olabilecek yolcuların bu duygularını tetikleyici unsurlardan uzak durduklarının altını çiziyor. Şernaz başka nelere dikkat ettiklerini ise şöyle anlatıyor: "Ayrıca yolculuğun başlangıcında zaten birçok farklı telaşı olan yolcuların en sade haliyle ve rahatlayarak izleyecekleri, anlamak için de telaş etmeyecekleri ya da hiç bir kuralın aceleyle anlatılarak yolcu tarafından anlaşılmasını riske sokmayan bir görsel dil ve tempo kullandık. Son olarak filmde sadece yolcular ve önemli nesneleri canlı renklerde işleyerek yolcuların dikkatini filmde doğru noktalara yönlendirebilmesine yardımcı olduk.



Filmlerin yüzde 80'i yabancı

Animasyon sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi. ABD, Kanada, Avrupa ve bazı Uzak Doğu ülkelerine büyük ekonomik katkılar sağlayan sektör Türkiye'de de büyümeye devam ediyor. Ancak sektörün en büyük değeri düşünülenin aksine teknoloji değil, yetenekli ve eğitimli insan kaynağı. Animasyon stüdyolarının yüzde 90'ı İstanbul merkezli çalışmalarını yürütüyor. İstanbul'u başta Ankara ve Eskişehir olmak üzere diğer iller takip ediyor. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan "Focus on Animation" isimli rapora göre, ülkemizde uzun metrajlı animasyon filmlerinin yaklaşık yüzde 96'sı, çizgi dizilerin ise yüzde 80'i yabancı yapımlardan oluşuyor. Ülkemizde 0-14 yaş grubunda yer alan çocukların yüzde 94'ü çizgi film izliyor.



Kalemli canavara pencere açıldı

Türk Telekom mağazalarında da satışa sunulan Galaxy Note10 ve Note10+'da bulunan AR Doodle, dahili video düzenleyici ve Windows'a bağlantı entegrasyonu Galaxy S10 modellerinde de kullanıma sunuyor. Güncellemeyi indiren Galaxy S10 kullanıcıları, akıllı telefonların neredeyse profesyonel düzeydeki kamerasının daha da güçlendiğini fark edecek. Güncelleme ile kameranın Gece Modu ön kamerada da kullanılabilecek. Kullanıcılar böylece gün batımından sonra canlı fotoğraflar çekmek için daha fazla özgürlüğe kavuşacak. Güncelleme ile süper sabit video stabilizasyon özelliği gelişecek. Kullanıcılar AR Doodle ile videolarını artırılmış gerçeklik destekli eğlenceli çizimler ve mesajlarla zenginleştirebilecek. Galaxy S10 kullanıcıları unutulmayacak bir video çektiklerinde, bu videoya Galeri uygulamasından erişilebilen video düzenleyicideki çok sayıda araç sayesinde paylaşmaya değer bir hale getirebilecekler. Videoları kesip birleştirme, oynatma hızını ayarlama ve buna benzer birçok seçeneğe sahip bu çok yönlü özellik, videoları neredeyse bir profesyonel gibi kolayca düzenlemenizi sağlıyor. İçeriklerinizi daha zengin bir hale getirmek için altyazı ve arka plan müziği bile ekleyebiliyorsunuz. Güncellemede ayrıca PC için Samsung DeX desteği de yer alıyor. Samsung- DeX.com adresinden uygulamayı indiren kullanıcılar, Galaxy S10'larını USB kablosuyla PC'ye bağladıklarında Samsung DeX'ten yararlanabiliyor. Güncelleme, Windows'a Bağlantı desteğini de getiriyor. Bu sayede, Galaxy S10 kullanıcıları telefonlarını Windows 10 bilgisayarlarına kablosuz bir şekilde bağlayabiliyor, içerikleri görebiliyor, mesaj gönderip alabiliyor ve son fotoğrafları bilgisayarlarından senkronize edebiliyor. Galaxy S10 kullanıcılarının her gün yararlandığı Mesajlar gibi uygulamalar da daha yönlü ve kullanışlı hale getirildi. Kurulumu kolaylaştırılan Samsung Pass ile Galaxy S10 kullanıcıları dilerse cihazlarının gelişmiş biyometrik teknolojilerinden yararlanarak uygulamalara ve web sitelerine hızlı ve güvenli bir şekilde giriş yapabiliyor. Mesajlar uygulamasında, fotoğraf ve video eklemek için kullanılan yeni simgeler metin penceresinin sol tarafına yerleştirildi. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları dosyalara kolayca erişebiliyor.

Yorulmayan şarj kablosu mümkün

Çevremizde sıkça karşılaştığımız bir görüntü; kopmak üzere olan yıpranmış şarj kabloları! Bu sorun artık daha güçlü ürünlerle ortadan kalkıyor. Anker'in sunduğu Powerline+ kablo, Apple ve Android cihazlarını hız ve sağlamlıkla tanıştırıyor. Hem data kablosu hem şarj aleti olarak kullanabileceğiniz Anker Powerline+'ın örgü gövdesi, dayanıklılığın somut göstergesi. Kopmaları ve kırılmaları engelleyen örgü gövde, Anker Powerline+'ın dayanıklılıkta iddiasını ortaya koyduğu gibi trend bir görünüme de sahip. Üstelik ürün, kolay açılıp kapanabilen sade tasarımlı taşıma çantası ile birlikte geliyor. Dayanıklılığı üst seviyeye çıkaran taşıma çantası, istenmeyen hasarlara karşı koruma sağladığı gibi ihtiyaç anında Anker Powerline+'ın kolayca bulunabilmesini sağlıyor.