Dedeyle torun tablette birleşti Sosyal medyada şampiyon olduk

Türkiye ve 28 ülkede düzenlenen Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre çocukların ve yaşlı kuşağın ortak tutkusunun tablet olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Instagram ve Twitter kullanım sıklığında da birinciliği kimseye bırakmadık

Son 15 yılda mobil telefonların yaşadığı değişime paralel olarak kullanım alışkanlıklarımız da değişti. 10 yıl önce mobil telefonlarla konuşmada şampiyonduk. Şimdi ise sosyal ağlarda ve akıllı telefon ekranını kontrol etme sıklığında şampiyonluğu kimseye bırakmıyoruz. Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019 sonuçlarına baktığımızda yaşanan değişim, sosyalleşme alışkanlıkları ve telefonunun neden hayatımızın odak noktasına yerleştiğini anlamak mümkün. Akıllı telefondan oyun oynama konusunda da liderlik bizim elimizde. Üstelik bu konuda kadınların erkek kullanıcıların önüne geçmiş olması benim için çok şaşırtıcı oldu. İlginç sonuçlardan biri de dedeler ve torunların tablet ekranını tercih etmeleri.



28 ÜLKEDE YAPILAN ARAŞTIRMA

Global Mobil Kullanıcı Araştırması'nın altı kıtada 28 ülkeden 44 bin 150 kişinin katılımıyla gerçekleştiğini söyleyen Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi lideri Metin Aslantaş, bu araştırmanın mobil teknolojilerin hayatımızdaki yerine ve etkilerine dair geniş bir perspektif sunduğunu belirtiyor. Aslantaş, "Güncel durumu analiz ederken geleceğin nasıl şekilleneceğine dair öngörüleri de paylaşıyoruz. Bu anlamda sadece iş dünyasına değil, kültürel ve sosyal incelemeler yapan uzmanlara da bir veri kaynağı oluyor" diyor. Sosyal medyayı diğer ülkelere göre daha çok seviyor ve kullanıyoruz. Cep telefonunda bulunan uygulamalar incelendiğinde; Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar. Türkiye'deki kullanıcılar analiz edildiğinde günlük sosyal medya kullanımında 2017 yılına göre 6 puan artış olduğu ve bu artışın da tüm yaş gruplarında olduğu gözleniyor. Cinsiyete göre sosyal medya ve haberleşme uygulamalarının kullanımı incelendiğinde ise; kadınlar ve erkeklerin kullanım sıklığının farklılaştığı uygulamaların Instagram, Snapchat ve TikTok olduğu görülüyor. Kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat'te 14 puan, Instagram ve TikTok'ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları.





Canımız yansa da parmağımız ekranda

Telefon bağımlılığımız mental ve fiziksel problemler yaratıyor. Türkiye'deki telefon kullanıcıları, bağımlılıktan dolayı Avrupalılara göre daha fazla mental ve fiziksel sorun yaşadığını belirtiyor. Kullanıcıların yüzde 46'sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissettiğini söylerken, bu oran Avrupa'da yüzde 21. Kullanıcıların yüzde 32'si çok fazla telefon kullanımı yüzünden, aile veya arkadaşlarıyla bir arada olduklarında 'yüz yüze' iletişim kuramadıklarını ifade ediyor. Türkiye'de kullanıcıların yüzde 26'sı çok fazla telefon kullanımından dolayı fiziksel problemlerle karşılaştığını belirtirken bu oran Avrupalı kullanıcılar arasında yüzde 7.



Şartları okumadan onaylıyoruz

"Bana bir şey olmaz" tavrını kişisel veriler konusunda devam ettiriyoruz. Kullanım şartları ve koşullarını okumadan kabul ediyoruz. Kişisel bilgilerimizin şirketler tarafından kullanıldığını düşünüyoruz ancak yine de çoğumuz kullanım şartları ve koşullarını okumadan kabul ediyoruz. Türkiye'deki katılımcılar, yüzde 76 oranında kişisel bilgilerinin şirketler tarafından kullanıldığını, yüzde 69 oranında ise kişisel bilgilerinin üçüncü taraflarla paylaşıldığını düşünüyor. Bu iki oranda da Türkiye, Avrupa ortalamasına yakın. Türkiye'deki katılımcılar yüzde 55 oranla en fazla e-posta bilgilerini online olarak paylaştıklarını belirtirken, bunu telefon numarası, konum bilgisi ve fotoğraflar izliyor. Türkiye'deki kullanıcıların bu konudaki farkındalığının çalışmanın yapıldığı diğer ülkelerdeki kullanıcılara göre daha yüksek olduğu görülüyor. Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 12'si kullanım şartları ve koşullarını okumadan asla kabul etmeyeceğini belirtirken bu oran Avrupa'da ortalama yüzde 7.





Telefon eğlencenin ve hayatın merkezinde

Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 55'i oyun oynamak için cep telefonunu tercih ediyor. Bu oran ile Türkiye'deki kullanıcılar anketin yapıldığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Oyun oynamak için cep telefonunu tercih edenlerin yaş grupları incelendiğinde ise en yüksek oranın yüzde 61 ile 35-44 yaş grubunda olduğu görülüyor. Operatörler bu oyun tutkusuna özel platformlar da hazırlıyor. Türk Telekom Playstore oyunseverlerin online buluşma platformu olarak hizmet veriyor. Oyun tutkunları Türk Telekom Playstore da sadece oyunlara değil, aksesuvarlara da ulaşabiliyor. Türkiye'de kullanıcılar, oyunları belirgin bir oranla (yüzde 67) evde dinlenirken rahatlama amacıyla oynuyor. En çok oynanan oyun türünün yüzde 40 oranla gündelik/ puzzle tarzı oyunlar olduğu görülüyor. Kullanıcılar oyun oynarken yüzde 78 gibi açık bir farkla tek oyunculu oyunları tercih ediyor.



Alışveriş için uygulamalar hazır

Araştırmaya göre market alışverişleri de dijital ortama taşınıyor. Kullanıcıların yüzde 31'i ayda en az 1 kere market ve temel ihtiyaç alışverişlerini cep telefonlarından yaptığını belirtti. Türkiye'deki kullanıcıların, en fazla alışveriş yaptıkları kategoriyle uyumlu olarak market ihtiyaçları ve yemek dağıtımı hizmetleri gün içinde en sık kullanılan kategoriler. Kullanıcıların yüzde 68'i şimdiye kadar en az 1 defa market ve yemek dağıtımı hizmetlerini kullandığını belirtti. Taksi hizmetlerini sağlayan uygulamalar kullanıcıların yüzde 42'si, kurye hizmetleri ise kullanıcıların yüzde 33'ü tarafından en az 1 defa kullanılarak tecrübe edildi.



Telefon değiştirme hızımız düştü

Artık daha seyrek telefon değiştiriyoruz... Telefon değiştirme sıklığımız dövizdeki artış ve taksit düzenlemeleri nedeniyle 2017 yılına kıyasla azaldı. 2017 yılında son iki yıl içinde telefon değiştirenlerin oranı yüzde 64'ten yüzde 58'e düştü. Türkiye özelinde telefon değiştirme sıklığının azalmasında bazı ilave faktörlerin de öne çıktığı düşünülüyor. 2017 yılından sonra döviz kurlarındaki dalgalanmaların ithal telefonlar üzerinde fiyat baskısı oluşturması tüketicilerin yeni telefon alma isteğini azalttı. Ayrıca telefon taksitlendirmelerindeki değişiklik kararın değişmesinde etkili olduğu görülüyor.