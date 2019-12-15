Ne pil ömrü arttı ne telefonlar katlandı

Bu yıl yapay zekayla yoğrulan kameralarla tanıştık ama hâlâ pil ömründe bir arpa boyu yol gidemedik. 5G için umutlar 2020’ye ertelendi. 2019’da güya telefonlarımızı katlayabilecektik. Olmadı... Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl teknoloji alanında hayal kırıklıklarıyla doluydu

Her yıl umutla açılan yeni yılın kapısı yıl sonu geldiğinde hayal kırıklığı yaratabiliyor. Bu yılın başında umut sepetine ne cihazlar ve servisler koymuştuk. Ama umutlar başka bahara kaldı. Örnek mi? E-ticaretin hayal kırıklığı yaratan ödeme ve lojistik serüveninden mi bahsedeyim, yoksa çok patırtı koparan katlanabilir telefonların tasarımlarından mı? Aslında yenilik olarak ortaya çıkan her ürünün ve servisin başarılı olması beklenmez. Bazı servisler dönemsel olarak dikkatleri üzerine çekse de dalgalar çekilince gerçekler ortaya çıkar. Mesela çok sözünü edince 5G gelir sandık. Hatta geçen yıl ne kadar umutlu olduğumuzu söylemiştik. Ancak bu yıl 5G konusunda Çinliler dışında herkes hayal kırıklığına uğradı. Anladık ki 5G şalteri kaldırınca hemen başlayacak bir servis değilmiş. Aslında karşımızda proje proje yürümesi gereken bir süreç var. Pek çok kullanıcısı telefonunun 5G uyumlu olması halinde ne kazanacağının farkında değil. 5G şebekesinde ilerleme olmayınca 5G antenli cihazlardan beklenti içinde olmak yersiz bir durum zaten. Yani bu konuda kusursuz bir hayal kırıklığını yaşadık.

ÇALINAN KREDİ KART BİLGİLERİ

Siber güvenlik konsunda e-ticaret kurumları yetersiz kaldı. Muhteşem, harika, benzersiz, efsane sözcükleriyle gözlerin boyandığı cuma günü ardında, 'fevkalede hırsızlıkla' kredi kartı bilgilerinin çalındığı milyonlara bıraktı. E-ticaret siteleri, bankalar, lojistik firmaları hayal kırıklığı yaratmak için birbiriyle yarıştı. Ürünler günlerce hatta 10 gün sonra bile teslim edilemedi. Yıl sonundan önce ürünü teslim almak için tırmalayan birçok tüketici hikayesi duyduk. Şimdi ortak akılla sonuç alınır mı göreceğiz. Ancak en kötüsü çalınan 4 milyondan fazla kredi kartı bilgisinin satışa çıkarılmasıydı. Ancak hangi 4 milyon insanın kredi kartı çalındığı bilgisine ulaşamadık.

PİL SÜRELERİ TATMİN ETMEDİ

Aslında pil ömrü konusunda beklentimiz yüksek değildi. Ancak her yeni ürün tanıtımında kalbimiz pır pır etmeye devam etti. Ama amiral gemisi telefonlar yerine daha ulaşılabilir cihazlara odaklanan Türk halkını akıllı telefonların pil süresi pek tatmin etmedi. Örneğin büyük umutla karşımıza çıkan beşinci nesil Apple Watch kullanmak için tam iki gün kullanmak mümkün olmadı. Pil ömrü konusunda en büyük destek yapay zeka yazılımlarıyla geldi. Akıllı telefonlar konusunda ısrarla katlanabilir telefon denemeleri yılın başından bu yana bizi oyaladı. Ortaya koskoca bir hüsran çıktı. Şimdi 2020'de atılacak adımları bekliyoruz. Motorola Razr modelini katlayarak küllerinden doğurmaya çabalıyor. Başarılı olup olmayacağını 2020'de göreceğiz. Oppo, Kasım 2019'da, cep telefonu ile katlanabilir bir tablet karışımına ilişkin bir patent aldı. Bu patentin tanımına göre bir cep telefonu, katlanabilir bir tabletin 'motoru' olarak da kullanılacak. Şirket, üç yıl içinde araştırma ve geliştirme için 6.5 milyar euro'luk bir yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu rakam, Oppo'nun katlanabilir telefonla birlikte 5G, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve büyük veri alanlarında da yeni projeler üzerinde çalışacağını gösteriyor. Kısacası bu yıl olmadı. Maalesef telefonları gönül rahatlığıyla katlayamadan yılı bitirdik.

Şarj edemeden yok oldu

Universal kablosuz şarj cihazı Airpower Apple'ın bir önceki yıl tanıttığı ama piyasaya süremeyeceğini açıkladığı ürün oldu. Yani cihaz, Apple için de yolunda gitmeyen bir ürün olarak tarihe geçti. Bir de kablosuz şarj cihazlarının sayısı artarken Türkiye'de henüz o kadar yaygın kullanılmadığını gördük.