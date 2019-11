Yapay zeka asistanıyla 24 saatlik hayat

Yapay zekalı uygulamalar ve asistanların yetenekleri günden güne gelişiyor. Bu asistanlar artık konuşma engellilerin hayatın içine katılmasını da sağlıyor, çeviri de yapıyor, sonraki adrese en kısa yolu da söylüyor. İşte karşınızda yapay zekanın aydınlık yüzü

Yapay zeka denilince sürekli insanları işsiz bırakacak robotlardan söz etmek yerine, biraz da hayatımızı kolaylaştıracak fırsatlardan, engellerini ortadan kaldırdığı insanlardan söz edelim. Sonuçta geleceğe hazırlanırken tehditler kadar fırsatların da farkında olmak zorundayız. Geçen hafta Google tarafından düzenlenen #AIinAction yapay zeka etkinliğinde tüm dünyadan 20'ye yakın gazeteciye yapay zekanın kullanıldığı uygulamaların iş ve günlük yaşamı nasıl değiştireceği anlatıldı. Örnek senaryolar için hazırlanan demo alanlarında uygulamaları deneyimleme fırsatı sunuldu. Bir kısmı Türkiye'de kullanıma başlanan Google Asistan, Google Haritalar gibi günlük hayatta zaten kullandığımız uygulamalar ve servislerden oluşuyor. Ancak toplantıların en çok ilgi çeken anı yapay zekanın engelli insanların hayatını nasıl değiştirdiğini gösteren, konuşma engeli olan araştırmacı bilim insanı Dimitri Kanevsky'nin 15 dakikalık sunumu oldu. Konuştuğu her kelimenin sunum ekranında yazıya dökülmesini sağlayan Euphonia projesi herkesi çok şaşırttı.



24 SAAT NELER YAPIYORUZ

Yapay zeka uygulamalar üzerinden bizi daha iyi tanımaya devam ediyor. Dokunmatik ekranlar bu kadar büyümeden hayat daha kolaydı. Şimdi minimum 5.5 inç ekranı parmağınızla dokunarak yönetmek çok daha zor. Sesli komutlar ve yapay zeka teknolojisi günlük hayatı kolaylaştırırken, engelli insanların da hayatın içine katılmasını sağlıyor. Biz uykudayken bile ölçüm yapan akıllı saatler, uyku kalitemizi söylüyor. Ne zaman uyandığımızı, uyanmak için ne sıklıkla uyarı vermesi gerektiğini bile biliyorlar. Sabah uyandığımızda eğer o gün içinde yolculuğumuz varsa havalimanına en kısa yolu bile size haritalarda gösteriyor.



ARTIK YABANCI DEĞİLSİNİZ

Daha önce hiç gitmediğiniz bir ülkede ve şehirde size özel rehberlik yapacak birini bulmak maliyetli iş olurdu. Sonuçta yemek yerken, alışveriş yaparken, tarihi eserler ve sanat koleksiyonları arasında dolaşırken hemen yanı başınızda bir rehber veya asistan olsa acaba nasıl olurdu? İşte şimdi örneğin, İstanbul'da tarihi yarım adada dolaşırken telefonu tarihi esere tutmanız yeterli. Bunun için sadece Apple iPhone veya Android telefona indirdiğiniz Google Lens uygulamasını açıp kamerayı tutmanız yeterli. Bu sayede Ayasofya veya Fatih Camii hakkında bilgiyi ekrandan okuyorsunuz. Yurt dışında yemeğe gittiniz. İngilizce ve Türkçe mönü yok. Google Lens uygulamasını açıp mönüye tuttuğunuzda, Google Translate üzerinden hemen çevirisini okuyabilirsiniz. Hangi balığı hangi eti veya hangi sebzeyi yediğinizi bilerek sipariş verebilirsiniz. Market alışverişi yaparken okuduğunuz her detayın da size anında çevirisini yapabilir. Evet Google Çeviri'nin mükemmel olduğunu söyleyemeyiz. Ancak basit çevirilerde hayat kurtardığı da inkar edilemez... Müzeye gittiğinizde yanınızda bir rehber olmayabilir. Ancak Google Arts&Culture uygulamasını açarak tablolara baktığınızda eserle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte tüm bu uygulamalar yapay zeka teknolojisini de kullanarak her geçen gün daha iyi sonuçlara ulaşıyor. Yani elinizdeki telefon akıllı asistan gibi yabancısı olduğunuz her yerde size rehberlik yapıyor. Bunun için akıllı telefon, uygulama ve internet bağlantısı yeterli oluyor. Amazon, Google, Apple ve Microsoft gibi platform şirketlerinin rekabeti de bu doğrultuda kıyasıya devam ediyor. Her biri dokunmatik ekranlardan sonra kullanıcı arayüzüne dönüşecek sesli komutlar konusunda ürünlerini ortaya koyuyor. Gel gelelim şimdilik Microsoft bireysel tarafta bu yarıştan çekildi gibi...



HER DİLDE HER PLATFORMDA

Amazon Alexa, Google Asistan ve Apple Siri rekabeti sadece sesli asistan üzerinden değil, tüm uygulamalarda ve tüm dünya dilleri üzerinden yaşanıyor. Cihazların sözden anlamasını sağlayacak platformlarda Google ve Amazon yazılım geliştiriciler ve cihaz üreticileriyle kurdukları yakın ilişki sayesinde daha hızlı yayılıyor. Sadece akıllı telefonlar değil, televizyonlar, dijital albümler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve tüm cihazlar sesli komutlarla iş yapmayı öğreniyor.



MİLYONLARCA ENGELLİ İNSANI YAPAY ZEKA KONUŞTURACAK

Bilim insanı Dimitri Kanevsky'nin gazetecilere yaptığı inanılmaz sunumda yapay zekanın geldiği inanılmaz noktaya tanık olduk. Kanevsky'nin sözünü ettiği Euphonia projesi henüz prototip aşamasında. Şimdilik sadece Dimitri Kanevsky'nin interaktif iletişim problemini çözüyor. Hemen umut taciri gibi davranmak istemem ama Down sendromlu ve ALS hastası insanların konuşmasının anlaşılması için projenin çözüm oluşturabileceğini söyledi. Şöyle ki, konuşma bozukluğu olan insanların sisteme kendi kelime söyleyişini tanıttıktan sonra konuşmanın yazıya çevrilmesi mümkün olacak. Üstelik bulut teknolojisine ihtiyaç duymadan yani internet bağlantısı kullanmadan cihaza bağlı olarak kullanılabilecek.



Anlık çeviri hizmeti ne zaman mümkün olur?

Önemli bir iş görüşmesi yapmak üzere yurt dışına gittiniz. Yabancı dil bilginiz olmadığı için havalimanında bilet alırken sorun yaşıyorsunuz veya iş anlaşmasına giderken çeviri yapacak kişi toplantıya yetişemedi. İşte o an cep telefonunu çıkarıp anlık çeviri hizmeti için kullanabilir misiniz? Şu anda bu hizmeti veren kurumlar var. Ancak bunu bir şirketin canlı çalışanı yerine yapay zeka asistanı ile daha düşük maliyetle yapmak mümkün olabilir mi? Yanıt evet ama şimdilik hazır değil.



