Eskilere geri dönmek isteyen tuşlara dokunsun

Yeni nesil dokunmatik teknolojilere alışamadım diyerek tuşlu teknolojilere dönüş yapmak isteyenler için seçenekler hiç de az değil. Şöyle göz ucuyla etrafınıza baktığınızda pek çok markanın tuşlu telefonları bulunuyor. Beğenip seçmek size kalmış

Çevrenizde tuşlu telefon kullananların yalnızca yaşlı insanlar olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak tuşlu telefonlara ihtiyaç duyanların sadece askerliğini yapanlar veya yaşlılar olduğunu düşünmeyin. Yanılırsınız. Pek çok kişi için hafta sonu telefonu olarak iş görecek, pil ömrü uzun ama uygulamalardan ve kameradan ödün vermeden kullanılacak cihazların sayısı hiç de az değil. Tuşlu telefonlar küresel telefon satışlarının hâlâ yüzde 25'ini oluşturuyor. Üstelik Türk Telekom mağazalarında da satılan tuşlu telefonların fiyatları oldukça uygun.

KABLOSUZ YETENEK

Tuşlu telefon kullanınca 4.5G desteğinden mahrum kalacağınız aklınıza gelebilir. Fakat hem tuşlu olup hem de kablosuz ağ seçeneği bulunan güncel bir cihaz bulmanız mümkün. Yani WiFi, Bluetooth ve şebeke seçeneklerinden mahrum kalmadığınız gibi FM radyoya da yıllar sonra kavuşabilirsiniz.

PİL ÖMRÜ UZUN

Akıllı telefonlarla birlikte artık pil ömrünün bir veya en fazla iki gün olduğu günlerin içindeyiz. Bu yüzden tuşlu telefonlarda pil ömrü konusunda bir hafta dayanabilme imkanını görünce derin bir nefes almanız kuvvetle muhtemel...

KAMERA GÜNCEL OLSUN

Öte yandan tuşlardan fedakarlık yapınca kameradan da fedakarlık yapmak zorunda değilsiniz. Kamera için kullanılan sensörlerin yetenekleri artık daha küçük hacimlere sığıyor. Üstelik yazılım ve yapay zeka teknolojisi donanımdan bağımsız daha iyi fotoğraf ve videolar da ortaya çıkıyor.



Yılan oyunu yeniden hayatımızda

Nokia 210, Opera Mini tarayıcıyla internete bağlanma ve pil konusunda endişelenmeniz gerekmeden saatlerce Yılan oyununu oynama şansı tanıyor. Nokia 210, gündelik yaşamın izlerini gizlemek için özünde renkli, dayanıklı polikarbon kaplamayla gelen en uygun fiyatlı internet cihazı olarak Nokia telefon serisinde çok önemli bir role sahip. Pil konusunda endişelenmeden Opera Mini web tarayıcısında internette gezinmek ve Facebook'ta arkadaşlarınızdan ve ailenizden haber almak mümkün. Meraklılar, favori uygulamalarını, zil seslerini ve duvar kağıtlarını Mobile Store'dan indirerek Nokia 210'u kendilerine özel hale getirebilirler.



Uygulamalar eksik kalmasın

Alcatel 3088 yeni tuşlu telefonu 4.5G LTE hızı, WhatsApp, Facebook ve YouTube gibi hazır yüklenmiş uygulamalarıyla akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlamanın yanı sıra arka kamerası ve 1530mAh pil gücüyle tüketiciye sunuluyor. Alcatel 3088, 4.5G hızı ve popüler uygulamaları barındıran ekosistemi sayesinde tuşlu telefon ile akıllı telefon arasında bir köprü görevi görüyor. Bu model, 4.5G LTE sayesinde 150 Mbps'ye kadar veri hızıyla kusursuz bir şekilde internette dolaşma, sohbet etme ve içerik indirme imkânı sağlıyor. Hareket halindeki Alcatel 3088 kullanıcıları, WiFi internet paylaşımını aktif hale getiriyor ve tablet veya diğer cihazlarla kolayca internetini paylaşıyor.





Asker selamı veren telefon

Temel telefon ihtiyacını karşılayan özel telefonlar da var. Özellikle askerlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir iletişim cihazı tasarlayan Reeder'ın tuşlu telefon kategorisindeki ilk modeli F1'in Askercell sürümü, 2.4 inç ekran boyutu, 32+32 MB depolama seçeneği ve 1700 mAH pil özelliğinin yanı sıra FM Radyo, Bluetooth, MP3 ve MP4 desteğine gibi özelliklere sahip.



Apple'a inat dizüstü iPad

Evden çıkarken hep aynı ikileme düşüyorum; iPad Pro'yu mu, yoksa MacBook Pro'yu mu çantama koymalıyım? Bazen kararsız kalıp ikisini de taşıdığım oluyor. Bazı zamanlar ise seyahate çıkarken kararsız kalıp ikisini birden yanıma alıyorum. Sonunda beni bu ikilemden kurtaracak çözümü Kickstarter'da buldum. Kitlesel fonlama pazarının en popüler platformu Kickstarter'da ilk destekçilere 100 dolara satılan Dobox Pro, benim gibi kararsızlara yeni bir fırsat sunuyor. Artık harici bellek eklemek ve fazladan akıllı kapı bulmak zor değil. Tuş takımına kavuşmanızla birlikte Dobox Pro, dizüstü alışkanlığı olan pek çok kişiyi mutlu edecek bir ürün. Üstelik her boyutta iPad için kullanmanız mümkün. Böylece dokunmatik ekranlı iPad Pro ile MacBook'un rahatlığını bir araya getirmiş oluyorsunuz.





En düşük ücreti YouTube en yükseği Napster ödüyor

Müzik dünyasında dijitale dönüş sadece büyük isimlere yaramış gibi görünüyor. Yani ortalama beğeniyi ödüllendiren algoritmalara devam. Geçtiğimiz gün The Guardian'da yer alan haber bu konuda ilginç rakamları ortaya koyuyor. Digital Music News, çeşitli müzik servislerinin akış için ne kadar ödeme yaptığını belirlemeye çalıştı. Analizine göre Napster, dinlenen şarkı başına en yüksek ücreti 0.019 dolar, ardından Jay-Z'nin Tidal'i şarkı başına 0.012 dolar, Apple ise dinlenen şarkı başına 0.00735 dolar olarak ödüyor. YouTube, şarkı başına yalnızca 0.00069 dolar ile en düşük ücreti veren konumunda. Spotify ise şimdilik orta noktada bir yerde, dinlenen şarkı başına yaklaşık 0.00437 dolar ödediği görülüyor. Yani Spotify'da 10 bin kez çalınan şarkı 43 bin 700 dolar kazandırıyor.



Bir başka Türk kahvesi keyfi

Kahvesi çayı bir başka olur diyerek, keyif veren teknolojik ürünleri Karadeniz'in yağmurunda, güneşinde ve dumanında deneme şansı bulduk. Arçelik'in yeni kahve makinesi TKM 9961 B Telve, indiksiyon teknolojisini kullanarak közde kahve yapar gibi köpüğü kıvamında kahve keyfi sunuyor. Cihaz, altı fincanlık kahve yapma kapasitesine sahip. Yani duble içmek isterseniz seçeneğiniz de var.



Kulakları müzikle dolduracak AirPods geldi

Aktif gürültü engelleme özelliği, büyük, orta ve küçük boy seçenekle her kulağa uyum sağlayarak kişiye özel kullanım rahatlığı sunan AirPods, deneyimi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Artık, kolayca takılıp çıkarılabilen yumuşak ve esnek silikon uçların üç farklı boy seçeneğinden size en uygun olanı seçmeniz mümkün. AirPods Pro, sadece dinlediğiniz şeye odaklanabilmeniz için dış dünyayı sizin için sessize de alıyor.





İndir uygulamayı al sazı eline

Geleneksel Türk Musikisi'nde eğitim metoduna Meşk adı verilirmiş. İTÜ Arı Teknokent'te kurulan Meşk girişimi, doğu müziğini öğretmek için yola çıkmış çoklu disiplinle geliştirilen bir uygulama. Geliştirilen müzik eğitim uygulaması, müzikseverlerin eğlenerek enstrüman çalmayı öğrenmesini, egzersiz yapmasını ya da şarkı söyleme becerilerini geliştirmesini sağlamayı hedefliyor. Kısacası saz çalmayı öğrenirken ne zaman hangi tele basmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Üstelik Âşık Veysel, Hacı Taşan gibi ustaların saz çalışından feyz alarak bu yolculuğa çıkıyorsunuz... Uygulama henüz test aşamasında olduğu için iOS veya Android marketten indirilemiyor. Meşk girişimi İTÜ Arı Teknokent tarafından düzenlenen Bigbang etkinliğinde de sahnede olacak. TÜBİTAK 1512 desteği ile kurulan ve bu fonla ilk yılını dolduran girişim ocak ayında bu desteğin ikinci fazına başvurmayı planlıyor. Ana plan ise aralık sonunda Meşk ücretsiz sürüm olarak tüm platformlarda çalışır halde markete koymak. Ardından da abonelik sistemi için gerekli altyapıyı tamamlayıp; yeni yılın ilk çeyreğinde, full sürüm içerikleri kullanıcıya açmak...