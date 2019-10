Gece karanlığında 1 akıllı telefon 4 kamera

Akıllı telefonlarda her biri farklı işlevi üstlenmiş çoklu kamera sistemleri göreve başladı. Bu zincirin son halkası da Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun Reno2 serisi. Yeni modelleri Londra’daki tanıtımın ardından bizzat deneyimledik ve telefonları her yönüyle inceledik

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun Reno2 serisini tanıttığı Londra'daki sıra dışı etkinlikten sonra yeni cihazları deneyimleme imkanı bulduk. Londra'da tüm gün aralıklarla yağan yağmurun ardından ay parlak, gece güzel renklerini sunarken fotoğraf çekmeye başladık. Thames Nehri kıyısında sonbahara yakışan bir gecede Tower Bridge'in fotoğraflarını da akıllı telefonla tripod kullanmadan çektik. Akıllı telefonları deneyimlemenin önemini anladığından bu yana tüm markalar mağazalarda deneyim alanları tasarlıyor. Tanıtım toplantıları da deneyim alanları ve deneyim etkinliklerine dönüşmeye başladı. Gece tripod kullanmadan net fotoğraflar çekmek pek kolay değil. Biz Oppo Reno2'nin gece modu deneyimini yine başka bir Oppo Reno2 ile fotoğraflama şansı bulduk. Sonucu zaten görüyorsunuz.



ÇOKLU DENEYİM

Tüketicilerin akıllı telefon tercihini fotoğraf ve video yetenekleri belirler hale gelince kamera ile fark yaratan üreticiler öne çıkmaya başladı. Artık çoklu kamera ve yapay zeka gibi teknolojilerle telefonlar yeniden şekilleniyor. Akıllı telefonlarda kamerayı değil, kamerayla donatılmış akıllı telefonu konuşuyor gibi olduk. Her telefon üreticisi yeni amiral gemisi telefonlarında arka tarafta çoklu kameralar ve gövde içerisine gizlenen ön kamera konusunda yeni tasarımlar geliştiriyor. Günümüzde, tek bir fotoğraf karesi tüm hikâyeyi anlatmaya yetmiyor. Bu nedenle insanlar yaşadıkları anları, arkadaşlarıyla, aileleriyle ve dünyayla paylaşmak için her zamankinden daha fazla video çekiyor. Çoklu kamerayı kendi amiral gemisi telefonlarında kullanan Samsung Note 10 serisi, iPhone 11 serisi, kendine çıkış noktası bulmaya çalışan Huawei Mate 30 serisinden sonra Oppo da Reno2 serisiyle güçlü bir çıkış yapmaya çalışıyor. Aslında Huawei'nin yaşadığı kriz Apple iPhone'a değil, diğer Çinli telefon üreticilerine yarayacak gibi görünüyor.



ULTRA KALİTELİ NETLİK

İşte Oppo Reno2 serisi, dört kamerayla donatılmış bir akıllı telefon. Reno2; 48MP ultra net ana kamera, 13MP telefoto mercek, 8MP geniş açı mercek ve 2MP mono merceklerden oluşuyor. Oppo, ayrıca odak uzunlukları arasında geçiş yapmak için 'Fusion Imaging' teknolojisini kullanan 5x hibrit zoom ve 20x dijital zoom özelliklerini geliştirerek kullanıyor. Bu özellikler, konser gibi etkinlikler sırasında yapılmak istenen uzun mesafeli çekim senaryolarında net, ultra kaliteli içerik yaratılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, sahnede izledikleri sanatçıların fotoğraflarını uzun mesafelerden de net bir şekilde çekebiliyor. Serinin daha ekonomik fiyatlı diğer üyesi Reno2 Z'de ise 48MP ultra net ana kamera, 8MP geniş açı mercek, 2MP mono mercek ve 2MP portre merceği bulunuyor.



GECE KENDİNE GÜVENİYOR

Reno2 serisinin Ultra Gece Modu, oldukça hızlı sonuç veriyor ve güçlü bir NPU ile ince ayarlı algoritmalar yoluyla bir dizi farklı gece manzarası sunuyor. Donanım ağında optimize edilmiş yapay zekâ parazit azaltma özelliği ile fotoğraflar çıplak gözle görülebileceklerin ötesine geçebiliyor. Bizim Thames Nehri kıyısında deneyimlediğimiz gibi yeni Reno2 serisi ile kullanıcılar artık havai fişek veya mum ışığında akşam yemekleri gibi etkileyici sahneleri mükemmel netlikte yakalayabiliyor. Oppo'nun endüstri lideri Ultra Video Sabitleyicisi, videoların dengesini artırarak kullanıcıların çalışırken, kayak yaparken, kaykay yaparken, bisiklet sürerken ve daha pek çok aktivite sırasında sabit videolar çekmelerini sağlıyor. Bu gelişmiş özellik, görüntü sabitleme, akıcılık ve genel video kalitesini artırma işlevini görüyor.



FACEBOOK VE INSTAGRAM HİKAYELERİ

Cihazın asıl güzel özelliklerden biri de kullanılan SOLOOP video düzenleme çözümüyle Instagram ve Facebook hikayelerini şenlendirmesi. Oppo, Reno2 serisiyle video deneyimini daha da güçlendirmek için SOLOOP adlı bir video düzenleme ve paylaşma düzenleyicisi sunuyor. SOLOOP özelliği, kullanıcıların oluşturdukları görsel içeriği verimli ve profesyonel bir şekilde düzenlemesine olanak sağlıyor. Kullanıcılar, çekimlerin zamanlaması ve geçişleriyle eşleşecek şekilde müzikler de ekleyerek, bir dakika içinde kendi şaheserlerini yaratabiliyor. Reno 2 ayrıca, video arşivinde karakterler ve sahneler için albüm içeriğini akıllıca düzenleyen çözümler de sunuyor.



2.5 SANTİMETREYE KADAR YAKLAŞ

Reno2, bir nesnenin fotoğrafını 2.5 cm uzaklıktan, hızlı ve kolay bir şekilde çekmeyi sağlıyor. Gözün hem fotoğraf hem de video çekimlerinde göremediği ayrıntıları yakalıyor. Ayarlanabilir Bokeh HDR modu ile kullanıcılara yedi farklı portre çekimi imkânı veren iki yeni portre efekti de söz konusu. Yeni Bokeh efekti, sektörde bir ilk olarak dikkat çekiyor. Reno2'nin, ultra net arkadan aydınlatmalı çekimleri ve tamamen yeni Yapay Zekâ Güzelleştirme Modunu destekleyen, Reno2 Z'nin ise atmosfer ışığına sahip 16MP pop-up kamerası bulunuyor.



MÜKEMMEL ÇÖZÜMLER

Oppo'nun Reno2 serisinde getirdiği yenilikler sadece video teknolojileri ile sınırlı değil. Aynı zamanda kamera kurulumuna aşağıdaki yeni modlar eklendi. Ultra Gece Modu sayesinde ortam parlaklığının 1 lux'ten az olduğu durumlarda bile kullanıcıların net gece manzaraları yakalamasına olanak tanıyor. Karanlık bir sahneyi yakalamak sadece 2-2.5 saniye sürüyor ve bu hız da Reno2'yi sektördeki en hızlı gece çekimi yapan modeller arasına sokuyor. Yeni seri, 119 derece (Reno2 Z) veya 116 derece (Reno2) görüş alanı sağlıyor. Amaca yönelik tasarlanmış tüm hareketli kameralar gibi geniş manzara fotoğrafları veya videolar çekmek için mükemmel çözümler sunuyor.



ŞARJ SORUNUNA SON

Reno2'de 6.5 inç AMOLED ekran, 2400x1080 çözünürlük ve yüzde 93 ekran/gövde oranı bulunuyor. Bu modelde, dayanıklı 6. nesil Corning Gorilla cam kullanılıyor. Reno2 Z ise 2340x1080 çözünürlüğe sahip 6.5 inç AMOLED ekrana, sertleştirilmiş 5. nesil Corning Gorilla Glass'a ve yüzde 91 ekran/gövde oranına sahip. OPPO Reno2 serisinde, hızlı ve güvenli VOOC Hızlı Şarj 3.0 teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, dengeleme şarj hızını ikiye katlayarak, yeni bir VFC algoritması kullanıyor. Bu sayede kullanıcıların şarj konusunda endişelenmeleri gerekmiyor.



64 MEGAPİKSEL DÖRTLÜ KAMERAYLA BULUŞTU

Çinli telefon üreticilerinin ismi en zor okunanı Xaomi (Şaomi diye okunuyor), özellikle gençlerin tercih edeceği, fiyat performans olarak etkili olmasını beklediği Redmi Note 8 Pro başta olmak üzere dört farklı modeli tanıttı. Dört kamerayı bir araya getiren Redmi Note 8 Pro, 3.26 metre yüksekliğe kadar basabilen görüntüyü yani dev posterleri mümkün kılıyor. Parlak gece çekimlerinde daha fazla ışık yakalamak için 4'ü 1 arada Süper Piksel kullanıyor. 120 derece görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü Redmi'nin çok yönlü kamerasını oluşturmak için bir araya geliyor. Redmi Note 8 Pro'da bulunan 20MP ön kameranın yerleşik AI (Yapay Zeka) teknolojisi, kullanıcıların detaylı portre özçekimleri, sahne algılama ve yüz kilidi açma özellikleri ile ön kamera deneyimini bir adım ileri taşımayı hedefliyor. Redmi Note 8 Pro'nun parlak çerçevesi ve hassas G3 eğriliği rahat bir tutuş sağlarken, üç zarif renk çeşidi olarak, Mineral Gri, İnci Beyazı ve Orman Yeşili alternatifleri mevcut. Redmi Note 8 Pro averajın çok üstünde 4 bin 500 mAh pil kapasitesiyle oyun ve video çekimleri sonrası yorgun düşmüyor.



APPLE İPHONE 11 AİLESİ VİTRİNE ÇIKTI

Çoklu kamera deneyimi ile profesyonel video ve fotoğraf yeteneklerini artıran Apple iPhone 11 ailesi Türkiye'de 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece yarısı vitrine çıktı. Ailenin çift arka kameraya sahip üyesi iPhone 11 uygun fiyatlı modeli olarak karşımızda. 3 kameralı iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ise profesyonel fotoğraf ve video beklentilerini yukarı taşıyor. iPhone 11 serisi teknoloji marketlerde, Türk Telekom mağazalarında, diğer operatörlerin yine mağazalarında satışa sunuldu. Kurumsal müşteriler için taksit seçeneği daha fazla. Özellikle telefon yenilemek isteyenler için cazip finans modelleri de sunuluyor. Apple'ın çoklu kamerayı tek kamera gibi kullanan yazılım yeteneklerini uzun süre deneyimledikten sonra paylaşacağız. Ancak bu rekabet sonunda tüketiciye yarayacak.