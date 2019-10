Sosyal medya kaşiflerine küçük ve yetenekli aynasız kameralar

Çektiğiniz video ve fotoğrafları sosyal medyada hızla paylaşabileceğiniz, öğrenimi kolay, küçük, her koşulda kullanılan ve performansı yüksek kameralar giderek öne çıkıyor. Havalı kamera istersek drone, dayanıklı istersek de aksiyon kamerası veya yetenekli profesyonel aynasız kamera tercih ediliyor

Akıllı telefonların kamera performanslarının giderek yükselmesi, fotoğraf ve video çekmenin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi profesyonel kamera dünyasını da etkiledi. Öyle ya artık zaman, çekilen bir fotoğraf ya da videonun Instagram'da hızlıca paylaşılması gereken bununla birlikte herkesin kaliteli görüntülere ulaşmak istediği bir zaman. İşte bu noktada taşıması kolay, WiFi ve bluetooth bağlantı özellikleri bulunan, akıllı telefonlara erişebildiğimiz kameralar yeni özellikleriyle öne çıkıyor. Yani artık fotoğraf makineleri ve kameralarımızı kuşanıp Instagram yollarına dökülmemiz mümkün. Öyleyse gelin bu doğrultuda yeni çıkan aksiyon kameralarına ve yetenekli profesyonel aynasız kameralara yakından bakalım... Seçeneklere baktığımızda kamera her koşulda çalışmalı diyorsak, aksiyon kameraları yerinde bir alternatif olacak. Aksiyon kamerası olarak kullandığımız cihazlar, suya ve darbelere dayanıklı yapısı ve geniş açı çekimleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca çektiklerinizi anında paylaşmak için telefonumuzla tam entegre olacak uygulamayı da unutmayın. Aynasız kamera tarafında da pek çok seçenek var. Canon'un aynasız kamera seçeneği EOS-R veya Panasonic, Sony markalarının bir farklı seçeneğini tercih edebilirsiniz. Biz geçen yıl tanıtılan Canon EOS M50 ve bu yıl yeni tanıtılan Nikon Z 50 ve merceklerine yakından bakacağız.





Her koşulda yeteneğini sergiliyor

Yeni tanıtılan Nikon Z50 serisi ile birlikte kamerayla uyumlu çalışan iki yeni mercek NIKKOR Z DX 16-50mm f ve NIKKOR Z DX 50-250mm de karşımıza çıkıyor. Yüksek görüntü kalitesi sunan yepyeni Nikon Z50; detay, derinlik ve renk açısından zengin fotoğraflar ve 4K filmler çekiyor. Z50'yi yeni NIKKOR Z DX objektiflerle birleştiren yeni DX aynasız fotoğraf makinesi sistemi geniş açıdan telefotoya uzanan bir kapsamda çarpıcı görüntüler sunuyor. Ekran kapalıyken kontrollerin çoğunu devre dışı bırakan bir Selfie Modu da var. Bu nedenle kameranın ayarlarını yanlışlıkla karıştırmanızın önüne geçiliyor. Övgü toplayan Nikon Z7 ve Z6 fotoğraf makinelerinden miras Nikon Z Objektif Yuvasını ve hızlı, geniş karma AF (otomatik netleme) sistemini içeren özellikleri de barındırıyor. Z50 ayrıca, net bir elektronik vizöre, dik açılı dokunmatik ekrana ve Nikon aynasız fotoğraf makinelerini böylesine rahat kavranabilir bir hale getiren derin bir kavrama yüzeyine sahip.



Full HD'den 4 kat daha yüksek

Geçen yıl çıktığında YouTube tutkunlarının kalbini kazanan Canon EOS M50, düşük ışıklı ortamlarda net, yüksek çözünürlüklü görüntüler için 24,1 megapiksel CMOS sensör ve 10 kare/ sn. sürekli çekim hızı ile geliyor. Sorunsuz internet bağlantısı için Bluetooth ve WiFi özellikleri ile de cihaz, teknolojiyi avucunuzun içine getiriyor. Canon EOS M50, fotoğrafçılık becerilerini geliştirmek isteyen kompakt fotoğraf makinesi kullanıcılarına hitap ediyor. 24,1 megapiksel CMOS sensörün ürettiği sinematik görünüm ve his, Full HD'den dört kat daha yüksek çözünürlüklü 4K video çekim özelliğinin eklenmesiyle birlikte yepyeni bir deneyimin de kapılarını aralıyor. Canon, EOS M50 modeliyle birlikte bir fotoğraf makinesinde ilk kez kendi ürettiği son DIGIC 8 görüntü işlemcisini de kullanıyor. Yeni işlemci, fotoğraf makinesinin işlevini güçlendiriyor. Örneğin: 4K video kaydı, 4K zaman aşımlı kayıt ve 4K videolardan 4K fotoğraf kareleri alma; yüksek sürekli çekim hızı ve düşük ışık altında dahi net görüntüler elde edilmesini sağlayan standart maksimum 25.600 ISO hızı sunuyor.





İş çıkışı alışveriş yapmayı seviyoruz

Online alışverişi sevdiğimiz çok doğru. Ancak alışveriş için genelde en çok rahatlamaya ihtiyaç duyduğumuz anı seçiyoruz. Yani işten sonra en çok keyif yapmaya ihtiyacımız olduğu akşam 20:00 ile 23:00 arası... Medianova'nın yaptığı veri analizine göre, Türkiye'de internetten alışveriş sabah 09.30'da başlıyor, öğlen 12.00'ye kadar devam ediyor. Öğle yemeğinde düşen trafik, akşam mesai bitimiyle tavan yapıyor. Hafta içi en çok alışveriş 20.00-23.00 saatleri arasında yapılıyor. Hafta sonu ise alışveriş trafiği hemen her saatte orta seviyelerde seyrediyor. Alışveriş sıklığı değerlendirildiğinde ise kadın ve erkekler arasında önemli bir fark olmadığı görülüyor. Erkeklerin internet üzerinden en sık satın aldığı ürün grubu elektronik eşya iken, kadınlar interneti daha çok giyim alışverişi için tercih ediyor. Türkiye'de güçlü bir online alışveriş kültürünün oluştuğunu söylemek mümkün. 2018 yılında yüzde 42 seviyesinde artış gösteren e-ticaret, 59,9 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Türkiye'de internetten alışveriş yapan kişi sayısı geçen yıla göre 7,6 milyon artarak 39,3 milyona ulaştı. Harcama miktarı da yıllık 11,5 milyar dolara yükseldi. Dünya geneline bakıldığında ise bu yıl sonunda e-ticaret pazar büyüklüğünün 3,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.



Mobil oyunseverler bedava oyun için reklam izliyor

Akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmez tutkularından biri de mobil oyunlar. Türkiye'de her beş kişiden ikisinin zihnini tazelemek için başvurduğu mobil oyunlar, gün geçtikçe bilinirliğini sürdürürken, ününe ün katıyorlar. İşte bu noktada iki dev firma, AdColony ve Nielsen Sports, gerçekleştirdikleri Mobil Oyun Araştırması ile Türkiye'deki oyun oynama alışkanlıklarına ilişkin verileri gözler önüne serdi. 2017'den sonra yenisi gerçekleştirilen araştırma, mobil oyunların modasının her geçen gün arttığına dair oldukça ilginç bilgiler içeriyor.

REKLAMLI OYUN BOZMAZ

Oyun esnasında ekstra can kazanmak ve hız kesmeden oyuna devam edebilmek için kullanıcıların karşılarına çıkan reklamı izlemeleri gerekiyor. Ancak sanılanın aksine, kullanıcılar bu reklamları yüzde 74 gibi çok yüksek bir oranla kendi istekleri ile izliyorlar. Bunun yanı sıra, diğer bir şaşırtan bilgi ise, 2017 yılında kullanıcıların sadece yüzde 22'si mobil reklamların ilgilerini çektiğini belirtirken 2019 yılındaki araştırmaya göre mobil oyuncuların yüzde 64'ünün bu reklamları ilgi çekici bulması oldu. Yani mobil reklam ajansları mobil ekranlarda iş yapmayı öğrenmiş gibi görünüyor.



TRAFİĞİN İLACI OYUN

İlgi çeken bu reklamlar aynı zamanda kullanıcıları çeşitli aksiyonlar almaya da teşvik ediyor. Katılımcıların yüzde 57'si merak edip reklama tıklarken yüzde 34'ü reklamda gördükleri ürün ile ilgili internette araştırma yapıyor. Böylelikle kullanıcılara her anlarında ulaşabilmek adına markalar için mobil oyunlardaki reklamlar bulunmaz birer fırsat haline geliyor. 2017 yılında yapılan araştırmada mobil oyuncuların yüzde 79'u haftada bir kere veya daha fazla oyun oynarken, 2019'da yapılan araştırmada bu oran yüzde 94'e çıkmış durumda. Hatta telefonlarında 1 ile 3 oyun arasında bulunduranların oranı yüzde 53'ten yüzde 66'ya tırmanmış durumda görünüyor. Mobil oyunları kullanıcıların yüzde 45'i toplu taşımada yolculuk ederken, yüzde 22'si bir kafede arkadaşını beklerken, hatta yüzde 27'si ofiste işlere biraz ara verip kafa dağıtmak ve yeniden odaklanmak için tercih ediyorlar.



Konsol rekabeti devam ediyor

2019'da Google Stadia ve Apple Store Arcadia oyun platformlarını ilk kez tanıttı. Oyun ciroları sadece konsol üreticilerinin değil, mobil ve internet devlerinin de dikkatini çekti. Türkiye'de ise Türk Telekom oyun sektörüne uzun süre önce yatırım yapmıştı. Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, oyunseverleri popüler oyunlarla buluştururken, oyunlara uygun fiyatlı erişim olanağı sunuyor. En yeni ve güncel oyunları dünya ile aynı anda satışa sunan Playstore, PlayStation 4 oyun konsollarının oyunlarını ve oyuncu ekipmanlarını Playstore üzerinden çok özel fiyatlarla sunuyor. Öte yandan oyun konsolları için rekabet 2020'de daha da alevlenecek gibi görünüyor. Örneğin, Sony PlayStation 5'in daha yüksek hız, daha iyi grafik ve daha gelişmiş sese sahip olması bekleniyor. Keza 2020 tatil alışveriş sezonunda piyasaya sürülecek olan yeni nesil Xbox oyun konsolu Microsoft Project Scarlett ile de merakla bekleniyor.