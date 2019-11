Ev temizliğinde kablosuz dönem

Teknoloji tutkunları ev temizliğinde kablosuz, zemini akıllı şekilde algılayan süpürgeleri tercih ediyor. Biz de uçaklardan ilham alınarak geliştirilen Dyson’ın hikayesini Londra yakınlarındaki Ar-Ge merkezinde keşfetmeye çalıştık

Fazlasıyla titiz, erkek veya kadın herkes, temizliği kolaylaştıracak ürünleri kullanmaktan hoşlanır. İngiltere'nin ilk yerleşim alanlarından biri olan Malmesbury kasabasında Dyson markasının doğduğu yerdeyiz. Mühendis odaklı olmakla övünen Dyson'ın yaşadığı değişimi Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü laboratuvarlarında gözlemliyoruz... Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar mühendisler tüketici ihtiyaçları yerine dikine teknoloji yarışıyla ilgileniyordu. Daha hızlı, daha güçlü ürün geliştirmek müşteri beklentilerinden daha önemliydi. Ancak aradan geçen zaman insan merkezli tasarımın öne çıkmasına sebep oldu. Daha güçlü daha hızlı yarışı yerini insan merkezli tasarıma ve kolay kullanıma bıraktı. İşte bu noktada daha güçlü motor tasarlamak yerine daha az enerji tüketen, daha az gürültü yapan, daha kolay kullanılan ve kişiselleşen ürünler öne çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 yılında yaptığı araştırma sonucuna göre dünyada her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor. Çocuklar ve yaşlılar gibi zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar daha yüksek risk altında olduğundan, iç mekan hava kalitesini korumak ve havayı temiz tutmak büyük önem taşıyor.



SESSİZ KABLOSUZ DÜŞÜK ENERJİ

Hayatımızın yüzde 93'ü kapalı mekanlarda geçiyor. Bu nedenle iç mekan hava kalitesi de, dışarıdaki hava kalitesi kadar büyük önem taşıyor.(Koydemir, 2013). Mikroskobik parçacıklar insan gözüyle görülemediği ancak ciğerlerimize nüfuz edebildiği için iç mekandaki hava kirliliğini tespit etmek her zaman daha zor oluyor. Benzer şekilde evlere her yıl daha çok robot girse de temizlik alışkanlıkları hızlı değişmiyor. Elektrik süpürgesi seçimini yaparken, sessizlik, hafiflik, düşük enerji tüketimi, kablosuz ve kolay kullanım öne çıkıyor. Kolay kullanımın anahtarı akıllı algoritmalar ve sensörlerden geçiyor. Dyson V11 kablosuz süpürgesi de zemini algılayan algoritmasıyla kolay kullanımı öne çıkarıyor. Yani akıllı algoritmalar ve sensörler kolay kullanımın anahtarı haline geliyor. Dyson V11 kablosuz süpürge güç ve çalıştırma süresini akıllı bir şekilde optimize ediyor. 315 mühendis, 32 bin 500'den fazla prototip ve on yıldan uzun süren geliştirme çalışmalarının sonucunda tasarlanan kablosuz süpürge ve dijital motorun bir sonucu olarak ortaya çıkan bir ürün. Süpürgede bulunan sistem, hücre kapasitesini ölçüyor ve zamanla ne kadar kullanıldığının algoritmasını hafızasına alıyor. Zemin tipini, temizlik modunu ve başlığı hesaplayarak geri kalan çalışma süresini kendisi buluyor.



KİŞİSELLEŞEN TEMİZLİK BEKLENTİSİ

Yaklaşık 19 yıldır alerjik astım hastalığım yüzünden evdeki tozlara, kedi tüyüne karşı son derece duyarlıyım. Evde altı aylık bebeğimiz var. O zaman elektrik süpürgesi veya hava temizleyici cihazda bana özel bir filtre sistemi kullanılabilir diye düşünüyorum. Dyson mühendisleri, evleri ve iç mekanlardaki havayı daha temiz tutmaya yarayan akıllı ev teknolojileri ile aşırı ısının verdiği zarardan koruyarak, kişisel bakım teknolojileri geliştiriyor. Dyson V11 kablosuz elektrik süpürgesinin tamamen kapalı filtreleme sistemi, temiz havayı açığa çıkararak 0.3 mikron kadar küçük parçacıkların yüzde 99.97'sini yakalanmasını sağlıyor. 14 siklonuyla 79 bin gramdan fazla güç üreterek polen ve bakteri gibi mikroskobik parçacıkları yok ediyor. Sağlıklı bir yaşam alanı için toz, alerjenler ve bakteriler başta olmak üzere partikülleri ortadan kaldırıyor; güç ve çalıştırma süresini akıllı bir şekilde optimize ediyor.



KENDİ HESABINI YAPIYOR

Dyson V11 kablosuz süpürge batarya ve kontrol sistemi, kalan çalışma süresini ölçmek için birlikte çalışıyor. Dyson'ın en güçlü pil takımı, daha fazla emiş gücü sağlamak için nikelkobalt alüminyum katotuyla artık yedi kat daha yüksek kapasiteye sahip. Sistem, odanın kapasitesini ölçen ve kalan çalışma süresini hesaplamak için kullanıcının makinesinin zaman içinde nasıl çalıştığını öğrenen bir algoritma kullanıyor. Görüntülenen bu zaman temizlik modunu, aleti ve zemin tipini dikkate alarak hesaplıyor.



ZEMİNİ KONTROL EDİYOR

Yüksek tork temizleyici başlığa özgü olan DLS sistemi, süpürge başlığındaki direnci saniyede 360 kez kontrol ediyor. Halılarla sert zeminler arasındaki emiş gücünü değiştirmek için motor ve bataryanın mikro işlemcileriyle otomatik olarak iletişim kurarak halıların derinlemesine temizlenmesini ve sert zeminlerde çalışma süresinin artmasını da sağlıyor. Sert naylon fırçalar, dipteki kirleri çekmek için halının derinlerine inerken; yumuşak, anti-statik, karbon fiber lifler sert zeminlerdeki ve çatlaklardaki tozları yakalıyor. Entegre dijital motor ise fırçanın saniyede 60 defa döndürüyor. Ekran, aynı zamanda optimum performans için filtrelerin temizlenmesi gerektiği zamanı hatırlatıyor ve herhangi bir tıkanıklık yaşanması durumunda ve nasıl temizleneceği konusunda bilgilendiriyor.



ŞARJ ETMEYİ UNUTTURAN OYUN TELEFONUNU BULDUK

Genelde Android telefonları birbirinden ayırmak kolay değil. Amiral gemisi telefonlara ulaşmak için önce cüzdana güvenmek gerekiyor. Eğer böyle bir seçeneğiniz yoksa kamera, keyifli oyun ve pil ömrüyle öne çıkan bir telefon sizin için iyi bir seçenek olabilir. Türk Telekom satış kanalları üzerinden uygun fiyat uzun pil ömrü ve gelişmiş kameralara sahip telefonlarını vitrine çıkarıyor. Samsung'un da son dönemde özellikle öğrenciler için öne çıkarmayı düşündüğü telefonlardan biri Galaxy M30s serisi. Telefon kamera yetenekleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. 6 bin mAh etkileyici pil gücüyle dikkat çeken Galaxy M30s, üçlü arka kamerası, yapay zeka ile performansı artırılmış oyun deneyimi ile gençlerin gözdesi olmayı çok istediğini gösteriyor. Yakından incelediğinizde 6.4 inçlik ekranı amiral gemisi telefonlar kadar sonsuz ve kaliteli ekran hissi veriyor. 8.9 mm inceliğe sahip cihazı 188 gram ağırlığıyla taşımak çok kolay. Şarj ettikten sonra yaklaşık 30 saat film izleyip veya saatlerce oyun oynayabiliyorsunuz. Artık standart hale gelen Type-C hızlı şarjı diğer cihazlarla da uyumlu. En son güncel Android Pie işletim sistemi deneyimini sunan Galaxy M30s'in kamerasında yer alan görsel zeka özelliği ve hata tespit etme sayesinde birbirinden kaliteli fotoğraflar çekmek de çok kolay.



YENİ AKILLI YAZILIM ROBOTLARI KAZANIYORUZ

Microsoft'un en büyük kurumsal etkinliği Ignite, Florida'da binlerce katılımcıyla gerçekleşti. Bu yıl siber atakların şirketlere 1 trilyon dolara mal olduğunu açıklayan Microsoft CEO'su Satya Nadella, etkinliğin en önemli duyurularından biri olarak nitelendirdiği Endpoint Manager ile BT departmanları farklı cihazları tek bir yerden takip edip ve güven altına aldığını iddia etti.



AKILLI ROBOTLARLA TANIŞIN

2023 yılında 500 milyon uygulama yaratılmış olacak, bu rakam son 40 yılda geliştirilenlerden daha fazla. Bireysel geliştiricileri güçlendirmek isteyen Microsoft, sanal sohbet oluşturmak için kullandığı inovatif kodsuz/ düşük kodlu araç olarak Power Virtual Agents'ı duyurdu. Platform, görsel bir arayüz yardımıyla Azure'un makine öğrenmesi özelliğinden yararlanıyor. Power Virtual Agents ile görsel araçlar ekleyip bir chatbot geliştirmek kolaylaşıyor. Power Platformu'nun şu anki 2,5 milyon kullanıcısı böylece inovatif ve yaratıcı bir özelliğe kavuşmuş oldu.



CORTANA'YA ERKEK SESİ EKLENDİ

Akıllı kişisel sesli asistan Cortana'ya erkek sesi eklenmesinin yanında Microsoft, verimlilik aracı olarak kullanılması adına Cortana tabanlı yeni deneyimleri de duyurdu. Cortana, iOS tabanlı cihazlardaki Outlook'ta (Android'e de gelecek) gelen kutusunda neler olduğunu özet olarak okuyabilecek, e-mailleri işaretleyebilecek, silebilecek ya da yanıt verebilecek. Ayrıca, takvim randevularınızın günlük bir özetini sunabilme özelliği kazanan Cortana, cevaplanması gereken önemli e-postaları haber verebiliyor.