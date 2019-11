Profesyoneller için yeni keşifler

Fotoğraf, video ve müzik dünyasının profesyonelleri için teknolojik gelişmelerin, yeni cihazların bir sonu yok... Etkileyici görüntüler yakalayabilmek, kaliteli ses kaydı yapabilmek veya dizüstü bilgisayarı en önemli asistanı haline getirmek isteyenler için karşınızda yeni yol arkadaşlarınız...

Eğer bir cihazın tüm inceliklerini kullanacak yeteneğiniz ve profesyonel çalışma tutkunuz varsa, o cihazın işinize katacağı fark ve geceler boyu çalışırken size sağlayacağı konfor için etiket fiyatı sizi engellemez. Profesyonel kameralarla yaptığınız çekimleri düzenlemek için kullandığınız dizüstü bilgisayarların eksiksiz iş yapmasını istersiniz. Keza müzisyenler veya ses teknisyenleri de ses ve müzik kayıtlarını düzenlediği dizüstü bilgisayarların sonucu net şekilde dinleyecekleri bir hale getirmesini hayal eder.

DOĞRU ZAMANI NASIL BULURUZ

Sahip olduğumuz donanımları değiştirmek için doğru zamanı bulurken bazen cihazın bizi terk etmesini bekleriz. Bazen de terk etmek için sebep yaratacak ürünler karşımıza çıkar. Her iki sebeple de cihaz değiştirenleri gördüm. Öyle ki kimi zamanlar eski cihazlarla yeni çıkmış uygulamaları daha net algılayabilmek yani teknolojik sıçrama yapabilmek için vedalaşmak gerekebilir.

Örneğin artık 4K video kaydının standart hale gelmesi gibi. Artık akıllı telefonların bile 4K video kaydı yaptığı, düşük ışık ve hız konusunda profesyonel kameralarla yarıştığı dönemde profesyonel cihazlardan beklentiler artıyor. O halde gelin şimdi yeni çıkan profesyonel ve işini tutkuyla yapan insanlar için tasarlanan cihazlara yakından bakalım.

Ancak deneyim sonucu ortaya çıkacak sözlerimizi şimdilik saklı tutalım. Deneyimleyince daha fazla söyleyeceğimiz şey olacak.







Ses ve video düzenlemenin konforlu ekranı



Apple; geliştiriciler, fotoğrafçılar, film yapımcıları, bilim insanları, müzik prodüktörleri ve hayatının en iyi işini çıkarmak isteyen profesyonel veya amatör işini tutkuyla yapan herkes için tasarlanan 16 inç MacBook Pro'yu sahneye çıkardı.

İşinizi tutkuyla yapıyor ve o tutkunun karşılığı olan bedeli kazanıyorsanız, yeni MacBook Pro'nun 17 bin TL'den başlayan etiket fiyatı sizi korkutmayabilir. Ancak henüz iyi bir geliriniz yoksa kendinize biraz zaman tanımanız gerekebilir.

Yepyeni MacBook Pro'nun özelliklerine şöyle hızlıca bakalım... 16 inç Retina Ekran, en yeni 8 çekirdekli işlemciler, 64 GB'a kadar bellek, 8 GB'a kadar VRAM'e sahip yeni nesil grafik işlemcisi ve yeni gelişmiş termal tasarımı sayesinde şimdiye kadar üretilen en güçlü MacBook Pro olma özelliğini taşıyor. Şimdi detaylarına biraz derinlemesine dalmakta fayda var.

Apple, tuş takımı konusunda sorun çıkaran 'kelebek tasarımı' rafa kaldırdı. Daha konforlu bir his veren tuşlar için yeniden tasarlanan makas tipi mekanizmaya ve 1 mm hareket mesafesine sahip yeni Magic Keyboard ile birlikte gelen 16 inç MacBook Pro, bir Mac dizüstü bilgisayardaki en iyi yazma deneyimini yaşatıyor. İnsani faktörlere ve tuş tasarımına odaklanan kapsamlı araştırmaları ve kullanıcı çalışmalarını temel alan 16 inç MacBook Pro, konforlu, memnun edici ve sessiz bir yazma deneyimi yaşatan bir klavyeyle geliyor. Fiziksel bir Escape tuşuna, ters döndürülmüş "T" biçiminde ok tuşlarına, Touch Bar ve Touch ID özelliklerine sahip yeni Magic Keyboard bu özellikleriyle öne çıkıyor.



EKRANA YAKINDAN BAKALIM

Ekran, sonuçlar üzerinde en derinlemesine ve en uzun zaman geçireceğiniz parça olduğu için teknik detaylar daha çok önem kazanıyor. MacBook Pro'nun 500 nit, P3 geniş renk yelpazesine sahip Retina ekranı, video ve fotoğraf düzenlemek için keyifli ve donanımlı. Ekran, 16 inç genişliğiyle şimdiye kadar üretilen en büyük Retina dizüstü bilgisayar ekranı. 3072x1920 çözünürlüğe ve 226 ppi ile daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip 16 inç Retina ekran, yaklaşık 6 milyon pikselin yanı sıra daha da etkileyici bir ekran deneyimi sunuyor. Her ekran, doğru gama, beyaz nokta ve ana renk değerlerini sağlamak için fabrikada tek tek kalibre edildi.



SESİMİZİ YAKINDAN DUYUN

16 inç MacBook Pro'da müzisyenlere, podcast yapımcılarına ve video düzenleyicilere şimdiye kadar bir dizüstü bilgisayarda bulunan en gelişmiş ses deneyimini sunan, tamamen yeniden tasarlanmış altı hoparlörlü yüksek kaliteli bir ses sistemi bulunuyor. Yeni Apple patentli force-canceling özellikli woofer'larda, sesi bozan istenmeyen titreşimleri azaltmak için karşılıklı ikili hoparlör sürücüleri kullanılıyor. Sonuç olarak müzik hiç olmadığı kadar net ve doğal duyuluyor, baslar ise yarım oktav daha derine inebiliyor. Yenilenen yüksek performanslı mikrofon dizisi, tıslamayı yüzde 40 azaltıyor ve popüler profesyonel dijital mikrofonlarla yarışabilecek kapasitedeki geliştirilmiş sinyal-gürültü oranı sayesinde en kısık sesli ayrıntıları bile yakalayan olağanüstü net kayıtlara olanak tanıyor.







Tutkuyla bağlanılacak kamera



Fotoğrafçılığa profesyonel tutkuyla bağlı insanların kullandığı cihazlar sahip olduğu mercekler ve yeteneklerle daha da çok gelişiyor. Düşünün 10 yıl önce profesyonel bir fotoğraf makinesi ya da video kameraya kaç kişi ulaşıyordu? Bugün profesyonel ihtiyaçlar bile değişti. Artık sıradan YouTube yayıncısı da 4K video çeken bir kameraya sahip olmak istiyor. Yeni kamera modelleri de bu ihtiyacı da düşünerek yeniden tasarlanıyor.

Profesyonel fotoğrafçıların geri bildirimleri doğrultusunda tasarlanan EOS-1D X Mark III, iyileştirilen görüntü kalitesi, üstün video çekme becerisi ve otomatik odaklanma özelliği doğrultusunda etkileyici karelere imza atılmasına yardımcı oluyor. EOS-1D X Mark III; özellikle spor müsabakaları veya vahşi yaşam konulu gibi karelerin elde edilmesinde, sahip olduğu teknoloji ile olağanüstü bir performans sergiliyor.

Ayrıca yeni ürün, 4K çözünürlüğün gücü ve 10 bit Canon Log dahili kayıt ile 4K 60p dahil sinematografik videolar çekme kapasitesine sahip. EOS-1D X Mark III; GPS özelliğine ek olarak düşük enerji tüketen Bluetooth ve dahili Wi-Fi özellikleri sayesinde görüntülerin sosyal medyada hızlıca paylaşılmasını sağladığı gibi e-posta olarak iletilmesini de kolaylaştırıyor.



Katlamak daha mantıklı



Katlanabilir telefondan bir tablet yaratmak açmak çok mantıklı olmadı. Samsung ve Huawei'in katlanabilir ekranlı telefonları başta yarattığı heyecanı satışlarına yansıtamadı. Aslında bu sonuç pek şaşırtıcı olmadı. Sonuçta taşıması zor, sorun çıkaran hantal cihazlar ortaya çıktı. Oysa Motorola'nın yeni tasarımının henüz deneyimlemesek bile biraz daha farklı bir amaçla tasarlandığı şimdiden görülüyor.

Motorola katlanabilir telefon tasarımında, efsane RAZR'ı örnek aldı. Tam karar vermeden önce farklı şekil, boyut ve ekran konfigürasyonlarında 26 prototipten geçti. Şimdilik ortaya çıkan tasarım bu. Galaxy Fold'u kısa bir süre de olsa kullanırken, küçük bir tabletin yetersiz kalmasına kafam takılmıştı. Çıkardığı gürültü kadar satış elde etmemesinin sebebi de bu olsa gerek. Motorola'nın araştırmasına göre, insanlar gerçekten kullanıldıklarında şık bir pakete daralan tam boyutlu bir akıllı telefon istediler. RAZR kapatıldığında yaklaşık 14 mm, yani orijinal ile neredeyse aynı kalınlıkta. 16 megapiksellik bir ana kamerayı ve hızlı etkileşimler için 2.7 inç cam OLED ekranını barındıran büyük bir kambur ön cephesi pantolan cebine girip çıkarken sorun yaratmayacak gibi görünüyor.







Sağlığını takip için saatine bak



Düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunan Kirin A1 işlemcisi sayesinde geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve rakipsiz pil ömrü sunan Huawei'in yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin 46 mm versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Türk Telekom mağazalarında da vitrine çıkan Huawei Watch GT 2, Huawei'nin 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve telefonda olduğu gibi sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Ayrıca yeni akıllı saat, zengin sağlık programları ile daha fazla spor modu sunmanın yanı sıra, kapsamlı sağlık izleme ve yönetim yeteneklerini yenileyerek Bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor.



150 METREYE KADAR KONUŞ

Spor meraklıları, akıllı saatlerinden profesyonel spor veri izleme ve tam kapsamlı deneyim istiyorlar. Huawei Watch GT 2 46 mm serisi, Huawei cep telefonlarına Bluetooth ile bağlantı kuruyor ve 150 metreye kadar Bluetooth çağrılarını destekliyor. Saat telefon rehberi işlevini de desteklediği için iletişim bilgileri saate kaydedebilir ve kolayca arama yapılabilir. Saatler aynı zamanda 500 mp3 barındırılabilecek geniş depolama kapasitesi ile geliyor.

Spor modunda Huawei Watch GT 2, sekiz açık hava sporu (Koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor. Watch GT 2, farklı sporlar için hedefli egzersiz öncesi veri analizi, egzersiz sırasındaki veri kayıt analizi ve sonrasında profesyonel tavsiyeler sunuyor.

Spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Bu sınırlar, kullanıcının yaşı, cinsiyeti, kilosu ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Nabız Takip Modu, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken iki hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.