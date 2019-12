Takımyıldızları artık çok yakınınızda

Gökyüzüne bakmayı unutanlardan mısınız? O halde gelin sizleri yeniden gökyüzüne âşık olmanızı sağlayacak cihazlarla tanıştıralım. Artık yeni geliştirilen teleskoplar ve SLR değiştirilebilir mercekli dijital kameralarla takımyıldızları çok daha yakınımızda...

11 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye'de herkes tam tutulmayı bekliyordu. Belleğimizde acı hatıralar bırakan 17 Ağustos depreminden tam altı gün önce New York'tan aldığım Bushnell marka teleskopla 2 bin kilometre yol yaparak tam tutulmayı izlemek üzere Amasya'ya gitmiştik. New York'ta B&H mağazasından aldığım teleskopu bazuka sanan gümrük görevlileriyle epey müzakere ettikten sonra yurda sokabilmiştim. Önce Amasya'ya giderken gece Çorum'da kuzenimin evinde sabahladık. Sabahın erken ışıklarıyla Viyana Senfoni Orkestrası'nın da konser vereceği Amasya'daki müzeye doğru yola çıktık.



TAM TUTULMANIN PEŞİNDE



Oraya vardığımızda tepemizde dolaşan bulutlar gözlem yapmayı engelleyecekti. O sırada birilerinin telefon konuşmasına kulak misafiri oldum. Tokat'ta bulut yoktu. Hemen yola çıktık. Tokat Turhal'e yakın bir köyde Alitepe'de güneş tutulmalarını tüm dünyada takip eden Amerikalı bir grubun gözlem yaptığını öğrendik. Hemen oraya doğru giderken tepede minik bulut olunca Amerikalı gözlem ekibinin tarlada teleskoplarını açıp beklediğini gördük. Kendimizi tanıtıp hemen yanlarına çöreklendik. Ben daha teleskopu kuramadan o unutulmaz ana çok yaklaştığımızı görünce Amerikalı ekibin teleskopuna takıldık. Yani binlerce kilometreden taşıdığım teleskopu kullanamadık. Ancak benzersiz bir deneyim yaşadık. O günden kalan bir gözlem fotoğrafı maalesef yok.

BÜYÜK GÜN 21 AĞUSTOS 2020



Amerikalı gruptan deneyimli bir profesör ne yaşayacağımızı anlattı. Topu topu 58 saniye tutan bir tam tutulma anı için kilometrelerce yol yapmıştık. Ancak bizden binlerce kilometre uzaktan gelen insanların tutkusu, hazırladıkları tişörtler ve heyecanları görülmeye değerdi. Tam tutulma anında alacakaranlık bir görüntü oluşurken, buğday başaklarının üstünde hafif bir esintiden sonra elmas parıltısını gördük. Güneşin taç kısmının en rahat gözlendiği anda bilim insanları için eşsiz bir gözlem anı oluştu. İşte o elmas parıltısının gözlendiği anda onlarca insan avazımız çıktığı kadar bağırdığımızı hatırlıyorum. Bir daha tam tutulmayı Türkiye'de görmek için yaşımız yetersiz kalabilir. Ancak tam tutulmayı izlemek isterseniz, 21 Ağustos 2020'de Kuzey Amerika'da olacak. Peki, 1999'dan 2020'ye, 20 küsur yıl sonra gökyüzünü keşfe dalarken yeni yol arkadaşlarımız kimler mi olacak? Gelişen teknolojinin ışığında teleskop ve diğer ekipmanlarından bundan payını almaması elbet düşünülemezdi, gelin bunlara yakından bakalım...

TELESKOPA TELEFONU BAĞLAYIN



Akıllı telefonlar ve bilgisayarla uyumlu çalışan pek çok teleskop markası var. Bushnell veya Celestron marka teleskopları internet üzerinden alabilirsiniz. Bazı teleskoplara özel adaptörlerle akıllı telefonları bağlayabiliyorsunuz. Bu adaptör sayesinde teleskop ve mikroskop gibi gözlem cihazlarınıza cep telefonunuzu monte ederek fotoğraf çekebilirsiniz. Yani hem mikro hem tele gözlem yapmak mümkün oluyor.



Yıldızları yakalayan kamera

Canon, evrenin derinliklerini keşfetmek isteyen fotoğraf meraklıları için full frame astrofotografi makinesi EOS Ra ile ortaya çıktı. Akıllı telefonların bile mehtaba bakmaya başladığı anda SLR markalarının öncüsünden daha iyisini beklemek hakkımız. Gecenin karanlığında gökyüzünün gizli renklerini ortaya çıkarmak isteyenlerin net kareler yakalamalarını sağlayan EOS Ra, hafif ve kompakt olmasıyla da farkını ortaya koyuyor. Bilgisayar bağlantısına ve harici güce ihtiyacı olmayan EOS Ra, uzay fotoğrafçılığı tutkunlarına olağanüstü kalitede görüntü yakalama imkanı tanıyor. Uzun süre yıldızları ve gökyüzünü fotoğraflamayı sevenler için ideal olan EOS Ra, ergonomik yapısıyla fotoğrafçıların kontrolünü maksimum düzeye taşıyor. Değişken açılı dokunmatik ekranı, 30 kata kadar büyüterek odak kontrolü yapma avantajıyla EOS Ra, her türlü pozisyonda rahatlıkla kullanılıyor. Aynı zamanda elektronik vizör donanımı sayesinde karanlıkta net karelerin elde edilmesine olanak tanıyor. EOS Ra, 4K video ve 4K zaman aşımlı çekim becerileri sayesinde 4K video işlevine sahip olan ilk astro fotoğraf makinesi oluyor.





Hemşin'de çay robotunun işi ne?

Yemyeşil engebeli bir arazide çay toplayan kadınların yağmurlu havaya rağmen saatlerce çalıştığını görürsünüz. Kadınlardan her biri günde ortalama 300 kilo çay topluyor ve bunları çay alım yerine sırtında taşıyor. Üstelik Hemşin bölgesinde organik çay tarımı yapıldığı için çay tarımı için tamamen organik gübreleme yapılıyor. Organik çay tarımın anlamı daha fazla emek. Ancak emekle doğru orantılı gelir şimdilik maalesef yok. Sonuçta önceki alışkanlıkları söküp atmak kolay olmadı. Her aşamada ölçme kurallara uymayanları oyunun dışında tutmak şart. Peki, büyük emekle toplanan Hemşin Organik Çay paketinden 400 gram aldınız da çayı nasıl demlersiniz? Babadan kalma yöntemle kaynamış çayı demliğin içinde bekleyen çayla haşlamak olur. Oysa robotlar bile insana göre sabırla daha iyi yapıyor. Ben de Arçelik Gurme Çay Makinesi'ni Hemşin'de denemek daha iyi olabilir diye düşündüm. Çünkü çayda kullanacağınız suyun en lezzetli olduğu yerlerden biri de Hemşin'de. Her yer derelerle dolu. Yani akan su ile çay yapmanın lezzeti çok farklı. Gurme Çay Makinesi'nde suyun kaç dereceye kadar ısındığını görebiliyorsunuz. Üstelik çayınızı dilediğiniz zaman demlemeniz için zamanlama fonksiyonuna sahip. Yani geceden uyanacağınız saate denk gelecek şekilde çayınızı demleyebilirsiniz. Demin koyu ya da daha açık olmasını sağlamak da elinizde. İşlem bittiğinde Arçelik'in jingle müziğini duyuyorsunuz. Size de tam kıvamında demlenmiş çayınızı yemyeşil bir manzara eşliğinde yudumlamak kalıyor. Üstelik bunu sadece siyah değil, her türlü bitki çayına özel kullanmanız mümkün. Elinizi hiç sürmeden demleme hazinesinde çay toplanıp sonra servis yapacağınız bölüme damıtılıyor. İşte robotların sabırlı olduğu yerde insanlar da sabırlı olursa içtiğiniz çay daha lezzetli oluyor.





Televizyonda ekran yanması derdi bitiyor

Günümüzde artık son teknolojiye sahip televizyonlar çözünürlük, renk ve parlaklık alanlarında şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sınırları zorluyor. Ancak tüketiciler bazen, televizyonlarında görmeyi hiç arzu etmedikleri ekran yanması sorunuyla karşılaşabiliyorlar. Görüntü yapışması ya da hareketsiz halde uzun süre kaldıktan sonra ekranda görüntünün izinin kalması olarak tanımlanan ekran yanması sorunu, televizyon karşısındaki keyfi önemli ölçüde etkiliyor. Ekranda sabit kalan görüntü bazen kendi kendine düzelse de çoğu kez kalıcı bir zarar veriyor. Ekrandaki bu kalıntılar ve hasarlar uzun süre televizyon izlenmesi durumunda gözlerde rahatsızlıklara da yol açabiliyor. Fakat daha da önemlisi, tüketicilerle televizyon piyasası arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkiliyor. Samsung'un, QLED ürün grubunu geliştirirken öncelik verdiği konuların başında da ekran yanması sorununun çözümü geliyor. QLED TV'lerde artık tüketicilere 10 yıl boyunca ekran yanmasına karşı garanti veriliyor ve ekran yanması probleminden televizyonlar kurtuluyor.



Kablosuz şarj artık çok daha kolay

Akıllı telefonunu kablosuz şarj aletleriyle kullanmak isteyenler için alternatifler giderek çoğalıyor. Türk Telekom mağazalarında da satılan EB-U1200 de onlardan biri ve Note 10 serisi için kablosuz şarj ve özel LED kapaklı kılıflarla da kullanılabiliyor. Samsung'un ilk kablosuz taşınabilir şarj cihazı olma özelliğini taşıyan EB-U1200, Galaxy akıllı telefon kullanıcıları haricinde Qi uyumlu tüm cihazları da kablosuz şarj edebiliyor. 10 bin mAh'lik yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken ve USB-C ile USB-A bağlantı noktalarını bünyesinde barındıran cihaz, aynı zamanda Galaxy Watch ve Galaxy Buds gibi giyilebilir teknolojileri de şarj etme yeteneğine sahip. Taşınabilir ve kablosuz bir deneyim sunmak için tasarlanan cihaz, alüminyumdan üretilen gövdesiyle de farklı bir tasarım sunuyor. İki cihazı aynı anda şarj edebilen (1 kablosuz ve 1 kablolu) kablosuz şarj aleti, Adaptif Hızlı Şarj 2.0 teknolojisine de destek veriyor. Cihaz, Samsung Galaxy S serisi ve Galaxy Note serisi cihazları (Galaxy S6 ve üstü), Galaxy Buds, Galaxy Watch serisi ve diğer markaların tüm Qi sertifikalı cihazlarıyla uyumlu olarak çalışıyor.