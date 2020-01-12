Her şey seni daha iyi tanımak için

Çocuklara kodlama eğitimi veren, dans eden eğitim robotu Clicbot, cilt bakımınızı kişisel tercihlere göre yönlendiren yapay zeka asistanı Perso, otomobillere sürücüsüz yola çıkma özgüveni kazandıran özel işlemciler... Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES Fuarı’nda sahneye çıkan cihazlar bizi nasıl bir geleceğin beklediğine dair önemli ipuçları veriyor...

Yaklaşık 23 yıldır takip ettiğim dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES (Consumer Electronic Show) yılın hemen başında bizi o yıl ve sonraki yıllarda neyin beklediğini gösteriyor. Mesela fuar boyunca neler mi gördük? Örneğin, ağa bağlı olmayan cihazlar ne eve ne de sadece işyerlerine girecek. Yani her cihaz internete bağlanacak. Sonuçta veri toplayan sensörler hayatımızı şekillendirecek. Yapay zeka kullanarak tüm ürünler ve servisler kişiselleşecek. İşte böyle bir dünyanın örnekleri CES fuarı boyunca her adımda karşımıza çıktı... EĞLENCELİ EĞİTİM

Robotların hep işimizi elimizden alacağını konuşuyoruz. Oysa robotların kişisel bakım, asistanlık işleri yapanları veya çocuklara kodlama eğitimi veren örnekleri fazla anlatılmıyor. CES 2020'de de en dikkat çeken ürünlerin başında eğitim robotları geliyor. Clicbot çocuklara kodlama yapmayı öğreten, birlikte eğlenen ve yaratıcı tasarımlar geliştirmesini sağlayan bir platform. Eğitim robotları çocukların eğlenirken kodlama yapmasını sağlıyor. Altını çizmek gerekir ki, çocukların eğitime gönüllü katılmasını sağlamak çok önemli. Bu noktada Clicbot çocuklarla birlikte yürüyen, telefon ya da kahvesini tutan, duvara tırmanan, dans eden bir eğitim robotunun örneği konumunda.

TENİS TOPU GİBİ

Ballie gibi robotun olmazsa olmaz özelliği tabii ki yapay zeka kullanarak kişiselleşmeye izin vermesi. Cihazdaki yapay zeka özellikleri, bir fitness asistanı ve insanların değişen ihtiyaçlarına çözüm arayan mobil bir arayüz olmasını sağlıyor. Tüm bunları sıkı veri koruma ve gizlilik standartlarını korurken yapıyor. Sonuçta kişiselleşmiş cihazların özel hayatımızdan topladığı veriler oldukça kritik. Amazon Alexa, Google Asistan ve Apple Siri gibi sanal asistanlar kişisel bilgilerimiz ve alışkanlıklarımızla ilgili pek çok veriye sahip oluyor. Satın aldığımız şeyler, sık gittiğimiz restoranlar, arabayı park ettiğimiz yere kadar her türlü bilgiyi taşıyor.



MUTFAKTA YARDIMCI

Kabaca mutfak robotu diyerek tanımladığımız cihazlar yerine gerçek robotları görmeye başlayabiliriz. Üstelik sadece yemek yapmakla kalmıyor. Sağlığınızı düşünerek önerilerde bulunan bir beslenme uzmanı olarak da davranıyor. Robot şefler, kişisel beslenme uzmanı ve alışveriş asistanı olarak iş görüyor. 'Robot şef' Bot Chef tarif, öneri, kişisel tercihlere göre ayarlanmış yemek planlaması, sorunsuz alışveriş, teslimat ve yemek pişirmeye kadar tüketiciler için tüm gıda deneyimini özelleştirebiliyor.





Kişiye özel güzellik uzmanı

Yapay zeka sizi en iyi şekilde tanıyarak doğru öneriler sunulmasını sağlıyor. Bunu cilt bakımı konusunda da görmek mümkün. L'Oreal'in kişiselleştirilmiş evde cilt bakımı uygulaması Perso, akıllı yapay zeka sistemi ile anında cilt analizi, hava kalitesi, kirlilik verisi ve trend analizi yapabiliyor. Perso'nun önümüzdeki dönemde bizi biraz daha tanıyarak kişiselleştirilmesi ve 2021 yılında ruj ve fondöten için de kişiye özel formüller üretebilmesi planlanıyor. Perso'nun akıllı cilt bakımı sistemi dört adımdan oluşuyor. İlk adımda güzellik ve bakım tutkunları Perso mobil uygulamasını açarak fotoğraflarını çekiyor. Kullanıcıların cildi, ince veya derin çizgiler, lekeler, gözenekler gibi detaylar da dahil olmak üzere, L'Oreal'in ModiFace teknolojisi ile analiz ediliyor. Coğrafi konum datası belirleyen Perso, yerel çevre koşullarını inceliyor. Hava şartları, ısı, UV endeksi, nem gibi kullanıcının cildini etkileyebilecek etkenleri analiz ediyor. Üçüncü adımda kullanıcılar ince çizgiler, koyu lekeler, pigment bozukluğu, gözenekler, ışıltı veya solgunluk gibi kendi kişisel cilt endişelerini Perso uygulamasına kaydediyor. Kendilerine özel nemlendirici, serum veya göz kremini yaratmak için ayrıca tercih ettikleri ürün dokusu, nemlendirme seviyesi gibi bilgileri de ekleyebiliyor. Cihazın ana gövdesinden ayrılabilen küçük haznesi, kremi yanınıza almanıza imkan tanıyor.



Su taştı, kapı açıldı dikkat

Yetenekli sensörler evinizde ya da ofiste siz bulunmadan oluşacak sıkıntıların farkına varmanızı sağlıyor. Hem veri topluyorlar hem de çeşitli analizleri daha kolay yapıyorlar. Oval Home'un sıcaklık, ışık, nem, hareket veya suyu algılayabilen küçük, çok amaçlı sensörleri ev ya da iş yeri sahibini uyarıyor. Başlangıç kiti, yasaklı bir ilaç dolabı açıldığında veya su taşıran bir küvet musluğundan haberdar olmanızı sağlıyor. Ürünle birlikte bir hub ve iki sensör de birlikte geliyor. 50 dolardan başlayan ön siparişlerle kullanılabiliyor. Sensörler hayatımıza hem konfor katacak hem de güvenliğimizi artıracak.



Kemerde sağlık bilgilerimiz saklı

Kitlesel fonlama platformu Kickstarter'dan ilk desteği alan Welt girişimi akıllı kemer üzerinden sağlık bilgilerinin takibini kolaylaştırıyor. Girişim, Apple iPhone iOS ve Google Android işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor. Uygulama üzerinden ne kadar yürüdüğünüzü ne oturduğunuzu takip edebiliyorsunuz. Böylece kadın ya da erkek, sağlıklı hayat için hem şık hem de faydalı bir aksesuvar kullanmış oluyorsunuz.



Ekran katlandı çantaya kondu

CES 2020 öncesinde ekranların bükülüp kıvrıldığını görmeye başlamıştık. Ancak şimdi ekran konusunda rekabet 2020'de farklı boyut kazanıyor. Artık bükülen bu ekranların rulo haline geldiğini veya kadın çantalarının kapağı olduğunu görüyoruz. Royole ekranları ağaçtan düşen yaprak gibi sıralamış. Ayrıca şık çantalara kapak olarak da kullanmış. Cep telefonunda gördüğümüz AMOLED ekranlar şık bir şekilde çantalara işleniyor. LG de yine OLED ekranların katlanabilirlik yeteneklerini fuarda sergiledi. Ayrıca Micro LED televizyonlar konusunu da 2020'de daha çok duymaya başlayacağız.



Sürücüsüz otomobilin işlemcisi hazır

İşlemci dünyasında işler oldukça karışık. Her firma diğerinin payına göz dikerken, otomobile sürücüsüz hareket etme özgüveni kazandıran platform da CES'te açıklandı. Qualcomm ise gözünü 5G'ye dikerek uyumlu telefon ve sürücüsüz otomobiller için geliştirdiği Snapdragon Ride serisi platformları tanıttı. Otomobillerin sürücüsüz hareket etmesi için pek çok veriyi anlık olarak işlemesi gerekecek. Yani her olağanüstü durum için çözüm geliştirmesi şart. Qualcomm, Intel ve AMD pek çok platform için yarışıyor. AMD dizüstü, masaüstü, iş istasyonu ve sunucularda kullanılacak 20 farklı işlemci platformunu tanıttı. 7 nanometre işlemci mimarisine sahip x86 uyumlu işlemciler AMD Ryzen 4000 mobil işlemci serisine sahip birkaç yeni modeli duyurdu. Yeni 8 çekirdekli yongalar özellikle üç kategoride ultra ince dizüstü bilgisayarlarla tüketiciler, oyuncular, yaratıcılar ve profesyonelleri hedefliyor. Mobil işlemci operasyonlarını Apple'a satan Intel, Google ile birlikte başlattığı Project Athena ile Chromebook serisine özel çözümler için derin işbirliğinin ilk adımını attı.