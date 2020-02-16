Ya evde yoksam diye içiniz ürpermesin

Su baskını, gaz kaçağı, güvenlik derken evde yaşanan kriz anlarında sensörler haber veriyor, siz de uzaktan kontrol edip açıp kapama emrini verebiliyorsunuz. Yani siz evde değilken, uzaktan müdahale ederek yaşanacak kötü durumların önüne geçmek birçok ürün ve uygulamayla artık mümkün

Geçtiğimiz hafta sabah 05.30'da evdeki çamaşır makinesinin vanası basınçla yerinden oynadı ve kabusumuza sebep oldu. Önce banyo dolabının içine oradan tüm banyoya ve koridora su dolmasına sebep olmuştu. Sese uyanan bebeğimiz ağlayarak sensörün yapması gereken işi üstlenince önce panikle kalkan eşim koridorda kayarak yere düştü. Ardından ben eşimin sesini duyunca panikle kalktım. Koridorda ben de kayarak büyük bir gürültüyle yere düştüm. Düşerken sol elimi kalorifer peteğine vurdum. Ayağa kalkıp vanayı nasıl kapatacağımı düşünürken soğuk kış günü vanayı bulup kapatmaya çalıştım. O sırada elim kanıyordu. Eşim sadece morluklarla kurtulurken, ben sol elimde beş dikiş, kaburga ve belimde eziklerle kazayı ucuz atlattım. Bu satırları yazamayacak kadar ağır bir hasarla karşı karşıya kalabilirdik.

ÖNCE SENSÖR SONRA KONTROL

Gerçekten böylesi görünmez kazalar aslında geliyorum diyebilir. Akıllı bir evde sensörler size kazanın geleceğini önceden haber verebilir. Isı için kombiyi veya klimayı uzaktan kontrol edebilirsiniz. Doğal gaz harcamanızı ve gaz kaçağını önceden haber alabilirsiniz. Üstelik müdahale etme şansı da bulabilirsiniz. Yine elektrik konusunda akıllı prizler ve alarmlarla önlem alıp uzaktan yönetme şansınız da var. Ancak ben su konusunda sensör görsem de kontrol imkanı pek yoktu. Kazadan sonra bu olayı sosyal medyada paylaşınca işin ilacını da buldum. Yani sadece sensör değil, akıllı su vanasıyla otomatik olarak suyu kapatmak veya uzaktan müdahale etmek mümkün. Uzakta tatildeyseniz, su baskını tehlikesini öğrenmek yetmiyor anında önlem almak daha önemli. Sevgili Aydın Bolat Alarm.com'un ABD'de düzenlenen CES Fuarı'nda tanıttığı yeni akıllı su vanası ve ölçerinin çözüm olacağını söyledi. Mart ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak çözümle ilgili detaylara baktım. Akıllı telefon elimizde akıllı ev ya da ofis için sensörleriniz ölçüme devam ederken, su vanasını açıp kapatmayı sağlayacak çözümü hemen yanı başınızda bulmak harika. Her yıl su kazaları yüzünden 9.1 milyar dolarlık oluşan hasarı yüzde 93 ortadan kaldırmak mümkün. En önemlisi bu tür çözümleri kullananlar sigorta indiriminden faydalanıyor. Türkiye'de sigorta şirketlerinin poliçede böyle bir indirimi var mı, bilmiyorum.





Akıllı vana sorunu çözer

ALARM.COM'UN bir yan kuruluşu olan Building36 tarafından tasarlanan ve geliştirilen akıllı vana ve metre (Smart Water Valve + Meter), maliyetli su baskınlarına karşı ve evde kaynağı belli olmayan sızıntılardan oluşan hasarı, tehditleri önlüyor. Alarm.com su yönetimi çözümü, cihazdaki verileri ve bir dizi su sensörünü ve monitörü kullanarak hem büyük sızıntıları hem de küçük damlamaları erken tespit ediyor ve her soruna akıllıca yanıt veriyor. Bence en önemlisi sorunu kaynağında çözüyor.



Alarmla uyarıyor ve bildirim gönderiyor

APPLE Home Kit ile birlikte kullanılan su sızıntısı sensörü de var. Telefona kurduğunuz uygulamayla akıllı telefonunuza uyarı geliyor. Siz de çamaşır ya da bulaşık makinesi veya kombiden dolayı oluşan sızıntıya karşı önlem alabiliyorsunuz. 2 metrelik kabloyla sensörü istediğiniz yere taşıyorsunuz. Ayrıca 100 desibel alarmla da uyarı veriyor. Amazon.com'da satılan çözümü satın almak mümkün.



Telefona uyarı geliyor

SAMSUNG'UN su sızıntısı dedektörü de olası kazaların önüne geçebilmek için bir alternatif. Öncelikle sızıntıyı algıladığında akıllı ışıkları veya diğer akıllı cihazları açılıp kapanacak şekilde ayarlayın. Sıcaklığı takip edin, isterseniz klima veya fanı harekete geçirip çalışmasını sağlayın. Samsung'un SmartThings Su Sızıntısı Sensörü'nü banyoda veya mutfakta su sızıntısı olabilecek yerlere yerleştirin, ıslaklık algılandığında telefonunuzdan uyarı alın. Mutfağa ve banyoya yerleştireceğiniz SmartThings Su Sızıntısı Sensörü ile evinizi su baskınlarından koruyabilirsiniz.

Su sızıntısına önlem

BU sensörü de kullanmak için Xiaomi Mi Smart Home Merkezi Kontrol Ünitesine sahip olmanız gerekiyor. Su Kaçak Sensörü IP67, toz geçirmezlik sınıfının gerekliliklerini karşılıyor. Bu, nemli ve tozlu bir ortamda çalışmayı garanti ediyor. Her yere uyacak şekilde tasarlanmış. Su seviyesi 0.5 mm'ye ulaştığında, sensör bir alarm oluşturmak ve telefona bir bildirim göndermek için tasarlanmış. Aqar Su Kaçak Sensörü de örneğin bir su sızıntısını uzaktan izleme ve bilgilendirme için kullanılıyor. Bulaşık, çamaşır makineleri, küvet, lavabo, kombi cihazının bulunduğu bölgeye konuyor. Ev veya dairede büyük su hasarını önleyebiliyor.