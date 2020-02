Yediğimiz içtiğimiz organik ama evde hava hâlâ sentetik

Evine gıda alırken organik olanı seçenler suyu cam damacanayla alanlar her an soludukları hava konusunda da çaresiz değil. Artık havadaki gözle görülmeyen partikülleri akıllı şekilde temizlemek ve anlık olarak telefondan kontrol etmek mümkün

Şehirlerde yaşayan insanlar artık her yediğine içtiğine dikkat ediyor. Atalık tohumlardan ekşi mayalı lifli ekmek yemek, organik yumurta, organik sebze ve meyve tüketmek için şehir insanı, daha fazlasını ödemeye razı. Yine aynı şekilde suyu damacanayla hatta mümkünse cam damacanayla alıp sentetik madde girişini engelleme çabaları da söz konusu. Peki tüm bu çabalarla birlikte soluduğumuz havayı dışarıda temizlemek mümkün olmasa bile, evde temizlemek mümkün değil mi? Bunun için yeterince akıllı araç var. Ben bunlardan birini evde kullanmaya karar verdim. Hele çocuğunuz da olunca sadece yediğiniz içtiğiniz şeylere değil, şehir merkezinin kirli havasına rağmen evde temiz hava solumayı da gündeminize alıyorsunuz...





EVDEKİ HAVA KONTROLÜMDE

Dyson Pure Hot+Cool hava temizleyici fanını evde iki haftadan bu yana kullanıyorum. Hava kalitesini, sıcaklığını anlık olarak ölçebiliyorum. Üstelik evde olmasam bile çocuğumun evde üşüyüp üşümediğini kontrol edebiliyorum. Yani internet ağına bağlanan Dyson Pure hava temizleyiciyi Dyson Link uygulamasıyla Android ya da iOS tabanlı iPhone üzerinden kontrol edebiliyorum. Dyson Pure Hot+Cool hava temizleyici fan iç alandaki bakteri, küf ve polen gibi alerjen ve zararlı maddeleri tespit ederek 0,1 mikron kadar küçük olan zararlı partiküllerin yüzde 99,95'ini hapsediyor. Hele artık mutfakla salonun iç içe olduğu evlerde dar hacimde mutfakta oluşan partiküller bazen evi dışarıdan daha fazla kirletiyor.

PENCEREYİ AÇMAK YETMİYOR

Önceleri pencere açıp evi havalandırma alışkanlığı vardı. Eğer benim gibi cadde üstünde oturuyorsanız, pencere açarak havanın temizlendiğini söylemek mümkün değil. Hatta hava sıcaklığının değişiminin yanı sıra hava kirliliğinin arttığını telefon ekranından ölçümlemeye de başladım. Yeni Dyson hava temizleyen ısıtıcı fan bulunduğu ortamdaki havanın kirliliğini hissediyor ve temiz havayı bütün odanın içine dağıtıyor. Havadaki gazları otomatik olarak algılıyor ve gerçek zamanlı olarak raporluyor. Anlık raporları akıllı telefonlara indirilen Dyson Link uygulamasından takip edebiliyorsunuz. Üç akıllı sensörle Dyson Havayı Temizleyen Isıtıcı Fan havadaki partikülleri ve gazları otomatik olarak algılıyor. Otomatik moda getirdiğinizde hava kalitesi ve sıcaklığı koruyor ve böylece sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor.

GÜZEL GÖRÜNTÜNÜN BEDELİ

O çok sevdiğimiz kokulu mumlar yandığında parafin mumu, aseton, benzen ve toluen dahil olmak üzere havaya toksik uçucu organik bileşikleri (VOC) salgılayarak evimizde hava kirliliğine neden oluyor. Yakılan şöminelerden veya sobalardan çıkan gazlar, PM olarak bilinen özellikle ciğerlere derinlemesine gidebilen ultra ince partikülleri havaya bırakarak iç ortamdaki hava kirliliğini artırıyor. Örneğin, bir arkadaşımın babasının sadece şömineden çıkan gazlar sebebiyle akciğerlerinde hastalık geliştiğini öğrendim. Birçok insan; keyifle süslenen yılbaşı ağaçlarında küflerin büyüdüğünün, bu küflerin boğazı tahriş edebildiğinin, alerjisi olan veya olmayan kişilerde nefes darlığına neden olabildiğinin farkında değil. Alerjik rinit, kaşıntılı gözler, egzama ve astım gibi semptomlar da küf sporlarına maruz kalmaktan etkilenebiliyor. Yani evi süslerken havayı kirletebiliyorsunuz



Tüm odayı temizliyor

Hot+Cool, havadaki zararlı gazları otomatik olarak algılıyor ve gerçek zamanlı olarak raporluyor. Odanın her köşesine saniyede 290 litreden fazla arıtılmış hava yansıtıyor. LCD ekranı, Dyson algoritması kullanarak makinenin gerçek zamanlı ve otomatik olarak algıladığı parçacıkları ve gazları gösteriyor. Dengeli bir hava akışı için Air Multiplier teknolojisi kullanan ürün termostat ısı kontrolüyle otomatik olarak odayı hedef sıcaklıkta tutuyor. Odanın her yerinde kontrol sağlamak için havayı karıştırıyor ve dağıtıyor. Bu şekilde temizlenen havanın yayılımı için güçlü bir hava akışı yaratıyor. Aynı zamanda yemek yaparken çıkan kokuların yüzde 97'sini gideriyor ve arıtılmış havayı ulaştırıyor



Evi gelmeden hazırlasın

Evden uzak kaldığınız birkaç gün ev hızla soğumaya başlar. Diyelim okulların tatil olduğu iki hafta evde kaloriferler yanmadı. İşte siz eve geleceğiniz gün, akıllı telefonunuzu açıp evdeki sıcaklığı, evin havasının kirli olup olmadığını görebilirsiniz. Üstelik siz geleceğiniz gün hava sıcaklıkları daha da düşmüşse, çocukların hasta olmaması için evi önceden ısıtabilirsiniz. Yani Dyson Pure Hot+Cool hava temizleyiciyi ıstıma ve soğutma işlemi için de kullanabiliyorsunuz.



Hayvanseverlere müjde

Evde çocuğu olduğu için evcil hayvan beslemeye çekinenler için de iyi haberimiz var. Aslında elektrik süpürgesiyle evi sürekli temizlemek mümkün. Üstelik hepa filtresi olan temizlik süpürgesiyle pek çok alerjik reaksiyondan muzdarip insanların hayatını kolaylaştırmak da mümkün. Zira konu evcil hayvan olunca alerjik reaksiyonlar daha önemli. İşte bu yüzden havada asılı duran parçacıkları ancak hava temizleyici ile önlemek mümkün



Her boydan yedi kuşak iPad gördük

İlk kez 27 Ocak 2010 yılında karşımıza çıkan Apple iPad'in yedinci nesle kadar ekranı büyüdü küçüldü, profesyonelleşti ve kaleme kavuştu. Şimdi kendine özel işletim sistemi, daha fazla yetenek ve bilgisayara rakip Pro serisiyle iPad'ler ilgi görmeye devam ediyor... Aslında ilk nesil iPad'in sahneye çıkışı 2010 yılına kalmayabilirdi. Eğer AT&T'nin özel siparişi başta olmak üzere iPhone öne çekilmemiş olsa, belki de 2007 yılında iPad karşımıza çıkabilirdi. İlk duyurusu pek çok kez iPhone tanıtımlarının da yapıldığı San Francisco'da Yerba Buena Center'da 27 Ocak 2010'da düzenlenen basın toplantısında yapıldı. iPad'i ABD'de mağazadan satın almak için ise 3 Nisan 2010'u beklemek zorundaydık. İlk iPad çıktığında o dönemde arkadaşlarımın da yoğun talebiyle dört adet tablet alıp ülkeye dönmüştüm.



BÜYÜK EKRANLI IPHONE

İlk iPad'in basın toplantısından sonra yorumlar son derece sığ ve küçümseyiciydi. Pek çok günlük gazetede ve internet sitesinde teknoloji editörlerinin önemli bölümünde; büyük ekranlı iPhone şeklinde yorumlanmıştı. Oysa yeni kategori oluşturacak iPad'in üç yıl sonra dizüstü bilgisayarların tahtını sarsacağını çoğu kimse tahmin bile edememişti. İlk nesil iPad'in kamerası yoktu. Önce sadece WiFi bağlantısıyla karşımıza çıktı. 3G sürümü için 30 Nisan tarihini beklemek gerekiyordu. Kamera olmamasının sebebi ilk kez denenen ekranda kamera değil, tablet deneyiminin konuşulmasını sağlamaktı.

BİLGİSAYARDAN YETENEKLİ

Şimdiye dek benim en çok tercih ettiğim model ise iPad Pro oldu. Ses, performans, USB C girişi ve yazılım güncellemeleriyle bambaşka bir iPad karşımıza çıktı. Gerçekten profesyonel iş yapma kültürünü değiştirecek kadar güçlü işlemciyle hızlı gelişme kaydetti. Profesyonel ses dolayısıyla iPad Pro ile film izlemek, Türk Telekom Muud gibi müzik servislerini dinlemek ayrı bir keyif veriyor. İşin eğlence kısmını da unutmayalım. Oyunlar için daha fazla performans isteyene burun kıvırmak yerine iPad'in yapacaklarını göstermek iPad Pro ile mümkün oldu. Ancak en önemlisi tasarımcılar için en önemli aksesuvarın kullanılması oldu. Apple Pencil, tasarımcıların en çok kullandığı aksesuvarın profesyonellerle buluşmasını sağladı. Yani Apple, büyümek için kendi kurallarını yıkmaktan geri durmadı. Uyumu tercih etmesi Apple satışlarına da olumlu yansıdı.

10 YILDA YEDİ KUŞAK

10'uncu yılda yedinci nesil iPad, Eylül 2019'da piyasaya sürüldü. Yeni iPad, bir bilgisayarın gücünü ve becerilerini hiçbir bilgisayardan beklenmeyecek kadar kolay ve çok yönlü bir kullanım deneyimiyle birleştiriyor. Üstelik daha geniş 10.2 inç Retina ekranı, tam boy Smart Keyboard desteği ve iPadOS'in sunduğu muhteşem yeni özellikleri sayesinde her zamankinden daha becerikli hale geldi. Türk Telekom tarafından da satılan yedinci kuşak iPad uygun fiyatıyla da daha erişilebilir olmayı hedefliyor. Yedinci nesil iPad, yaklaşık 450 gram ağırlığında. Aygıt, tüm Apple ürünlerinde kullanılan alüminyumla aynı sağlamlığa, dayanıklılığa ve göz alıcı dış yüzeye sahip yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen bir kasayla birlikte ilk kez geliyor. Yeni ve en uygun fiyatlı iPad, iPad mini, iPad Air ve en gelişmiş iPad Pro modellerine katılarak daha erişilebilir iPad ürün serisini oluşturuyor. Pek çok dizüstü bilgisayar kullanıcısının iPad kullanırken karşılaştırma yaptığı konular iPad Pro ve geçtiğimiz yıl duyurulan iPad OS işletim sistemiyle ortadan kalktı. Smart HDR özellikli iki harika kameraya sahip. Göz alıcı fotoğraflar, 4K videolar, belge tarama ve artırılmış gerçeklik deneyimleri için 12 MP kamera işinizi görüyor. Portre selfie'ler, FaceTime, Animoji ve Memoji için TrueDepth kamera kullanılıyor. USB-C girişi ise harici ekran veya kamera gibi aksesuvarlarla yüksek performanslı bağlantı kurmanıza imkan veriyor.