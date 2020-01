Akılllı patatesten yapay zeka fışkırdı!

Üzerinde anten, içinde işlemci ve yapay zeka bulunan her nesne iddialı bir girişim örneği midir? Ya da yapay zekanın dahil olduğu her şeyi ‘akıllı’ yapması mümkün mü? CES Fuarı’nda karşılaştığımız bir Fransız girişimcinin icadı akıllı patates, bize hem bunları sorgulattı hem de teknolojik girişimlerin de bir hikayesi olması gerektiğini hatırlattı

Sanırım yaşadığımız dönemi unutturmamak için elbirliğiyle çalışan; sanatçı, girişimci, yazılımcı, siyasetçi ve sporcular eylemleriyle henüz anlam veremediğimiz bazı şeyleri işaret etmeye başladı! Şimdi düşünün üzerinde anten, işlemci ve yapay zeka yazılımı olduğunu söyleyen bir Fransız girişimci, akıllı patates girişimcisi kendisine yatırımcı bulabilir mi? Üstüne anten takılmış, işlemci girmiş, yapay zeka bulaşmış her şey akıllanır mı? Akıllı patates, CES Fuarı'na paralel düzenlenen Eureka Park girişim etkinliğine katılan bin 200 girişimciden biri olmayı başarmış bir iş bu noktada.



AKIL TUTULMASI ZAMANI

Fransız girişimci, akıllı patatesin sorularımıza yanıt vereceğini iddia ediyor. Hatırı sayılır bir kalabalık da girişimciyi dinliyor. Fransız girişimci herkesin gözünün içine baka baka patatesteki yapay zekayı ortaya çıkardığını iddia ediyor. Üstelik bu fuara katılmak için Amerika Tüketici Teknolojileri Birliği'nden (Fuarı düzenleyen kurum Consumer Technology Assocation-CTA) onay bile almış. Aynı soruyu Forbes yazarı da kendi kendine sormuş. Soruyu fuarı düzenleyen Tüketici Teknolojileri Birliği'ne sormuş ama yanıt alamamış. Kısacası karşımızda anten, işlemci, yapay zeka varsa akıllı patates de var diyen bir girişimci var. Hani bir şeylere veya birine kızdığımız zaman "Yumurtaya can veren Allah'ım" deriz ya öyle bir his yaşatıyor bu durum. Akıllı telefonunu bluetooth üzerinden patatese bağlayıp beraberindeki uygulamayı başlattıktan sonra, patatese herhangi bir şey sorabileceğinizi söylüyor girişim sahibi...Fikrin arkasındaki adam, Fransa'dan Nicholas Baldeck bana, kuşkusuz gülünç "icadını" CES'e getirerek, birçoğu gerçekten hiçbir problemi çözmeyen şovdaki akıllı cihazların geleceği hakkında da bir noktaya gelinmesini umduğunu söyledi.



HİKAYENİZ VARSA İŞLER DEĞİŞİR

Benzer durum sanat için de geçerli olabilir mi? Daha bir ay önce Miami Beach Kongre Merkezi'nde duvara koli bandı kullanarak asılan bir muzun 120 bin dolarlık sanat eseri olduğu söyleniyordu. O muzu yiyen komedyen de bunun performans sanatı olduğunu iddia ediyordu. Eğer sanatçı muzun 1954 yılında Guatemala'daki Amerikan destekli askeri darbeyi simgelediğini söylerse.. Yani Çikita Muz diye bildiğimiz şirketin (United Fruit Company) birçok darbenin destekçisi olduğu iddia ediliyorsa, muz herhangi muz olmaktan çıkar mı? Galiba akıllı patates hikayesi de biraz bununla ilişkili...



YOUTUBER'IN EN İYİ ARKADAŞI KAMERA

Kamerayla birlikte yaşayan, hatta gece rüyasında çekimlere devam ettiğini düşünen pek çok arkadaşım var. Ancak yıllar önce yayıncılık işi işkence gibiydi. Şimdi taşınan kilolarca kameranın yerini çok kolay kullanılan basit ama son derece yetenekli kameralar aldı. Üstelik montaj için kullanılan yazılımlar da basit montajları kolayca yapmanızı sağlıyor. Uzun süre önce bir arkadaşımın elinde DJI Osmo Pocket'ı gördüm. Önceleri bu kadar küçük bir kameranın açıkçası başarıya ulaşacağına pek inanmıyordum. Ancak her şey deneyimle başlıyor. İhtiyaç olunca bir videoyu Osmo Pocket ile çekmek zorunda kaldık. Gördüklerim şaşırtıcıydı. Türkiye'de dağıtıcılığını Bilkom'un yaptığı Osmo Pocket hareket halinde çekim yapan bir YouTube yayıncısının en çok ihtiyaç duyduğu stabilizasyonu sağlıyor. Yani neredeyse koşarken ortaya çıkan iniş çıkışları ortadan kaldırıyor. Gözü yormadan çekim yapılmasını sağlıyor. Osmo Pocket'ın en önemli özelliklerinden biri de çok yüksek kalitede ve istediğiniz formatta çekim yapması. Üstelik çekimleri YouTube için değil, yüksek çözünürlüklü televizyon yayınında da kullanılabiliyor. Belki de Osmo Pocket'ın en güzel kullanım özelliği hem telefonla hem de telefonsuz kolay kullanım menüleri bulunması. Osmo Pocket'ın sevmediğim yanı adaptörler. Telefon bağlantılı adaptörlerini ilk aldığınız gün kaybetmemek için dikkatli olun. Minik kapsül gibi adaptörleri tekrar bulmak zor. Üstelik adaptörler sadece Osmo Pocket ile uyumlu olduğu için bulmak çok zor. Bu yüzden adaptörleri kaybetmemeye özen gösterin. Güzel özelliklerinden bir diğeri ise Android ve Apple iPhone uyumlu çalışması. Adaptörlerle telefona bağladıktan sonra kontrolleri telefonun üstünden yapabiliyorsunuz. Video, fotoğraf veya çoklu fotoğraf kaydı yapabiliyorsunuz. Hikayeleri montajlamak için yardımcınız da hazır. Kolay düzenleme için her şey düşünülmüş. Ayrıca mikrofon için adaptör kullanarak daha da profesyonel sonuçlar da elde ediyorsunuz. Tavsiyem Rode'nin kablosuz mikrofonu. Ancak siz isterseniz mikrofon olmadan da kullanabilirsiniz.



GENİŞ AÇILI KAMERA HERKESE LAZIM

Kameralar akıllı telefonların seçiminde öncelikli tercih sebebi olmaya başladı. Bu yüzden amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz özellikler bir süre sonra orta ve giriş seviyesi telefonlara da yansımaya başladı. Samsung Electronics, Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A51'i Türk Telekom mağazaları da dahil olmak üzere tüm Türkiye'de satışa sundu. Galaxy A51, Galaxy A50 modeline kıyasla daha akıllı bir kamera ve kesintisiz bir görsel deneyim sunan Sonsuz-O ekrana sahip.



ULTRA GENİŞ AÇI HER YERDE

Herkesi içine alacak genişlikte kareler yakalamak A51 ile mümkün. Akıllı telefonda bulunan 48 megapiksel kamera, gündüz-gece fark etmeksizin kaliteli fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera, 123 derece açılı bir merceğe sahip. Akıllı seçim işlevi, gerekli gördüğünde geniş açı ile çekim özelliğini öneriyor ve bu özelliği otomatik olarak açıyor. Makro kamera nesneleri keskin bir netliğe getirirken derinlik kamerası, canlı odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Süper dengeli video, hareketli bir nesnenin videosunu çekerken bile kamera titremesini azaltıyor.



DİJİTAL DÜNYADAKİ YOL ARKADAŞI OLUN

Her şey olup bittikten sonra şaşkınlık yaşamayın. Yani sorun büyümeden çözmek için hemen harekete geçin. Çocuğunuzun dijital dünyadaki yol arkadaşı olmak için çabalayın. Çocuğunuz her yeni şeyi önce sizden öğrenecek. Ancak siz teslim olmayın. Anlamaya gayret edin. Eğer siz önyargınız olmadan öğrenmeye hazırsanız, çocuğunuzun önyargılarını da yok edebilirsiniz. Bu sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın.



EBEVEYNLER İÇİN KORUMA REHBERİ

İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları'nı ayarlayın.

Ayarlar'a gidip Ekran Süresi'ne dokunun. Sürdür'e dokunun, ardından "Bu Benim [Aygıtım]" veya "Bu Çocuğumun [Aygıtı]" seçeneklerinden birini belirleyin.

Anne baba olarak veya ailenin bir başka üyesinin ayarlarınızı değiştirmesini engellemek istiyorsanız, Ekran Süresi Parolasını Kullan'a dokunarak bir parola oluşturun. Ardından parolayı yeniden girerek onaylayın.

Ekran Süresi'ni çocuğunuzun aygıtında ayarlıyorsanız, Ebeveyn Parolası bölümüne gelene kadar istemleri izleyin ve bir parola girin. Parolayı yeniden girerek onaylayın.

İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları'na dokunun. İstenirse parolanızı girin, ardından İçerik ve Gizlilik'i açın.

Aygıtınızın kilidini açmak için kullandığınız paroladan farklı bir parola seçtiğinizden emin olun.

Çocuğunuzun aygıtında parolayı değiştirmek veya kapatmak için Ayarlar> Ekran Süresi > [çocuğunuzun adı] öğesine dokunun. Ardından Ekran Süresi Parolasını Değiştir veya Ekran Süresi Parolasını Kapat'a dokunun ve Face ID, Touch ID ya da aygıt parolanız ile değişikliği doğrulayın.



İTUNES VE APP STORE'DAN FATURALARINIZ ŞİŞMESİN!

Çocuğunuzun uygulama yüklemesini veya silmesini, uygulama içi satın alma işlemleri gerçekleştirmesini ve daha fazlasını da engelleyebilirsiniz. iTunes ve App Store'dan satın alma ve indirme işlemlerini engellemek için:

Ayarlar'a gidip Ekran Süresi'ne dokunun.

İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları'na dokunun. İstenirse parolanızı girin.

iTunes ve App Store Satın Alımları'na dokunun.

Bir ayar seçip İzin Verme olarak ayarlayın. Ayrıca, iTunes ve App Store veya Book Store'dan yapılacak ek satın alma işlemlerinde kullanılan parola ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. 1-3 arasındaki adımları uygulayın, ardından Her Zaman Gereksin veya Hiç Gerekmesin'i seçin.