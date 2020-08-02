Bayramda dijital kurban olmayın

“Tebrikler, bedava ürün kazandınız, online bağışınızı yapın...” Bunlar ve çok daha fazlası... Bu bayramda bu gibi ifadelere kanıp dolandırıcıların kurbanı olmayın. Dijital ortamda siber güvenliğinizi sağlamak için ne yapmanız gerekiyor merak ediyorsanız gelin tavsiyelerimize kulak verin

Dolandırıcılar bayramda tatil yapmıyor. Hatta tuzaklarını bayram temasıyla birleştirerek hazırlık yapıyor. Sahte online bağışlar ya da "hediye kazandınız" mesajları ile oltalarını atıp kurbanlarını bekliyorlar. Bayram fırsatı diye sizi kandırmaya çalışan fırsatçılara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Uzmanlar bu tehditlere karşı uyanık olunması konusunda bilgisayar, telefon ve tablet kullanıcılarını uyarıyor. Kullanıcıların duygusal zaaflarını istismar ederek tuzak kurmaya devam eden dolandırıcılar, kamuya açık alanlardaki WiFi hizmetlerindeki açıkları da fırsat olarak görüyor. Bu bayramda dijital dolandırıcılar kendilerine kurban olarak seçtikleri kullanıcıları yanıltarak, kimlik değiştirerek hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Siber güvenlik kurumları da yeni tehditler konusunda uyarılarda bulunuyor. Örneğin siber güvenlik kuruluşu ESET, bayram döneminde bilgisayar, tablet ve telefon kullanıcılarının siber dolandırıcıların hedefi olmaması için önerilerini sıralıyor. "Siber suçlular kendilerine uygun kurban bulma peşinde" diyen ESET İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, özel bayram mesajları, imkansız teklifler ve online bağış yapılacak siteler konusunda kullanıcılarını uyanık olmaya çağırıyor. Şen'in diğer tavsiyeleri ise şöyle:





Sahte online bağış



Sahte online bağış sitelerine karşı uyanık olun! Bayram döneminde hayır kurumlarına yönelik bağışlar ve vekalet yoluyla kurban kesimi çokça yapılıyor. Özellikle internet üzerinden parasal ödeme yapmayı planlıyorsanız, hedeflediğiniz hayır kurumuna ilişkin doğru bilgi edinin, bu dönemde ortaya çıkabilecek sahte bağlantıların kurbanı olmayın.



Mantık dışı teklifler



İmkansız tekliflere aldanmayın. Kullanıcıların ilgisini çeken 'Bedava', 'Kazandınız' gibi mesaj ve e-maillere karşı uyanık olun. Gerçek olamayacak kadar güzel görünen tekliflere itibar etmeyin!



Güncellemeleri unutmayın



Sistem yamalarını ihmal etmeyin. İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yola, tatile çıkmadan bilgisayarınızdaki güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin.



Güvenlik yazılımı



Cihazlarınızda güvenlik yazılımı kullanın. Sanal dünyadaki 1 milyarı aşkın zararlı yazılım; özel, finansal veya işle ilgili verilerimize ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle bilgisayar, tablet ve telefonlarınızda mutlaka tanınmış, bilinen bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın. Sizi pek çok sıkıntıdan uzak tutacaktır.



Tehdit dışarıdan gelebilir



USB aygıtları ve diğer hafıza kartlarını virüslere karşı kontrol edin. Bayram ve tatil döneminde seyahatler artıyor. Dolayısıyla film ve fotoğrafların depolandığı, paylaşıldığı USB hafıza kartlarının kullanımı da artıyor. Bu tür taşınabilir bellekleri kullanmadan önce güncel bir virüs tarayıcı ile tarayın.

Yedeklemeleri unutmayın



Seyahate çıkmadan önemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz çalındığı ya da kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.



Bedava Wi-Fi alanları tehdit



Ortak Wi-Fi noktalarından, gerekmediği sürece parasal işlemler yapmayın. Güvenliği kuşkulu halka açık kablosuz internet noktalarından bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.



FOTOĞRAF VE VİDEO DÜNYASININ HARİKA ELMASI





Geleneksel çizgilere sahip bir fotoğraf makinesi, video çekimlerinde istediklerinizi sonuna kadar karşılar mı? İşte bu sorunun yanıtını 10 gün boyunca denediğim Fujifilm X-T4'ü deneyimlerken bulmaya çalıştım

Fotoğraf ve video konusunda tutkulu insanların sayısı her geçen gün artıyor. Analog makinelerden dijitale geçerken temel alışkanlıklarını değiştirmek istemeyen pek çok insan var. Evet dijital makine kullanmak artık karşı konulmaz bir değişim. Ancak bu konuda uzun yıllardır çalışan çok önemli ekoller var. 10 gün boyunca kullandığım Fujifilm X-T4'ü deneyimlerken markanın hikayesini de yakından inceledim. Öğrendim ki, Fujifilm kendi sensörlerinin tasarımını yapıp rakip diye düşündüğümüz markalara ürettiriyor. Üstelik bunu Apple'dan çok daha önce uzun süredir yapıyor. Tutkulu kullanıcı kültürü ile ayrıcalıklı bir kulüp havası yaratırken Apple gibi davranıyor. Belki de Apple tutkulu kullanıcı kültürünü kopyaladı desek daha doğru.



ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜ



Yaklaşık 90 yıllık gelenekten gelen Fujifilm dijital dönüşümde evrimleşmesini de devam ettiriyor. Ben, X-T4'ü 16X80 mm ve 56 mm merceklerle birlikte kullandım. Video ve fotoğraflarda elde ettiğim sonuç beni son derece mutlu etti. Özellikle portre çekimlerinde benzersiz keskinlikte ve kalitede görüntüler elde ettim. Açıkçası veda ederken de zorlandım.



-10 DERECEDE DE ÇALIŞIYOR



X-T4 modeli tamamen yeni olan sabit eksenli 6.5 stop gövde dahili görüntü sabitleme (IBIS) mekanizmasına ve uzun çekim sürelerini mümkün kılan geniş kapasiteli bir bataryaya sahip. Zorlu iklim şartlarına karşı özel olarak üretilmiş, toza ve neme karşı dayanıklı olan gövde, eksi 10 derece altında bile çalışabilen bir sağlamlıkla tasarlanarak her koşulda yarı yolda bırakmıyor. Ergonomik yönü sayesinde, özellikle büyük telefoto lensler kullanıldığında makineyi sağlam bir şekilde tutmak mümkün



Yeni nesil videografların ihtiyacı



Fotoğraf makineleri hem yeni nesil videograflar hem de anlık paylaşımlar için evrim geçiriyor. 10 bitlik görüntü reklam çekimlerinde bile kullanılacak kaliteyi sağlıyor. Ayrıca telefonunuzla aynı USB-C girişi kullanması sizi şarj konusunda üzmüyor. Bilgisayar ve telefonlarda standart hale gelen bu giriş size şarj kablosu arattırmıyor. İki ayrı SD kart yuvası, uzun video ve yüksek kalitede fotoğraf çekimlerinde sizi yerim dar demekten kurtarıyor. Hareketli LCD ekranını döndürerek selfie modu gibi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca taşırken kapatarak ekranı çizilme ve kırılmalara karşı koruyabiliyorsunuz.



MÜZİK PLATFORMLARI ARTIK TELEVİZYON EKRANINDA





Müzik platformları her platformda tüketicilerine hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle video müzik yayınları ile müzik keyfi daha da gelişiyor. Dijital kanalları arasında geliştirdiği uygulamalarla, dijital müzik platformu Muud'un zengin içeriklerini, Tivibu İnteraktif Servisler üzerinden evlere taşıyor. Evde müzik videolarını izlerken eğlenceyi görsel zevkle de birleştirmenizi sağlıyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR



Yeni uygulamanın, kullanıcılardan yoğun ilgi gördüğünü ve Tivibu'nun en çok kullanılan servislerinden biri hâline geldiğini belirten Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, "Tivibu'daki İnteraktif Servisler'de yer alan uygulamamızın, web üzerinden ulaşılan veya akıllı telefonlara indirilen Muud uygulamasından hız ve pratik kullanım açısından bir farkı bulunmuyor. Kullanıcılarımız milyonlarca yerli ve yabancı şarkı arasından listeler oluşturabiliyor ve reklam olmadan istediği müziği dinlemenin keyfini çıkarıyor. Kullanıcılarına milyonlarca şarkı sunan Muud, sürekli güncellenen içeriğiyle dijital müzik servislerine örnek olmaya devam edecek" diye platformun işlevini anlatıyor...

HIZ İHTİYACI KARŞILANIYOR



Tivibu, Muud, Playstore, uzaktan eğitime önemli katkı sunan eğitim platformları Vitamin, Raunt gibi dijital servileriyle kullanıcılarına online deneyim sunan Türk Telekom, uzaktan eğitim ve çalışma sürecinde veri yükleme hızlarında da kullanıcılarının deneyimlerine bir yenisini ekledi. Bu kapsamda, Türk Telekom müşterisi ve Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızları iki kat artırılıyor.