Dijital çırak olmanın püf noktaları

Eskiden okul biter ve çocuklar için çıraklık dönemi başlardı. Fakat şimdi devir değişti. Özellikle bu sene pandemi dolayısıyla okul zamanlarının da alt üst olması sonucu tatil düzenleri de değişti. Peki, bu çocuklar yazın ne yapacaklar? Merak etmeyin, dijital dünyanın, teknoloji devlerinin dijital çıraklara da ihtiyacı var, neler yapmanız gerekiyor gelin bakalım...

50 yıl önce "Eti senin, kemiği benim" diye ustanın eline teslim edilen çocuklar şimdi yaz aylarında neler yapıyor? Okul düzeni şaşan çocukların tatil düzeni de şaştı. Şimdi bir kafede çalışsalar da olmaz. Peki, ne olacak bu çocuklar? Dünyanın en büyük teknoloji devi şirketleri, Apple, Google, Microsoft gibi devler eğitim çağındaki çocuklardan bile iyi çırak yetiştirmeye çalışıyor. Her yıl düzenlenen geliştiriciler konferanslarının önemli bölümünü eğitim oluşturuyor. Öğrenciler kadar, öğretmenler için de çaba harcıyorlar. İlham verici, etki yaratan, çözüm üreten projeleri seçip en iyi çırakları genelde San Francisco'ya davet ediyorlar. Yani her dijital çırak öncelikle San Francisco hayaliyle büyüyor. Avrupa ise sadece San Francisco hayaliyle yetişen dijital çıraklar istemediği için kendi heyecan veren projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. Ancak öncelikle duygusal zekası için yatırım yaptığımız çocukların dijitalde daha başarılı olduğunu unutmayın. Yoksa dikey zekası sadece kullanışlı insan yetiştirmeye yarıyor. Yani biraz itiraz eden, merak eden, üreten kuşak istiyorsak, en baştan başlamak gerek. Ve unutmayın her çocuk kendi hikayesini yazar.

TEK YÖNLÜ OLMASIN



Zaman harcamazsanız, geri dönüşü de aynı olur. İyi insan yetiştirmekten ziyade kısa vadeli hedeflerle sadece sonuca yönelik eğitimler ne yazık ki sonuçta hüsrana dönüşüyor. Kolay kullanılabilen, manipüle edilen insanlar ortaya çıkıyor. Sorun teknolojiden anlamamak değil, nasıl çözüm üreteceğini, insan ilişkileri geliştireceğini bilemeyen bir kuşakla karşı karşıya kalmak…

ÇOCUK DENEMELİ



Eğer siz saatlerce televizyon ya da telefon ekranına dalıp gidiyorsanız çocukların da telefon ekranına dalıp gitmesi kadar doğal sonuç olamaz. Armut dibine düşmeye devam ediyor. Sadece alışkanlık ya da takıntı haline gelen medyalar değişebiliyor. Kod yazmanın kendisini odak değil, araç olarak görürseniz, önce meraka veya hangi sorunu çözmeye odaklanacağını bulmasına yardımcı olun. Şundan emin olun ki denemekten çekinmemeli bir çocuk! Sonuçta doğduğundan bu yana çocuklarla ilgili hangi kitabı okursanız okuyun o kendi hikayesini yazmıyor mu? İşte bu yüzden denemekten yorulmayın. Onu mutlu, meraklı, üretken bir birey haline getirecek hamuru birlikte hazırlayın.

SORUN ÇÖZSÜN VE ÜRETSİN



Bugün dünya devi teknoloji devleri yazılım geliştirici ekosistemi için çaba harcıyor. Yani aslında iyi çırak yetiştiriyor. Önce onlara sorunu tanımlıyor veya bir tema belirliyor. Her yıl o temanın etrafında çözümler üretmesini istiyor. Üstelik bu sorunlar için geliştirilen çözümler çok farklı ülkelerden örnekler taşıyor. İşte sadece bu deneyim bile çocukların iyi bir çırak olarak yetişmesi için yeterli oluyor. Ancak tek başına öğrencilerin değil, nitelikli eğitmenlerin yetiştirilmesi için de çaba harcanması gerek. Mobil uygulamaların insanların yaşamını nasıl değiştireceğini yakından görmek için geliştiriciler konferansını ziyaret etmekte fayda var.



Herkes kod yazabilir





Her mobil platform daha fazla çözümü daha farklı dillerde sunmak için uygulama marketleri kullanıyor. Uygulama geliştirmek sanıldığı gibi zor değil. Üstelik teknoloji devleri her yıl kodlama konusunda eğitim bariyerini sürekli aşağı çekiyor. Eğitimciler için özel hazırlıklar yapıyor. Apple, Swift platformunda eğitimcilerin ilkokuldan üniversiteye kodlama öğretmelerine yardımcı olacak yeni araç setleri çıkarmaya devam ediyor. Swift'te geliştirme, lise ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik ve hem Apple tarafından tasarlanan güçlü ve sezgisel bir açık kaynak programlama dili Swift'i hem de Mac'te Xcode'u yeni ve deneyimli kodlayıcılara öğretiyor. Herkes Kod Yazabilir programında 4 ila 8. sınıf öğrencilerine kodlama tanıtılıyor ve Swift Playgrounds uygulaması aracılığıyla Swift yapı taşlarını öğretmek için bulmaca ve oyunlar kullanılıyor. Illinois'deki McHenry County College'da mobil uygulama tasarımı ve geliştirmesinde iki yıllık bir önlisans programı öğreten Bill Skrzypczak, "Yeni Swift'te Geliştirme müfredatı, öğrencilerimizin işverenlerin aradığı teknik ve yumuşak becerileri geliştirmelerine yardımcı oluyor. Mezunlarımızın yüzde 100'ünün iş bulmakta sorun yaşamadığını görüyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrenciler ortalama 70 bin ile 100 bin dolar arasında bir maaş kazandığı için gurur duyuyorum" diye konuşuyor. Emirhan Erdoğan ve arkadaşları tarafından kurulan TurkishKit'te ise Apple ekosisteminde yazılım geliştirmek isteyen gençlere özel eğitim veriliyor. Emirhan ile ilk kez Apple Geliştiriciler Konferansı WWDC'de tanıştık. Müthiş heyecanıyla yapmaya çalıştıklarının her yıl üstüne koydu. Uzaktan eğitim ile TurkishKit Akademi, Swift programlama dilini baştan sona keşfedip, iOS geliştiricisi olma yolundaki ilk ve en güçlü adımı atmanızı sağlayan 60 saatlik kapsamlı bir eğitim programından oluşuyor. Online olarak eğitimlerle her yaştan meraklıları heyecanla bekliyorlar.

Eğitim sağlık ve güvenliğe Android destek



Dünyanın en büyük mobil işletim sistemi platformu geliştiricileri, Google Türkiye ve Girişimcilik Vakfı olarak BTK desteği ile Türk Hava Yolları, General Mobile ve İTÜ Arı Teknokent sponsorluğunda üniversitede yazılım okuyan veya teknoloji konusunda kendine güvenen girişimcilik ruhuna sahip öğrenciler için Android Akademi'yi ikinci kez hayata geçiriyor. Bu program ile öğrenciler takımlar halinde fikirleriyle başvuruyorlar ve seçilen takımlar üç günlük girişimcilik bootcamp'e, iki hafta online devam edecek teknik eğitimlere, iki günlük startup sunumu eğitimine ve mentorluk seanslarına katılıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sorunu dolayısıyla bu sene için programın bootcamp'inin teknik eğitimleri online'a taşınmış, girişimcilik eğitimlerinin de temmuz ayında yapılması planlanıyor. Programın son ayağı olarak ekim ayında bir de Demo Day olacakmış. Bu doğrultuda seçilen üç takım San Francisco'ya gidip orada girişimci ve yatırımcılarla tanışıp ayrıca İTÜ ARI Teknokent'in inkübasyon programına dahil olacaklar.

Hem hafif hem şık





Dizistü bilgisayarlarda incelik, hafiflik, kolay taşınabilirliği performans ve pil ömrüyle buluşturmak çok önemli. Üstelik ekonomik bir fiyata da sahipse daha çok sorun çözeceğini söyleyebiliriz. Casper Nirvana C350, gün içinde her yere bilgisayarınızı yanınızda taşıyabilmeniz için olabilecek en ince ve en hafif boyutlara gelmiş durumda. Yanınızda taşıdığınızı bile hissettirmeyecek 1.3kg hafifliğe sahip. 18.9mm ve 19.9mm inceliği ile yer kaplamıyor. 4GB RAM, 14 inç HD büyüklüğündeki ekran, ergonomik klavye ve 7 saate varan kullanım sunan pil ömrüne sahip olan Casper Nirvana C350, Intel Core i3 5005U Broadwell işlemci sayesinde daha yüksek performans sunuyor.

BÜYÜK EKRAN, İNCE TASARIM



Casper'ın bu yeni dizüstü modeliyle birlikte 9 mm inceliğindeki ekran çerçevesi ile görüş açınız genişliyor ve ekran boyutunuz neredeyse 15.6 inç oranında olurken, ultra mobil hafifliğiyle cihaz her yere taşınıyor. Anti glare özelliğine sahip yansıtmasız ekranıyla da görüntü kaybını engelleyip netlik sağlanıyor. Nirvana C350'nin Anti-Glare teknolojisine sahip ekranı yansıtmasız özelliği ile ekrana düşen ışıkları absorbe ederek ekranda oluşacak görüntü kaybını engelliyor. Aynı zamanda TN ekran yapısı sayesinde çevrenizde oturanlar ekranınızı net bir şekilde göremeyecek. Bu sayede size ofis dışında bile güvenli çalışma imkanı sunuyor. Türk Telekom'un kampanyalı ürünleri arasında yer alan Nirvana C350 özel finansmanla da satın alınabiliyor. Üretkenlik, optimal zaman ve yüksek hız için depolamada SSD kullanımı işinizi kolaylaştırıyor. Günlük işlerinizin süresini en aza indirmek için Nirvana C350, SSD opsiyonu ile zamanınızı daha değerli kılıyor. Daha büyük boyutta depolama alanı isteyenlere sabit disk konfigürasyon opsiyonu da sunuluyor. Nirvana C350 geliştirilmiş ses sitemi ile her sesin filtrelerden geçerek daha berrak ve net çıkmasını sağlıyor. Özel tasarlanmış donanımı ve yazılımın birleşmesiyle daha yüksek ses şiddetlerine çıkıldığında bile aynı ses kalitesini koruyor. Nirvana C350, Mini HDMI sayesinde size her an her yerde üretken olmanızı sağlıyor. Sunumlarınızı hızlıca daha büyük ekranlara aktarabilirsiniz. 2 adet USB 3.0 girişi de her an hızlı aktarım yapmanızı sağlıyor. Sahip olduğu SD kart girişi sayesinde birden fazla aktarım olanağı sunuyor.