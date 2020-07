Ya beni güncelle ya da benden kurtul

Akıllı telefonlarımızla, güncelleme ile yenisini alma kararı arasında gidip gelen arabesk bir ilişki içindeyiz. Ayrıca her güncellemenin bir sonraki telefonun sırlarını da taşıdığını söylemek mümkün. Biz bu arabesk ilişki yerine, baştan tasarlanan yeni telefonların sırlarına odaklanacağız...

Elinizdeki telefonun yıllara meydan okuması kolay değil, güncelleyerek ömrünü uzatsanız da bir gün vedalaşma zamanınız gelebiliyor. Akıllı telefonla ilişkimiz arabesk şarkılar gibi. Pahalı ya da ucuz hangi marka telefon alsak da davranış şeklimiz pek değişmiyor. Tadımızı kaçıran bir sorun için güncelleme kapısında bekliyoruz. Güncelleme ile dert çözülmeyince yenisini satın almak zorunda kalıyoruz. Biraz arabesk ilişkiye dönüşmeye müsait bir durum.



TANRIM BENİ BAŞTAN YARAT

Gönül Akkor'un söylediği arabesk şarkıda olduğu gibi: "Baştan yarat ellerimi / Baştan yarat gözlerimi / Baştan yaz şu kaderimi / Tanrım beni baştan yarat!" Yazılım güncellemeleri bazen bir telefonun sorununu çözmeyince yenisini satın alıp neredeyse baştan yaratıyoruz. Ancak yenisini almak zorunda kalanlar için maliyetli bir durum. Ömrünü dolduranlar için de vedalaşma zamanını hatırlatıyor. Sonuçta bazen ortaya çıkan pil ömrü, kilitlenme gibi problemler bizi şarkının diğer bölümüne götürüyor: "Sabır taşı yaptın beni / Her belaya kattın beni / Ne yapayım böyle beni / Tanrım beni baştan yarat." İşte bu sözlere bakınca çileli bir ilişkinin sonu ya güncellemede kısmen çözülüyor ya da yeni bir cihazla kesin kurtuluş yolu seçiliyor. Ama sonunda arabesk bir sonuçla karşılaşmak mümkün oluyor: "Hep terk etti sevdiklerim / Paramparça dünyam benim." Bu sözler satın aldığımız akıllı telefonlar konusunda yaşadığımız güncelleme ve servisler konusundaki çaresizliğimizi de anlatıyor.







GÜNCELLE YA DA YENİSİNİ AL

Bu kadar arabesk bakış açısını bir kenara bırakıp geçtiğimiz günlerde baştan yaratılan yeni modellerin sırlarına odaklanacağız. Geçtiğimiz hafta tanıtılan iOS 14, iPad OS 14, MacOS Big Sur, WatchOS 7, tvOS 14 ve AirPods güncellemesi ile birlikte Apple'ın yeni ürünlerinin ipuçlarını keşfetmeye çalışacağız. İlk kez 20 yıl önce katıldığım Apple Küresel Geliştiriciler Konferansı'ndan (Apple World Wide Devoloper Conferance - WWDC) bugüne çok şey değişti. Pandemi yüzünden ilk kez online olarak izlemek zorunda kaldığımız konferansta sadece yazılım güncellemeleri ile hem ürünlerde, hem iş ortaklarıyla yapılan yeniliklere yer verildi. Bu açıklanan detaylar arasında geleceğin ürünlerinin ipuçlarını yakalamaya çalışıyoruz. Güncellemeler bize yeteneklerini artıracağımız eski ürünleri, vedalaşmamız gereken ürünleri ve yeni ürünlerin sırlarını verecek. Üstelik iş ortakları ve geliştiricilerle birlikte yeni uygulamaların nasıl hayatımızı değiştireceğini öğreniyoruz.



DEĞİŞEN ALIŞKANLIKLAR

İnternete bağlanmadan çeviri: Yeni güncelleme ile Offline çeviri hizmeti, yani internet bağlantısı olmadan 11 dilde sunuluyor. Güncelleme hazır olduğunda Türkçenin de dahil edilmesini bekliyoruz.

Siri tüm ekranı kaplamıyor: Siri'yi yanlışlıkla çağırdığınızda tüm ekranı kaplayan görüntü rahatsız ediyordu. Şimdi bu sorun ortadan kalkıyor. Siri artık yaptığı iş kadar yer kaplıyor.

Koronavirüs etkisi: Apple Watch'ın el sabunlarken akıllıca sizi takip etmesi koronavirüs etkisiyle gelen güncellemelerden biri oldu.

Bunun yanı sıra otomobillerin kapısına telefonu yaklaştırınca kilidin açılması gibi pek çok özellik temassız hayat önceliğinin hayatımıza yansıması. BMW işbirliği bu ilişkinin güzel bir örneği olmuş.



APPLE İPHONE'UN SIRLARI

Apple, iOS 14 ile iPhone deneyimini baştan tasarladığını iddia ediyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi yapılan açıklamaları izleyen ve okuyan Android kullanıcılarının "Bu özellikler Android işletim sisteminde yıllardır var" dediğini duyar gibiyim. Pek çok kullanıcı ana ekran haricinde istediği uygulamaya ulaşmak için bazen birkaç sayfa çevirmek zorunda kalıyor. Oysa bunun daha kolay yolu var. Daha büyük pencerelere uygulamaları koyabiliriz. İşte bu pencerelerin yerini ayarlamak için Apple ekranı daha esnek şekilde tasarlanabiliyor.







EKRAN BÜYÜYEBİLİR Mİ?

Ana Ekran sayfalarının sonunda yer alan Uygulama Arşivi, kullanıcının tüm uygulamalarını, gezinmesi kolay tek bir görünümde otomatik olarak düzenleyerek herhangi bir anda yararlı olabilecek uygulamaları akıllı bir şekilde ön plana çıkarıyor. Kullanıcılar kaç tane Ana Ekran sayfasının gösterileceğini seçebiliyor ve Uygulama Arşivi'ne hızlı erişim için sayfaları kolayca gizleyebiliyor. iOS 14, Ana Ekran'ı özelleştirmenin, App Clips ile uygulamaları keşfedip kullanmanın ve Mesajlar ile bağlantıda kalmanın yeni yollarını sunuyor. Bu bize yeni iPhone'un ekranında büyüme olacağını gösteriyor olabilir. Daha fazla büyümez deseniz bile, iPhone 12'nin özel serisinde bu olabilir.



TEK PLATFORM HALİNE GELİYOR

Gelen FaceTime ve telefon aramaları ve Siri etkileşimleri, kullanıcıların yaptıkları işin bağlamından kopmamalarını sağlayan yepyeni, kompakt bir tasarımla sunuluyor. Resim İçinde Resim desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları şimdi başka bir uygulamayı kullanırken video izleyebiliyor veya FaceTime aramalarını yanıtlayabiliyor. Çoklu işlem yapma özellikleri ile Mac OS ile iOS işletim sistemleri birbirlerine benzemeye devam ediyor. Bu yıl olmasa da gelecek yıllarda tek platform haline gelmeleri muhtemel.







TEMASSIZ HAYAT: APP CLIPS

Koronavirüs salgını temassız bir hayata geçmemizi hızlandırdı. Yeni güncellemelerle iPhone, ödemelerin önemli bölümünü temassız yapabilmemizi sağlayacak. Bir App Clip, uygulama deneyiminin ihtiyaç duyulan bir anda keşfedilmesini sağlamak için tasarlanmış küçük bir parçasını oluşturuyor. Belirli bir ürün veya işletmeyle ilişkilendirilen App Clips, scooter kiralamak, kahve siparişi vermek veya parkmetre ödemesi yapmak gibi belirli bir görevi tamamlamak için saniyeler içinde yükleniyor. Bu uygulamalara, Apple tasarımı yeni bir App Clip kodu1 veya NFC etiketi ve QR kodlarını taratarak ya da Mesajlar veya Safari'de paylaşarak normal uygulamalardan beklenen tüm güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte erişmek mümkün oluyor. Yani yeni iPhone ile temassız hayatın kapıları iyice aralanıyor. Ayrıca HomeKit ürünleri eve gelenleri tanıyarak kapının açılmasını sağlıyor.



DİK YOKUŞA, MERDİVENE DİKKAT!

Eğer İstanbul gibi tepeli şehirde yaşıyorsanız, bisikletle veya yürüyerek yolculuk ediyorsanız; akıllı haritaların size sadece kısa yolu değil, dik yokuşları ve merdivenleri hatırlatması iyi olmaz mı? Harita uygulaması, bisiklet için yeni yol tarifleri, elektrikli araç rotaları ve özel olarak derlenmiş şehir rehberleriyle gezinmeyi ve keşfetmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Bisiklet için yol tariflerinde yükseklik (yokuş), sokağın trafik yoğunluğu ve rotada merdiven olup olmaması gibi detaylar dikkate alınıyor. Elektrikli araç rotaları, aracın mevcut şarj düzeyine ve şarj türlerine göre planlanan rotaya şarj durakları ekliyor.







