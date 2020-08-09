Evde aldığımız her nefes değerli

Karantina döneminde herkes evde geçirdiği uzun süreler boyunca alınan bir nefesin bile ne kadar kıymetli olduğunu gördü. Öyle ki bu doğrultuda hava temizleme cihazlarına olan ilgi de arttı... Havadaki kirliliği anında algılayıp temizleyen ve odaya temiz havayı yayan cihazlar kolay kullanımlarıyla öne çıkıyor

Pandemi süreci evdeki hayatı çok etkiledi. Hiç olmadığı kadar evden çalışıp evde zaman geçirmeye başladık. Çocuğu olan ailelerin ev trafiği ise daha çok arttı. Çocuklar da evde olunca havanın kalitesini kontrol etmek daha kritik bir davranış halini aldı. Öyle ya, pandemi alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Artık anlık olarak hava temizliğini de kontrol etmek zorunda hissediyoruz. Bu doğrultuda da hava temizleme cihazları daha çok aranıp sorulmaya başladı. Üstelik evde siz olmasanız bile uzaktan kontrol etme yeteneğine sahip olmak, evde bebeği ya da çocukları olanlar için daha da önemli.

EVDE TEMİZ HAVA ŞART



Pandeminin doruk noktasına ulaştığı günlerden bu yana evde yeni Dyson Pure Humidify + Cool nemlendiricili hava temizleme fanını kullanıyorum. Evin içinde hava kalitesini artırmak, hijyenik olarak havayı nemlendirmek, buharlaştırarak serinletmek ve tüm yıl boyunca etkili bir şekilde havayı arındırmak için UV-C teknolojisini de kullanıyoruz. Hijyen her şeyden önemli hale gelince böyle bir cihazla evdeki havayı kontrol altında tutmak şart.

Nemlendiricili hava temizleme fanı, ilk geçişte sudaki bakterilerin yüzde 99.9'unu yok etmek için Dyson'ın yeni UV-C teknolojisini kullanıyor. Biyostatik gümüş dişli buharlaştırıcı, gerçek bir hijyenik nemlendirme sağlamak için bakteri oluşmasını önlüyor. Pandemi sürecinde pek çok evde takıntı haline gelen hijyen ve temiz hava kaygısına karşı da çözüm buluyor.

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Dyson Pure Humidify + Cool nemlendiricili hava temizleme fanını yaz ya da kış kullanabiliyorsunuz. Yazın serin ve temiz hava ihtiyacını karşılarken, kışın kaloriferin cayır cayır yandığı günlerde evdeki kuru havanın nemlenmesini sağlıyor. Yani cihaza 365 gün ihtiyacınız var. Biz yazlık evde sıcak ve nemli gecelerde odayı serinletmek için kullanıyoruz. Hatta bu fan benim gibi klimayı sevmeyen, alerjik astımı olan biri için hayat kurtarıcı gibi oldu.

Faydalarına rağmen, bazı cihazlar ise hijyenik olmayabiliyor. Su, bakterileri yok etmek için uygun şekilde arıtılmazsa odaya karışıp hava ile birleşerek açık havadan beş kat daha kötü olabilecek kirliliğe yol açabiliyor. Anlık kontroller için uygulama üzerinden anlık bildirimlerle uyarı geliyor. Havanın kalitesini evin dışında olsam bile görebiliyorum. Hava sıcaklığı, nem oranı, havadaki zararlı içeriğin miktarını siz de günlük, haftalık döngülerle kontrol edebilirsiniz.



BİZLER SOKAK ÇOCUĞUYDUK YENİ NESİL EV ÇOCUĞU OLACAK



Sokakta büyüyen neslin evde olanın derdinden anlaması şart. Özellikle pandemi döneminde eve kapanmaya zorladığımız çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için hava kontrolü önemli. Evde büyüyen çocukların alerjik tepki göstermesi kaçınılmaz. Evde büyüyen neslin kaliteli hava solumaya hakkı var.

Gel gelelim bahsettiğimiz üründe de nemlendirme için kullanılan suyun zararlı etkisine karşı kullanıcılar uyarılıyor. Peki bu uyarı nasıl oluşuyor?

Su tipleri küresel olarak değişiklik gösteriyor ve tıpkı çaydanlıklarda olduğu gibi bazıları buharlaştırıcılarda kireç gibi mineral kalıntıları bırakıyor. Dyson; basit ve sorunsuz bakım için suya maruz kalan tüm parçaları zahmetli, zaman alıcı ve el uğraştırıcı olmadan tamamen temizleyen derin bir temizlik döngüsü tasarlamış. Temizleme gerektiğinde derin temizlik döngüsü düğmesi yanıyor ve LCD ekran, kullanıcıyı temizleme işlemine yönlendiriyor.

UV-C ışığı, sudaki bakterilerin DNA'larını bozarak zarar veriyor ve çoğalmasını engelliyor. Bu işlem pikosaniye (saniyenin trilyonda biri) içinde gerçekleşiyor, ancak bakteriler UV-C ışığına tam olarak maruz kalmayabiliyor. Mühendisler, Dyson Pure Humidify + Cool ürününün tasarımında, bakterilerin denatüre olması ve UV-C ışığına optimum düzeyde maruz kalması için önemli araştırmalar doğrultusunda UV-C ışığının tüp boyunca yan yana aşağı doğru yansıtıldığı bir PTFE tüpü geliştirdi. Su, tanktan pompalanıp bu çoklu ışınlardan geçerken, UV-C ışığı, ilk geçişte sudaki bakterilerin yüzde 99.9'unu öldürüyor.

TEMİZ HAVA GÜZEL BİR MÜZİK GİBİ ODAYA YAYILIYOR





Uyku problemi olan insanların en önemli sorunu uyuduğu odada temiz hava soluyamama problemi olabilir. Ayrıca gün boyunca zaman geçirdiği oturma odasında veya salonda temiz hava daha da çok önem kazandı. Cihaz burada temizlediği havayı üflerken tıpkı kaliteli hoparlörün sesinin tüm odaya homojen dağıtması gibi temiz havanın odaya dağılmasını sağlıyor. Eğer benim gibi astım hastasıysanız, temiz havanın yaşam kalitesine katkısı paha biçilmez.



ALGILA YAKALA TEMİZLE YAYMA







Dyson Pure Humidify + Cool ölçümleme ve temizleme işlemlerini çok hassas lazer ve sensörlerle yapıyor. Şimdi tüm bu işlemleri cihazın nasıl yaptığını algıla, ölç, yakala, temizle ve yayma şeklinde özetleyebiliriz. Önce alerjik etki yaratan çok ince maddeleri yakalamak için lazer teknolojisini kullanıyor. Ayrıca benzen ve NO gibi uçucu bileşenler için sensörler kullanıyor. Bunların havadaki oranı hesaplanıyor. Alerjenler, polenler, ultra ince kirleticiler hassas filtrelerle yakalanıyor. Üstelik yüzde 99.5 oranla... Sonra filtreler aracılığıyla hassas şekilde temizlenen hava odanın her yerine eşit şekilde dağıtılıyor.

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TEKNOLOJİ VİTRİNİ CANLANIYOR



Güney Koreli Samsung, Galaxy Note20 ve katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold2 ile akıllı telefon serisini güncelledi... Ayrıca Tab S7 ve S7+ tabletler, gelişmiş sağlık özellikleriyle Galaxy Watch3, yeni ses deneyimi için de Galaxy Buds Live kulaklıkları da vitrinde yerini aldı



Pandemi akıllı telefon markalarının yeni ürün geliştirmelerini etkilemezken, mevcut yeteneklere yenilerinin eklenmesini sağladı. Yine bu dönemde pek çok cihaz güncellenirken, uzaktan çalışma eğiliminin artmasıyla cihazların kullanım senaryolarında daha fazla birlikte çalışma ve uyumluluk faktörleri öne çıkmaya başladı. Bu doğrultuda akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık kategorilerinde yeni ürünler bir bir vitrinlerde yerini alıyor. 5 Ağustos - 3 Eylül 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek yeni Note 20 serisine Türk Telekom mağazalarından erişilebilecek.

Samsung, şimdiye kadarki en güçlü Note serisinden olan Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra sonrası akıllı telefondan olan beklentileri daha yukarı çekiyor.

Uzun süredir Samsung'un iş ortağı olan Microsoft ile birlikte çalışma özelliklerini artıran çözümler öne çıkıyor. Yani kullanıcıların çoğu akıllı cihazlarının Windows PC'lerle uyumlu çalışmasını talep ediyor. Galaxy Note20 serisinin ve Windows PC'nizin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını da sağlayan özellikler öne çıkıyor. Sonuçta evden ya da ofisten uzaktan çalışma deneyimi farklı cihazlardan birlikte iş yapma yeteneklerini artırmaya devam etmeli. İşte Note20 serisinde bu özelliklerin altı kalın şekilde çizildi. Ekran ve görüntü kalitesi Samsung ürünlerinin en iddialı olduğu alan. Yeni Note20 serisinde ekran yetenekleri dikkat çekti.

Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, parmak izlerini ve lekeleri azaltan yepyeni puslu dokusu ile değişen trendleri aşan yumuşak nötr tonlardaki yeni Mystic renk seçeneklerine sahip. Galaxy Note20 Ultra, Note serisinde bir ilk olan canlı ve parlak dinamik AMOLED 2X ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Note20 serisinde tüm gün dayanan akıllı pil ve Süper Hızlı Şarj özellikleri ile sadece 30 dakikada yüzde 50'den fazla şarj elde edebildiği iddia ediliyor. Deneyimleyerek bu konuda detaylı bilgi sahibi olmak şart.



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEO KEYFİ



Katlanabilir ekranda Galaxy Z Fold serisinde değişikliğe gitmişti şimdi Fold2 serisiyle bu deneyimi daha da geliştiriyor. Lüks akıllı telefon serisinde yapılan güncelleme ile tablet boyutlarına akıllı telefon esnekliği eklenmiş oluyor. Katlanabilir telefon serisinde ısrar başarılı sonuç verecek mi? Sanırım bunun yanıtını yıl sonundaki rakamlarla göreceğiz.

Galaxy Tab S7 ve S7+ ise bir bilgisayarın gücünü, bir tabletin esnekliğini ve bir akıllı telefonun bağlantısını bir araya getiren çok yönlü tabletler şeklinde vitrine çıkıyor. Tıpkı dizüstü bilgisayar gibi daha az zamanda daha fazlasını yapmanızı sağlayan güçlü bir işlemci, geliştirilmiş klavye deneyimi ve Galaxy Note20 serisiyle benzer özelliklere sahip geliştirilmiş bir S Pen sayesinde, Galaxy Tab S7 ve S7+'da üretkenliği PC düzeyinde deneyimleyebiliyor. Galaxy Tab S7 ve S7+, daha fazla eğlence için 120 Hz yenileme hızına sahip sürükleyici bir ekrana da sahip. Böylece yüksek çözünürlüklü oyun ve video içeriklerinden keyifle izleyebiliyorsunuz.

Galaxy Watch3 de rutinlerinizi yönetmenize, fitness hedeflerinize ulaşmanıza ve sağlığınız üzerinde kontrol kurmanıza yardım eden yeni nesil bir yol arkadaşı olarak tasarlanmış. Popüler döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, bugüne kadarki en kapsamlı sağlık paketini kullanan saat. Yeni tanıtılan ürünlerde kablosuz kulaklık deneyimi de unutulmamış. Gerçek kablosuz kulaklıkların en yeni hali Galaxy Buds Live, AKG'nin ses uzmanlığını Galaxy Buds+'a kıyasla daha büyük, 12 mm'lik bir hoparlörle, bir bas kanalıyla, derin ve zengin ses kalitesiyle bir araya getiriyor. Kulaklık, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmanızı sağlıyor.