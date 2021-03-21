Daha geniş ekranlı bir dizüstü hayal et!

Daha büyük ekranlı dizüstü bilgisayar, daha iyi performans ve pil ömrünü bir araya getiren ürünleri mercek altına aldık. Tüketici araştırmalarından ofis ve eğitim ihtiyacı için dizüstü alımının öne çıktığı dönemde, geniş ve büyük ekranın tercih sebebi olacağını anlamak zor değil

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları bile evden çalışmayı sürekli hale getireceğini açıklayınca, uzaktan eğitimin de tümüyle olmasa bile hibrit modelle devam edeceğini tahmin etmek zor değil. Böyle olunca ekran karşısında geçirdiğimiz süre artacak. Ekran karşında geçirdiğimiz zamanı düşündükçe daha konforlu cihazları hak ettiğinizi düşünün. Yatak seçerken ne kadar titiz oluyorsanız, ekran karşısında uzun saatler geçireceğiniz için ses ve ekran deneyimini sürekli yanınızda taşıyacağınız bir cihaz da önemli. Huawei MateBook serisinin D16 modelinde 16 inçlik dev ekran, yüksek kalitede sesle birleşip tüketicinin karşısına çıkıyor. Aslında yapılan tüketici araştırmaları da tüketicinin dizüstü bilgisayar satın alma motivasyonunu da çok güzel ortaya koyuyor. IPSOS araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda ortaya çıkan istatistikler şöyle: Dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonunun iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken, kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son dört yıla göre düşüş görülüyor. Yani iş ve eğitim aracı beklentisi artıyor. Ancak eğlenceyi de ihmal etmeden. Sonuçta evdeki televizyonu bile kaybeden anne baba, dizüstü bilgisayarın ekranına yatırım yapıyor.



UZUN PİL ÖMRÜ VE HIZLI ŞARJ

Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının ve dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenlerin yaklaşık yüzde 40'ı önümüzdeki altı ay içinde, yüzde 21'i önümüzdeki üç ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Bu kitlenin yüzde 70'e yakını ise, orta segment veya daha yüksek segmentten dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve üstün tasarım, Türkiye'de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler.



Performans, ekran, pil üçlüsü

Ben bilgisayar seçerken insanların en çok aklını çelen üçlünün PEP, yani Performans-Ekran-Pil olduğunu düşünüyorum. Huawei MateBook D16, nadir rastlanan 16 inç ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış bir bilgisayar olarak öne çıkıyor. 16,1 inç 1080P FullView ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunarken, görüntü özellikleri sRGB renk uzayının tamamını kapsıyor. AMD Ryzen 5 4600H işlemciden gücünü alan MateBook D16, tek tuşa basılması ile anında performans moduna geçerek, yüksek sistem başarısı gerektiren uygulamaların gerektiği hızda çalışmasını sağlıyor. 15 dakikalık şarj ile iki saatlik kullanım süresi sunan SuperCharge özellikli pili, aynı zamanda bilgisayar kapalıyken 10W'a kadar ters şarj özelliğini de destekleyerek, kullanıcısını ayrı bir powerbank taşıma zahmetinden de kurtarıyor. Huawei MateBook D16'nın 16 GB RAM'li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7 bin 999 TL, 8 GB RAM'li versiyonu ise 6 bin 999 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla satışa sunuluyor. Vade farksız dört taksit avantajı sunulan ürünü satın alan tüketicilere, Huawei AF30 Mouse ve taşıma çantası da hediye ediliyor.



İşi başından aşkın olanlar için

Dizüstü bilgisayarın karşısında çoklu iş yapmaya alışkın olanlar için grafik hız kaçınılmaz. Hem büyük ekrana hem grafik hıza sahipseniz, sahip olduğunuz bilgisayar için "tadından yenmez" deyimi yerinde olur. AMD Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemci, AMD Radeon Grafikler, yüksek hızlı depolama ve bellekle donatılan Acer Aspire 5, kullanıcıların iş akışını destekliyor ve projelerin hızla tamamlanmasını sağlıyor. Dar çerçeveli 15,6 inç ekranın sunduğu daha geniş alan birden çok işe odaklanmayı kolaylaştırıyor.



HIZLI KABLOSUZ BAĞLANTI

Sadece 17.95 mm inceliğindeki kasasına büyük bir güç sığdıran Aspire 5 (A515-44), AMD Ryzen 5 4500U İşlemci, AMD Radeon dahili ekran kartı, 8 GB DDR4 belleği ve 256 GB SSD kapasitesi sayesinde, kullanıcıların çoklu görev ihtiyaçlarına kolaylıkla yanıt veriyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca 24 GB'a kadar bellek, 1 TB'a kadar M.2 PCIe SSD ve 2 TB'a kadar HDD depolama imkanı sağlıyor. Aspire 5'in çok çeşitli bağlantı seçenekleriyle kullanıcılar nerede olurlarsa olsun, hızlı bağlantı kurabiliyor. Çift bantlı Wi-Fi 6 önceki nesil Wi-Fi 5'e kıyasla, ortalama ağ verimini üç kata kadar artırıyor ve gecikmeyi yüzde 75'e kadar azaltıyor. USB-C yuvası sayesinde, kullanıcılar SuperSpeed USB üzerinden 5 Gbps süper hızlı veri aktarımı imkanına kavuşuyor. Ek bağlantı noktaları arasında bir USB 2.0, iki SuperSpeed USB 5 Gbps ve bir HDMI 2.0 bağlantı noktası bulunuyor. Yeni Aspire 5, kumlanmış alüminyum kapağıyla profesyonel bir görünüme ve daha fazla hava çıkışı sağlayarak termal performansı artıran ergonomik bir menteşe tasarımına sahip.