Taş Devri evlerini 3 boyutlu yazıcılar basacak

Avrupa’nın tümüyle üç boyutlu yazıcıda basılan ilk ‘Taş Devri’ evi Hollanda’nın Eindhoven şehrinde kullanılmaya başlandı. 94 metrekarelik ev, ayda 800 Euro’ya kiralandı

Daha önce 3 boyutlu yazıcıda minik heykelimin yapıldığını gördüm ama kiralık bir evin 3 boyutlu yazıcıdan çıktığına Avrupa'da ilk kez tanık oluyoruz. Hollanda'nın Eindhoven şehrinde Avrupa'nın ilk üç boyutlu yazıcıda yapılan evi görünce aklıma Fred Çakmaktaş ve Taş Devri çizgi filmi geldi. 1960 ABD yapımı Taş Devri (The Flintstones) 1979 yılında TRT ekranlarında gösterime sunulmuştu. Fred Çakmaktaş'ın "Yabadabadu" sevinci hâlâ aklımda. İşte Taş Devri evine benzeyen Eindhoven'daki 3 boyutlu yazıcıda üretilen ev taşıyıcı duvarlara sahip ilk yasal olarak yaşanabilir mülk haline geldi ve 1 Ağustos'ta emekli bir Hollandalı çift Elize Lutz ve Harrie Dekkers resmen taşınacak. 94 metrekare eve ayda 800 euro kira ödeyecekler. Piyasa değerinin yarısı olduğu söyleniyor.



EVİ TEST EDECEKLER

Milestone Projesi, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi, harç ve beton şirketi Saint-Gobain Weber Beamix, mühendislik firması Witteveen+Bos ve inşaat şirketi Van Wijnen'den katılımcılardan oluşuyor. Evin arazisi yerel yönetim tarafından kullanıma sunuldu. Evler konut yatırımcısı Vesteda tarafından satın alınacak ve yaşanabilirliğini test etmek için kiralanacak. İki yatak odalı bungalov, yasal bina gereksinimlerini karşılayan ve yerleşime uygun dünyanın ilk 3D baskılı evlerini yaratmayı amaçlayan Project Milestone'un bir parçası olarak tasarlanmış. Altı aylık bir kiralama süresi boyunca Elize ve Harrie, bu inşaat yönteminin gelecekte uygulanabilir olup olmadığını test etmek için evdeki deneyimlerini takip edecek. Büyük pencereler iç mekanı doğal ışıkla dolduruyor. Yerleşik mutfak ve banyo, pencereler, döşeme, çatı ve diğer sonlandırma detayları ile birlikte yerinde monte edildi.



SES VE ISI YALITIMI HARİKA

Devasa bir robotik kol, bir mimarın planını ve katmanlar halinde basılan özel olarak geliştirilmiş bir betonu kullanarak evi bastı. Geliştiricilere göre, betonla baskı, kalıp gerektirmeden ilginç şekiller oluşturma yeteneği, daha hızlı bir inşaat süreci ve aynı anda donatı ve açıklıklar oluşturma yeteneği dahil olmak üzere geleneksel yapıya göre birçok avantaja sahip. Ve tekniğin robotize edilmiş doğası gereği, inşaat günde 24 saat gerçekleşebiliyor. Ev, özel olarak formüle edilmiş bir beton karışımı kullanılarak basıldı. Malzemelerin kalitesi göz önüne alındığında, geliştiriciler 50 yıldan fazla bir proje ömrü bekliyor. Yapı ayrıca etkileyici bir ses ve ısı yalıtımı da sunuyor. Kapıyı kapatır kapatmaz hiçbir şey duymuyorsunuz. Ekstra kalın yalıtım ve bölgesel ısıtmaya bağlantı, evin aynı zamanda yüksek derecede enerji verimli olduğu anlamına geliyor.



TÜM SÜREÇ DİJİTALLEŞTİ

Geliştirmeden inşaata kadar tüm süreç dijitalleştiriliyor. Malzeme kullanımını ve inşaat süresini optimize ediyor. Ancak kaç ev için 3 boyutlu yazıcının verimli olacağı zaman içinde hesaplanacak. Aynı zamanda, yeni teknolojinin modern yaşamın taleplerini karşılayan daha uygun fiyatlı ve sürdürülebilir konutlar yaratması için heyecan verici bir potansiyel olduğu anlamına geliyor. Ev, 3 boyutlu baskılı beton duvarları, alçıpan iç duvarlar ve standart pencere ve kapı çerçeveleri dahil olmak üzere daha çok geleneksel yapı malzemeleriyle birleştiriyor. Evlerin gaz bağlantısı yok, ancak yerel yönetim tarafından kurulan bölgesel ısıtmaya bağlanacak. İki yatak odalı ev yapım aşamasında. Sahadaki gelecekteki evler, zemini ve çatıyı basma tekniklerini keşfedecek ve evler bir fabrikada prefabrike olmak yerine giderek daha fazla yerinde basılacak.



EV TAMAMEN ARAZİDE BASILDI

Milestone Projesi ayrıca, yalnızca 3D baskının kullanılmasıyla mümkün kılınan olağandışı bina biçimlerini keşfetmeyi de hedefliyor. Evin kıvrımlı, kaya benzeri formuyla, geleneksel yöntemlerle inşa edilmesi maliyetli ve zor olurdu. Evin cesur, kavisli formu, dış duvarlarda zorlu çıkıntılar içeren tasarımı nedeniyle inşaat gecikmeleri olmasına rağmen, 3D baskı işlemiyle mümkün oldu. Bir fabrikada bir metre yüksekliğinde 24 parçanın basılması sadece 120 saat sürdü, daha sonra kamyonla sahaya nakledildi ve bir temele sabitlendi. Pencereler, kapılar ve çatı dahil olmak üzere son rötuşlar daha sonra yerinde yapıldı. Bu evin yürütülmesinden öğrenilenler, Project Milestone topluluğunu oluşturacak dört ek evin tasarımını bilgilendirmeye devam edecek. Her ev inşaat sürecini daha da ileriye taşıyacak ve beşinci ve son konut - üç katlı, üç yatak odalı bir aile evi - tamamen yerinde basılmak üzere tasarlandı.