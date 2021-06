Yüz yüze bakıyoruz paylaşıyoruz, korkuyoruz

Yazılım geliştiricilerin bir araya geldiği Küresel Apple Geliştiriciler Konferansı’nda paylaşım ve güvenlik konuları öne çıktı

Pandemi dönemiyle birlikte yoğunlaştığınız önceliklerinizi sizlere sorsam, sosyal hayat, sağlık ve geleceğe dair güven konularının öne çıkacağına eminim. Tam da bu nedenle yazılım geliştiricileri buluşturan etkinlikler, dijitalleşme ihtiyacının öne çıktığı şu günlerde daha çok önem kazandı. Gelecekte piyasaya sürülecek cihazlara dair ipuçlarının da yer aldığı etkinliklerde, kullanıcıların genel beklentilerine de yanıtlar veriliyor. Bu etkinliklerden biri de Apple Küresel Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2021) oldu. Bu etkinlikte ortaya çıkan güncellemelerde güvenlik, görüntülü görüşme ve paylaşım konuları öne çıktı. Apple, iPhone, Mac, iPad, Apple TV ve Apple Watch deneyimini zenginleştiren güçlü özelliklerle büyük bir güncelleme içeren iOS 15 başta olmak üzere tüm güncellemelerin temelinde pandemi döneminde ortaya çıkan alışkanlıklar göze çarpıyor.



YÜZ YÜZE İLETİŞİM

Pandemi döneminde en çok kullanılan uygulamaların başında görüntülü konuşma ve paylaşım geliyor. Yüz §yüze iletişim şekil değiştirince beklentiler de değişti doğal olarak. En çok kullanılan görüntülü görüşme uygulamalarından biri olan FaceTime, iOS 15 güncellemesiyle daha doğal bir hale geldi. Kullanıcılar şimdi arkadaşlarıyla FaceTime görüşmesi yaparken SharePlay ile deneyimlerini paylaşabiliyor mesela. Örneğin Apple Music'ten birlikte şarkı dinleyebiliyorlar, TV programlarını veya filmleri eşzamanlı olarak izleyebiliyor hatta uygulamaları birlikte görüntülemek için ekranlarını paylaşabiliyorlar. SharePlay özelliği iPhone, iPad ve Mac'te çalışıyor ve paylaşılan oynatma denetimleri ile bir SharePlay oturumundaki herkes içeriği oynatabiliyor, duraklatabiliyor veya ileriye sarabiliyor. Kısacası tüm bu yenilikler yüzyüze iletişim ve paylaşım açısından iPhone 13'te hangi özelliklerin öne çıkacağı konusunda ipuçları sunuyor. Eğer kullandığınız iPhone'nun değiştirmek zorunda kalmak istemiyorsanız, Eylül ayında çıkacak iOS 15 güncellemesini kaçırmayın derim.







YOLLAR AVUÇ İÇİNDE

İlk kez seyahat edeceğiniz bir yere giderken akıllı telefondan daha iyi bir asistan yok. Apple Harita uygulaması, dünyayı keşfetmenin yepyeni yollarını sunuyor. Hava Durumu ise tam ekran haritalar ve verileri gösteren daha görsel grafiklerle yeniden tasarlandı. Wallet, ev anahtarları ve kimlik kartları için destek sunarken yeni sekme çubuğu ve Sekme Grupları sayesinde Safari ile internette gezinmek daha da kolay hale geliyor. iOS 15 ayrıca Siri, Mail ve sistem çapındaki daha fazla yerde sunduğu yeni gizlilik denetimleri ile kullanıcı bilgilerini daha da iyi koruyor.



KORKMA, PAYLAŞMAYA DEVAM

FaceTime, insanların birbirleriyle ve en değer verdikleri kişilerle kolayca bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor. Ve iOS 15 sayesinde, arkadaşlar ve aileyle daha doğal bir şekilde sohbet etmek mümkün hale geliyor. Uzamsal Ses özelliği sayesinde, FaceTime görüşmelerindeki sesler konuşan kişinin ekranda durduğu taraftan geliyormuş gibi duyuluyor. Ve yeni mikrofon modları kullanıcının sesini arka plan gürültüsünden ayırıyor. iPhone'da çekilen göz alıcı portre fotoğraflarından alınan ilhamla, Portre modu şimdi FaceTime'da da kullanılabiliyor. Görüntülü görüşmeler için özel olarak tasarlanan Portre modu sayesinde kullanıcılar arka planlarını flulaştırarak kendilerini görüntünün odak noktasına yerleştirebiliyor. 2 Grup FaceTime özelliği kullanılırken katılımcılar yeni ızgara görüntüsü ile herkesi aynı anda görebiliyor.

SharePlay özelliği Apple TV'ye bile uzanıyor. Böylece kullanıcılar FaceTime üzerinden birbirine bağlıyken programları veya filmleri büyük ekranda izleyebiliyor. Bu sırada SharePlay herkesin oynatma durumunu eşzamanlıyor. Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch ve diğer birçok içerik sağlayıcı SharePlay'i uygulamalarına entegre ederek bağlantı kurmanın yepyeni yollarını yaratıyor.



BİLDİRİMLER DİKKATİNİZİ DAĞITMASIN

Yeniden tasarlanan Bildirimler, kişilere fotoğraf ekleme seçeneği ve uygulamaları tanımayı kolaylaştıran daha büyük simgeler sunuyor. Dikkat dağınıklığını azaltmak için, yeni bir bildirim özeti acil olmayan bildirimleri bir araya toplayarak sabah veya akşam gibi daha uygun bir zamanda gösteriyor. Aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan bildirimler, kullanıcının uygulamalarla etkileşimlerine göre en alakalı bildirimleri en üstte gösteren bir öncelik sırasına göre düzenleniyor. Acil mesajlar hemen iletiliyor. Bu sayede önemli iletiler özet kısmına gönderilmemiş oluyor. Ayrıca herhangi bir uygulamayı veya yazışmayı bir saatliğine ya da gün boyunca geçici olarak sessize almak da çok kolay hale geliyor.

Aygıt İçi Akıllı Teknolojiler Live Text, Gelişmiş Spotlight Arama ve Pek Çok Diğer Özelliğe Güç Veriyor

Live Text özelliği, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak bir fotoğraftaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmesini sağlıyor. Örneğin, kullanıcı el yazısıyla yazılmış bir yemek tarifinin fotoğrafını arayıp bulabiliyor veya bir mağaza vitrinindeki telefon numarasını çekerek telefon etme seçeneğini kullanabiliyor. Apple Neural Engine'in gücü sayesinde Kamera uygulaması da bir kafede sergilenen Wi-Fi parolası gibi metinleri anında algılayıp kopyalayabiliyor. Görsel Araştır özelliği ile, kullanıcılar dünyanın dört bir yanındaki popüler sanat eserleri ve simge yapılar, evcil hayvan türleri, doğada bulunan bitki ve çiçekler hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor, hatta kitapları bile bulabiliyorlar.



GÜVENLİKLE İLGİLİ YENİ ÖNLEMLER

Pek çok kişi e-posta üzerinden takip yapıldığını bilmez... Oysa mesela ilişikte gönderilen dosyaların açılıp açılmadığı bilgisini size e-posta gönderenle paylaşmak istemeyebilirsiniz...

Tam da bu amaçla e-posta uygulamasındaki Mail Privacy Protection özelliği, göndericilerin karşı taraf hakkında bilgi toplamasını önlüyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar e-postalarının açılıp açılmadığının gönderici tarafından öğrenmesini engelleyebiliyor.

Uygulama ayrıca kullanıcının IP adreslerinin maskelenmesini, kullanıcının diğer online işlemleriyle bağlantı kurulmasını veya konumunun belirlenmesini de önlüyor.

Akıllı Takip Önleme, birkaç yıldır Safari'de kullanıcıları istenmeyen takip işlemlerinden korumaya yardımcı oluyordu. Özellik, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak izleyicileri engellerken, web sitelerinin normal bir şekilde çalışmaya devam etmelerini sağlıyor.

Akıllı Takip Önleme bu yıl eklenen kullanıcının IP adresini gizleme özelliğinin eklenmesiyle daha da güçleniyor.

Ayrıca Gizlilik Raporu ile kullanıcılar; her bir uygulamanın konum, fotoğraflar, kamera, mikrofon ve kişilere erişmek için daha önce verilmiş erişim izinlerini son yedi gün içinde ne sıklıkta kullandığını da görebilecek.

Kullanıcılar bu kullanımların normal olup olmadığını kontrol ederek anormal durumlarda Ayarlar menüsünden uygulama ayarlarını açarak önlem alabilecek.

Ayrıca, uygulamanın iletişim kurduğu tüm üçüncü taraf alan adlarını da görerek verilerinin kimlerle paylaşıldığını da öğrenebilecekler.



MİLYONLARCA ÇOCUĞA İNTERNETTEN EGZERSİZ PROGRAMI

Türk Telekom'un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, 100'den fazla eğitici zeka oyununu ve 200'den fazla egzersizi tek uygulamada sunarak dünyada bir ilke imza attı. MentalUP, yeni eklenen Fitness özelliğiyle, yaşlarına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun egzersiz programıyla, üyesi olan 10 milyon çocuğu harekete geçiriyor. Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu, Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'a Fitness özelliği eklendi.

4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla artık çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlıyor.

MentalUP Fitness, çocuklara denge, güç, esneklik, kardiyo ve dayanıklılık kategorilerinde 210 adet fiziksel egzersiz sunuyor. Çocuk gelişiminde uzman, spor akademisi eğitmenleri tarafından her çocuğun yaşına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen egzersizlerden bir günlük çalışma planı hazırlanıyor.

Günlük yedi dakika süren egzersiz programının yanı sıra çocuklar kendi 'Kişiselleştirilmiş Antreman Programı'nı da oluşturabiliyorlar.

Hiçbir reklam içeriği barındırmayan, pedagog onaylı Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'ın kullanıcı sayısı 100'den fazla ülkede 10 milyonu aştı. Akademisyenler ve uzman tasarımcılarla hazırlanan MentalUP'taki oyunlar, günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riskini azaltıyor.







YAZIN KEYFİ FOTOĞRAF VE VİDEOLARLA ÇIKACAK

Akıllı telefonların kamera ve paylaşım yetenekleri cihazdan memnuniyet konusunda temel belirleyici haline geldi. Yeni akıllı telefon modelleri bu yetenekleri artırmaya odaklanıyor. 64MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. "Kalite Artırma Motoru" az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda kusursuz çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite modeli ise fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor.

Reno5, Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliği ile portre video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor. Ultra Video Sabitleme 3.0 özelliğine sahip Reno5, kullanıcıların hareketliliklerinden ödün vermeden istikrarlı ve yüksek kaliteli videolar çekmelerini sağlıyor.

OPPO'nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno5 Lite modelinde ise güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor. Monochrome Video ise her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil- Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor.

Fotoğraf özelliklerine bakıldığında, Reno5 ve Reno5 Lite Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle birlikte geliyor. Böylece kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyonu gerçekleştiriyor. Her iki modelde bulunan Gece Portresi özelliği ile de sinematik gece portreleri elde etmeniz mümkün.