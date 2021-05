Android 12 güncellemesiyle telefonlar balonlar ve animasyonlarla dolacak

Geleceğin Android tabanlı telefonlarının özellikleri, eskilerin Android 12 işletim sistemi güncelleme bilgisi Google Geliştiriciler Konferansı Google I/0 2021 toplantılarında açıklandı. Android 12 ile telefonlar kabarcıklı düğmeler ve animasyonlarla güncellenecek

2021 yılının sonunda ve 2022 başında çıkacak telefonların hangi özelliklere sahip olacağı platform şirketlerinin yazılım geliştirici toplantılarında ortaya çıkıyor. Apple, Amazon Web Services, Google gibi dev platform şirketleri Geliştiriciler Konferansı toplantılarını online ortamda yapmaya devam ediyor. İlk kez geçtiğimiz yıl Google Geliştiriciler Konferansı Google I/O sanal ortamda gerçekleştirilmişti. Bu yıl 181 ülkeden 225 bin kişinin kayıt yaptırdığı konferans yine sanal ortamda gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte üç boyutlu görüntülü görüşme ve yeni Android telefonlardaki radikal değişiklikler öne çıktı.



Android ekosisteminin bence en zayıf karnı her marka ve model için farklı güncelleme zamanlarının olması. Ancak Google böyle düşünmüyor. Android tabanlı cihazların bu kadar yaygın kullanılmasını bu bağımsız yapının belirlediğini düşünüyor. Belki de bu yüzden güncel Android kullananlarla, Apple iOS işletim sistemi kullananları karşılaştırdığınızda Apple her zaman açık ara daha güncel sürümü tercih ediyor. Ancak yine de açık kaynak her markanın farklılaşması için fırsat tanıyor. Bu avantaj daha çok Google'a yaradı, ancak telefon üreticilerine yaradığını söylemek mümkün değil. Google Android 12, büyük kabarcıklı düğmeler, değişen renkler ve daha yumuşak animasyonlar içeren yeni bir tasarıma sahip. Ürün yönetimi, Android ve Google Play'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Sameer Samat'a göre bu, Android tarihindeki en büyük tasarım değişikliği oldu. Android'in son on yılda kaç tane tasarım yinelemesi gördüğü düşünüldüğünde, pek de öyle olmadığını kanısındayız. Android 12 tasarımıyla Google, her şeyi çok daha büyük ve biraz daha eğlenceli hale getirmekten korkmamış. Google Android işletim sistemi kullanan Çinli Oppo, Xiaomi, TCL, Güney Koreli Samsung, yerli markalar General Mobile, Casper telefon sahiplerinin aklındaki soru şu: "Bizim telefonumuz ne zaman güncellenecek?" Yazılım geliştiriciler hem yeni modeller, hem de eskisi için çalışmalar için tarih belirleyecek. Ancak ilk güncellemelerin henüz Türkiye'de satılmayan Google Pixel telefonlarda olacağı kesin. Google'ın en çok ilgilendiği özellik şu: Duvar kağıdınızı değiştirdiğinizde, sistem renklerinizi de otomatik olarak değiştirme seçeneğinizin olması. Android 12, duvar kağıdınızdan hem baskın hem de tamamlayıcı renkleri otomatik olarak çıkaracak ve bu renkleri düğmelere, kaydırıcılara ve benzerlerine uygulayacak. Güzel, ama kişisel olarak düğme renklerini o kadar çok değiştirmekten hoşlanmayabilirsiniz. Kilit ekranı için de bazı değişiklikler ayarlanmış. Bildiriminiz yoksa saat çok büyük ve ortalanmış olacak. Siz yine de kendinize göre düzenleme yapabiliyorsunuz. Bu konuda herkes farklı şeyi seviyor. Ben kilit ekranında dev saat görmeyi seviyorum.



BÜYÜK DÜĞME VE DAHA ÇOK ANİMASYON

Android 12'deki en göze çarpan değişiklik, tüm tasarım öğelerinin büyük, kabarcıklı ve animasyon kullanımları. Bu tüm sistemi daha okunaklı ve daha erişilebilir kılıyor. Aynı zamanda tek bir ekranda daha az düğme ve menü öğesinin görünür hale geleceği anlamına da geliyor. Örneğin, parlaklık ve ses düzenleyici gibi sık kullanılan basit şeyleri ayarlamak artık daha kolay. Animasyonlara gelince; şimdiye kadar onları beğendim. Telefonunuzun kilidini açtığınızda veya prize taktığınızda, ekranda gölge ve ışık dalgaları yayılıyor. Uygulamalar, simgelerinin konumundan net bir şekilde genişliyor, çekmeceler ve diğer öğeler solma efektleriyle içeri ve dışarı kayıyor. Animasyonların çoğalması yeni cihazlarda sistemi yavaşlatmayacak. Ancak her cihazda bunu garanti edebilmek kolay değil.



HATALARDAN VAZGEÇMEK İYİ OLDU

Google, Android 11'de kullanıcıların beğenmediği bazı şeyleri değiştirdi. Bu, geri bildirimleri yakından takip ettiklerini gösteriyor. Bildirimlerdeki temel fark çoğunlukla estetik. Her şey gibi, onlar da büyük ve kabarcıklı. Pek çok Android kullanıcısını memnun edecek olan şey Google'ın sadece bir yıl sonra Google cüzdan ve akıllı ev kontrolleri ile yepyeni bir güç düğmesi menüsü oluşturma fikrinden vazgeçmesi. Bunların her ikisi de, Samsung'un çözümüne benzer şekilde, hızlı ayarlar gölgesinin içindeki düğmelerde yer alıyor. Güç düğmesini basılı tutmak artık Google Asistan'ı getiriyor. Asistan'ı başlatmak için köşeden çapraz kaydırmanın çok verimli olmadığı açık!

OYUN MARATONLARI İÇİN GÜÇLÜ ARKADAŞ



Eve kapanmak zorunda kaldığınız günlerde güçlü bir oyun arkadaşı arayanlar için seçenekler artıyor. Büyük ekran güçlü işlemci ve grafik kartı seçeneği dışında şık bir tasarım da kullanıcıları memnun ediyor. İnternet hızları sizi üzüyorsa, depolama konusunda daha üst seçeneklerin olması da işinize gelecektir. Yeni nesil Nitro 5, en yeni 11. Nesil Intel Core H-serisi işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3070 Serisi, Dizüstü Bilgisayar GPU'su ve 32 GB DDR4 RAM ile oldukça güçlü bir bilgisayar. Bu özellikler, dizüstü bilgisayarın 15.6 inç (AN515-57) veya 17,3 inç (AN517-54) QHD IPS ekranını 3 ms tepki süresiyle 165 Hz yenileme hızına yükseltiyor ve yüzde 80 ekran-gövde oranı da oyuncuların çerçeveyi daha az, aksiyonu ise daha fazla görmesini sağlıyor. Hız özelliklerine ek olarak, Nitro 5 depolamada da çıtayı yükseltiyor: İki adet M.2 PCIe / SATA SSD yuvası, oyunculara tüm hızlarını koruyabilmeleri için oyun, filmler ve diğer dijital arşivlerine yetecek devasa 1 TB RAID 0 veya 2 TB HDD alanı sunuyor. Bu depolama alanı kullanıcılara performanslı bir seçenek sunuyor.



GÜÇLÜ VE SERİN OLSUN

Acer'ın CoolBoost teknolojisi ve cihazın uzun oyun maratonlarında serin kalması için tasarlanan çift hava çıkışı da cihazda yer alıyor. CoolBoost teknolojisi, otomatik moda kıyasla fan hızını yüzde 10'a, CPU ve GPU soğutmasını da yüzde 9'a kadar artırıyor. Sıcaklık, fan hızları ve daha birçok farklı veriyi içeren sistem bilgilerinizi gerçek zamanlı olarak izleyip kontrol edebilir, önceden ayarlanmış soğutma modları arasından seçim yapma veya kendi modlarınızı Nitro- Sense anahtarı ile özelleştirebiliyorsunuz. TrueHarmony'deki altı farklı ses moduna erişip, yapışkan tuşları açıp kapatabiliyor ve LCD Overdrive özelliğini kullanarak ekranın tepki süresini 3 ms'ye düşürebiliyorsunuz. Acer Nitro 5'teki dört bölgeli RGB, kullanıcıların her tuşta 1.6 mm hareket sağlayan klavyeyi ve tamamen siyah Precision TouchPad'i kontrol etmesine olanak tanıyor. Dizüstü bilgisayar bir RJ45 ve HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası ve iki Gen 1 bağlantı noktası, ayrıca bir USB Type-C (Thunderbolt 4) bağlantı noktası dahil olmak üzere, geniş bağlantı seçenekleri ile geliyor. Daha düzenli bir görünüm için şarj bağlantı noktası da cihazın arka kısmında yer alıyor.

BÜYÜK EKRANLA YENİ HEYECAN



Oyun ve eğlence bilgisayarları için seçenekler arttıkça bundan en çok tüketici memnun oluyor. İşiniz ve günlük görevleriniz ne kadar gelişmiş olursa olsun, yeni piyasaya sürülen Huawei MateBook D16, güçlü bir AMD Ryzen 4000H serisi işlemci, çoklu görev özelliğine sahip 16 inç ekran ve çoklu pencere destekli gelişmiş Huawei Share ile günlük performansınızı kesinlikle destekleyecek şekilde kullanmanızı sağlıyor. Ekran seçenekleri 15 inç ve 16 inç olarak var. Türk Telekom'un online mağazasında MateBook D 15 serisi de tüketicilere sunuluyor.



İŞ VE OKUL İÇİN UYGUN

İş veya okulla ilgili günlük zorluklar karşısında iyi organize olmak, sizi olumlu bir havaya sokabilir ve zaman kaybetmenizi önleyebilir. AMD Ryzen 4000 H-Serisi İşlemcilerden güç alan en yeni Huawei MateBook D16 dizüstü bilgisayar her türlü profesyonel zorlukla nasıl kolayca başa çıkacağınız konusunda yardımcı oluyor. Bilgisayarınızın görevin ortasında teklemeye başladığı oldu mu? Bunun nedeni RAM ve CPU önbellek kapasitesinin aşılması. Yeni MateBook ve AMD Ryzen 4000 H serisi işlemcide bunun olmayacağı garanti ediliyor. Açıkçası biz de bunu yaşamadık. Bu güçlü işlemci, bir NVMe PCIe SSD ile birleştirildiğinde, kodlama programlarının, ekip çalışması iletişim araçlarının veya grafik uygulamaların çalışmasında dikkate değer bir hız artışı sağlıyor.



ÇOKLU GÖREV İÇİN HAZIR

Sizi rahatsız edebilecek diğer bir şey de tıklama ile gerçekleştirilen işlem arasındaki gecikme olabilir. Pek çok bileşen bu değeri etkiliyor, ancak Huawei MateBook D16 bu anlamda kullanıcıları üzmeyecek bir deneyim sunuyor. E-postalar ve telefon görüşmeleri, sohbet odasında meslektaşlarla yapılan şakalar veya şu anda yapılması gereken çok sayıda görev, iş gününü etkili bir şekilde düzensizleştirebilir ve mesleki veya okul hedeflerine ulaşmaktan uzaklaşabilir. İş verimliliğini artırmak için, zaman ve öz yönetim ilkelerine uymak gerekir. Huawei MateBook D16 standart çalışma modu seçeneğiyle, kullanıcıların günlük üretkenlik görevlerini yerine getirmesi için tasarlandı. Performans Modu ise yoğun ofis görevlerini ve yüksek yüklü profesyonel yazılımları çalıştırmak için uygun. Fn ve P tuşlarına aynı anda basarak, kullanıcı mevcut görevler için en uygun modu kolayca seçebilir.