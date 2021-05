Elektrikli araçlarla akıllı sürüş kültürü

Elektrikli araçlar ağırlıkları, hızlanmaları ve şarj etme özellikleri ve yeni bir sürüş kültürüyle hayatımıza girebilir. 2020 yılında tüm dünyada 10 milyon rakamını aşan elektrikli araçlar mobil oyunlar ve oyuncaklarla yeni kuşağa sürüş kültürü olarak sunulabilir

Elektrikli araçlar her geçen gün daha popüler hale geliyor. Statista verilerine göre 2020 yılında tüm dünyada elektrikli araçların stoğu 10 milyon aştı. Bu kritik eşik aşıldığına göre, hayatında ilk kez elektrikli araca binen kuşak en çok önümüzdeki 10 yılda oluşacak. O zaman elektrikli araçları sürerken yeni bir sürüş kültürü yaratmak mümkün olabilir. Aracın ağırlığı, hızlanması, enerji kaynağı kısacası her şey değiştiği anda sürüş kültürü de değişebilir. Henüz şarj süresi ve menzil problemi varken tasarruflu sürüş kültürü öne çıkarılırsa belki hızdan çok tasarruf kültürü öne çıkarsa, bu şansı yaratabiliriz. Üstelik otonom yani sürücüsüz araçların da yaygınlık kazandığı dönemde trafiği yönetmek daha önemli hale geliyor. Verisiz ve kuralsız gelecek inşa edilemeyecek.



VERİ OLMADAN HIZ OLMAZ

Hızlanan trafiği veriler olmadan yönetmeye kalkarsanız, kazaların artmasıyla karşılaşırsınız. Hızlı trenlerde olduğu gibi kaza olasılığına karşı hem trenleri, hem rayları hem de çevre koşullarını yapay zeka tabanlı yazılımlarla denetlemek mümkün. Yani veri olmadan artırdığınız her hız kabus demek. Daha fazla can ve sorumluluk demek. Bu yüzden verileri hem araçlardan hem yollardan toplamak için daha fazla fiber kablo gerekecek. Sonuçta enerji ve trafiği birlikte yönetmek zorundayız. Bunları daha güvenli, daha yaşanır bir gelecek için yönetmekten başka şansımız yok.



YENİ KÜLTÜR OYUN VE OYUNCAK

Yani sarı ışığı görünce hızlanmak için gaza basan değil, elektrikten tasarruf etmek için frenleyen kültür öne çıkabilir. Bunun için daha en baştan oyunlar ve oyuncaklar tasarlayabiliriz. Bu kuralsızlık ve çığırından çıkmış trafiği de çözmeden elektrikli araçları da dahil olursa kazalarımızın yüzdesi artmaktan daha iyiye gitmez. Türkiye'nin elektrikli aracı TOGG'un bu sürüş kültürününün öncülüğünü yapmaya aday olduğunu geçtiğimiz yıl görüştüğümüz üst düzey yöneticilerinden duymuştuk. Şimdi ilk araç trafiğe çıkmadan bu kültürü yaratmak için önemli adımları bekliyoruz.



ELEKTRİKLİ TEHDİTLER

Elektrikli araçlar ani hız ve ağırlıkları yüzünden frenleme mesafesi olarak diğer araçlardan çok farklı. Bu Türkiye'de yaya ve hayvanlara karşı tehditleri artıracaktır. Aslında İstanbul'un Adalar'ında kullanılan elektrikli araçları gözlemlesek ve daha çok veri toplasak belki gelecek için yeni veriler toplama şansımız olur. Eğer kuralsız ve verisiz kullanmaya devam edersek elektrikli araçların yaratacağı ölümlü kaza diğer araçlardan daha fazla olacak. Sonuçta piller yüzünden araçların duruş mesafesi uzun düşük hızda bile yaratacağı etki büyüktür. Aslında binek tipi araçların bir kamyonet kadar ağır olduğunu unutmamak gerek.



ÇİN, BAŞI ÇEKİYOR

Elektrikli araçlar konusunda Çin, ilk sırada yer alıyor. Hem toplu ulaşım, hem ticari araç hem de binek araçlarda Çin tüm elektrikli araçların kullanımında diğer ülkelerin önünde. Statista rakamlarına göre 2020 yılında elektrikli araç stoğunun 10 milyonu aşması dikkat çekici. Bu stoğun 4.5 milyonu Çin'de bulunuyor. En popüler elektrikli araç markası doğuştan elektrikli TESLA en değerli otomotiv markası olarak devlere kafa tutuyor. Üstelik Çin'de üretime başlaması ölçek problemini de ortadan kaldırıyor.



DÖNÜŞÜMÜ KOLAY SUV ARAÇLAR GÖZDE

Ancak elektrikli araçlar konusunda geleneksel otomotiv firmalarıyla doğuştan elektrikli cihazlar farklı yöntemler kullanıyor. Yüz yıllık otomotiv üreticileri mevcut otomobillerini elektrikli araçlara dönüştürürken piller için daha çok hazırlık yapmak zorundalar. Yüksek SUV araçları biraz da bu yüzden tercih ediyorlar. Öncelikli olarak eski SUV kasalarının yükseltisine pilleri yerleştirerek dönüşümü sağlamayı hedefliyorlar.

***



DEPOLAMAK İÇİN HIZ VE KAPASİTENİZ OLSUN

Yaz aylarına girerken dizüstü, masaüstü veya telefonlarınızda depolama alanı ihtiyacını karşılamak için doğru zamandayız. Depolama cihazlarında artık sabit disk teknolojileri yavaş, güvensiz ve yetersiz kalmaya başladı. Evinde masaüstü bilgisayarını güncellemek isteyenler için tam da eve kapanma döneminde oyun oynamayı sevenler için performans, depolama isteyenler daha fazla alan isteyen için Samsung 870 EVO modelini tavsiye ederim. Samsung bana 1 TB modelini gönderince programların ve oyunların açılma süreleri kısaldı. Kısacası eski bilgisayarda yepyeni bir deneyim yaşamamı sağladı. Şunu söyleyelim eğer sadece oyunlar için doping yapacaksanız, daha düşük depolama seçenekleri kullanabilirsiniz. Eğer benim kullandığım gibi 1 TB veya 2 TB modellerini kullanırsanız, bellek artınca daha büyük video dosyalarını da kolayca aktarabilirsiniz.



Yani Samsung 870 EVO, benim kullandığım cihazlar açısından fiyat performans olarak en tatmin edici olanı. Markanın en son sürümü V-NAND ve denetleyici Sürücü, 2.5 inç SATA ara yüz bağlantısı bulunan tüm cihazlarda destekleniyor. Ayrıca, güç tasarrufu sağlayan uyku modu sayesinde 870 EVO, Windows'un Modern Standby fonksiyonunu destekleyen tüm cihazlarda çalışabildiğinden PC kullanıcıları için ekstra kullanım uygunluğu da sağlıyor. İşin tamamında önemli bir uzmanlığa ve tek firmanın deneyimine sahip Samsung, tüm SSD bileşenlerini kendi bünyesinde geliştirerek, sorun yaşamadan bütün parçaların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlıyor. 870 EVO her model için sunulan TBW değerlerine kadar veya beş yıl sınırlı garanti ile geliyor. Kullandığımız ürünün çevreci detaylara da sahip olduğunu unutmayalım.

***



DİLİMİZ FARKLI OLSA DA EMOJİ VE ÇIKARTMALAR AYNI

Ramazan ayı, dini ve ulusal bayramlar, doğum günlerinde kutlama dillerine emojiler çıkartmalar yarışıyor. Artık duygusal tüm tepkilerin yalnızca yerel değil, küresel bir etkisi var. Whatsapp'ın ramazan çıkarmalarının arasında Türkiye'den Murat Kalkavan'ın imzası var. Reklam ajansından gelen eposta ile başlayan hikayeyi Murat Kalkavan şöyle anlatıyor: "12 illüstratör arasından seçildiğimi ve projeye beraber devam edeceğimizi söylediler ve heyecan verici projemiz başlamış oldu. Sonraki süreç genellikle Zoom toplantıları, eskizler ve geri bildirimler ile geçti ve sekiz farklı ülke için uyarladığımız 28'er adet çıkartmadan oluşan paketler oluşturduk." Çıkartmalar ve emojilerin mesajlaşma kültürünün önemli bir parçası olduğunu ifade eden Murat Kalkavan, sözlerine şöyle devam ediyor: "Günlük konuşmalarımızda bazen bir ifade veya mimik pek çok kelimeden fazlasını anlatmamıza yardımcı oluyor, çıkartmalar da yazışmalarımızdaki bu ihtiyacı gideren önemli bir unsur. İnsanlar WhatsApp üzerinden aile ve arkadaşlarıyla özel düşünceleri ve deneyimlerini paylaşabiliyor; çıkartmalar da bunu sağlayan önemli ve eğlenceli özelliklerden."

***



ALTIN ORANLI İPHONE 12

Apple uzun süre ekranları büyütmeye sıcak bakmamıştı. Sonrasında iPhone 6 ailesiyle birlikte ekran 6 inç üstüne çıktı. Ancak her zaman küçük ekranlı seçenek vardı. Belki ilk kez iPhone 12 ile birlikte küçük ekranlar daha popüler hale gelebilir. Özellikle yaz aylarında en küçük ceplere sığacak 5.4 inçlik iPhone 12 Mini müthiş kullanım rahatlığı sunuyor. Türk Telekom mağazalarında da satışa sunulacak mor renk iPhone 11'de olduğu gibi en popüler renklerden biri olacak. Böylece altı farklı renkte karşımıza çıkacak. iPhone 12 Mini'nin tek elle ve başparmağınızla rahatlıkla kullanılması Apple'ın uzun süre vazgeçemediği altın oran olarak kabul ediliyor.