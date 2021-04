23 yıl sonra gelen renkli ‘Merhaba

Evlerine kapanan insanların performans ve renk ihtiyacına Apple’dan yanıt geldi. 2021’in ilk ürün tanıtım toplantısını yine online ortamda yapan Apple, bahar aylarını M1 çipli ve renkli iMac, iPad Pro, AirTag, mor renkli iPhone 12 ve 4K Apple TV ile karşılıyor

Tam 23 yıl olmuş. Yıl 1998, ilk kez Apple'ın basın toplantısına katılıyorum. Renkli şeker gibi iMac ve şirkete yeniden dönen Steve Jobs ile tanışıyorum. 'Think Different' reklamlarıyla farklı düşündüğünün ilk işaretini veriyor. Üstelik şeker gibi renkli kasalara sahip iMac ekranında yeniden şirkete dönen Steve Jobs'un "Hello Again" mesajı var. Steve Jobs o gün performans ve tasarımdan bolca söz etmişti. O gün hâlâ mühendis odaklı ürünler vardı. Sadece renk ve tasarımlarla Apple'ın farklı bir yolculuğa çıktığının ilk habercisiydi. 23 yıl sonra, 2021 model renkli iMac'lerle, ekranında "Hello" mesajıyla bu kez online olarak karşılaştık. Yani her Apple lansmanında olduğu gibi eski toplantılara göndermeler vardı.



PERFORMANS VE RENK

Pandemi yüzünden evlere kapanan insanlar daha fazla renk ve daha fazla performans ihtiyacına Apple'ın yeni ürünleriyle karşılık buldu. Yayın, Apple Park II'den yapıldı. Yaklaşık 5 milyar dolara mal olan ama pandemi dolayısıyla tüm şirketler gibi tam kapasite kullanılamayan Apple Park II'nin kampüsü film platosu gibi online etkinlikte kullanılıyor. Yani kullanılmayan ofis tamamıyla bir film platosuna dönüşüyor. Duygusal bakış açısıyla etkinlikteki tanıtım sırasına göre değil, gönlümden geçtiği gibi 2021 model M1 çipli iMac'le başlamak istiyorum söze. M1 çipli iPad Pro ve iMac ile neredeyse tüm aile, yeni M1 çiple karşımıza çıktı. Böylece Mac OS platformunun neredeyse tümü M1 çip performansına kavuştu. 2021 iPad Pro M1 çip kullanarak, iPad OS işletim sistemine de bu deneyimi taşımış oldu. Performans ihtiyacına M1 çipiyle yanıt veren 11.5 milimetre inceliğe sahip iMac'ler, bahar aylarına yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş renklerde yani rengarenk giriş yapıyor. Yeni iMac, 11,3 milyon piksel, 500 nit parlaklık ve bir milyardan fazla renge sahip 24 inç 4.5K Retina ekrana sahip. Yeni iMac ayrıca 1080p FaceTime HD kamera, stüdyo kalitesinde mikrofonlar ve altı hoparlörlü bir ses sistemini de incecik gövdesinde barındırıyor. Görüntülü konuşma sırasında ses ve görüntü kalitesinin daha yukarı çekilmesi için güncellemeler yapılmış. Evi ofise veya eğlence aracına dönüştürmek için her şey mevcut.



KLAVYEDE PARMAK İZİ OKUYUCU

Kullanılan klavyede parmak izi okuyucu Touch ID, iMac'e ilk kez gelerek güvenli bir şekilde oturum açmayı, eğer kullanıyorsanız, Apple Pay ile alışveriş yapmayı veya parmak dokunuşuyla kullanıcı profillerini değiştirmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Daha önce Mac- Book Pro'da kullandığım M1 ve macOS Big Sur'un gücünü ve performansını birleştiren uygulamalar kolayca kullanılıyor. 4K video düzenleme ve büyük görüntülerle çalışma gibi zorlu iş yükleri her zamankinden daha hızlı hale geliyor. Basitleştirilmiş tasarımı tamamlamak için iMac, manyetik olarak bağlanan yeni bir güç konektörü ve güzel bir şekilde örülmüş 2 metre uzunluğunda renk uyumlu bir kabloyla birlikte geliyor.



İPHONE 12'YE MOR SALKIM GÜNCELLEMESİ

Baharla birlikte mor salkım çiçekleri kendini göstermeye başladı. Teknolojik ürünler de doğadan örnek alıyor. Apple en çok satan iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde mor renkle güncelleme yaptı. Fiyat performans olarak en iyi Apple iPhone deneyimi sunan yeni iPhone 12 ve iPhone 12 Mini, Türk Telekom gibi operatör mağazalarında da satışa sunulacak. Uzun süre deneyimlediğim iPhone 12 Mini özellikle Apple'ın altın oran diye bildiğimiz tek elle basit kullanımın eşsiz örneği. Pil ömrü ve fotoğraf performansı olarak gerçekten çok başarılı. Ancak en önemlisi üstünüzde taşıdığınızı unutturacak kadar küçük. Özellikle kış aylarında panikle nereye koyduğumu unutarak bütün ceplerime saldırdığımı hatırlıyorum. A14 Bionic çip ve 5G desteğinin iPhone 12 Mini'de de unutulmaması oldukça iyi. Yani 5G desteği başladığında bizi yarı yolda bırakmayacak.



HAZIR EVDE YAKALANDIK APPLE TV 4K GELSİN

Dijital platformlarda televizyon izleme alışkanlıkları pandemi döneminde iyice arttı. Apple bu fırsatı kaçırmadı ve Apple TV 4K güncellemesi A12 Bionic çiple birlikte geldi. Türkiye'deki dijital platformların tümünün Apple TV ile uyumlu olduğunu biliyoruz. Şimdi 4K yayınlarla birlikte güncel Apple TVOS işletim sistemiyle kullanılıyor. Yine tüm Apple ürünlerindeki görüntüyü Apple TV üzerinden TV ekranına kolayca yansıtabiliyorsunuz.



MOBİL PERFORMANSI YUKARI TAŞIYOR

Bahar aylarında güncellenen ürünlerden biri de Apple iPad Pro oldu. Performansıyla dikkat çeken iPad Pro 12.9 inç dev ekranı M1 çip performansı ile mobil performansı yukarı taşıyor. 5G desteği de bulunan yeni iPad Pro özellikle video düzenlemesi yapmak isteyenlerin dikkatini çekecek. Eğer MacBook Pro'da yakaladığımız performansı iPad Pro'ya taşıyorsa, gerçekten kullanıcıları fazlasıyla memnun edebilir. 2 TB'a kadar depolama alanı seçeneği sunan cihazın ultra geniş açıya sahip kamerası ve LİDAR tarayıcı ile yetenekleri neredeyse sınırsız hale getiriyor



UNUTKANLARA AİRTAG AKIL KÜPÜ

Apple AirTag ürünüyle yepyeni bir alana da adım attı. Eğer siz de anahtarlık, çanta veya değerli eşyalarınızı unutuyorsanız, AirTag harika bir hatırlatıcı. Aynı zamanda eşyaları bulmak için konum belirleyici olarak kullanabilirsiniz. AirTag farklı renk ve şekillerde geliyor. Adet olarak ya da toplu şekilde almak mümkün. Aslında bu veya benzeri aksesuarlar daha önce de vardı. Ancak Apple yeni bir deneyimle bu ürünleri daha kullanılabilir senaryolara dönüştürmeyi başarıyor.