Kulaklar lezzetli seslere aç kalmasın!

Kulak içi kulaklıklarını uzun süreli kullanmanın zararlarından sıkça söz edilir. Üstelik yüksek ses konusunda uyarı ve sınırlamalar bulunur. Oysa işitme kaybı yaşayanlar kulak içi kablosuz kulaklıklarla daha iyi duyabiliyor

Gürültü engelleme özellikleri kablosuz kulaklıkların en dikkat çekici yetenekleri arasında yer alıyor. Üstelik kablosuz kulaklıkların gürültü engelleme özellikleri müzik keyfini yukarı çekiyor. Galaxy Buds Pro'nun ortam sesi özelliği, etraftaki sesleri 20 desibele kadar yükseltebiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar ses deneyimini dört farklı seviye ayarıyla ihtiyaca göre kişiselleştirebiliyor. Galaxy Buds Pro'nun bu özelliğinin hafif ve orta derecede işitme kaybı yaşayan bireylerin iletişim kurabilmesini sağladığı belirtiliyor. Samsung Electronics, KBB (kulak, burun, boğaz) alanında dünyaca ünlü Clinical and Experimental Otorhinolaryngology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, Galaxy Buds Pro'nun Ortam Sesi (Ambient Sound) özelliğinin, hafif ve orta derecede işitme kaybı yaşayan bireylerin çevrelerindeki sesleri daha iyi duyabilmelerini sağlamada etkili olduğu söyleniyor. Galaxy Buds Pro'nun Ortam Sesi özelliği, etraftaki sesleri 20 desibele kadar yükseltebiliyor. Kullanıcılar ses deneyimini dört farklı seviye ayarıyla, ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebiliyor.



DUYMA SESİNE ODAKLANIYOR

Araştırma, sağlık hizmetleri ve araştırma alanında Asya'nın önde gelen hastanelerinden biri olan Samsung Medical Center iş birliği ile gerçekleştirildi. Samsung, 10 yılı aşkın bir süredir Samsung Medical Center ile birlikte mobil cihazların duyma üzerindeki etkisine odaklanan çalışmalar yürütüyor. Bu son araştırmayla birlikte, kullanıcıların günlük yaşamlarında onlara fayda sağlayabilecek öncü inovasyonlara imza atma konusunda Samsung'un yaptığı işbirliklerinde yeni ve önemli bir aşama kaydedildi. Dünya çapında herhangi bir düzeyde işitme kaybı yaşayan 1,5 milyar insanın hayatını iyileştirme potansiyeli taşıyan araştırma kapsamında işitme cihazı, kişisel ses yükseltici ve Galaxy Buds Pro'nun etkinliği değerlendirildi. Bu çalışma, işitme cihazlarının klinik performanslarının değerlendirdiği çalışmalar arasında, kablosuz kulaklıkların dahil edildiği ilk araştırma olması açısından önem taşıyor. Çalışma aynı zamanda hafif ve orta düzey işitme kaybı yaşayan bireyler için gerçek kablosuz kulaklıkların potansiyel faydasını gösteren ilk araştırma olarak öne çıkıyor.



10 KİŞİDEN BİRİ RİSKLİ

Samsung Medical Center KBB Kliniği'nden Doçent Dr. Il Joon Moon şunları söyledi: "Nüfusun hızla yaşlandığı göz önüne alındığında, 2050 yılına kadar 10 kişiden biri işitme kaybı yaşayacak. İşitme cihazları işitme bozukluklarının yönetiminde faydalı olsa da, yüksek fiyatları nedeniyle bu cihazların kullanımı düşük seviyede kalıyor. Yapılan ilk çalışmanın bulguları umut verici ve insanları günlük yaşamlarında onları destekleyebilecek Galaxy Buds Pro gibi alternatif cihazları keşfetme yönünde teşvik eder nitelikte." Samsung Electronics Mobil İletişim Bölümü Gelişmiş Ses Laboratuvarı Başkanı Han-gil Moon da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni ürün ve hizmetlerimizi, insanlara engelleri aşma konusunda ne şekilde yardımcı olabileceğimiz sorusunu odağımızda tutarak geliştiriyoruz. Araştırmadan elde edilen bu bulgular, herkesin günlük yaşam deneyimlerinden daha fazla keyif alabilmesini sağlayabilecek inovasyonları geliştirme konusundaki kararlılığımızın yansıması" dedi.



TEKNOLOJİYLE ÇOCUKLAR İÇİN SANATTA ENGELLER KALKIYOR

Teknolojinin tüm olanakları kullanılarak çocukların sanatla daha iç içe olmasını sağlamak mümkün. Üstelik bu engelli çocuklar için yeni kapılar açıyorsa, ortaya çıkan etki karşılaştırılamaz bir değer yaratıyor. Türk Telekom'un az gören çocuklar için hayata geçirdiği Günışığı projesi kapsamında geçen yıl Sanatın Günışığı Atölyeleri ile başlayan program, bu yıl Sanatın Günışığı Eğitim Programı adı altında devam ediyor. Günışığı çocuklarına yönelik düzenlenen atölyelere ek olarak Çevrimiçi Müze Turları ile zenginleşen program, İstanbul Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle yıl boyunca 10 atölye çalışması ve 4 çevrimiçi müze turu olarak gerçekleşecek. Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği proje az gören çocukları sanatla buluşturuyor. Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan Sanatın Günışığı Eğitim Programı'nda Günışığı Çocukları'na çevrimiçi sanat eğitimleri verilecek. Eğitimler kapsamında atölye çalışmalarının yanı sıra çevrimiçi müze turları da düzenlenecek. Belirlenen kontenjan çerçevesinde Türk Telekom çalışanlarının çocuklarının da katıldığı eğitimlerde, çocukların, engelli ve engelsiz akranlarıyla sanat yoluyla kaynaşması hedefleniyor. Sanat tarihi ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, çevrimiçi atölyelerde kendi çalışmalarını oluştururken yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyor. Çocuklar ayrıca düzenlenen sanat atölyeleri ve çevrimiçi müze turlarında İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan eserleri de tanıma fırsatı elde ediyor.



ARTIK TELEFONU UNUTUN KULAKLIĞINIZA DOKUNUN

Akıllı telefona bağladığınız kulaklıkları hareket halindeyken tek dokunuşla ya da sesli komutlarla yönetmek mümkün. Sonuçta kulaklıklar malzeme, sensörler ve sahip olduğu yeni yeteneklerle daha kolay kullanılabilir hale geliyor. Yeni nesil kulaklıkların yazılımla da yetenekleri artırılıyor. Huawei FreeBuds 4i kulak içi kulaklıklar sezgisel dokunmatik kontroller için yerleşik kapasitif sensörler içeriyor ve daha doğru yanıt için gelişmiş bir algoritma tarafından destekleniyor. Birkaç basit hareketle müzik çalın, arama yapın ve gürültüyü azaltın. Etkinleştirmek için, müzik çalma (müziği çalma / duraklatma) ve sesli arama (aramayı cevaplama / sonlandırma) için iki kez dokunmanız yeterli. ANC sistemini açmak, kapatmak ve Farkındalık Modu'nu başlatmak için uzun basmayı kullanın.



ŞARJ ETMEYİ UNUT

Ek olarak, kulak içi kulaklıkların yüzeyi, kullanıcıların yanlış dokunuşlardan kaçınmasına yardımcı olan yanlış dokunmayı önleme algoritmasıyla birlikte kir ve sürtünme izlerini ortadan kaldıran yüksek parlaklıkta bir malzeme ile kaplanması kirin tutunmasını engelliyor. Müzik dinleme ihtiyacı artıyor. Yine de günümüzün kablosuz kulaklıklarının en büyük sorunu pil ömrü. Kim bilir kaç kez bir arkadaşınızın kulaklığı çıkardığını ve pilinin şarjı bittiği için bir saniye sonra tekrar kutuya koyduğunu gördünüz? Evden kulaklığınızı yanınıza almadan çıkmayı hayal edemiyor musunuz? Güne iyi bir müzikle başlama ihtiyacı, kablosuz ancak yüksek kaliteli çözümlere ulaşma konusunda bizi giderek daha istekli kılıyor. Bunları seçerken, Huawei FreeBuds 4i gibi 10 saatlik pil ömrüyle sevilen müzikleri gün boyu dinlememizi sağlayacak olanları aramalıyız.



MÜZİĞİN ETKİSİ

Müziğin ruh halimiz üzerindeki etkisi nedir? Müziğin nasıl hissettiğimiz üzerinde yadsınamaz bir etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve dinleyiciler sezgisel olarak kendileri için doğru olan müziği seçerler. Algılanan enerji seviyeleri ve esenlik duyguları, insanların neden duygusal durumlarına katkıda bulunan belirli müzikleri dinlemeyi seçtiklerini belirler. Müzik, anıları tetikler ve belirli düşünceleri harekete geçirir, ancak aynı zamanda kardiyovasküler ve solunum sistemlerini de etkiler. Müziğin hissettiklerimiz üzerindeki etkisi, belirli bir ruh hali yaratmayı amaçlayan sinema yapımlarında kullanılıyor. Ruh halinize göre bir şarkıyı kaç kez çaldığınızı sayabilir misiniz? Kötü bir ruh hali içindeyseniz, sizi neşelendirecek bir şeyler çalarsınız. Bunun gibi bir yöntem, psikoterapi seansları sırasında kullanılır ve anksiyete bozukluğunun tedavisine yardımcı olur. Müziğin yaşam için gerekli olduğunu düşünürsek, en sevdiğiniz ritimleri istediğiniz zaman dinleyebilmeniz gerekir. Mevcut kulaklıklarınızın pilinin ne kadar hızlı bittiğine kaç kez şaşırdınız? Peki ya tüm bu sorunların basit bir çözümü varsa? Pili 10 saat boyunca bitmeyen kulaklıklar Huawei FreeBuds 4i'yi keşfedin. Hızlı şarj sayesinde yeni Huawei kulaklıkları, sadece 10 dakikalık şarjla 4 saatlik dinleme keyfi sunuyorlar. Dahası, şarj kutusu ile 22 saate kadar müzik çalma veya 14 saate kadar sesli arama gerçekleştirebiliyorlar.



DETAYLAR KAÇMASIN

Aktif gürültü engelleme sağlamak üzere yeni FreeBuds 4i ortam gürültüsünü algılamak ve ters çevrilmiş akustik dalgalar oluşturmak için mikrofonlar kullanıyor ve aktif gürültü giderme algoritmalarını kullanıyor. Etkili aktif gürültü engelleme sağlarken ses kalitesinden ödün verilmediği gibi ayrıca kulaklarınızdaki basıncı azaltmaya da yardımcı oluyor. Akıllı telefonunuzun işletim sistemi ne olursa olsun, FreeBuds 4i'yi istediğiniz ekipmanla kullanabilirsiniz. Yeni Huawei kulaklıklar hem iOS hem de Android ekosistemlerinde çalışan tüm akıllı telefonlara kolayca bağlanarak herkes için en iyi ses deneyimini sağlıyor.