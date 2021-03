Bunu da mı Türkler yapmış!

Trexo Wheels ürünüyle Reddot ödülü alan ve tüm dünyadan video üreticilerin ilgisini çekmeyi başaran Trexo İnovasyon girişiminin başarısının ardında; üç kardeşin yenilikçi, yaratıcı güçlerinin, mükemmeliyetçi inatlarının hikayesi var

Türkiye'den dünya çapında ürün hazırlayan girişimler ve ürünler çıkar mı? Yazılımdan donanıma mükemmel hazırlanmış bir ürün ortaya çıkması sanki kolay görünmüyor. Vasata mahkum kalıp mükemmeliyetçi bir ürün ortaya çıkacağına olan inancımız yok hatta daha çok hayranlık var. Aslında bildiklerimizi tersine çevirecek örnek çok uzakta değil. Teknopark İstanbul'da yelken açan Trexo Inovasyon firması var. Online video paylaşım platformlarının rekor kırdığı dönemde tek başınıza harikalar yaratacak bir robota sahip olabiliyorsunuz sanki. İşte bu ürünün ortaya çıkış hikayesi, merak, azim ve mükemmeliyetçilik barındırıyor.







VİDEO PROFESYONELİ

Hayal ettiğiniz bir videoyu tasarlayıp çekmek her zaman kolay olmuyor. Profesyonel cihazlar, profesyonel ekip her zaman çok maliyetli hale geliyor. Bazen hepsini bulsanız da sürekli tekrar etmek zorunda kalmak hem maliyet hem de büyük emek haline geliyor. İşte kullandığınız kamerayı titremeden keyifli bir çekim senaryosuyla kullanmak için geliştirilen cihaz bulmak profesyonel ya da amatör herkesin rüyası. Trexo Wheels'in ürünü bazı profesyonel işlerin uzmanlık gerektirmeden kolayca çekilmesini sağlıyor. Ürün uzmanlık gerektirmeyecek şekilde kolay kullanılırken uzmanları bile kendisine hayran bırakıyor. Yani uzayan ve tekrar eden çekimlerde kolunuzu yormak zorunda kalmıyorsunuz.







KICKSTARTER'DA TANINDI

Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Trexo İnovasyon, fotoğraf üzerinden rota planlaması yapabilen dünyanın görüntü işleme teknolojisine sahip ilk masaüstü dolly'si (raylı kamera arabası) Trexo Wheels'i ABD'de başlatılan dünyanın en çok tanınan kitlesel fonlama platformu Kickstarter kampanyası ile duyuruldu. Trexo Wheels düz zeminler üzerinde lineer, dairesel ve komplike görüntüler alınmasını sağlıyor. Hareketli çekimler ve video içerikleri için ideal olan ve sadece 1.1 kg ağırlığındaki cihaz; 2.7 kg'a kadar olan cep telefonları, DSLR kameralar ve aynasız kameralarla da kullanılabiliyor. Trexo Wheels aynı zamanda dört saate kadar kullanıma imkan sağlayan pil ömrüne sahip. İşte böylesi mükemmellikte bir cihazı kullanmak, profesyonel video hazırlamak isteyenlerin büyük hayali. Sınırsız ve özgürce rota çizilmesini sağlayan Trexo Wheels ile komplike kamera hareketlerinin kontrolü sezgisel tasarıma sahip iOS ve Android uygulamaları üzerinden gerçekleştirebiliyor.







TÜKETİCİ TAVSİYELERİYLE ÜRÜN GELİŞTİRME

Aslında bu ürünü geliştiren ekibin ilginç bir hikayesi var. Üstelik videografer'lar için eşsiz bir ürün kolay ortaya çıkmadı. Aslında altı yıl önce yola çıkarken bu kadar zaman, emek ve uzmanlık gerektireceğini üç kardeşin de bilmediğini Serdar Kılıçbay büyük bir samimiyetle anlatıyor. İkisi mühendis, biri endüstri ürünleri tasarımcısı Serdar, Serhat ve Sercan Kılıçbay adlı üç kardeşin yorulmak bilmeyen yolculuğu ürünleri ortaya çıkarıyor. Prodüksiyon şirketi olan Serhat'ın kendi işinde kullanmak üzere makine mühendisi olan abisi Serdar'dan dolly yapmasını istemesi ile Ocak 2015'te başlıyor. Serdar Kılıçbay hikayeyi şöyle anlatıyor: "Başlangıçta ticari düşünülmeyen bir ürün olarak ortaya çıkan dolly, Youtube üzerinde canlı yayına katıldıktan sonra izleyici yorumlarında beğenilmesinin ardından küçük kameraları için elde taşınan mekanik bir dengeleyici olan steadycam üretmemiz için tavsiyeler geldi. Fakat elektromekanik bir kamera dengeleyicisi olan gimbal üretmenin nitelik acısından daha uygun bir ürün olacagını düşünerek araştırmaya başladık. Yurt içi ve yurt dışında bağlantılar kurarak fizibilite çalışmalarının ardından, tasarım için kolları sıvayarak Mayıs 2015 te tasarlamaya başladığımız gimbalın eylül ortalarında ilk prototipini oluşturduk."

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda üretimini nasıl gerçekleştirdiğini Serdar Kılıçbay şöyle anlatıyor: "Türkiye'de, gerekse dünya çapında büyük bir ekosistem oluşturduk. Trexo Wheels'i video içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını dinleyerek kullanıcılar ile birlikte geliştirdik. Ürünümüzü youtuberlar, bloggerlar, vloggerler gibi hareketli ve dinamik içerikler hazırlayan kullanıcıların yanı sıra ürettikleri ürünleri eşsiz bir şekilde sunmak isteyen son kullanıcılar da tercih ediyor."



T3 VAKFI EN BÜYÜK DESTEĞİ VERDİ

"Trexo inovasyon'un her bir bireyi, gelecek nesillerin yaratıcılıklarını ortaya koyarak ürettikleri ürünleri dünya pazarlarına sunabilecekleri bir şirket olma hayalini gerçekleştirmek için büyük bir azim ve tutku ile çalışmaya devam ediyor" diyen Serdar Kılıçbay destek verenleri unutmadan şöyle konuşuyor: "Bu amaç doğrultusunda birlikte yürüdüğümüz Teknopark İstanbul ailesine, nitelikli ve yüksek katma değerli ürün ekosistemine katkıda bulunmak için çalışan T3 Vakfı'na, bilgisini, tecrübesini ve emeğini büyük bir fedakarlıkla paylaşan, fikirlerimizin somut ürünlere dönüşmesine ve dünya ile buluşturulmasına katkı sağlayan Türk sanayisine teşekkür ederiz."



KÜRESEL YOLCULUĞUN ZORLUĞU

Küresel bir ürün tasarlamanın yolunun farklılaşma kararı ile başladığının altını çizen Kılıçbay sözlerine şöyle devam ediyor: "Öncelikle, bu karar sizi bilmediklerinizin karanlık dünyasındaki bir boks maçına çıkartıyor. Işık yok, karşınızda kaç kişi var bilmiyorsunuz, maçın süresi belli değil! Buradaki bilinmezler siz tecrübe kazandıkça aydınlanıyor, eğer nefesiniz yeter de amaçladığınız faydayı kimsenin uygulamadığı bir şekilde elde edebilirsiniz kendinize bazı sorular soruyor oluyorsunuz. Ve yanıtlar geliyor..."







DAHA ÇOK KAMERA DAHA EKONOMİK TELEFON

