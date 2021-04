Yolculuğa çıkmadan önce dijital çantanızı hazırlayın

Ödeme yapıyoruz, sağlık verilerini saklıyoruz, adres buluyoruz, tavsiyeler alıyoruz… Pandemi sürecinde çıktığımız seyahatlerde akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırıyor. Seyahate etmeye uygunluktan haritada yol bulmaya kadar birçok konuda akıllı telefon uygulamaları mevcut

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesi yayınladı. Hasta sayısındaki artışlar göz önüne alınarak ramazan ayında getirilen kısıtlamalar sonucunda kafası karışanlar için bir dijital yol haritası hazırladık. Önce yanınıza alacağınız tüm cihazların arıza veya güncelleme sorunlarını çözerek işe başlayın. Sonuçta eliniz ayağınız gibi her sorunda telefon imdadınıza yetişiyor. Yayınlanan genelge kapsamında zorunlu hali bulunmayan kişiler şehirler arası seyahatlerini, sokağa çıkma kısıtlamalarının bulunduğu saatlerde (sabah 05:00'ten akşam 19:00'a kadar) ve hafta sonlarında sadece otobüs, uçak, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Özel aracıyla seyahat etmeyi düşünen vatandaşların ise sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı bir saatte yola çıksa dahi, varış yerine ulaşana kadar kısıtlama dilimlerine takılmaması gerekiyor.



ÖNCE İZİNLERİNİZİ ALIN

Seyahate çıkmadan önce e-devlet uygulaması üzerinden izin almak ve belge hazırlamak zorundayız. Seyahatin turistik seyahat mi, yazlık evde yapılacak tadilat mı olacağını belirtecek belgeleri hazırlayın. Kira ya da tapu kaydıyla ilgili belgeler size yardımcı olacak. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden gideceğiniz yerdeki son durumu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca alınan belgelerle bilet alacağınız tarihleri karşılaştırın. Yine seyahat ederken el dezenfektanlarını, maske ve siperliğinizi de unutmayın. Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet. com üzerinden seyahat biletlerinizi dijital ortamda alabilirsiniz. Böylece tek uygulamada her şeyi bir arada taşıma şansınız olur. Biletlere ait ekran resimleri ve SMS bilgileri yeterli olacak. Belgelerin kağıt çıktısını taşımak zorunda değilsiniz. Eğer özel aracınızla seyahat edecekseniz, kısıtlama saatlerinde seyahat edemeyeceksiniz.



PİL DEPOSU YANINIZDA OLSUN

Yanınızda taşıyacağınız pil depoları ve adaptörler işinizi kolaylaştıracak. Kullanacağınız otomobilde şarj ünitelerinin nasıl adaptörlere uygun olduğunu mutlaka gözden geçirin. Eğer hızlı şarj cihazınız varsa, yanınıza almayı unutmayın. Sadece telefon değil, bilgisayar, kablosuz kulaklık ve kulaklık gibi tüm cihazlarınızı şarj etmek zorunda olduğunuzu unutmayın. Eğer yurt dışına seyahat ediyorsanız, elektrik adaptörünün uyumlu olup olmadığını gözden geçirin.



İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜ

Gittiğiniz her yerde istediğiniz gibi elektrik prizi bulamayabilirsiniz. Şimdi bu ihtiyacı karşılayacak akıllı adaptörler var. Üstelik fazla yer de kaplamıyor. Galyum nitrür isimli yarı iletkenle üretilen GaN şarj adaptörleri hızlı şarj dünyasının yeni gözdesi oldu. Silikon temelli geleneksel şarj cihazlarından daha az parçaya ihtiyaç duyduğu için ufak boyutlarda ama daha yüksek çıkış verebilen bu teknoloji, dünyanın en büyük mobil aksesuvar üreticilerinden Mcdodo'nun da bir süredir üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biriydi. Mcdodo'nun, tasarımıyla da oldukça iddialı olan 100W GaN şarjları, en hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunuyor. Bünyesinde birden fazla port barındıran Mcdodo GaN şarjlar, aynı anda akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Özel koruma teknolojisi ile cihazları güvenli bir şekilde şarj ediyor. Mcdodo GaN 65W şarj adaptörü, Samsung marka bir akıllı telefonu 90 dakikada yüzde 100 şarj edebiliyo.r 124 gramlık ağırlığıyla da taşıma kolaylığı sağlıyor. Yine Type-C üzerinden 90 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air'i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 30 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor. Bir diğer model, Mcdodo GaN 100W şarj adaptörü ise Samsung marka bir akıllı telefonu 70 dakikada yüzde 100 şarj edebiliyor. Yine Type-C üzerinden 70 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air'i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 20 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor.



ELEKTRİK KESİNTİSİ İNTERNET KEYFİNİ BÖLMESİN

Yazlık evinize giderken bir de elektrik kesintileriyle uğraşmayın. Tüm cihazların pili varken, modemde olmaması can sıkabilir. Sık elektrik kesintisi yaşayan ve buna bağlı olarak özellikle internetten mahrum kalanlar için Türk Telekom mağazalarında satılan Tunçmatik Nano Modem UPS harika bir çözüm. Nano UPS, elektrik kesildiğinde modem, telsiz telefon, güvenlik kamerası gibi cihazlara altı saate kadar güç sağlayabiliyor. Ani bir elektrik kesintisi veya dalgalanma verilerinizi tehlikeye atabilir. Değerli dosyalarınız veya pahalı donanımınızın bir şekilde kaybına neden olabilir. Kesintisiz güç kaynakları (UPS), hem acil durumlarda hem de günlük operasyonlarda çok fazla pil ömrü sağlamak için devreye giriyor. Bazı UPS'ler ev ya da ofis kullanımı için uygun olsa da, diğerleri dışarıda kullanılan taşınabilir iş istasyonları olarak işlev görebiliyor. Satın aldığınızın herhangi bir UPS, elektronik cihazlarınızın güç kaynağı ile uyumlu olduğundan emin olun. Tunçmatik Nano UPS, içerisinde bulunan dahili batarya sayesinden elektrik kesildiği zaman bağlı olduğu modeme 6 saate kadar güç sağlayabiliyor. Kutu içerisinden iki farklı dönüştürücü çıkıyor, bu sayede farklı güç kaynağı girişine sahip modemlerle de rahatlıkla kullanılabiliyor.



OTOMOBİL EĞLENCE VE BİLGİ SİSTEMİ HAZIR

Eğer kişisel aracınızla yola çıkacaksanız, kablo ve adaptörlerinizi gözden geçirin. Deneyimleme şansı bulduğumuz Nissan'ın yeni Juke modelinin bilgi ve eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerini kullanarak akıllı telefon uygulamalarını araç içindeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kullanılabiliyor. Ancak Zoom uygulaması kullanırken zaman zaman kablolu bağlantıda yeniden başlamaya sebep olabiliyor. Güncellemeleri baştan yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer telefondaki navigasyon uygulamalarını kullanmak istemiyorsanız, Platinium Premium versiyonunda yer alan navigasyon özelliğini tercih edebilirsiniz. Yol çizgileri, çarpışma uyarısı gibi sürüş güvenliğini artıran önemli teknolojik yenilikler Nissan Juke'ta yer alıyor. Yeni Juke'un koltuk başlarına entegre edilmiş iki adet UltraNearfield ses ünitesini içeren sekiz kuvvetli hoparlörü ile 360 derece kişiselleştirilebilir müzik deneyimi sunan Bose Personal Plus ses sistemi, sürücü ve yolculara keyifli ve zengin bir müzik deneyimi sunuyor. Konser salonu efektiyle müzik dinlemenizi sağlıyor.



5G İÇİN CEPTE HAZIRLIĞINIZI YAPIN

Akıllı telefonunuzu değiştirecekseniz, 5G uyumluluğu şimdiden düşünün. Sonuçta her yıl telefon değiştirmiyorsunuz. TCL 20 Pro 5G, gelişmiş özellikler ve üstün performans arayan stil bilincine sahip tüketiciler için tasarlandı. 5G bağlantısına ek olarak, kullanıcı deneyimini yeni zirvelere taşımak için tasarlanmış çeşitli ekran ve kamera yükseltmeleri sunuyor. Kavisli 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan TCL 20 Pro 5G, Pixelworks tarafından desteklenen tamamen yeni NXTVISION 2.0, Akıllı Ekran teknolojisi sayesinde gerçekten sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. İkinci nesil tescilli teknoloji, sektör lideri renk doğruluğu sağlıyor ve geliştirilmiş yapay zeka görsel geliştirme, ekrandaki içeriği ve sahneleri tanıyor, daha doğru ve uyarlanabilir kalibrasyon için rengi, kontrastı ve keskinliği otomatik olarak ayarlıyor. TCL 20 Pro 5G, Netflix'te dizi, belgesel ve film izlemek için HDR10 oynatmayı da destekliyor. Bağımsız üçüncü taraf test laboratuvarı DXOMARK kısa süre önce TCL 20 Pro 5G'yi test etti ve NXTVISION tarafından yönlendirilen bir derece olan 89 ekran puanı verdi. Bu puan, cihazı kendisinden iki kat pahalı olan en iyi mobil rakipler arasında konumlandırıyor. Optimize edilmiş ekran teknolojisi ve darbeye dayanıklı tasarımla gelen TCL 20 Pro 5G, Sony IMX ana sensörü ile birlikte dörtlü arka kamera dizisinin yanı sıra ultra geniş, makro ve derinlik sensörleri için lenslere ve HDR özellikli 32MP ön kameraya sahip. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile aile ve arkadaşların profesyonel görünümlü fotoğraflarını bir çırpıda çekmeyi mümkün kılarken, yüksek çözünürlükte pürüzsüz ve net görüntüler sağlıyor. Ayrıca, Backlight Selfie, güneş arkanızdayken veya gölgede olduğunuzda fotoğrafların bozulma olasılığını ortadan kaldırıyor, böylece kendinizi ve arkadaşlarınızı mümkün olan en iyi ışıkta çekebiliyorsunuz. Bu akıllı telefon tam bir gün boyunca güç sağlıyor ve hızlı şarj teknolojisi, piliniz azalmaya başladığında hızla doldurmanızı kolaylaştırıyor. Kablosuz şarj özelliğinden de yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca 256 GB dahili depolama alanı ve 1 TB'a kadar mikro SD kapasitesi sayesinde içerikleri sürekli silmeye gerek kalmadan bol miktarda görüntü ve yüksek çözünürlüklü video depolamak için fazlasıyla yeriniz oluyor. TCL 20 Pro 5G, deniz mavisi ve gümüş grisi renklerde birkaç Avrupa ülkesinde hemen satışa sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda Avrupa'da ve dünyada kullanımda olacak. Fiyatlandırma pazara göre değişiyor.