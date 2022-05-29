Yaşlanan nesil, robotlara emanet

Mühendisler, özellikle yaşlanan insanlara ev içinde ve dışında yardımcı olacak robot tasarımları peşinde. Dyson mühendisleri yeni robot için insan kaynağı yatırımını genişletirken Xiaomi Cyberdog, açık kaynaklı süper bilgisayarla günlük hayatımızı keşfe başladı bile...

Mutfakta basit kesme, doğrama işleri yapan robotlarla tanışan nesil olarak daha karmaşık işler yapanlara hazırlık yapıyoruz. Evde temizlik yapan robotlar, evde temizlik yapanların huzurunu kaçıracak işler yaparken halı saçaklarıyla bile başa çıkamıyordu. Şimdi daha karmaşık görevler için mühendisler çalışmaya devam ediyor. Boston Robotics'in taklalar atan robotları henüz çok yüksek fiyatlı ve kısıtlı işler için kullanılıyor. Yazılım geliştiricilerin katkısıyla her gün yeni yetenekler kazanan Xiaomi'nin dört bacaklı robot köpeği CyberDog geçtiğimiz hafta Sait Halim Paşa Yalısı'nda karşımıza çıktı. Açık kaynak kodlu robotun geliştirmeye açık yapısıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor.







AYAĞA KALKIP SELAMLADI

Türk Telekom online mağazada satılan Xiaomi Mi Robot Vacuum robot süpürge ile tanışan insanların karşısına bambaşka bir robot ile çıktı. Xiaomi Mi Robot Vacuum Süpürme, Paspas ve Süpürme-Paspas olarak üç farklı temizleme modu ve temizlik rotasını LDS Lazer Navigasyon sistemi ile hassas ev/oda haritası çıkarıyordu. Etkinlikte bizi ayağa kalkıp selamlayan CyberDog, Xiaomi'nin açık kaynak topluluğu ve dünya genelindeki geliştiriciler için dört bacaklı robotik alanındaki ilk girişimi olma özelliğini taşıyor. CyberDog ile ilgilenen robotik meraklıları, benzer düşünen diğer Xiaomi Fanları ile rekabet edebilecek, birlikte oluşturabilecek ve dört bacaklı robotların gelişimini sağlayabilecek ve potansiyelini açığa çıkarabilecek. CyberDog hâlâ geliştirmenin erken bir aşamasında. Xiaomi bana çok net bir şekilde ifade etti. Uygulamalı oturum sırasında, robot neredeyse tamamen bir operatör tarafından kontrol edildi ve özerkliğinden neredeyse tamamen sıyrıldı (devrilmediğinden emin olmak için güvenli). Devrilme, ayağa kalkma, oturma, uzanma, pençe verme ve birkaç tane daha gibi önceden programlanmış hareket kalıpları için düğmeler de sunan bir Android uygulamasındaki iki sanal joystick ile kontrol edildi.







AŞİNA OLMADIĞI YERLERDE

Bunların hepsi önceden programlanmış hareketler olsa da, robotun aşina olmadığı arazide hâlâ kendi dengesini koruması gerekiyor, bu nedenle arka planda tonlarca işlem yapılıyor. Örneğin, hafifçe itildiğinde, robot kendisine uygulanan beklenmedik kuvvete karşı çalışır ve dik konumunu korumaya çalışır ve bir kez bıraktığınızda herhangi bir girdi gerekmeden kendini tamamen yeniden dengeler. Teknolojik düzeyde, bunlar tamamen otonom bir çözüme geçmeden önce anlaşılması gereken önemli ilk adımlardır, bu nedenle robotun zaten ne kadar güvenilir olduğunu görmek kesinlikle inanılmazdı. Ve bu önceden programlanmış hareketlerden bazıları eğlencelidir ve gerçekte olduklarından daha gerçek hissettirir, tıpkı o küçük robot köpeğin patisini verip sizin onu evcilleştirmenize izin vermesi gibi. CyberDog'ın beynini NVIDIA Jetson Xavier NX platformu üzerine kurulan yerleşik ve uç nokta sistemlerine yönelik yapay zeka destekli bir süper bilgisayar oluşturuyor. Süper bilgisayar, 384 CUDAÇekirdeği, 48 Tensor Çekirdeği, altı Carmel ARM İşlemci ve iki derin öğrenme hızlandırma motorundan oluşuyor.



SAHİBİNİ TANIYAN ROBOT

Tüm bunlar insan duruşunu tanıma, yüz tanıma ve takibi gibi özelliklerle birleştiğinde CyberDog, sahibini takip edebilme ve engellerin etrafından dolanabilme yeteneğine sahip oluyor. Kullanıcılar evcil hayvan benzeri doğal özellikler için CyberDog'a özel bir uyandırma sözcüğü ayarlayabiliyor ve robotu kontrol etmek için sesli asistanları ya da beraberinde gelen uzaktan kumandayı veya akıllı telefon uygulamasını kullanabiliyor. Kullanıcılar, CyberDog'u benzersiz görevlerde kullanabiliyor ve etkileşime girebiliyor.



11 HASSAS SENSÖR VAR

CyberDog, biyolojik organizmaları tam olarak modelleyebilmek için hareketlerini yönlendiren ve anında geri bildirim sağlayan 11 yüksek hassasiyetli sensörle donatıldı. Dokunma sensörleri, kameralar, ultrasonik sensörler, GPS modülleri ve daha fazlasını içeren bu sistem, CyberDog'a çevresini algılama, analiz etme ve çevreyle etkileşim kurma gibi gelişmiş yetenekler sağlıyor. Bu görüntü sensörü sistemi, CyberDog'a otonom nesne takibi, SLAM ve santimetre ölçeğinde engellerden kaçınma ve navigasyon yetenekleri sağlıyor. Bu, CyberDog'ın çevresini gerçek zamanlı olarak analiz edebilmesi, navigasyon haritaları oluşturabilmesi, hedefini çizebilmesi ve engellerden kaçınabilmesi anlamına geliyor.







YENİ NESİL ROBOTLAR İÇİN MÜHENDİS SAYISI ARTIYOR

Dyson, 25 Mayıs 2022, Çarşamba günü Philadelphia'daki Uluslararası Robotik ve Otomasyon Konferansı'nda (ICRA) robot teknolojileri alanının en parlak zihinlerini hızla büyüyen ekibine katılmaya davet ederken, ev robotlarının geleceğine dair şirketin planları hakkında şimdiye kadarki en büyük ipuçlarını verdi. Dyson, konferansta gelişmiş robotik alanındaki hedeflerine daha fazla tanım getirerek, ev işleri ve diğer görevleri yapabilen otonom bir cihazın geliştirilmesini hızlandırdığının sinyallerini veriyor. Sosyal medyada da yayınlanan film, Dyson tarafından tasarlanan robotik ellerin nesneleri kavramasına dair en son gelişmelerini yakalayarak, teknoloji şirketinin düz zemin için tasarlanmış robot süpürgelerin ötesine geçtiğini gösteriyor. Wiltshire Hullavington Havaalanındaki gizli Ar-Ge çalışması, Dyson'ın Baş Mühendisi Jake Dyson tarafından yönetiliyor. Dyson, tarihinin en büyük mühendislik işe alım sürecini hayata geçiriyor. Çalışanlarının yüzde 50'si mühendis, bilim insanı ve kodlayıcı olan teknoloji şirketine bu yıl 2.000 kişi daha katıldı. Dyson, bilgisayarla görü, makine öğrenimi, sensörler ve mekatronik gibi disiplinlerden 250 robotik mühendisini istihdam ederek bu alandaki hedeflerini güçlendiriyor ve önümüzdeki beş yıl içinde robotik alanında 700 kişiyi daha işe almayı hedefliyor. Ana plan: Hullavington Havaalanı'nda Birleşik Krallık'ın en büyük, en gelişmiş robotik merkezini kurmak ve on yılın sonuna kadar bu teknolojiyi evlerimize getirmek. Yeni işe alınan mühendisler; Wiltshire'daki Hullavington Havaalanı'nda, Imperial College'daki Dyson Robotik Laboratuvarı'na yakın yeni bir Londra laboratuvarında ve Dyson'ın global genel merkezi Singapur'da görev yapacak. Dyson, son altı aydır 250 robot uzmanının yeni evlerine taşınma hazırlıkları için Hullavinton Havaalanı'ndaki ana uçak hangarlarından birini gizlice yeniden düzenliyor. En son robotik düzenlemesi; Dyson'ın yeni teknolojiler, ürünler ve tesislere yönelik 2,75 milyar sterlinlik yatırım planındaki bir sonraki aşamayı oluşturuyor.

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BEDENİNİZİN BAŞROLDE OLDUĞU VR YOLCULUĞUNA HAZIRLANIN

Rahat bir koltuğa oturup VR gözlükleri takarak bedenimizi keşfe çıkıyoruz. En mutlu olduğumuz anlarda bizim için değerli kişilerle beraber sanal gerçeklik yolculuğuna başlıyoruz







Şehir hayatının stresli, gürültülü, huzursuz anları bir kenara bırakıp yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Yapmanız gereken rahat bir koltuğa oturup VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğü takarak talimatları uygulamak. Bedenimizin barşolde olduğu bir yolculuğa Philips'in VR deneyimiyle çıktık. Philips'in Mucizeni Keşfet etkinliğinde kişiselleştirilmiş bir VR yolculuğunda; bedenimize, sevdiğimiz anlara dokumaya başladık. TERAPİ GİBİ VR DENEYİMİ

Kişiselleştirilmiş bir VR deneyimini özel anılarla nasıl renkleneceğini gördük. Her güzel anımız olan insanı sanal kavanozlara yerleştirdik. Bir süre sonra nefes alışverişimiz düzene girdi ve bedenimizin farkına varmaya başladık. Kısacası değişen bedenimizde dişlerimizden genetik kodlarımıza kadar her şeyi tanıma fırsatı bulduk. Oculus VR kullanılan sanal gerçeklik platformunda tamamen kişiselleşmiş deneyim yaşamak mümkün.