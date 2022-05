Teknoloji engelleri aşıyor

Akıllı telefon, tablet, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlardaki erişilebilirlik özellikleri; görme, işitme ve konuşma engellerini aşmada yardımcı oluyor. Yapay zeka ve yapay öğrenme gibi yeni teknolojilerle dijital yetenekler gelişiyor...

Ekran kuşağı haline gelen kullanıcıların gözleri artık daha erken bozuluyor. Kalıtımsal gelen göz ve işitme sorunları ekranlı yaşam tarzı ile daha çabuk zarar görüyor. O, bozulmaya sebep olan cihazlar aynı zamanda engelleri aşmamıza yardımcı oluyor. Yıllar önce Nokia Başkan Yardımcısı yeni bir telefonun tanıtım toplantısında "Biz cihaza telefon değil, multimedya bilgisayar diyoruz" dediğinde ben de "Neden fontu büyütülüp küçültülemiyor" diye sormuştum. Aslında bazen kullanıcıların isteği çok basit. Kişiselleştirme yetenekleri zaman içinde gelişti. Erişilebilirlik özellikleri de engellilerin hayatın içinde daha çok kalmalarına yardımcı oluyor. Apple iOS, iPadOS ve MacOS, Google Android, Windows OS işletim sistemlerinin erişilebilirlik özellikleri bulunuyor. Yazı fontlarını büyütme, metinlerin sesli okunması, engellilere özel erişilebilirlik özellikleri yeni nesil teknolojilerle her yıl güncelleniyor.







KAPI ALGILAMA ÖZELLİĞİ

Apple, geçtiğimiz günlerde erişilebilirlik konusunda özel bir açıklama yaptı. Kapı Algılama, görme engeli veya görme bozukluğu olan kullanıcıların yeni bir varış noktasına geldiklerinde bir kapıyı bulmalarına yardımcı olabilecek son teknoloji bir özellik. İşitme engeli veya işitme bozukluğu olan kullanıcıları destekleyen iPhone, iPad ve Mac'teki tüm sesli içerikler için Canlı Altyazılar özelliği var. Fiziksel ve motor engelli kullanıcılar için Apple Watch'u eşleştirilmiş bir iPhone'dan uzaktan kontrol etmek için Apple Watch Yansıtma özelliği bulunuyor. Büyüteç, yazı fontları büyütme gibi özelliklerin dışında işaret dili kullanıyorsanız Apple ürünlerini kullanılırken FaceTime size ideal bir iletişim yolu sunuyor. Yüksek kaliteli video ve yüksek kare hızı sayesinde her hareketi ve ifadeyi yakalamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca bir Grup FaceTime görüşmesine katıldığınızda işaret dili kullandığınızı tespit ederek sizi otomatik olarak öne çıkarıyor. Yani engelli insanların haberleştiğini anlıyor. iPhone veya iPad'iniz yangın alarmı veya kapı zili gibi belirli uyarıları ya da sesleri tespit ettiğinde size titreşimli ve görsel bildirim gönderebiliyor. Tek bir ayarla Takvim, Kişiler, Mail, Mesajlar, Müzik, Notlar, Ayarlar gibi iOS uygulamalarında ve bazı üçüncü taraf uygulamalarında metinleri büyütüp daha kolay okunur hale getirebiliyorsunuz. Hatta iOS 15 ve iPadOS 15'te metin boyutu ayarlarını her bir uygulama için ayrı ayrı özelleştirebiliyorsunuz.



DÜŞÜK IŞIKTA YÜRÜME

Işığın nesnelerden geri yansıma süresini teknolojiden faydalanan Kişi Algılama özelliği, gürültülü yerlerde daha iyi yön bulmak veya boş koltukları kolayca tespit etmek gibi konularda size yardımcı oluyor. iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, 12.9 inç iPad Pro (4. nesil veya sonrası) ve 11 inç iPad Pro (2. nesil veya sonrası) modellerindeki LiDAR Tarayıcısı ise karşınızdaki kişinin ne kadar yakınınızda olduğunu belirleyerek insanların arasında güvenli bir mesafede durmanızı veya yürümenizi sağlıyor.







SESLİ ARAMA YAPMAK KOLAY

Siri ile daha hızlı ve kolay bir şekilde arama yapabiliyor, mesaj gönderebiliyor ve daha birçok işinizi halledebiliyorsunuz. Üstelik şimdi, haberleri okurken veya sorularınızı yanıtlarken kulağa inanılmaz doğal gelen iki yeni İngilizce Siri sesi arasından seçim yapabiliyorsunuz. Siri, hayatı sizin için kendi dilinizde kolaylaştırıyor. Eski bir fotoğrafı bulmak, bir mesaj göndermek veya perdeleri kapatmak istediğinizde Siri bunların hepsini yapabiliyor. Üstelik aygıtınızı yerinden kımıldatmanıza bile gerek kalmadan. Ve tüm Apple ürünlerinde çalıştığı için her yerde ve her zaman gerekli yardımı alabiliyorsunuz. Siri Kestirmeleri ise birden çok uygulamadan yararlanmanın daha da hızlı bir yolunu sunuyor. Örneğin sadece "Günaydın" demenizle bir podcast başlatabiliyor, hava durumunu göster



ERİŞİLEBİLİRLİK MENÜSÜ'NÜN KISA YOLUNU KULLANIN

Google Android 12 güncellemesiyle Erişilebilirlik Menüsü'nü açmak için kısa yolunu kullanmak mümkün. Ayarlardan Erişilebilirlik Menüsü'nü açabileceğiniz gibi, kısa yolla da açmak mümkün. İki parmakla veya TalkBack açıksa üç parmakla yukarı kaydırın. Erişilebilirlik'e veya kayan Erişilebilirlik düğmesine dokunun. Diğer menü seçeneklerini bulmak için bir sonraki veya önceki ekrana gidin.Erişilebilirlik kısayollarını etkinleştirdikten sonra erişilebilirlik uygulamalarını başlatmak veya erişilebilirlik uygulamaları arasında geçiş yapmak için bu kısayolları kullanabilirsiniz. Uygulama başlatma: Menü görünene kadar Ses seviyesi tuşlarının ikisini birden basılı tutun ve kullanmak istediğiniz uygulamayı seçin. Uygulamalar arasında geçiş yapma: Ses seviyesi tuşlarının ikisini birden basılı tutun. Kısa yol menüsü açıldığında, kullanmak istediğiniz uygulamayı seçin. Ses seviyesi tuşu kısa yoluyla hangi uygulamaların başlayacağını seçin. Ses seviyesi tuşlarının ikisini birden basılı tutun. Kısa yol menüsü açıldığında Kısa Yolları Düzenle'yi seçin. Bu kısa yol ile kullanılacak özellikleri seçin, ardından Bitti'ye dokunun.



SAATİ EL HAREKETLERİYLE VE SESLE KONTROL EDİN

watchOS için AssistiveTouch özelliği, gövdesinin üst kısmında uzuv farklılıkları olan kişilerin ekrana veya denetimlere hiç dokunmadan Apple Watch'u kullanabilmelerini sağlıyor. Yerleşik hareket sensörlerinden ve aygıt içi yapay öğrenme teknolojisinden yararlanan Apple Watch, kas hareketlerindeki ve tendon aktivitesindeki ince farklılıkları algılayabiliyor. Böylece kıstırma veya yumruk yapma gibi hareketlerle ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Üstelik bu özellik VoiceOver ile de çalışıyor. Böylece baston kullanırken veya rehber köpeğinizin tasmasını tutarken Apple Watch'u tek elinizle kullanabiliyorsunuz. Gelen aramaları yanıtlayın, ekranda gezinmenizi sağlayan imleci kontrol edin, Bildirim Merkezi ve Denetim Merkezi gibi birçok yere erişin.







TEPEDEN TIRNAĞA TEKNOLOJİ İLE ERİŞİLEBİLİR SANAT

Gala öncesi ve orkestra performansı sırasında, salonun tamamına yansıtılan, yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan dijital sanat gösterisi geceye damga vurdu. Türkiye'de ilk defa, bir senfoni orkestrası performansı dijital içerik ile harmanlanırken, 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve dört solist tarafından Türk Telekom Opera Salonu'nun ikonik mimarisinde gerçekleştirilen senfoniye eşlik eden dijital şov, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı. Sahne sanatları ile dijital dünyayı bir araya getiren gösteri; orkestra tarafından seslendirilen 12 eserin hikâyelerinden esinlenerek hazırlandı. Türk Telekom sanat ve teknolojinin yanında, AKM'nin daha erişilebilir bir merkez olma misyonuna da katkı vermeye devam ediyor. Türk Telekom'un görme ve işitme engelliler için hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan uygulaması Sesli Adımlar, yakın bir zamanda Atatürk Kültür Merkezi'nde de kullanılmaya başlanacak. Böylece görme ve işitme engelli sanatseverler, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı ve açık alanlarını, mobil telefonlarına yükledikleri bu özel uygulama eşliğinde ziyaret edebilecekler.



BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi içerisinde ve Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki tüm Wi-Fi bağlantı noktalarını ve paydaşları ile birlikte geliştirdiği yerli 5G altyapısını hazırlarken, ziyaretçiler uçtan uca sağlanan telekomünikasyon hizmetleriyle bağlantıda kalacaklar. AKM ziyaretçileri, Türk Telekom'un özel ağırlama alanında (Türk Telekom Lounge) vakit geçirme imkânı bulacaklar. Atatürk Kültür Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek 'robotcafe' de tüm ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Türk Telekom, AKM ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverler için etkinlikler, atölye çalışmaları ve organizasyonların yanı sıra ayrıcalıklar da sunacak. İstanbul Senfoni Orkestrası'nın Türk Telekom Özel Performansı'nda sanatseverler, 12 parçadan oluşan repertuarı beğeniyle dinledi. Şef Hasan Tura'nın yönettiği orkestraya; Dilek Türkan, Cengiz Özkan, Görkem Ezgi Yıldırım ve Mazhar Alanson da eşlik etti. Fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için tasarlanan Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen konser izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.