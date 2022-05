Hayatımız sinematik kısa filmlerle doldu

Akıllı telefon kameraları; yazılımla, kaliteli merceklerle hayatımızı sinematik film karelerine dönüştürüyor. TikTok’un dikey kısa video akımına, Instagram hikayelerinden sonra YouTube Short da dahil oldu

Dikey videoların hayatımızı şekillendirdiği bir dünyaya her gün uyanmaya başladık. Televizyon değil, YouTube kanallarında dolaşmak, altı saniyelik TikTok ya da Instagram hikayelerinde dikey videolar hayatımızın bir parçası oldu. Yaklaşık 10 yıl önce sabah.com. tr için internet üzerinden canlı yayın yapmak için sahip olmak zorunda olduğumuz ekipman ve altyapıyı düşününce şimdi sosyal medya platformlarının işi ne kadar demokratize ettiğini görmek heyecan verici.

Metroda, vapurda, kafede otururken telefon ekranına bakarak hayatını geçiren milyonlarca insan var. İzleyen değil, video içerik üreten tarafta olmak isteyen insanlar için akıllı telefonu değiştirmek güçlü bir motivasyon kaynağı. Peki kısa biçimli içerik tüketmek istediğinizde hangi uygulamayı açarsınız: Instagram Reels, TikTok veya YouTube Shorts? Bunlardan hangisi en iyi kullanıcı deneyimini sunuyor? Önceliğiniz hangisi olurdu? Hangisi itibarlı, uzun süre kullanacağınız bir plaform sunuyor? Sorularımıza farklı yönlerden bakarak yanıt arayalım. Her bir uygulamanın neler sunduğuna daha yakından bakalım ve karşılaştıralım. Ancak karşılaştırmaya başlamadan önce Twitter'ın da Elon Musk'ın satın almasıyla güçlü bir ivme kazanma ihtimalini de gözden kaçırmayalım.



ÖNCE ONLAR VARDI

Üç video platformundan önce TikTok geldi ve diğerleri başarısına bir yanıt vermek zorunda kaldı. TikTok, kısa format içerik isteyen pazarı doldurdu. Uygulamayla birlikte, 60 saniyeden uzun olmayan videoları yükleme yarışı başladı. Birçok kullanıcı TikTok video klipleri üzerine saatler harcamaya başladı. İlk günlerinden bu yana TikTok uzun bir yol kat etti ve birçok değişiklik gerçekleştirdi, ancak yine de hayranların favorisi bir uygulama oldu. Şimdi rakipleri kısa videolarda kullanıcıları tutundurmaya çalışırken, TikTok içerik üreticilerine videoların süresini uzatmaya ikna etmeye çalışıyor. Üzerine yapışan "itibarı düşük videolar" izlenimini de ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yaş sınırı konmuş olsa da pek çok ailenin çocuklarına TikTok konusunda sınırlama getiremediğini biliyoruz.







VİDEOLARI KISALTALIM

Instagram, kullanıcıların TikTok'a nasıl akın ettiğini görerek hızlı tepki verdi. Kısa videolarla klip yapanlara önce hikayeleri sonra da Reels seçeneğini sundu. Üstelik algoritmada video çekenleri öne çıkaracağını da açık açık belli etti. Yani öncelikle içerik üretenleri tetikledi. Böylece kullanıcıların 60 saniyeye kadar video yükleyebilmesi için içerik üreticileri teşvik etti. TikTok'un doğrudan bir kopyası olmasa da, ilham kaynağı olduğunu rahatlıkla görüyoruz.

YouTube Shorts, TikTok benzeri kısa biçimli içeriğe Google'ın verdiği son yanıt oldu. 60 saniyeye kadar videoların yüklenmesi için yeni bir form oluşturdu.



TİKTOK'U UZATALIM

Video platformlarının 60 saniyeden uzun olmayan videoların yüklenmesini ilk teklif eden TikTok sonra uzatmaya yoluna girdi. Bunu neden yaptığının biraz itibarla biraz da uygulamada daha uzun süre kalmak isteyenlerin sayısını artırmak istemesiyle açıklayabiliriz. Ardından, rakiplerinin alanına girerek önce üç dakikalık içeriğe izin verdi ve son zamanlarda sınırı 10 dakikaya çıkardı. Yani rakipleri ona benzerken o da rakiplerinin payından çalmaya çalıştı.

YouTube Shorts, yüklemeler için yalnızca bir dakikaya kadar olan kliplere izin veriyor. Ancak, YouTube uygulamasını açar ve bu uygulama üzerinden bir Shorts videosu kaydederseniz, en fazla 15 saniye uzunluğunda olabiliyor. Instagram hikayeler başlangıçta 15 saniyeye kadar kliplere izin verdi. Daha sonra bu sınır 30 saniyeye çıktı ve şimdi hem yüklemeler hem de kayıtlar için 60 saniye oldu. Kısacası insanlar kısa videoların arasına bir yaşam sıkıştırmaya başladı.







TİKTOK VE REELS'A ÖZEL EFEKTLER EKLENİYOR

Instagram Reels ve TikTok, video kliplere ekleyebileceğiniz çeşitli özel efektler sunuyor. You- Tube Shorts şimdilik bu efektleri sağlamıyor. YouTube Shorts için bu özellikler TikTok ve Reels'in gerisinde kaldığı başka bir bölüm olarak göze çarpıyor.

TikTok, videolarınızı renklendirmek için kullanabileceğiniz birçok AR özelliğine ve hatta yeşil ekran seçeneklerine sahip. Instagram Reels ayrıca kısa biçimli içeriğinize ekstra yetenek katmak için bir sürü filtre sunuyor.



İÇERİK ÜRETMEK ÇOK KOLAY

Yaklaşık 10-12 yıl önce dünyanın en büyük teknoloji fuarlarında canlı yayın yapmak için saatlerce uğraşıp testler yapmak zorunda kaldığımızı hatırlıyorum. Her üç uygulama da bu konuda muhteşem fırsatlar sunuyor. Üç platformda da, çoğunlukla sadece klibinizi çekmek, istediğiniz sesi ve efektleri eklemek ve yayınlamak saniyelerle yapılıyor.

TikTok, uzun videolarla YouTube'un alanını bir fark yaratacak kadar işgal etmeyi başarabilecek mi? Yanıtını şimdiden bilmek zor. Instagram, Snapchat'in alanına girmeyi ve diğer uygulama düşüşteyken başarılı olmayı başardı. Ancak şimdi hayata nasıl devam edeceğini göreceğiz.



EN İYİ ARAÇ AKILLI TELEFONLAR

İçerik üreticileri en iyi video klipleri hazırlamak için zaman zaman profesyonel cihazlar kullansa bile akıllı telefonlar, paylaşım yetenekleri, düzenleme için sürekli artan performansları ve video çekimi yetenekleriyle öne çıkıyorlar. Ancak en önemlisi ise görüntüden bile daha değerli hale gelen ses. Bu yüzden ne yapıp edip ses kaydı için iyi bir mikrofon kullanmanızı tavsiye edebilirim.







İKİNCİ EL TELEFONLAR ÖNE ÇIKIYOR

Akıllı telefon fiyatları dövize bağlı olarak yükseldi. Bu yüzden kırılmış camlarıyla telefonu kullanmaya devam eden insanların oranı arttı. Oysa iyi bir ikinci el telefonu kullanmak mümkün. Sektöre kazandırılan bu yeni iş modeli kapsamında; var olduğu her alanda herkese kendini değerli hissettirmeyi misyon edinen Türk Telekom, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlara, faturalara ek 12 aya varan avantajlı taksitler ve bir yıllık garanti ile sahip olma imkanı sunuyor

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, avantajlı ve çok çeşitli cihaz tekliflerine bir yenisini ekleyerek, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonları, mağazalarında müşterileri ile buluşturmaya başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri, TSE standartlarında, güvenilir ve tüm aşamaları kayıt altında olan bir süreç işleterek, yenileme işlemine tabi tutulan ürünlerde önceki kullanıcıya ait tüm bilgileri geri döndürülemez şekilde yok ederek veri güvenliği sağlıyor.



YÜZDE 1 KDV AVANTAJI

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Ticaret Bakanlığı'nın; cari açığın düşürülmesi, nitelikli, çevreci, güvenilir ve garantili yenilenmiş akıllı telefon arzının desteklenmesi ile tüketicilerin akıllı telefona erişiminin kolaylaştırılmasını hedefleyen bu projesi, sektör için büyük bir kazanım. Bizler de satış kanallarımızda müşterilerimize sunduğumuz yüzde 1 KDV fırsatı ile bu projeye avantajlı tekliflerle katılıyoruz. Bu yıl, müşterilerin akıllı cihazlarda çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak, ek avantajlar getireceğimiz yeni bir döneme girdik. Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar, Türk Telekom çatısı altında avantajlı fiyatlarla ve 12 taksite varan taksit seçeneklerinin yanında yenileme merkezi tarafından sağlanacak 1 yıllık garanti seçenekleriyle Türk Telekom mağazalarında sunuluyor" dedi.