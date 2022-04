Elektrikli yolculuğun Z raporu

ZES Mobil uygulama üzerinden plan yaparak elektrikli otomobille İstanbul’dan Bodrum’a yola çıktık. İzmir otobanı ve Bodrum yolunda, hızlı şarj noktaları elektrikli otomobil sahiplerini bekliyor. İşte elektrikli bir yolculuğun Z raporu

Elektrikli otomobil tutkusuyla yolculuklara devam ediyoruz. Üstünde daha çok sensör taşıyan yeni nesil elektrikli araçlar pek çok şeyi hesap ederek çıkmanızı sağlıyor. Elektrikli otomobilin yeni bir sürüş kültürü yaratacağına her yolculukta biraz daha inanıyorum. Sonuçta gazlama değil, tasarruflu sürüş kültürü yaratmak için elektrikli otomobiller en önemli fırsat. Üstelik sadece aracı süren yetişkinler değil, bebek koltuğunda oturanları da etkileyecek bir sürüş kültüründen söz ediyorum. Yani trafik ışıklarında sarı ışığı görünce gazlayan değil, yavaşlayarak tasarruf eden kültür için önemli fırsat var. Önceki haftalarda Ankara üzerinden Kapadokya seyahati yapmıştık. Özellikle Kapadokya bölgesine yeni kurulan ZES (Zorlu Energy Solutions) şarj noktalarına güvenerek yolculuğu yapmıştık. ZES'in Kapadokya'da seramik yapım atölyesinden otel ve alışveriş merkezlerine kadar pek çok yerde şarj istasyonu var. Sayıları giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta yaz aylarının popüler İstanbul-Bodrum arasını İzmir'de konaklayarak yaptık. Dönüşü ise İzmir'de duraklama yapmadan devam ettik. Rüzgarı karşımıza alsak da tam şarjlı pilimize ve İzmir ile İstanbul arasındaki mola yeri olarak kullanılan Oksijen'lerdeki ZES'in DC hızlı şarj istasyonlarına güvenerek yola çıktık. Yağmur, kar, rüzgar her koşulda ZES şarjlarını kullandık. Zaten kurulduğundan bu yana şarj istasyonlarında sorun yaşanmıyor. Yağmurda, karda şarj etseniz de çarpılma tehlikesi yok. Android veya Apple iOS uygulama mağazasından indirebileceğiniz ZES uygulamasına bakarak tahmini rotayı çıkarıyoruz. BMW iX3'ün 400 km üstünde teorik, hız, sürüş, hava koşulları, yolcu sayısı, toplam ağırlık miktarı gibi değişkene göre ortalama 350 km menzili var. Bu yüzden Osmangazi Köprüsü'ne girmeden önce ZES'in en yoğun kullanılan O3 Oksijen'deki şarj istasyonuna girmeden öğlen yemeğimizi yiyeceğimiz İskender'e getirerek O122 Oksijen dinlenme tesisine devam ettik. ZES uygulamasından önümüzdeki 0122'deki şarj istasyonunun meşgul olup olmadığını görüp yola devam ettik.







YENİ ARKADAŞLIKLAR

Hızlı şarjda ZES istasyonundaki durum, aracın kapasitesine göre hızlı şarj edebiliyorsunuz. Eğer DC hızlı şarjlar doluysa yanında mutlaka AC şarj da yer alıyor. Burada kendi kablonuzla da şarj etmeniz mümkün. Diğeri boşalana kadar zaman kazanırsınız ya da menzile göre yola devam edebilirsiniz. Üstelik şarj istasyonlarında yeni arkadaşlıklar kuruluyor, sürücüler birbirlerine tavsiyelerde bulunuyor. ZES uygulaması üzerinden Milas'ta yol üstündeki AVM'de turuncu renkte hızlı şarjda kahve molası vererek Bodrum'a rahat rahat varmak istedik. Bodrum yarımadasında hemen her yerde otel veya alışveriş merkezlerinde çoğunlukla AC şarj var. Dönüşte Bodrum'dan İstanbul'a aracı daha sabit hızla sürerek, araç konusunda daha deneyimli şekilde iki duraklamada toplam Bir buçuk saat şarj ederek İstanbul'a ulaştık. Üstelik O3 dinlenme tesisisde Ukrayna vatandaşı Tesla Model 3 kullanıcısının sorununu ZES Çağrı Merkezi yardımıyla çözdük.



KARBON SALINIMINI DÜŞÜRÜYOR

Elektrikli araçların şarjı konusunda kafamıza takılanları Zorlu Enerji Genel Müdürü İnanç Salman'a sorduk. Türkiye'de satılan, hatta yurt dışından gelen neredeyse 20'den fazla markanın 50'den fazla modelinin ZES istasyonlarında şarj edildiğini söyleyen İnanç Salman şöyle devam ediyor: "Halihazırda bin 100 civarı halka açık lokasyonda, bin 500'den fazla istasyonda, bin 800 civarı soketle hizmet veriyoruz. Şehirlerde araçlardan kaynaklanan karbon salımını azaltmak için elektrikli araçların önemi tartışılmaz.







2030 yılına kadar kapsam 1-2'de net sıfır emisyona ulaşmayı amaçlayan Zorlu Grubu, 2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirecek. ZES olarak elektrikli araç ekosisteminin yaygınlaştırılmasına destek olmak amacı ile hizmet veriyoruz. Kuruluğu günden bugüne ZES ağından elektrikli araçlara sağlanan enerjiyi Ege Orman Vakfı'nın karbon hesaplama verilerine dayandırırsak ZES ağından elektrikli araçlara sağlanan enerji ile yaklaşık bin 500 ton CO2 salımı engellendi diyebiliriz. Bu çerçevede 2040 yılına kadar ise tüm değer zincirinin karbon nötr hale gelmesi için çalışmalar yürütüp uzun vadeli pozitif değer yaratmayı hedefleyen Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımın yanı sıra ZES markası ile elektrikli araç ekosisteminin de net sıfır emisyona ulaşma hedefine önemli bir katkı sağlayacak."



CEZALANDIRMA! ÖDÜLLENDİR

Sizin için elektrikli araçlarla seyahatin Z raporunu aldık. Yazın yoğun günlerinde elektrikli otomobillerin sayısı artabilir. Bu durum düşünülerek şarj istasyonu sayısı ve konumları yeniden değerlendirmeli. Bu işin öncülüğünü yapan ZES gibi kurumların yatırımlarının teşvik edilmesi, regülasyonlarla kurulum yapan dinlenme tesisi, alışveriş merkezleri ve otoparklarda en iyi konumlar belirlenmeli. Türkiye'de oteller, restoranlar ve yol üstündeki mola yerlerinde şarj istasyonları tesislere uzak yerlere konuyor. Oysa karbon salınımına katkı vermek sadece enerji şirketlerinin değil, restoran, otel ve alışveriş merkezlerinin de sorumluluğunda. Örneğin Zorlu Center'da açık alanda ve kapalı otoparkta şarj noktaları var. Açık alandaki hızlı şarjdan 10 - 15 adımda rahatlıkla içeri girebiliyorsun. Oteller elektrikli araç sahibi olan müşterileri ağırlamak için yarışırken, şarj istasyonlarının önüne farklı araçların park etmesini engellemeli. Otoparklarda kör noktalarda değil, alışveriş merkezine girişine yakın noktalar tercih edilmeli.







