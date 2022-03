Kolayca taşı daha hızlı şarj et

Dizüstü bilgisayardan akıllı telefonlara, akıllı saatlerden bilekliklere daha kolay taşınan hızlı şarj olan cihazlar hayatımızı değiştirmeye aday. Dizüstü bilgisayarlar, akıllı saatler hafifledi ve daha hızlı şarjla insanları yarı yolda bırakmıyorlar

Seçtiğimiz cihazlardan kullandığımız yazılımlara kadar Kaliforniya tarzı bir yaşamı iliklerimize kadar hissediyoruz. Daha çok kahve tüketerek, daha fazla internete bağlanarak, daha çok video izleyerek tüketime devam ettiğimiz bir hayatı yaşamaya zorlanıyoruz. Daha ağır bir cihazı taşımaya mecalimiz yok. Şarj etmek için beklemeye tahammül kalmadı. Dizüstü bilgisayarlar bir kilonun altına düşecek, akıllı telefonlar süper hızlı şarj olacak, kolumuzda saatler ve bileklikler hafiflikten taşıdığımızı unutturacak. Üstelik satın alma olanakları değişecek. İşte hayatımızı şekillendiren teknoloji ürünleri önemli değişime uğruyor. İşte bu değişimler konforumuzu artırmaya, daha çok zaman kazandırmaya odaklanıyor. Cihazları seçerken beklentilerimiz değişiyor.



SABIRSIZ VE SIKILGAN İNSANLARIZ

Sonuçta dikey ekranlarda daha çok TikTok, YouTube veya Instagram'da videolar izliyoruz. TikTok videoları uzatıyor, YouTube kısaltıyor, Instagram daha fazla filtre ile kendimizi daha farklı hissettiriyor. Bağımlı olduğumuz şey cihazlar değil, altı saniyede değişen videolar oldu. Sabırsızlığımızın, kolayca sıkılmamızın sebebi belki de budur. Seçtiğimiz her mobil cihaz yaşam tarzımıza daha bağımlı hale getiriyor. Sağlığımızı daha çok merak ediyoruz. Daha çok veriyle hayatımızı donatıyoruz. Türk Telekom'un online ve mağaza satış kanallarında cihazlar hem taksit hem de servis koşullarıyla sunuluyor. Bu yüzden alırken düşünmekte fayda var.







İYİ BİR YOL ARKADAŞINIZ OLSUN

Dizüstü bilgisayar seçerken en önemli kriterlerin başına pil ömrü, hafiflik ve uzaktan çalışmaya yatkınlık oturdu. Portege X30W-K ve X30L-K, Dynabook serisinin dikkat çeken modelleri. Her iki cihaz da 10,4 saate kadar pil ömrü sunuyor ve hızlı şarj işlevi sayesinde pil şarj düzeyi 30 dakikada yüzde 40'a kadar çıkabiliyor. Görüntülü görüşmelerde pil, ses ve görüntü kalitesi büyük önem taşıyor. 13 saate kadar pil kullanım süresine sahip olan X30W-K, uzun süre şarj etme ihtiyacı duyulmadan rahatça kullanılabiliyor. X30L-K'nin pil kullanım süresi ise 11 saate kadar. Hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca 30 dakika içinde yüzde 40'a kadar şarj edilebiliyor ve bir iş günü rahatça prize takma ihtiyacı duymadan kullanım sunuyor. Yüz ve parmak izi biyometrik etkinleştirme sayesinde bir saniyeden kısa bir sürede açılıyor ve çalışmaya hazır hale geliyor.

Yeni hibrit çalışma modeliyle birlikte birçok çalışan çevrimiçi toplantılarda daha fazla zaman harcamaya başladı. Yeni X30W-K modeli, harman/kardon hoparlörler ve Dolby Atmos ile yüksek kaliteli ses sunarken, çift gürültü önleyici mikrofon ve yapay zeka destekli gürültü azaltma sayesinde arka plan seslerinden kaynaklanan bozulmayı en aza iniyor. Web kamerası ve yansıma önleyici kaplamaya sahip yüksek çözünürlüklü 8 MP web kamerası, nereye bağlanırlarsa bağlansınlar tüm kullanıcılar için yüz yüze toplantı hissi sağlıyor.







Hibrit çalışma modeline geçişle birlikte bağlantı seçenekleri her zamankinden daha önemli hale geldi. X30W-K ve X30L-K, gelişmiş bağlantı seçenekleriyle bu ihtiyacı fazlasıyla karşılıyor. Her iki modelde de iki adet Thunderbolt 4 özellikli USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Bu sayede çalışanlar bu iki bağlantı noktasını şarj, veri aktarımı ve bağlantı için kullanabiliyor. Hızlı ve güvenilir bir kablosuz bağlantı için Intel AX211 2x2 Wi-Fi 6E ve hareket halindeyken en iyi bağlantı deneyimi için Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekliyor. İsteğe bağlı LTE destekli bir modelin bu yıl içinde piyasaya sunulması planlanıyor.

Yeni duyurulan Dynabook Thunderbolt 4 bağlantı istasyonu, en çok ihtiyaç duyulan cihazlar için kapsamlı ve esnek bağlantı sunuyor. Thunderbolt 4, 2xHDMI ve 2xDisplay bağlantı noktası üzerinden dört adet 4K ekran ya da ek Thunderbolt 4 DFP bağlantı noktası üzerinden dört adet USB-C ekran bağlanmasına olanak tanıyor. 8K'ye kadar tekli video çözünürlüğü, USB3.2 Gen1'den 8 kata kadar daha hızlı (40 Gbps) yüksek aktarım hızı ve 90 W'a kadar hızlı şarj olanağı sunuyor.







AKLINIZ EVDEKİ SEVDİKLERİNİZDE KALMASIN

Evlerden çalışma hayatına devam eden veya işe gitmek durumunda olan aileler, artık bakıcıyla evde ya da diğer odada baş başa kalan çocuklarını veya evlerinde yaşayan özel ilgiye ihtiyacı olan aile bireylerini istedikleri an cep telefonundan izleyebiliyor.

Pronet, Pronet Plus alarm sistemine entegre çalışan Akıllı Video sayesinde hem konforu hem güvenliği bir arada sunarak hayatın her alanında kullanıcılarına kolaylık sağlıyor.







İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Akıllı Video kullanıcılarının evde olmadıkları zamanlarda da akılları evde kalmıyor. Cep telefonları aracılığıyla bir gözleri sürekli evde bakıcısı ile yalnız kalan bebeğinde ya da hasta yakınlarında olan kullanıcılar, Akıllı Video üzerinden kontrol sağlayabiliyor ve böylece içleri rahat ediyor. Kullanıcılar, herhangi bir durum karşısında Akıllı Video sayesinde bakıcı ile sesli iletişime geçip konuşarak müdahale edebiliyor. Yine ev dışında olunan durumlarda ya da evde bilgisayar başında yoğun bir iş temposunda çalışmalarına devam ederken kapının çalması durumunda kimin geldiğini Akıllı Video aracılığı ile kontrol edebilen kullanıcılar, karşılıklı görüşme özelliği sayesinde gelen kişiyle görüşebiliyor.







SAĞLIK YÖNETİMİ UZMANI KOLUNUZDA HAZIR

Akıllı saatin maliyetine ve bilekte çok yer kaplamasına tahammülünüz yoksa, akıllı bilekliklerin saatlerden geri kalır yanı yok. Bir sağlık yönetimi uzmanı olarak Huawei WATCH FIT Mini, kullanıcıların iyi egzersiz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için 96 kapsamlı egzersiz moduna ve egzersiz teşvik sistemine sahip. Kapalı ve açık alanda koşma, bisiklete binme, ip atlama, eliptik makine, kürek çekme vb. dahil 11 profesyonel egzersiz modunun yanı sıra, fitness, top oyunları, dans, boş zaman egzersizi ve doğa sporları dahil 85 egzersiz modu var. HUAWEI Health uygulamasında egzersiz hedeflerine göre yağ kaybı ve dayanıklılık geliştirme gibi farklı kalp atış hızı bölgeleri ayarlayabiliyorlar. FIT Mini, kalp atış hızı bölgesini gerçek zamanlı izleyerek bildirim sağlıyor. Kalp atış hızı önceden ayarlanmış bölgeyi aştığında, akıllı saat otomatik olarak bir hatırlatıcı gönderir.







KOŞMAYI SEVENLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİN

Hayat tarzı olarak koşmayı seven insanların terlerken üstünde taşıdıkları her şey ağırlaşmaya başlar. Sadece kıyafetler değil, aksesuarlar bile 10 kilometre sonra yük olmaya başlar. Koşucular için özel olarak tasarlanan Huawei Watch GT Runner, yeni tasarım dilini benimseyerek sade bir gövde ve kayış hatları ile şık ancak sağlam bir tasarım geliştirmek için süper otomobillerin hava giriş ızgarasından ilham alıyor. Sadece dayanıklılığı artırmakla kalmayan, aynı zamanda GPS hatalarını azaltan ve konumlandırma verimliliğini artıran hafif, yüksek mukavemetli bir kompozit fiber saat kasası kullanılan Watch GT Runner'da silikon nitrür seramik ultra hafif çerçeve ve havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kurma kolu sayesinde tüm saat gövdesinin ağırlığı 38,5 grama kadar azaltılarak sporcuların ekstra ağırlık taşıması engellenmiş oluyor. Watch GT Runner, bir koşucunun bilmesi gereken tüm veriler dahil olmak üzere antrenman yükü, Koşu Kabiliyeti İndeksi, toparlanma süresi ve hava durumu gibi verileri gösteren özel bir saat yüzü ile gelir. Farklı antrenman ve koşu durumları için kullanıcılar, görüntülemek istedikleri verileri özelleştirebilir ve ayarlayabilir. Böylece antrenman durumlarını gerçek zamanlı anlayabilir ve antrenman hacmini ayarlayabilirler.