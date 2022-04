Mobil oyunlar pandemide iyi geldi

2021 yılında oyun oynayan insanların toplamı üç milyar kişiyi aştı ve yüzde 46’sı kadınlardan oluştu. Her yaştan insan oyun oynamaktan hoşlanırken, oyun ekonomisi 180 milyar doları geçti. 11 milyar kişi YouTube üzerinden canlı oyunları izledi

Oyun oynadığı için azarlanan çocuklar şimdi yaşadığı ülkeyi ve dünyayı baştan sona değiştirecek bir dönüşüme imza atıyor. Dövmeleri, uzun saçları, kıyafetleri, farklı görüntüsü nedeniyle asosyal ve ekran bağımlısı olmakla suçlanan gençler artık aranan yetenekler olarak mercek altında. Artık her ülke oyun ekosisteminin parçası olmak için adım atıyor. Yıllarca önyargılarla uğraşan yetenekler dünyada aranan insan kaynağı haline geldi. Kurdukları oyun stüdyoları milyon dolarlık fonlar bulmaya başladı. Türkiye'nin tüm dünyaya, özellikle Kuzey Amerika'ya en nitelikli ihracatı mobil oyunlarla gerçekleşmeye başladı. Komplo teorisyenlerine müjde: Aslında mobil oyun geliştiriciler üç milyar insana çipi çoktan taktı. Google, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek oyun dünyasının önemli isimlerinden Deconstructor of Fun birlikteliğiyle önemli bir etkinliğe imza attı. Aralarında Deconstructor of Fun Kurucusu Michail Katkoff, Google Türkiye Oyun, Uygulama & Girişimler Sektör Lideri Sencer Kutluğ, Eric Seufert, Javier Barnes, Matej Loncaric ve Nimrod Levy gibi sektörün önde gelen isimlerinin de konuşmacı olduğu İstanbul Mobil Oyun Etkinliği, tüm gün birbirinden farklı konulara ev sahipliği yapan oturumlarla mobil oyun ekosistemini mercek altına aldı.







İYİLEŞTİREN EKONOMİ

Pandemi döneminde evlerine kapanan insanlara mobil oyunlar terapi gibi geldi desek çok da yanılmış sayılmayız. Mobil oyun ekosistemini İstanbul'da bir araya getiren Deconstructor of Fun ve Google işbirliği ile düzenlenen İstanbul Gaming Event etkinliği 35 ülkeden pek çok yetenekli yazılım geliştirici, oyun girişimcisi ve yatırımcının bir araya gelmesini sağladı. Etkinlikte konuşan Google Türkiye Oyun, Uygulama & Girişimler Sektör Lideri Sencer Kutluğ, pandemiden önce oyunların kötü bir itibarının olduğunu ifade ederek yaşanan değişimi şöyle anlattı: "Bugün artık üç milyar insan oyun oynuyor. Mobil oyunlar aslında pek çok insanın etkileşime geçmesine sebep olurken, son dönemde ilginin artmasıyla birlikte her yaştan insan oyun oynadı. Oyunlar pandemi döneminde insanların rahatlamasını, birbirleriyle iletişimde olmasını sağladı. Yani oyunların iyileştirici gücünü de gördük. Türkiye'nin de mobil dünyasındaki payı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Startups.Watch verilerine göre son iki yılda Türkiye'de 200 oyun şirketi kuruldu, bu durum da Türkiye'deki aktif oyun şirketlerinin sayısını 500'e çıkartmış oluyor. 2020'de de 16 yatırım anlaşması yapılırken, 2021'de bu sayı 56'ya yükseldi, bu yıl da bu rakamın üzerine çıkacağı öngörülüyor. Buradan da anlaşılacağı üzere İstanbul da Tel Aviv ve Helsinki gibi bir oyun merkezi haline geliyor."







MOBİL OYUN ENDÜSTRİSİ

Mobil oyun ekonomisiyle de bilgileri paylaşan Sencer Kutluğ, sözlerine şöyle devam etti: "Pandeminin de etkisiyle sosyalleşme yönünün daha fazla ön plana çıktığı mobil oyun dünyasında çok oyunculu oyun aramaları yüzde 300 arttı. Ayrıca pandemi döneminde insanların yüzde 65'i daha fazla oyun oynamaya başladıklarını söyledi. 2021 yılında oyun dünyasının elde ettiği 180 milyar dolarlık gelirin yüzde 52'si de mobil oyunlardan geliyor." Gerçekten de mobil oyunlar Türkiye'de yarattığı ekonomiyle dikkatleri üzerine topladı. Türkiye'nin milyar doları aşan ilk Unicorn teknoloji girişimi Peak ile mobil oyun sektöründen çıktı. Eğer küresel oyun sektörünün etkinlikleri İstanbul'da düzenleniyorsa, Peak'in verdiği moralle hızlanan Gram Games, Dream Games, Rollic ve son dönemde tohum yatırım rekoru kıran Spyke sayesinde oldu. Şimdi küresel oyun stüdyoları Türkiye'deki yetenek havuzunu yakından takip etmeye başladı. Mobil oyun ekonomisinin en büyük ihtiyacı, yazılım geliştirici, tasarımcı, hikaye geliştiren yaratıcı insanlar. İşte bu havuzun büyümesi için küresel oyun etkinlikleri önem taşıyor. Google gibi dev platform şirketlerinin etkinlikleri Türkiye'yi daha çok çekim merkezi haline getiriyor. Pandemi döneminde artan mobil internet ve fiber taleplerinin önemli bölümü fiber bağlantı oldu. Türk Telekom'un toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaşırken fiber altyapı artışı dikkat çekti. Sabit genişbant internet aboneleri, toplam 14.3 milyona yükseldi. Sabit internet tabanının yüzde 67'sini oluşturan toplam fiber abone sayısı, 2021'de yüzde 54,3 artarak 9,6 milyona ulaştı.



93.2 MİLYAR DOLARLIK MOBİL OYUN EKOSİSTEMİ İSTANBUL'DA BULUŞTU

2021 yılında toplam 93.2 milyar dolara ulaşan mobil oyun ekosisteminin 35 ülkeden girişimci, yazılım geliştirici ve oyun yatırımcıları İstanbul'da bir araya geldi. Londra'dan sonra Avrupa'nın en çok mobil oyun stüdyosuna sahip şehri İstanbul Mobil Oyun ekosisteminin buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Google ve Deconstructor of Fun tarafından düzenlenen etkinlik 35 ülkeden mobil oyun girişimleri, oyun geliştiricileri ve yatırımcıları bir araya getirdi. Mobil oyun ekosistemi hakkında bilgi veren Michail Katkoff İstanbul'un oyun geliştiricileri için inanılmaz güzel bir yer olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: "Peak, Dream, Rollic ve Spyke gibi yeni milyar dolarlık yeni Unicorn adayı girişimlerle İstanbul güçlü bir merkez olarak dikkat çekiyor. Newzoo küresel oyun ekonomisi raporuna göre 2021 yılında 180.3 milyar doları bulan küresel oyun pazarının 93.2 milyar dolarını mobil oyunlar oluşturuyor."

AKILLI TELEFONDA ALIŞKANLIKLAR VE TASARRUF ÖNE ÇIKTI

Hepimize akıllı telefonlar sayesinde çip takmayı başardılar. Artık herkes sahip oldukları alışkanlıkla Apple iPhone ya da Android bir telefon kullanmaya alışıyor. Apple rakipleriyle benzersiz özelliklere sahip ekosistemi sayesinde ayrışıyor. Genel akıllı telefon akımlarında Apple iPhone belirleyici olmaya devam ediyor. Örneğin köşeli ekran tasarımı konusunda Samsung ve Xiaomi gibi markalar da Apple'ı takip ettiği söylenebilir. Ancak Apple ürünlerinin sahip olma maliyeti yüksek. Bu yüzden Apple iPhone13, Air Pods ve Apple Watch almaya kalktığınızda maliyet 20 bin TL'yi aşmaya başlıyor. Bu yüzden sıfır iPhone almak için iPhone SE güncel işlemcilerle iPhone 13 aşısı yapılarak karşımıza çıkıyor. Kısacası Apple'ın da belirttiği gibi; "En ulaşılabilir Yeni iPhone" vurgusuyla karşımıza çıkıyor. Apple iPhone yaklaşık 6 yıldır kullanılan eski kasasında gelen Phone SE en ulaşılabilir iPhone olarak karşımıza çıkıyor. Red yani harika kırmızı rengiyle deneme şansı bulduğum iPhone SE Apple ekosisteminden ayrılmamak için en uygun seçenek. iPhone 13'lerde kullanılan A15 Bionic işlemci, gelişmiş kamera özellikleri, daha dayanıklı tasarım ve daha uzun pil ömrü ile eski telefondan geçiş yapmak için ideal model olarak sunuluyor. Sorunsuz çalışma alışkanlığından kurtulamayan ama tasarruf etmek isteyenler için A15 Bionic çiple günlük hayatta yaptığınız her şeyi daha hızlı, daha akıcı hale getirirken en güncel uygulamalar ve oyunları en iyi şekilde çalıştırmanızı sağlıyor.



FOTOĞRAF SEÇENEKLERİ HARİKA

Aslında uygulama ekosistemi, aksesuarlar alışkanlıkların devamını sağlayan en önemli sebeperden biri. Kusursuz bir video çekimi için Filmic DoubleTake gibi uygulamalarla aynı anda iki kamerayı birden kullanıp vlog tarzı videoları çok daha kolay çekebiliyor. Bunun dışında fotoğraflara düzenleme yapmak için çok farklı seçenekler de var. Akıllı HDR 4 sayesinde çarpıcı detaylı manzara fotoğrafları çekebilir harika gün doğumu ve gün batımı fotoğrafları seçenekleri harika.



SUYA, TOZA DAYANIKLI

Grup portrelerinde farklı cilt tonlarına sahip kullanıcıların en doğal halleriyle fotoğraf çekebilir, gece modunda hızlı çekim özelliği sayesinde etkileyici şehir ışıkları ve manzara videoları kaydetme şansı sunuyor. Deep Fusion sayesinde dokular ve desenlerdeki detayları çarpıcı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Fotoğrafik Stiller sadece iPhone 13 ailesi ve iPhone SE'de bulunan bir özellik ve kişisel tarzınızı iPhone kamera sisteminin işleyişine yansıtmanızı sağlıyor. Zengin kontrast, Sıcak, Soğuk gibi ayarlar sayesinde istediğiniz farklı tarzda fotoğraflar çekebilirsiniz. 4K video ve genişletilmiş dinamik aralık sayesinde özellikle videonun parlak alanlarında daha fazla detay görebilir, Optik Görüntü Stabilizasyonu ve Sinematik Video Stabilizasyonu ile çok akıcı videolar çekebilirsiniz. iPhone SE'nin popüler tasarımı artık daha dayanıklı. Bir akıllı telefonda kullanılan en dayanıklı cam hem ön hem de arka yüzeyini koruyor. İki hat kullanmak isteyen kullanıcılara da e-SIM ile Çift SIM desteği sunuluyor. iPhone SE 5G teknolojisini destekliyor. Türkiye'de henüz sunulmasa dahi Türkiye'den iPhone SE alan kullanıcılarımız yurtdışında 70'den fazla ülke ve 200'den fazla operatörde kullanabiliyor. Bununla birlikte IP67 sertifikasına sahip - 1 metre ve 30 dakikaya kadar da suya ve toza dayanıklı.