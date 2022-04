Yaban hayatını akıllı telefonların 4 gözüyle keşfedin

Sabırsız paylaşımcılara inat sabırla beklemenin ödülünü toplayan doğa tutkunu fotoğrafçıların çektiği video ve fotoğraflar, bizi hayran bırakıyor. Onların en yakın dostları telefonları... O cizahlarla harikalar yaratıyorlar

20 Nisan Dünya Günü'nü geride bıraktık. Doğaya yalnızca biz yaşıyormuş gibi bencil bakmamak gerektiğini anlamak zorundayız. Dünyayı milyonlarca canlı türüyle paylaştığımızı hatırlamak için felaketler yaşamak zorunda mıyız?

Müsilajın İstanbul ve Adalar denizine yayıldığı pandemi günlerinde oğlumla Büyükada Kayıkhane'de iskeledeyiz. Kadir abi bizi sandala davet etti. Oğlumla ilk kez sandalla denize açıldık. Önce karşılaştığımız iki yunus sanki sıra dışı olayların habercisiydi. Oğlum Ada Zefer yunusları görünce "Baba yu yu yu" diye seslendi. O zaman 2 yaşında kelimelerin ilk harfini söylüyordu. Heyecanlanınca kelimeyi tekrar ediyordu. Kadir abi biraz daha açıldı. Yarımada ucuna yaklaşınca kocaman kanatları olan bir kuş kayalıklara kondu. Kadir abi "Balıkçıl bir kuş olabilir" dedi. Biraz daha yaklaşınca "Pelinkan bu" diye seslendi. Ada heyecandan yerinde duramıyor "Baba pe, Baba pe pe pe" diye defalarca tekrar etti. İşte bu eşsiz anda elimde Apple iPhone olmasa bu anı kaydedemeyecektim. O günlerde arkadaşlara gönderip hangi cins pelikan olduğunu öğrenmeye çalıştım. Tepeli Pelikan diyen oldu. Ancak sonra tanıştığım kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı sevgili Emin Yoğurtçuoğlu'ndan Ak Pelikan olduğunu öğrendim. İşte Emin doğanın kalbine nasıl sızmak gerektiğini tüm samimiyetiyle anlattı. Bana sadece anlattıklarını can kulağıyla dinleyip anlatmak düştü.







DÖRT FARKLI YABAN HAYATI

Dünyaya biraz doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin gözünden bakın. Eminim çok şey keşfedeceksiniz. Yaban hayatı fotoğrafçılığının eşsiz ismi Süha Derbent'in (http://www.suhaderbent.com/) fotoğraflarına bakarken "Ah be dünya" diye içinizden geçiriyorsunuz. Ayrıca dünyaya biraz da doğa fotoğrafçısı Ahmet Çağan'ın Makro gözünden bakın. Böceklerin dünyasına eşsiz bir yolculuk yapın. O fotoğraflar size sahip olduğumuz zenginliği göstersin. Çok genç ama 80 gün bir Anadolu vaşağını bekleyen sabırlı bir doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan da hayvanlarla heyecanlı karşılaşmanın detaylarını anlatıyor. İşte böyle doğanın sesine ya da sessizliğine ayak uyduranlar ödülünü eşsiz video ve fotoğraflarla alıyor. Türk Telekom'un her hangi bir mağazasından alacağınız ekstra pil, kapsama alanını genişleten veri hattı ile grup yolculuklarını keyifli paylaşımlara dönüştürebilirsiniz.







KONUM VE FOTOĞRAF BULMAK KOLAY

Kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, samimi sohbeti sırasında Türkiye'deki eşsiz kuş cenneti olan yerleri saydı. Kuşları kendisinin yavrusu görecek şekilde tutkulu bir kuş gözlemcisi olan (instagram @birddetective) Emin Yoğurtçuoğlu, doğa fotoğrafı sevenlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Geçenlerde çöp dökülen bir sazlık alanı sosyal medyada paylaşınca jandarma olayın tam konumunu istedi. Olay yerinden konum almadan ayrılmış olduğumdan başta sıkıntı yaşamış olsam da aklıma bir anda çektiğim fotoğrafların tam konum aldığı geldi. Fotoğraflara bakıp haritada açınca çöplerin tam konumunu gönderip olay hakkında soruşturma başlatabildik. Birkaç saat içinde çöplerde isimleri geçen işletmeler olay yerine gelip çöpleri kaldırmak zorunda kaldılar."







FOTOĞRAFLAR İÇİNDE ARAMA

"Geçenlerde çekmiş olduğum ama yüzlerce fotoğraf arasında bulamadığım bir örümcek videomu, arama kısmına örümcek yazarak bulunca epey sevindim. Üstelik konuma göre de fotoğrafları bulmak mümkün. Bazen akşam olduğunda yorgunluktan, o günkü kuş kayıtlarını ve verileri derleyemiyorum. Bu aşamada konum işi daha hızlı olacak."







ÇEK, DÜZENLE, PAYLAŞ

Neredeyse 25-30 yıldan bu yana tanıdığım yaban hayatı fotoğrafçılığının duayen ismi sevgili Süha Derbent eşsiz güzellikte yaban hayatı fotoğraflar ve özellikle de yabani kedileri çekme konusunda uzman bir isim. Süha yaban hayatı fotoğrafçılığında özellikle paylaşmak için kullandığı iPhone 13 Pro kullananlara detaylı tavsiyeler sundu.







MUTLAKA UZMANLAŞIN

"Yaban hayatı fotoğrafçılığı için sabırla tekrar etmek ve uzmanlaşmak çok önemli. Her şeyi çekmek yerine kendilerine bir alan seçip o alanda ilerleyip uzmanlaşmak önemli avantajlar kazandırıyor. Mesela portre modu ve makro modu çok başarılı. Sevdikleri yerlerde sevdikleri portreleri çekmek müthiş özgüven kazandırıyor."

"Akıllı telefonlarda stabilizasyon yetenekleri çok artsa da telefonu sabitlemek daha net bir video ve fotoğraf elde etmek için kaçınılmaz. Bu yüzden çekim aşamasında telefonu sabitlemek mümkünse sabitlesinler veya telefonu tuttukları kolu bir yere dayamayı unutmasınlar."







MAKRO FOTOĞRAFÇISI GÖZÜNDEN DÜNYA

Müthiş detaycı bir göz. Sanki karşılaştığı her canlıyı DNA'larına kadar görmek isteyen doğa fotoğrafçısı Ahmet Çağan (instagram @ ahmet_cagan) ile tanışmak sizin de bakış açınızı değiştirecek. Kullandığı Makro modu yeteneklerini onun gözünden keşfetmeniz için detaylı şekilde yazdı. İşte Makro fotoğrafçılığının detayları:



STÜDYODA PERFORMANS

"Öncelikle; iPhone 13 Pro Max ile stüdyo da fotoğraf çekmekten kısaca bahsedeyim. İşin bu kısmı daha kolay oluyor kanısındayım. Işığınız sabit, iPhone 13 Pro Max'ın tüm özellikleri sabit bu sayede daha dengeli ve birbirine yakın kareler elde edebiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Bir ya da daha çok karenin kötü olması durumunda daha iyi karelerin de benzer ışığa ve ayarlara sahip olduğunu bilmek büyük bir güven yaratıyor."

"Lidar sensör ve bu sayede kazandığı otomatik netlik yeteneği bence çok hızlı. Işığı yeterli miktarda alabilen bir lens ve sensör sistemi var buda size çektiğiniz fotoğraftaki tüm detayları görebilmenize ve elbette hatalar varsa düzeltebilmenize olanak tanıyor."







PROFESYONEL ETKİ

iPhone 13 Pro Max normal, live ve raw modda çekim yapabilme özelliklerine sahip. Bu konu hakkında çok detaya girmeden sadece bu modlardan raw modun yani "ham fotoğraf çekme modu" olarak değerlendirebileceğimiz modun düzenleme işlerinde çok iyi sonuçlar verdiğini söylemek isterim. iPhone 13 Pro Max bu modda çektiğiniz fotoğrafların tıpkı profesyonel bir fotoğraf makinesinde olduğu gibi fotoğrafın renk, ışık ve lens açısı dahil olmak üzere birçok özelliğini değiştirmeniz ve fotoğrafın ilk çekildiğinde ki özelliklerine eklem veya çıkarma yapmanıza olanak tanıyor."

"Birçok telefon macro/portre modlarında yarattığı bokhe efekti gerçekçi durmamakta. Aslında bakarsanız gerçekte değil. Bu sözünü ettiğimiz telefonlar bir algoritma yardımıyla, yakın ve bu sebeple daha büyük olan obje, fotoğraftan yalıtılarak kalan alanın bulanıklaştırılması üzerine kurulmuş bir sistem kullanıyor."







İŞİN SIRRI BEKLEMEK

ebird uygulaması üzerinden kuş bilgilerini takip eden ve bir Anadolu vaşağı için 80 gün bekleyen doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan (instagram @ naturaegeek) kullandığı iPhone 13 Pro'nun bir görüntüleme değil, video ve fotoğraf cihazı olduğunu söylüyor.

"Makro fotoğraf modu sayesinde yanımda fazladan lens taşıyıp yükümü arttırmama gerek kalmıyor. Telefonla çiçek, kelebek vs çekebiliyorum. Çok pratik."







"Lightroom, Photoshop, Capcut VN gibi fotoğraf ve video düzenleme uygulamarını telefonda kullanıyorum. Görüntüleri Pc ye aktarmama gerek kalmadan direkt telefondan her şeyi halledip zamandan tasarruf ediyorum. Fotoğraf düzenlerken hızlı. Güçlü işlemcisi olduğu için video renderını da hızlıca alabiliyorum."

"Hareketli dağ yürüyüşlerimde, memeli bir hayvanın peşinden giderken nefes nefese kalabiliyorum ve yorgunluktan dolayı ellerim titriyor ama 13 promax in titreşim engelleme performansı oluşan bu titreşimlerin görüntüye yansımasını engelliyor."