Haritalar artık çevre dostu rota öneriyor

Google Haritalar, artık aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede hızlı ve daha fazla yakıt tasarrufu yapılmasına yardımcı olacak rotaları gösterecek. Yürüyüş, bisiklet ve elektrikli araçlara özel rota önerileri sunacak...

Statista'nın 2020 araştırmasına göre, karayolu taşımacılığı 2020 yılında Avrupa Birliği genelinde (Birleşik Krallık ve İzlanda dahil) en büyük karbon emisyonu kaynağıydı ve bu oran her geçen gün artmaya devam ediyor.

Strategy ve PwC Autofacts iş birliğiyle gerçekleştirilen Elektrikli Araç Satışları İncelemesi raporunda, elektrikli araçların küresel çaptaki satışlarıyla ilgili analizlere yer verildi. İncelemenin 2022 yılının ikinci çeyreğine dair sonuçları yayınlandı. Bataryalı elektrikli araçlar, bu yılın durgun araç piyasasında en çok tercih edilen araç türü oldu.

2022'nin ilk yarısında Avrupa pazarlarında Hollanda ve İsveç, elektrikli araç satışlarında en büyük artışı kaydetti. 2021'in ilk yarısına göre 2022'de Hollanda'da yüzde 82, İsveç'te ise yüzde 77 artış oldu. İsveç'in elektrikli araç pazar payında son dönemde kayda değer artış yaşandı.

2020'de yüzde 9 olan oran, 2022'nin ilk yarısında yüzde 27'ye ulaştı. Hollanda ise elektrikli araç pazarının iyi geliştirilmiş şarj altyapısının avantajlarından faydalandı. Bu dönemde en çok büyüme İngiltere'de gözlenirken, elektrikli araçların pazar payı yüzde 14 oldu. Elektrikli araçların oldukça yaygınlaşmasıyla, İngiltere hükümeti elektrikli araç satın alırken sağlanan bin 500 pound değerindeki hibeyi kaldırdı. Almanya da 2023'ten başlayarak elektrikli araç teşviklerini önemli ölçüde azaltmaya hazırlanıyor.



ŞARJ İSTASYONU ARANIYOR

Google Haritalar'ın yeni özelliği "Çevre Dostu Rotalar"ın ülkemizdeki gerekliliği de son dönemde Google Haritalar üzerinden yapılan aramalarla gözler önüne seriliyor.

2021 Temmuz ayından 2022 Temmuz ayına kadar olan süreçte ülkemizde Google Haritalar'da yapılan arama trendlerinin en çarpıcı örneklerinden biri, elektrikli araç şarj istasyonları aramaları. Buna göre son bir yılda elektrikli araç şarj istasyonları aramalarında yüzde 92 artış yaşandı. Elektrikli aracınız varsa Google Haritalar'da "elektrikli şarj istasyonu" araması yaparak yalnızca yakınınızdaki şarj istasyonlarını değil, bu istasyonların sunduğu bağlantı çıkış tipini ve şarj dolum süresini de öğrenebilirsiniz. Hatta bazı istasyonlarda kullanılabilir durumda şarj ünitesi olup olmadığını da görüntüleyerek, sıra beklemeden şarj etmeye başlayabilirsiniz. İlgili bilgiler Haritalar'da, düzenli olarak güncelleniyor.







Yürüyüş alanı aramaları da yüzde 128'lik bir artış gösterdi. Sürdürülebilirliğe dair diğer çarpıcı veriler ise şöyle: Organik gıda dükkanları yüzde 149, organik ürünler satan işyerleri yüzde 22, vintage kıyafet mağazaları yüzde 131, üreticilerden direkt ürün satışı yapan dükkanlar yüzde 90 ve ikinci el satış yapan dükkan aramaları yüzde 87 oranında arttı. Google Haritalar bu trendler ışığında daha sürdürülebilir öneriler paylaşmak amacıyla "çevre dostu rotalar" özelliğini sunmaya başlıyor.

"Çevre Dostu Rotalar" kullanıcıların yalnızca varmak istedikleri yere daha çabuk ulaşmalarını değil, tercihleriyle daha az yakıt tüketmelerini ve böylece fosil yakıt kullanımının azalmasını da hedefliyor. Google Haritalar Avrupa'nın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, yaklaşık 40 ülkesindeki kullanıcılara, sadece birkaç dokunuşla iki güzergah arasındaki mesafeyi ve ne kadar yakıt tasarrufu sağlanabileceğini gösterecek. Bu sayede kullanıcılar, hızlı, doğayla barışık rotalar arasında kendileri için en uygun olanı seçebilecekler.



MOTOR ÇEŞİDİNE GÖRE EN VERİMLİ ROTA

Tüketilen karbondioksit miktarı motor çeşidine göre de değişebiliyor. Örneğin, dizel motorlar genellikle benzinli motorlara göre yüksek hızlarda daha verimliyken, hibrit ve elektrikli araçlar özellikle dur-kalk trafikte daha verimlidir. Google Haritalar "Çevre Dostu Rotalar" özelliği sayesinde artık sürücüler motor çeşidine göre de en verimli rotayı seçebilecek.

Elektrikli araç kullanın: Elektrikli aracınız varsa Google Haritalar'da "elektrikli şarj istasyonu" araması yaparak yalnızca yakınınızdaki şarj istasyonlarını değil, bu istasyonların sunduğu bağlantı çıkış tipini ve şarj dolum süresini de öğrenebilirsiniz.

Dört tekerleği iki tekerlek ile değiştirin: Yakın zamanda duyurulan daha fazla bisiklet rotası bilgisiyle yoldaki araç trafiği, merdivenler veya dik yokuşlarla karşılaşıp karşılaşmayacağınız gibi detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Yürüyün: Google Haritalar, yayalar için adım adım yol tarifleri sunuyor. Yanlış yönde yürümediğinizden emin olmak için Canlı Görünüm, harita üzerinde yer alan yönlendirmelerle size en uygun yolu gösteriyor.

Toplu taşıma araçlarını değerlendirin: Ayrıca Google Haritalar, toplu taşıma yolculuğunuzun kalabalık olup olmadığı, sıcaklığı ve engelli erişimine uygunluğu gibi yolculuğunuza dair gereken tüm bilgileri size sağlar.

***

TELEFONUN KULLANIM ÖMRÜNÜ GÜNCELLEME ZAMANI BELİRLER



Akıllı telefonunuzun güncelleme yetenekleri devam ettikçe güncel uygulamaları performanslı şekilde kullanabiliyorsunuz. Kısaca akıllı telefonun kullanım ömrünü güncelleme sınırları belirliyor. iOS 16 güncellemesiyle mesajlardan kilit ekranına onlarca yeni özellik geliyor.







ANDROID 13 VE IOS 16

Apple iPhone'un Android ekosistemine karşı en büyük üstünlüğünü iOS güncelleme avantajı. iOS 16 güncellemesi sayesinde güvenlik açıklarının kapatılması dışında, pil ömrünü uzatmak, kilit ekranına istediğini resmi seçmek gibi pek çok yeni özellik ekleniyor. Android 13 güncellemesi kod ismi Tiramisu olarak geçiyor. Ancak Google Pixel serisi telefonlardan sonra diğer markalar güncelleme alıyor. Bu da platformda çok farklı marka, model ve tasarımda cihazlar olduğu için güncelleme tarihleri farklı. Katlanabilir ekrandan dev ekranlı tabletlere kadar hepsi Android güncellemesi bekliyor. Üstelik bu güncellemeler artık otomobil yani mobility tarafı da etkiliyor.







Apple iOS 16 güncellemesiyle dikkat çekici değişimlerin başında eposta ve mesajlarda yaşanan değişimler dikkatimi çekti. Apple mesaj kullanım oranı düşük. Whatsapp ve diğer mesaj uygulamaları karşısında yetenekleri artırarak kullanım oranı artırmayı hedeflemiş. Pişman olduğun mesajı geri alma gibi özellikler dikkat çekici. Benim için en önemli konulardan biri eposta arama performansıydı. E-posta konusunda yapılan güncellemeler gerçerkten kullanıcıların beklentilerini karşılamaya yönelik yapılmış. Yine kullanıcılar için en önemli şeylerden biri de tek elle kullanıma göre arama ekranının makul yere gelmiş olması.

***

KİŞİYE ÖZEL LGS HAZIRLIK SETİ



Sebit, öğrencilere Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) çıkan soruları çözebilmeleri için gereken üst düzey becerileri kazandıran akıllı bir eğitim çözümü geliştirdi.

Vitamin LGS; detaylı raporlarla öğrencilerin performanslarını yakından takip ediyor, kişiselleştirilmiş çalışma sistemiyle onları sınava eksiksiz hazırlıyor. Yeni nesil sorular ve çözüm videolarından oluşan yaklaşık 15 bin soruluk havuza sahip Vitamin LGS, dijital sistemle uyumlu zengin basılı kaynaklar da sunuyor.







Türk Telekom iştiraki ve eğitim teknolojileri şirketi Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrencinin yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sebit, 34 yıllık Ar-Ge deneyimiyle Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine sınavda başarılı olmaları için gereken üst düzey becerileri kazandırmak amacıyla Vitamin LGS'yi geliştirdi.

LGS'de konuları iyi düzeyde bilmek sınav başarısı için tek başına yeterli olmuyor. Vitamin LGS; öğrencilere LGS başarısı için gereken okuduğunu anlama, kritik düşünme, problem çözme, model geliştirme, analiz etme gibi üst düzey becerileri kazandıran "akıllı bir çalışma sistemi" sunuyor. Adım adım ilerlemeyi sağlayan sistem sayesinde çözülen her soruda öğrenci değerlendiriliyor ve yanlışlarına göre karşısına yeni sorular çıkarılarak eksiklerini tamamlaması ve hedef odaklı ilerlemesi sağlanıyor.