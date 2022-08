Gözlüğünü tak, uçmaya hazır ol

Drone’lar çekim ve kontrol yetenekleriyle dikkat çekiyor. Üstelik tüketicilerin rahatlıkla kullanacağı hafiflikte ve uygun fiyatta satışa sunuluyor. Son olarak akıllı ve hafif DJI Avata modeli, ‘kullanıcının gözünden’ uçmaya hazır!

Artık doğada şehirde her yerde çekim yapmak için dolaşan insansız hava araçlarıyla karşılaşıyoruz. Savunma ve profesyonel işler dışında tüketicinin kullanabileceği basit drone'ların bile yetenekleri giderek artıyor. İnsansız hava araçları drone'lar artık sahip olduğu sensörler sayesinde daha etkileyici sahneleri kayda alabilecek. Dağ bisikleti veya nehirde seyahat edenleri takip eden ve drone'u kullananın gözünden hareket ettirilen DJI Avata ortaya çıktı. Sinematik görüntülerle izleyicileri heyecanlandıran VR gözlüklerle kumanda edilen DJI Avata, kolları katlanmadan uçuşa hazır şekilde video çekimine hazır.

Mavic veya Mini gibi kolları katlamak yerine, fabrikadan tam bir pervane koruması, dümdüz aşağı iten dört sabit rotor ve bu pervaneleri beladan uzak tutmak için akıllı sensörlerle ve yeterince uzun entegre ayaklarla donatılmış. Bu drone'u bir uçak gibi ileri doğru uçuruyor ve nerede olduğuna dair birinci şahıs bir görüşe sahip oluyorsunuz. Çarpıcı hareket ve kumanda kabiliyeti 4K / 60 fps veya 2.7K / 120 fps'ye kadar kamerasıyla donatılmış.







SANİYEDE 27 METRE UÇUYOR

DJI Avata hafif veya küçük değil, kolları uzatılmış halde kabaca bir Mini 2 boyutunda. Yine de en büyük fark, Avata'nın öncelikle bir drone'u yana veya geriye doğru uçurmanıza veya takla atmanıza izin veren geleneksel, joystick tabanlı denetleyici ile eşleştirilmesi amaçlanmıyor. Saniyede 27 metre uçabilen Avata harika sosyal medya klipleri hazırlamak için kullanılabiliyor. Gerçekten de artık sosyal medya paylaşımlarını renklendirecek çekimler yapmanın maliyeti düşüyor. Çekim yaparken en hareketli sahnelere uyum sağlayacak esnekliğe sahip olabiliyorsunuz. Drone çeşitliliği artık her kullanıcının ihtiyacına karşılık veriyor.







ORMAN YANGINLARINA ÖZEL DRONE DA VAR

Drone'lar farklı amaçlar için kullanılıyor. Çiftçilerin bitki gelişimini takip etmek veya orman yangınlarına anında ve doğru müdahale için kullanılabiliyor.

Fransa'nın önde gelen sigorta şirketi GROUPAMA, DJI P4 Multispectral'ı iş akışına entegre ederek tarlalardaki hasarlarları görüntülemek için drone kullanmaya başladı. Çiftçilerin talepleri üzerine çok spektrumlu veriler sağlanıyor. Bir tarım alanını tüm detaylarıyla incelemek günler sürüyordu ve düzgün ölçümler yapılabilmesi için farklı malzemeler gerekiyordu. Yağmur, dolu gibi mevsimsel koşullarda mahsullerin hasar miktarını doğru bir şekilde değerlendirmek ve tahmin etmek için yapılması gereken farklı ölçüm türleri vardı. Drone teknolojisi yaygın bir şekilde kullanılabilir hale geldiğinde şirket hızlı bir aksiyon alarak DJI Matrice 200 ve Phantom 4 Pro (P4 Pro) ürünlerini kullanarak bunları yapılabiliyor.

***



İPHONE 14'TEN BEKLENTİLER BELLİ

Apple iPhone 14 detaylarını 7 Eylül'de ortaya çıkıyor. Söylentilere göre ekranda çentik ortadan kalkıyor, Pro serisinde A16 yeni çip kullanılıyor, iPhone Mini modeli artık ortadan kalkıyor

Geçtiğimiz yıl iPhone 13 tanıtıldığında bir ay bile olmadan yeni modelin dedikodusu çıktı. Şimdi 7 Eylül tarifinde iPhone 14 piyasaya çıkmadan önce kamerasından işlemcisine cihazın detayları konuşuluyor. Evet 10 gün sonra detaylar belli olacak. Ancak kamera, ekran, işlemci detaylarına baktığımızda radilal bazı değişiklikler bekleniyor.

Yeni iPhone'lar her zaman kamera iyileştirmeleri içeriyor. iPhone 14 bu konuda bir istisna değil. Ultra Geniş kamerada iyileştirmeler olacak ve Apple'ın çok daha fazla optik yakınlaştırmaya izin veren bir periskop yakınlaştırma lensi tanıtma olasılığı var, ancak bunun 2022'de mi yoksa 2023'te mi geleceği henüz belli değil. Pro iPhone modellerin 48 megapiksel kamera ve 8K video kayıt özelliklerine sahip olması bekleniyor. Pro serisinde bu farkın olması doğal.



İŞLEMCİLERDE GÜÇ YARIŞI

Söylentiler, iPhone 14 modellerinin iPhone 13 serisinde tanıtılan aynı A15 yongasını kullanmaya devam edeceğini, iPhone 14 Pro modellerinin ise güncellenmiş bir A16 yongası alacağını gösteriyor. Bu, Pro iPhone modellerinin ilk kez daha hızlı bir çip alacağını işaret ediyor, Apple belki de maliyetleri azaltmak için bu rotaya gidiyor ve ayrıca devam eden tedarik sorunları nedeniyle.







3 FARKLI MODEL OLACAK

2022'de iPhone boyutları değişiyor ve Apple, müşteriler arasında popüler olmadığı ortaya çıktığı için 5.4 inç iPhone Mini'yi kaldırıyor. iPhone mini satışlarının cansız olduğunu gördükten sonra Apple, ileriye dönük amiral gemisi cihazları için daha büyük iPhone boyutlarına odaklanmayı planlıyor ve 6.1 inç iPhone 14, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone görmeyi bekliyoruz. Ürünün, Türk Telekom online kanal ve mağazalardan satışa sunulmasını bekleyebilirsiniz. Üstelik Türk Telekom'dan uygun finansman modeliyle alırken, Tivibu yayın platformu ve Muud müzik servisini kurup kullanabilirsiniz.

***

3 SANİYEDE 20 DERECE SOĞUTAN OTOMOBİL ŞARJI

Artık otomobilleri düşük maliyetli, şık tasarımlı küçük teknolojik ekipmanlarla akıllı hale getirmek çok kolay. 'Mcdodo manyetik soğutuculu MagSafe şarj cihazı' ile otomobilde yaz aylarında 40 dereceyi aşan iç sıcaklıklarda bile ısınma ve kapanma problemi ortadan kalkacak.

Artık küçük bir teknolojik aletle akıllı hale gelen evlerimiz, televizyonlarımızdan sonra otomobiller de Mcdodo aksesuarıyla daha pratik hale geliyor. Mcdodo'nun, kablosuz ve hızlı şarj imkanı sunan, Manyetik Soğutuculu MagSafe Şarj Cihazı, şık tasarımıyla aracınıza ayrı bir hava getiriyor. Dörtlü şarj tutucu tasarımı ile farklı havalandırma girişlerine sıkıca tutunan ve sağlam bağlantı yapan kelepçesiyle asla düşmeyen şarj tutucusu, tüm Apple ve Android telefonların hızlı şarjını destekliyor.

Otomatik kilitlenme özelliğiyle size güvende hissettiren ve kolay kurulumunun yanı sıra 360 derece serbest dönüş imkanı sunan araç şarjı, 15W hızlı şarjı destekliyor. İki aşamalı koluyla asla yerinden oynamıyor ve aracınızda hem rahat bir sürüş hem de görsel zevkinize de hitap eden bir yolculuk vadediyor.







4 KATMANLI MEKANİZMA

Mcdodo Manyetik Soğutuculu MagSafe Şarj Cihazı, 15W/10W/7.5W/5W kablosuz şarj yaparken hızlı soğuma sağlıyor ve kusursuz yapışma gücüyle fonksiyonel kullanım sunuyor. Bu manyetik şarj, güçlü soğutma teknolojisi ile telefonunuzu 3 saniyede 20 derece birden soğuturken türbin tahrikli fan, ısı dağılımını hızlandırarak, kuvvetli hava üflemeyi düşük gürültüyle sunuyor. 5W'dan 15W'a kadar kablosuz şarj destekleyen cihaz, 4 katmanlı koruma mekanizmasına sahip yeni yarı iletken soğutma teknolojisi ve sadece 80 gramlık ağırlığı ile benzerlerinden ayrılıyor.

***

SOHBETLERE GÖRÜNTÜ KALİTESİ GELDİ

Dell, hibrit çalışmanın değişen ihtiyaçlarını karşılamak için, aralarında Dell Speakerphone ve Dell Slim Conferencing Soundbar'ın da bulunduğu kişisel iş birliği cihazları portföyünü genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce bu portföyün amiral gemisi olarak nitelendirilen 4K Dell UltraSharp Webcam'i tanıtan şirket, bu kez de Dell Pro Webcam'i duyurdu.

Profesyonel segmentte bir 2K QHD web kamerası olan Dell Pro Webcam, FHD (1080p) web kamerası üzerinden üstün görüntü kalitesi sunuyor ve her türlü aydınlatma ortamında netliği en üst düzeyde tutuyor. Kendi sınıfında dünyanın en iyi görüntü kalitesini sunan cihaz olarak nitelendirilen Dell Pro Webcam, Sony STARVIS sensör ve çok elemanlı lens sayesinde önemli ölçüde ışık alarak net görüntüleri mümkün kılıyor.







DÜŞÜK IŞIKTA YÜKSEK KALİTE

Cihaz, Digital Overlap HDR ve Yüz Algılama Otomatik Pozlama kombinasyonuyla da kullanıcıların görüntüsünü optimize ederek her an her yerde iyi görünmelerine yardımcı oluyor. Gelişmiş Görüntü Sinyali İşleme ve 3D/2D parazit azaltma özellikleri de bulunan Dell Pro Webcam, grenleri ortadan kaldırarak düşük ışıkta bile görüntü kalitesinden ödün vermiyor.